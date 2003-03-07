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Интернет-торговля: PR
07/03/2003
А мы и не прекращали, Роман :)
Давайте так: мы сначала сделаем то, что можно будет показать, а потом желающие к нам присоединятся. На наших условиях, естественно :)
А мы и не прекращали, Роман :)
Давайте так: мы сначала сделаем то, что можно будет показать, а потом желающие к нам присоединятся. На наших условиях, естественно :)
10/03/2003
Ну так что? ВСТРЕЧАЕМСЯ В РЕАЛЕ?
Могу предложить один из офисов нашей компании - DIGITALSHOP, там только что сделали ремонт и так пока свободно.
предлагаю вечер ближайших дней - 12 или 13 марта. Наш офис находится на Звёздном бульваре - жду подтверждений на мыло voland@digitalshop.ru
Ну так что? ВСТРЕЧАЕМСЯ В РЕАЛЕ?
Могу предложить один из офисов нашей компании - DIGITALSHOP, там только что сделали ремонт и так пока свободно.
предлагаю вечер ближайших дней - 12 или 13 марта. Наш офис находится на Звёздном бульваре - жду подтверждений на мыло voland@digitalshop.ru
19/03/2003
По поводу создания
Ассоциации интернет-магазинов
Препосылки создания ассоциации:
- возрастающая конкуренция среди Интернет-магазинов
- высокая стоимости привлечения каждого покупателя
- единая целевая аудитория
- усиливающаяся меркантильность он-лайн СМИ
- высокая стоимость рекламы в Интернет
- высокая стоимость рекламы и PR в офлайновых СМИ.
Цели:
- увеличить медийные возможности членов ассоциации
- повысить эффективность использования рекламных и маркетинговых бюджетов;
- сформировать аудиторию лояльных покупателей
Задачи:
- обеспечить членов ассоциации значительными скидками при размещении рекламы в сети Интернет
- совместная популяризация преимуществ совершения покупок в Интернет среди офф-лайн аудитории
- создать, развивать и поддерживать коалиционную программу стимулирования потребительской активности.
Предлагаю продумать условия членства и конкретные шаги реализации поставленных задач.
По поводу создания
Ассоциации интернет-магазинов
Препосылки создания ассоциации:
- возрастающая конкуренция среди Интернет-магазинов
- высокая стоимости привлечения каждого покупателя
- единая целевая аудитория
- усиливающаяся меркантильность он-лайн СМИ
- высокая стоимость рекламы в Интернет
- высокая стоимость рекламы и PR в офлайновых СМИ.
Цели:
- увеличить медийные возможности членов ассоциации
- повысить эффективность использования рекламных и маркетинговых бюджетов;
- сформировать аудиторию лояльных покупателей
Задачи:
- обеспечить членов ассоциации значительными скидками при размещении рекламы в сети Интернет
- совместная популяризация преимуществ совершения покупок в Интернет среди офф-лайн аудитории
- создать, развивать и поддерживать коалиционную программу стимулирования потребительской активности.
Предлагаю продумать условия членства и конкретные шаги реализации поставленных задач.
19/03/2003
Ну вот, наконец, во всем длинном топике хоть что-то дельное.
Мне кажется, что сначала надо все-таки определить минимальный бюджет, а уже потом формировать команду. Если определиться с бюджетом, составить бизнес план, то можно разослать приглашения многим е-магазинам поучаствовать. Только надо конкретно все посчитать и описать.
Скажем, чтобы были приличные скидки и действительно было какое-то заметное продвижение Онлайн торговли - необходим приличный бюджет.
Соответственно с бюджетом высчитать необходимое кол-во участников. И высчитать минимальный вступительный взнос.
Давайте прикинем:
Для начала нужна активная кампания в первые три месяца.
Возьмем, к примеру - 10 000$ ежемесячно на РК.
Эти расходы надо разделить по уровню магазинов.
Сделать продажу паев.
3-5 ВИП по 1000$ ежемесячно
10-15 по 500$
и 10-20 по 250$.
В соответствии с этим член ассоциации принимает участие в деятельности. Голосует, выбирает и т.п.
Но для начала надо составить основную команду, которая будет заниматься всеми организационными работами.
Такая команда должна состоять из 3-5 человек. Чем больше будет человек, тем трудней будет договориться.
Ну вот, наконец, во всем длинном топике хоть что-то дельное.
Мне кажется, что сначала надо все-таки определить минимальный бюджет, а уже потом формировать команду. Если определиться с бюджетом, составить бизнес план, то можно разослать приглашения многим е-магазинам поучаствовать. Только надо конкретно все посчитать и описать.
Скажем, чтобы были приличные скидки и действительно было какое-то заметное продвижение Онлайн торговли - необходим приличный бюджет.
Соответственно с бюджетом высчитать необходимое кол-во участников. И высчитать минимальный вступительный взнос.
Давайте прикинем:
Для начала нужна активная кампания в первые три месяца.
Возьмем, к примеру - 10 000$ ежемесячно на РК.
Эти расходы надо разделить по уровню магазинов.
Сделать продажу паев.
3-5 ВИП по 1000$ ежемесячно
10-15 по 500$
и 10-20 по 250$.
В соответствии с этим член ассоциации принимает участие в деятельности. Голосует, выбирает и т.п.
Но для начала надо составить основную команду, которая будет заниматься всеми организационными работами.
Такая команда должна состоять из 3-5 человек. Чем больше будет человек, тем трудней будет договориться.
19/03/2003
Кстати, как подсчитать бюджет - берем основные площадки и узнаем на какие суммы максимальные скидки.
А может имеет смысл сформировать просто свое РА. РА агентство получает в любом случае хорошие скидки. К тому же не у всех есть свои постоянные высококвалифицированные дизайнеры и копирайтеры.
Мне кажется если серьезно браться за это дело, то необходимы пара сотрудников, которые будут заниматься этим проектом. Я думаю мало у кого здесь найдется достаточно времени чтобы его целиком посвятить ассоциации. А дело это серьезное.
Кстати, как подсчитать бюджет - берем основные площадки и узнаем на какие суммы максимальные скидки.
А может имеет смысл сформировать просто свое РА. РА агентство получает в любом случае хорошие скидки. К тому же не у всех есть свои постоянные высококвалифицированные дизайнеры и копирайтеры.
Мне кажется если серьезно браться за это дело, то необходимы пара сотрудников, которые будут заниматься этим проектом. Я думаю мало у кого здесь найдется достаточно времени чтобы его целиком посвятить ассоциации. А дело это серьезное.
21/03/2003
Что бы Ассоциация была убедительной общий месячный объем бюджета должен быть около 50 000$.
по сему предложенные стоимости паев нереальны.
VIP - 5000 $ в мес
мин взнос 1000$
иначе не имеет смысла.
для снятия с занятых участников рынка административных вопросов, можно перепоручить это дело какому-нибудь не очень наглому рекламному агентству.
Т. о. члены альянса свои трудозатраты могут свести к минимуму ограничиваясь утверждением медиапланов и пр.
Что бы Ассоциация была убедительной общий месячный объем бюджета должен быть около 50 000$.
по сему предложенные стоимости паев нереальны.
VIP - 5000 $ в мес
мин взнос 1000$
иначе не имеет смысла.
для снятия с занятых участников рынка административных вопросов, можно перепоручить это дело какому-нибудь не очень наглому рекламному агентству.
Т. о. члены альянса свои трудозатраты могут свести к минимуму ограничиваясь утверждением медиапланов и пр.
21/03/2003
Идея с созданием Ассоциации - мертворожденная, imho.
Для первого шага - со всеми его рисками - очень дорого.
С другой стороны, у меня есть КОНКРЕТНОЕ предложение, которое обойдется участникам концессии в сумму порядка 100 уе/месяц (или дешевле, если участников будет много) и обеспечит не только качественную PR-поддержку, но и обратную связь с реальными и потенциальными покупателями.
До начала апреля двери для новых партнеров открыты - присоединяйтесь!
Естественно, возможность сотрудничества в каждом конкретном случае оговаривается в ходе личной встречи.
Контакты: (095)777-2366, Дмитрий
Идея с созданием Ассоциации - мертворожденная, imho.
Для первого шага - со всеми его рисками - очень дорого.
С другой стороны, у меня есть КОНКРЕТНОЕ предложение, которое обойдется участникам концессии в сумму порядка 100 уе/месяц (или дешевле, если участников будет много) и обеспечит не только качественную PR-поддержку, но и обратную связь с реальными и потенциальными покупателями.
До начала апреля двери для новых партнеров открыты - присоединяйтесь!
Естественно, возможность сотрудничества в каждом конкретном случае оговаривается в ходе личной встречи.
Контакты: (095)777-2366, Дмитрий
21/03/2003
Ольга, а есть конктретная программа? На что будут пускаться эти средства? Лучше подолжить общение по e-mail или ICQ. Просто публично обсуждать такие вещи не гоже...я все пытаюсь понять...сможет ли наш магазин извлечь из это для себя адекватную затратам выгоду...эли мы посчитаем, что выгода будет адекватной...
Ольга, а есть конктретная программа? На что будут пускаться эти средства? Лучше подолжить общение по e-mail или ICQ. Просто публично обсуждать такие вещи не гоже...я все пытаюсь понять...сможет ли наш магазин извлечь из это для себя адекватную затратам выгоду...эли мы посчитаем, что выгода будет адекватной...
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