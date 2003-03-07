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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Интернет-торговля: PR



Ссылка на сообщение negros
07/03/2003

А мы и не прекращали, Роман :)

Давайте так: мы сначала сделаем то, что можно будет показать, а потом желающие к нам присоединятся. На наших условиях, естественно :)



Ссылка на сообщение Фотиния
09/03/2003

Идея каталога меня очень интересует.

Кто пробовал, в как распространяли и каков результат?

Мне кажется, что каталог - это эффективно. Спокойно, сидя в кресле полистать, дать знакомым, что-то еще присмотреть. Особенно это интересно, если товары разные...



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
10/03/2003

Ну так что? ВСТРЕЧАЕМСЯ В РЕАЛЕ?



Могу предложить один из офисов нашей компании - DIGITALSHOP, там только что сделали ремонт и так пока свободно.



предлагаю вечер ближайших дней - 12 или 13 марта. Наш офис находится на Звёздном бульваре - жду подтверждений на мыло voland@digitalshop.ru



Ссылка на сообщение k73
17/03/2003

Ну что? Встреча состоялась? Что было решенно?

У вас еще найдется местечко для меня?



Ссылка на сообщение Пьянова Ольга
19/03/2003

По поводу создания

Ассоциации интернет-магазинов



Препосылки создания ассоциации:

- возрастающая конкуренция среди Интернет-магазинов

- высокая стоимости привлечения каждого покупателя

- единая целевая аудитория

- усиливающаяся меркантильность он-лайн СМИ

- высокая стоимость рекламы в Интернет

- высокая стоимость рекламы и PR в офлайновых СМИ.



Цели:

- увеличить медийные возможности членов ассоциации

- повысить эффективность использования рекламных и маркетинговых бюджетов;

- сформировать аудиторию лояльных покупателей





Задачи:

- обеспечить членов ассоциации значительными скидками при размещении рекламы в сети Интернет

- совместная популяризация преимуществ совершения покупок в Интернет среди офф-лайн аудитории

- создать, развивать и поддерживать коалиционную программу стимулирования потребительской активности.



Предлагаю продумать условия членства и конкретные шаги реализации поставленных задач.



Ссылка на сообщение k73
19/03/2003

Ну вот, наконец, во всем длинном топике хоть что-то дельное.



Мне кажется, что сначала надо все-таки определить минимальный бюджет, а уже потом формировать команду. Если определиться с бюджетом, составить бизнес план, то можно разослать приглашения многим е-магазинам поучаствовать. Только надо конкретно все посчитать и описать.

Скажем, чтобы были приличные скидки и действительно было какое-то заметное продвижение Онлайн торговли - необходим приличный бюджет.

Соответственно с бюджетом высчитать необходимое кол-во участников. И высчитать минимальный вступительный взнос.

Давайте прикинем:

Для начала нужна активная кампания в первые три месяца.

Возьмем, к примеру - 10 000$ ежемесячно на РК.

Эти расходы надо разделить по уровню магазинов.

Сделать продажу паев.

3-5 ВИП по 1000$ ежемесячно

10-15 по 500$

и 10-20 по 250$.

В соответствии с этим член ассоциации принимает участие в деятельности. Голосует, выбирает и т.п.



Но для начала надо составить основную команду, которая будет заниматься всеми организационными работами.

Такая команда должна состоять из 3-5 человек. Чем больше будет человек, тем трудней будет договориться.



Ссылка на сообщение k73
19/03/2003

Кстати, как подсчитать бюджет - берем основные площадки и узнаем на какие суммы максимальные скидки.



А может имеет смысл сформировать просто свое РА. РА агентство получает в любом случае хорошие скидки. К тому же не у всех есть свои постоянные высококвалифицированные дизайнеры и копирайтеры.

Мне кажется если серьезно браться за это дело, то необходимы пара сотрудников, которые будут заниматься этим проектом. Я думаю мало у кого здесь найдется достаточно времени чтобы его целиком посвятить ассоциации. А дело это серьезное.



Ссылка на сообщение Янки
20/03/2003

И почти неподъемное. Разуемеется подобные альянсы имеют право на жизнь, только участвовать в нем должны разноплановые магазины работающие в разных сегментах рынка.



Ссылка на сообщение k73
20/03/2003

угум... Идея хорошая, но очень трудновыполнимая...

Похороним до лучших времен?



Ссылка на сообщение Янки
20/03/2003

Я в этом не участвую, я так -наблюдаю! :)



Ссылка на сообщение Пьянова Ольга
21/03/2003

Что бы Ассоциация была убедительной общий месячный объем бюджета должен быть около 50 000$.

по сему предложенные стоимости паев нереальны.

VIP - 5000 $ в мес

мин взнос 1000$

иначе не имеет смысла.

для снятия с занятых участников рынка административных вопросов, можно перепоручить это дело какому-нибудь не очень наглому рекламному агентству.

Т. о. члены альянса свои трудозатраты могут свести к минимуму ограничиваясь утверждением медиапланов и пр.



Ссылка на сообщение negros
21/03/2003

Идея с созданием Ассоциации - мертворожденная, imho.

Для первого шага - со всеми его рисками - очень дорого.



С другой стороны, у меня есть КОНКРЕТНОЕ предложение, которое обойдется участникам концессии в сумму порядка 100 уе/месяц (или дешевле, если участников будет много) и обеспечит не только качественную PR-поддержку, но и обратную связь с реальными и потенциальными покупателями.

До начала апреля двери для новых партнеров открыты - присоединяйтесь!



Естественно, возможность сотрудничества в каждом конкретном случае оговаривается в ходе личной встречи.



Контакты: (095)777-2366, Дмитрий



Ссылка на сообщение Горшков Роман
21/03/2003

Ольга, а есть конктретная программа? На что будут пускаться эти средства? Лучше подолжить общение по e-mail или ICQ. Просто публично обсуждать такие вещи не гоже...я все пытаюсь понять...сможет ли наш магазин извлечь из это для себя адекватную затратам выгоду...эли мы посчитаем, что выгода будет адекватной...


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