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Интернет-торговля: PR
05/03/2003
ну так если подобные господа есть...то кто такие? может все же стоит привлечь побольше игроков?
ну так если подобные господа есть...то кто такие? может все же стоит привлечь побольше игроков?
06/03/2003
Итак, господа. От слов к делу. Всем ли будет удобно пересечься в пиццерии в районе м. Курская в понедельник в обеденное время? Или в какой-то другой день? Пишите сюда или на negros@topman.ru
Итак, господа. От слов к делу. Всем ли будет удобно пересечься в пиццерии в районе м. Курская в понедельник в обеденное время? Или в какой-то другой день? Пишите сюда или на negros@topman.ru
06/03/2003
Крупный - думаю в нащем случае магазин с оборотом свыше 100,000$ можно считать довольно крупным. Imho пока не наберется 10-15 таких разговаривать будет не о чем,
ведь подобные PR-компании требуют больших вливаний денег...я уже говорил об этом,
речь ведь пойдет как минимум о десятках тысяч долларов...если конечно мы действительно хотим получить положительный эффект.
Крупный - думаю в нащем случае магазин с оборотом свыше 100,000$ можно считать довольно крупным. Imho пока не наберется 10-15 таких разговаривать будет не о чем,
ведь подобные PR-компании требуют больших вливаний денег...я уже говорил об этом,
речь ведь пойдет как минимум о десятках тысяч долларов...если конечно мы действительно хотим получить положительный эффект.
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