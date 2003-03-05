/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Ответить

Интернет-торговля: PR



Ссылка на сообщение Горшков Роман
05/03/2003

ну так если подобные господа есть...то кто такие? может все же стоит привлечь побольше игроков?



Ссылка на сообщение Горшков Роман
05/03/2003

Заинтересованным господам просьба отозваться!



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
05/03/2003

Уже несколько раз поднималась эта тема, но ничего конкретного никто не предложил.



Я готов принять участие в обсуждении, но оно при всей нашей онлайновости должно быть OFFLINE ;)



Ссылка на сообщение negros
05/03/2003

Тимофей! Конкретно: время и место? :)



Ссылка на сообщение Горшков Роман
05/03/2003

Да и состав!



Ссылка на сообщение Алексей
05/03/2003

Место можно и просто для начала собратся где нибудь на нейтральной территории. Например в любом ресторане. Состав... трое вроде уже есть?



Ссылка на сообщение negros
05/03/2003

В пиццерии :)

Троих-пятерых вполне будет досточно для начала конструктивного обсуждения.

Принимаю предложения о встрече в рабочее время :)



Ссылка на сообщение Dima
05/03/2003

Готов поучаствовать в обсуждении этой темы в offline.



Ссылка на сообщение Горшков Роман
05/03/2003

Я бы заручился бы поддержкой еще нескольких крупных игроков.



Ссылка на сообщение Полицай
05/03/2003

Что означает термин крупный игрок? Представления у всех разные....



Ссылка на сообщение negros
06/03/2003

Итак, господа. От слов к делу. Всем ли будет удобно пересечься в пиццерии в районе м. Курская в понедельник в обеденное время? Или в какой-то другой день? Пишите сюда или на negros@topman.ru



Ссылка на сообщение Горшков Роман
06/03/2003

Крупный - думаю в нащем случае магазин с оборотом свыше 100,000$ можно считать довольно крупным. Imho пока не наберется 10-15 таких разговаривать будет не о чем,

ведь подобные PR-компании требуют больших вливаний денег...я уже говорил об этом,

речь ведь пойдет как минимум о десятках тысяч долларов...если конечно мы действительно хотим получить положительный эффект.



Ссылка на сообщение Dima
06/03/2003

В понедельник в обед время, я думаю подходящее, только хотелось бы узнать подробнее о методах и средствах проведения PR компании, и как ускорить экономический эффект от всего этого, или это все обсуждаетсяя только при личной встрече?



Ссылка на сообщение negros
06/03/2003

Роман!



Мы договариваемся о встрече или ждем, пока наберется 10-15 соратников? Тогда нам не в ресторане надо встречаться, а снимать отдельное помещение под конференцию. Пятнадцати малознакомым друг с другом представителям будет непросто договориться даже о начальных шагах.



Ссылка на сообщение Фотиния
06/03/2003

Я бы к Вам присоединилась, если еще не поздно.

Давно сюда не заходила. Была занята в офф-лайне-))


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены