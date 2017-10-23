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DPD - отзывы о работе с интернет-магазинами
23/10/2017
Пожалуйста, поделитесь свежими отзывами о DPD.
На сайте они заявляют интересные сроки и тарифы для магазинов. По крайней мере, для нас. Мы делаем небольшие нетяжелые отправляения из Челябинска по РФ.
Интересуют свежие мнения. В старых много за что ругают, а что сейчас?
Пожалуйста, поделитесь свежими отзывами о DPD.
На сайте они заявляют интересные сроки и тарифы для магазинов. По крайней мере, для нас. Мы делаем небольшие нетяжелые отправляения из Челябинска по РФ.
Интересуют свежие мнения. В старых много за что ругают, а что сейчас?
07/11/2017
Что происходит в DPD?
Начну с того, что нашим клиентам очень нравится dpd …
А нам, как интернет-магазину, не нравится...
Но мы хотели бы чтобы в dpd что сделали с этим ...
Мы передаем все заказы на пункт приема посылок (Москва, метро лубянка) партнёру dpd.
Предварительно оформляем заказ на dpd.ru и после сдачи на пункте ему автоматически присваивается статус «закреплен за курьером», что, как мне говорили в поддержки подразумевает, что курьер в курсе и заберет сегодня-завтра для дальнейшей доставки.
Далее начинается самое интересное — последние 2 заказа я сдал 02 ноября в 12-00 №№ RU000391794, RU000386537
Сегодня 07 ноября и наши заказы по прежнему находятся там же. В службе поддержки ничего толком сказать не могут. Сроки забора по регламенту из пунктов приема они не знают. И только лишь говорят что вот-вот заберут. Это они говорили и 3 ноября.
За последние 2 месяца не один мой заказ не был забран из Пункта приема своевременно. Возможно, без моих звонков, их вообще бы не забрали. Я на все заказы отправлял жалобы на затягивание сроков. Мне отвечали — соглашались с задержкой, говорили что есть проблема в системе обработки заказов, а также проводили разъяснения с сотрудниками. Обещали всё исправить. Но за 2 месяца ничего не произошло, это странно.
Могу предположить, что например, для компании с небольшим количеством заказов сроки доставки другие или, например, при самопривозе заказов в Пункт приема их забирают «неспеша и по возможности», но тогда будьте любезны сообщить нам об этом....
Надо отметить, после того как заказ забирают из Пункта приема он действительно двигается очень быстро.
Что происходит в DPD?
Начну с того, что нашим клиентам очень нравится dpd …
А нам, как интернет-магазину, не нравится...
Но мы хотели бы чтобы в dpd что сделали с этим ...
Мы передаем все заказы на пункт приема посылок (Москва, метро лубянка) партнёру dpd.
Предварительно оформляем заказ на dpd.ru и после сдачи на пункте ему автоматически присваивается статус «закреплен за курьером», что, как мне говорили в поддержки подразумевает, что курьер в курсе и заберет сегодня-завтра для дальнейшей доставки.
Далее начинается самое интересное — последние 2 заказа я сдал 02 ноября в 12-00 №№ RU000391794, RU000386537
Сегодня 07 ноября и наши заказы по прежнему находятся там же. В службе поддержки ничего толком сказать не могут. Сроки забора по регламенту из пунктов приема они не знают. И только лишь говорят что вот-вот заберут. Это они говорили и 3 ноября.
За последние 2 месяца не один мой заказ не был забран из Пункта приема своевременно. Возможно, без моих звонков, их вообще бы не забрали. Я на все заказы отправлял жалобы на затягивание сроков. Мне отвечали — соглашались с задержкой, говорили что есть проблема в системе обработки заказов, а также проводили разъяснения с сотрудниками. Обещали всё исправить. Но за 2 месяца ничего не произошло, это странно.
Могу предположить, что например, для компании с небольшим количеством заказов сроки доставки другие или, например, при самопривозе заказов в Пункт приема их забирают «неспеша и по возможности», но тогда будьте любезны сообщить нам об этом....
Надо отметить, после того как заказ забирают из Пункта приема он действительно двигается очень быстро.
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