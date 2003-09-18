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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Деловое предложение к руководителям интернет-магазинов в Москве



Ссылка на сообщение Leon
18/09/2003

Всем привет :)

Bianca,

Nicolas,

Zava,

Kurt и все интересующиеся с наличием конкретных проектов в сети.



У меня конкретное предложение. Может нам просто встретиться и подумать, какую выгоду можно извлечь из совместной работы? Например, можно сделать систему, аналогичную сети мегезинов 363. Идея в клубной карте клиентам, т.е. в любом из партнерских магазинов клиент получит скидку при повторной покупке, и т.д. Кроме того, взаимная рекламная поддержка (мы не конкуренты друг другу). Также доставка, как сделать оптимизацию?

Как Вам моя идея?



Ссылка на сообщение Людмила
18/09/2003

Что я уже не успела???:)))))

у нас тоже была эта идея, но у нас строгое ограничение по месторасположению офиса - от м. Октябрьская до м.Китай-город.

Может еще договоримся?



Ссылка на сообщение Людмила
18/09/2003

типа allshops?



Ссылка на сообщение Kurt
19/09/2003

Leon, идея, которую я бы действительно назвал "типа allshops", которая,безусловно, может иметь самые разные реализации - заслуживает отдельной темы разговора. Но имеет смысл при участие большого числа магазинов и основательного подхода.



Людмила,одни опаздали, пришли другие, которые тоже опазадли...



Ссылка на сообщение Наталья
19/09/2003

Оксана, будьте любезны, пришлите мне на е-мейл информацию о Вашей службе доставки. На Ваш семинар, к сожалению, я попасть не сумею. Заранее спасибо.



Ссылка на сообщение Oxana S.
19/09/2003

Господа, я прошу прощения у тех, кто задавал мне последние несколько дней вопросы по мейлу, и кому я не успела ответить - было важное событие, которое отвлекло меня от работы. Отвечу сегодня в течение дня всем спросившим.

А вообще - приглашаю на семинар 2 октября. Приходите, будет интересно. О службе доставки будет рассказано в первой части семинара. Подробнее можно посмотреть на сайте Элкито http://elkito.ru



Ссылка на сообщение lnx
19/09/2003

Вот и ответьте - всех интересует смена места приложения Ваших усилий с arim.ru на elkito.ru



Ссылка на сообщение Oxana S.
19/09/2003

В общем-то, мне казалось, что ситуация достаточно понятная. Но если Вы, Inx, настаиваете, я, конечно же, поясню.

Когда возникла идея объединить интернет-магазины в ассоциацию, Светлана Морозова сообщила мне, что есть такой сайт "Оборот.ру", на котором собираются люди, желающие объединить усилия в создании ассоциации интернет-магазинов, но никак не могущие найти место и время, чтобы собраться. Я предложила наш офис, и в одну из последних сред мая (если мне не изменяет память) мы собрались. И начали каждую среду встречаться, обсуждая появление ассоциации. Поскольку у меня нет интернет-магазина, но я являюсь пиар-менеджером и пресс-секретарем консорциума Инфорус и кое-что в Интернете я понимаю:)), то моя деятельность в Ариме началась с консультирования по вопросам создания ассоциации. Когда возник вопрос о регистрации ассоциации, моя кандидатура наравне с другими обсуждалась для должности президента. На должность выбрали меня, потому что никто больше не хотел брать на себя ответственность и был занят по работе со своим интернет-магазином.

Однако, очень скоро мне стало ясно, что люди, которые решили учредить ассоциацию, не только не имеют опыта создания таковой, не только очень слабо представляют влияние пиара в Интернете, но еще и не имеют ни связей, ни возможностей продвигать ассоциацию на должном уровне.

И в августе я стала одним из учредителей новой Ассоциации Электронной Коммерции и Торговли. Поскольку совмещать президентство в ЭлКиТо с деятельностью провального проекта АРИМ у меня не было ни малейшего желания, я объявила о том, что не буду больше занимать должность Президента АРИМ и сдала дела.

Деятельность ассоциации ЭлКиТо связана, прежде всего, с деятельностью крупных фирм, занимающихся оффшорным программированием и аутсорсингом, цели и задачи ЭлКиТо можно посмотреть здесь: http://www.elkito.ru/?m=5

Меня очень удивило, что мое нежелание руководить АРИМом было воспринято как некая разновидность предательства (хотя никаких долгосрочных обязательств я на себя не брала, а все обязательства, взятые на срок своей работы, выполнила). Мне совершенно непонятны придирки г-на Каширина и некоторых других участников АРИМ и та ненависть и злопыхательство, с которыми они сейчас говорят об ЭлКиТо. Они, видимо, никак не могут взять в толк, что наши организации - РАЗНЫЕ, с разными целями и задачами, с разными условиями существования и разными возможностями.

Я не знаю, какие цели и задачи у АРИМ, а что касается ЭлКиТо - то здесь всё очень ясно: ЭлКиТо будет представлять электронную коммерцию России перед зарубежными партнерами и на Российском рынке.



Рада, если удовлетворила Ваш интерес.



Ссылка на сообщение Николай
19/09/2003

Уважаемый Leon, прошу и меня включить в круг заинтересованных. Так как на счет организации встречи и общего обсуждения. Готов предоставить свой конферент-зал для проведения сего мероприятия.



Ссылка на сообщение Leon
19/09/2003

Николай, кончено я про Вас не забыл :)))

Просто нужно время для организации. Думаю Ваше предложение всем нам пригодиться.

Предлагаю ориентировочно на начало октября (1-5 числа). Жду Ваших мнений.

Всем удачи!



Ссылка на сообщение Николай
19/09/2003

Да, я полностью согласен. Давайте координироваться. Поскольку я сейчас обладаю конферент-залом, поэтому и предлагаю свои организаторские услуги. Да, если у кого-либо сейчас есть потребность в неплохом офисе, также могу при встрече показать желающим несколько комнат...



Ссылка на сообщение Kurt
20/09/2003

Встречаться в конференц залах - это конечно хорошо.

Но:

1. Надо четко представлять себе зачем и кто хочется, а не так, с сырой идей собираться...

2. Не стоит забывать, что ИМ - это не только Москва.



Это я к тому, что есть такое замечательное изобритение, как форумы. К примеру как этих. Хотя, для таких целей лучше бы подошел свой. Но на сегодня, как раз, это не проблемма. Нужно сначала обсудить и выработать хотя бы какие-то начала. Привлечь максимальное количество заинтересованых, а не 3-5 человек. И уже после этого говорить об этом сирьезно.



Ссылка на сообщение Leon
20/09/2003

Kurt,

Ясно, что к встречи надо подготовиться, поэтому и предлагаю начало окрабря.

Но очевидно, что это будет фактически знакомство и наметки на дальнейшее взаимодествие.

Для того, чтобы что-то всерьез обсуждать на форуме, надо представлять с кем имеешь дело, а то игра в слепу получается. Это не слишком продуктивно.



Ссылка на сообщение Bianca
21/09/2003

Предлагаю собраться живьем, после семинара в ЭлКиТо, который, как известно, пройдет 2го сентября. Думаю, лучше всего в неформальной обстановке :-), мне в общем все равно, где и когда.



Ссылка на сообщение Leon
21/09/2003

А кто на этот семинар собираетсся? Я пока не планировал.


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