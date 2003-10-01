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Деловое предложение к руководителям интернет-магазинов в Москве



Ссылка на сообщение bornholio
01/10/2003

Николай

за впаривание решений мне доплачивать должны, а с кофея на полтора косаря я кони двину. маркетинг и разведка мне ни к чему, про софтину я б послушал, ну и по доставке не мешало бы пообчаться.



Ссылка на сообщение ehouse
01/10/2003

Приходите к нам. У нас офис -2000 метров, склад 2500 метров. Рядом с метро. 50 Газелей, 10 четвёрок, 60 курьеров - на доставке. 20 газелей на зукупке товара. У нас всё отлажено.



Ссылка на сообщение Покупатель
02/10/2003

Молодцы! Все отлажено. Даже рассылка спама клиентам! Хорошо, что в спаме подписи первых лиц, а не водителей газелей.



Ссылка на сообщение Игорь
02/10/2003

Доброе утро !Хоел бы узнать где вы находитесь и можно ли воспользоваться вашей службой доставки,ваши расценки ?Все мои поставщики и их склады находятся рядом с МКАД.



Ссылка на сообщение Leon
02/10/2003

ehouse,

приходить к Вам в качестве кого? что то я не понял...



Ссылка на сообщение Игорь
03/10/2003

Приходите к нам. У нас офис -2000 метров, склад 2500 метров. Рядом с метро. 50 Газелей, 10 четвёрок, 60 курьеров - на доставке. 20 газелей на зукупке товара. У нас всё отлажено.

Доброе утро !Хоел бы узнать где вы находитесь и можно ли воспользоваться вашей службой доставки,ваши расценки ?Все мои поставщики и их склады находятся рядом с МКАД.



Ссылка на сообщение Николай
03/10/2003

Скажите, ehouse, Вы представляете компанию "Скороход" или просто цифры оттуда взяли?



Ссылка на сообщение Leon
03/10/2003

ehouse отрекламировался

больше его можно не ждать :)



Ссылка на сообщение ehouse
05/10/2003

Постараюсь ответить на все вопросы.

1)Мы находимся рядом с метро Ленинский проспект. На третьем транспортном кольце. 2)Расценки можно посмотреть на сайте нашей компании skorohod.ru. Мы можем забирать товар из любого места в Москве -подмосковье. И доставлять в любую точку России. Может быть, у нас не лучшие цены по всей России. давайте , вместе работать над их оптимизацией.

3)"Поупателю". Спамим мы, обычно, много, но не от имени первых лиц. От первых лиц - приносим извинения. Если вам последнее обращение показалось спамом - сообщите об этом( просто ответьте на письмо) и Ваш адрес будет ислючён из списка друзей холдинга.

4) С нами сегодня работают более 20 интернет магазинов, не принадлежащих нам.

5) Приглашение "Приходите к нам" значит, что мы хотим работать вместе со всеми, кто занимается нелёгким делом "электронной коммерцией". Мы не видим в интернет-магазинах других компаний конкурентов. Наши конкуренты - оффлайн. Нам делить, пока, с вами , коллеги, нечего. Наш лозуг - "Лучше вместе".



Предложение Леона понравилось. Предлагаем объединяться на нашей базе.



Пишите: slavachs@mail.ru



Ссылка на сообщение k73
23/10/2003

to ehouse

интерестно ваше предложение конечно, но примерно месяц назад мы звонили в Скороход и они сказали, что сейчас с интернет-магазинами они договора не заключают и вообще не хотят работать с интернет-магазинами.

Да и ваш сотрудник - Денис - оставляет желать лучшего. Я когда-то отправлял через него заказы по регионам. С ним просто не возможно работать.

Так что наведите сначала порядок в своей службе.

Для проверки можете сами позвонить в скороход и представится е-магазином...

вот такая вот не веселая музыка. :(



Ссылка на сообщение Роман
23/10/2003

Таки шо встречались или нет?

Телезрителям интересно знать продолжение детективной истории :)



Ссылка на сообщение B2
02/12/2003

5) Приглашение "Приходите к нам" значит, что мы хотим работать вместе со всеми, кто занимается нелёгким делом "электронной коммерцией". Мы не видим в интернет-магазинах других компаний конкурентов. Наши конкуренты - оффлайн. Нам делить, ПОКА, с вами , коллеги, нечего. - БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ: ПОКА...



Ссылка на сообщение Oleg
04/12/2003

To:ehouse

Какие условия по аренде помещения и аренде склада?

Наш магазин пользуется услугами Скорохода. Нареканий и претензий к Скороходу нет.

Дениса знаю лично, отличный парень!



Ссылка на сообщение bornholio
18/02/2004

что там с этой идеей? мне две конторы готовы инет напраление сбагрить - но работать надо на своих площадях - я б арендовал метров 5 на складе и пару в офисе....



Ссылка на сообщение Олег
18/02/2004

Видимо умерла идея не родившись.

Наше предложение все еще в силе.


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