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Деловое предложение к руководителям интернет-магазинов в Москве
01/10/2003
Николай
за впаривание решений мне доплачивать должны, а с кофея на полтора косаря я кони двину. маркетинг и разведка мне ни к чему, про софтину я б послушал, ну и по доставке не мешало бы пообчаться.
Николай
за впаривание решений мне доплачивать должны, а с кофея на полтора косаря я кони двину. маркетинг и разведка мне ни к чему, про софтину я б послушал, ну и по доставке не мешало бы пообчаться.
03/10/2003
Приходите к нам. У нас офис -2000 метров, склад 2500 метров. Рядом с метро. 50 Газелей, 10 четвёрок, 60 курьеров - на доставке. 20 газелей на зукупке товара. У нас всё отлажено.
Доброе утро !Хоел бы узнать где вы находитесь и можно ли воспользоваться вашей службой доставки,ваши расценки ?Все мои поставщики и их склады находятся рядом с МКАД.
Приходите к нам. У нас офис -2000 метров, склад 2500 метров. Рядом с метро. 50 Газелей, 10 четвёрок, 60 курьеров - на доставке. 20 газелей на зукупке товара. У нас всё отлажено.
Доброе утро !Хоел бы узнать где вы находитесь и можно ли воспользоваться вашей службой доставки,ваши расценки ?Все мои поставщики и их склады находятся рядом с МКАД.
05/10/2003
Постараюсь ответить на все вопросы.
1)Мы находимся рядом с метро Ленинский проспект. На третьем транспортном кольце. 2)Расценки можно посмотреть на сайте нашей компании skorohod.ru. Мы можем забирать товар из любого места в Москве -подмосковье. И доставлять в любую точку России. Может быть, у нас не лучшие цены по всей России. давайте , вместе работать над их оптимизацией.
3)"Поупателю". Спамим мы, обычно, много, но не от имени первых лиц. От первых лиц - приносим извинения. Если вам последнее обращение показалось спамом - сообщите об этом( просто ответьте на письмо) и Ваш адрес будет ислючён из списка друзей холдинга.
4) С нами сегодня работают более 20 интернет магазинов, не принадлежащих нам.
5) Приглашение "Приходите к нам" значит, что мы хотим работать вместе со всеми, кто занимается нелёгким делом "электронной коммерцией". Мы не видим в интернет-магазинах других компаний конкурентов. Наши конкуренты - оффлайн. Нам делить, пока, с вами , коллеги, нечего. Наш лозуг - "Лучше вместе".
Предложение Леона понравилось. Предлагаем объединяться на нашей базе.
Пишите: slavachs@mail.ru
Постараюсь ответить на все вопросы.
1)Мы находимся рядом с метро Ленинский проспект. На третьем транспортном кольце. 2)Расценки можно посмотреть на сайте нашей компании skorohod.ru. Мы можем забирать товар из любого места в Москве -подмосковье. И доставлять в любую точку России. Может быть, у нас не лучшие цены по всей России. давайте , вместе работать над их оптимизацией.
3)"Поупателю". Спамим мы, обычно, много, но не от имени первых лиц. От первых лиц - приносим извинения. Если вам последнее обращение показалось спамом - сообщите об этом( просто ответьте на письмо) и Ваш адрес будет ислючён из списка друзей холдинга.
4) С нами сегодня работают более 20 интернет магазинов, не принадлежащих нам.
5) Приглашение "Приходите к нам" значит, что мы хотим работать вместе со всеми, кто занимается нелёгким делом "электронной коммерцией". Мы не видим в интернет-магазинах других компаний конкурентов. Наши конкуренты - оффлайн. Нам делить, пока, с вами , коллеги, нечего. Наш лозуг - "Лучше вместе".
Предложение Леона понравилось. Предлагаем объединяться на нашей базе.
Пишите: slavachs@mail.ru
23/10/2003
to ehouse
интерестно ваше предложение конечно, но примерно месяц назад мы звонили в Скороход и они сказали, что сейчас с интернет-магазинами они договора не заключают и вообще не хотят работать с интернет-магазинами.
Да и ваш сотрудник - Денис - оставляет желать лучшего. Я когда-то отправлял через него заказы по регионам. С ним просто не возможно работать.
Так что наведите сначала порядок в своей службе.
Для проверки можете сами позвонить в скороход и представится е-магазином...
вот такая вот не веселая музыка. :(
to ehouse
интерестно ваше предложение конечно, но примерно месяц назад мы звонили в Скороход и они сказали, что сейчас с интернет-магазинами они договора не заключают и вообще не хотят работать с интернет-магазинами.
Да и ваш сотрудник - Денис - оставляет желать лучшего. Я когда-то отправлял через него заказы по регионам. С ним просто не возможно работать.
Так что наведите сначала порядок в своей службе.
Для проверки можете сами позвонить в скороход и представится е-магазином...
вот такая вот не веселая музыка. :(
02/12/2003
5) Приглашение "Приходите к нам" значит, что мы хотим работать вместе со всеми, кто занимается нелёгким делом "электронной коммерцией". Мы не видим в интернет-магазинах других компаний конкурентов. Наши конкуренты - оффлайн. Нам делить, ПОКА, с вами , коллеги, нечего. - БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ: ПОКА...
5) Приглашение "Приходите к нам" значит, что мы хотим работать вместе со всеми, кто занимается нелёгким делом "электронной коммерцией". Мы не видим в интернет-магазинах других компаний конкурентов. Наши конкуренты - оффлайн. Нам делить, ПОКА, с вами , коллеги, нечего. - БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ: ПОКА...
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