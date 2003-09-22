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Деловое предложение к руководителям интернет-магазинов в Москве



Ссылка на сообщение Bianca
22/09/2003

Я собираюсь :-)



Ссылка на сообщение Oxana S.
22/09/2003

Кстати, зря к семинару такое негативное отношение. Ведь, по сути, какая разница, я его организовываю или не я. Дело-то не в этом.

Главное, что на этом семинаре, во-первых, будет сделан некий шаг к чему-то новому, что само по себе уже большая ценность. Во-вторых, будут показаны методы, реально работающие и приносящие реальные плоды. В-третьих, возможно, наконец будет сломана стена недоверия, вызванная всеми этими иллюзиями типа "как обойти конкурентов" и "как половчее пролезть в игольное ушко".

По крайней мере, судя по интересу, который вчера вызвал доклад Президента Инфоруса на конференции в Черноголовке, можно говорить о том, что есть направления и пути, которыми нужно и можно идти, чтобы прийти к тому самому СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ.



В общем, приходите на семинар.:))



Ссылка на сообщение Вадим
22/09/2003

2Leon



Идея интересная. Обещаю подумать. Есть подводные камни. Нужно обсудить.

Для примера: общая служба доставки - как расставить приоритеты по направлениям?

кто-то будет ущемлен и недоволен однозначно



Ссылка на сообщение Leon
23/09/2003

Вадим, согласен, что все очень не просто. Но для того, чтобы "родить" что-то принципиально новое и полезное и нужно собираться и обсуждать. Истина, как известно, рождается в спорах.

Думаю, сначала это будет нечто бесформенное, но если граматно и энергично подойти к вопросу, возможно получится огранить до состояния пригодного к употреблению.

Вы не согласны?

Насчет ЭлКиТо, я не настроен негативно, просто меня пока не убедили, что это действительно что-то полезное.



Ссылка на сообщение k73
26/09/2003

я смотрю тут собирается потихоньку еще один АРИМ?



мне кажется, что своместно все таки выработать что-нибудь очень сложно. Нужны люди, которые будут заниматься этим и только этим.

Еще я понимаю сотрудничество 2-х магазинов в области доставки и пр. а большее количество участников - это не реально.

Что в принципе и доказал АРИМ.



Ссылка на сообщение Алекс
26/09/2003

Тимофей - а как же конкуренция...



Ссылка на сообщение Alyzer
26/09/2003

Здравствуйте Leon. Ваше предложение мне интересно. напишите мне обсудим.



Ссылка на сообщение Леонид
28/09/2003

А в Питере кто-нибудь хочет открыть общий офис, создать службу доставки...?

ЧП. Торгуем психологическими товарами - книги, CD, тесты, амулеты...



Ссылка на сообщение Leon
29/09/2003

Alyzer

Предлагаю обсудить на общей встрече.

Что-то встреча не вызвала интузиазма. Предлагаю голосование. Кто за?

Последний раз, чтобы подсчитать кол-во заинтересованных.



Ссылка на сообщение Oxana S.
29/09/2003

Леон, да сделайте Вы проще...:)

Приходите 2 октября на семинар, там и познакомитесь с заинтересованными.:)



Ссылка на сообщение Leon
30/09/2003

Oxana, по-моему я высскажу общее мнение - не надо так навязчиво предлагать свои услуги. Может Вы так поймете: предложение адресован не Вам, а "руководителям или создателям интернет-магазинов". Ваши реплики начали надоедать.

Приношу всем прочитавшим извинения за эмоции, просто дама несколько переусердствовала.



Ссылка на сообщение bornholio
30/09/2003

я бы зашел тем паче www.osg.ru

грозится быть... ток чего там можно на 1500 наслушать? за 300 я б еще подумал, ток как мне за руководителя сойти? справку предоставить?



Ссылка на сообщение Николай
01/10/2003

Leon, я за. По поводу Оксаны и ее семинара, такой же негатив.



bornholio - за 1500 вам целый день будут настойчиво впаривать четыре готовых решения на все случаи жизни и дадут кофе :-)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
01/10/2003

Офф 2 Николай.

А в Вашей системе можно магазин зарегистрировать, а то я не нашла инфы на сайте (правда искала поверхностно)



Ссылка на сообщение exlibris
01/10/2003

Тут вот люди говорят, что АРИМ умер, собирается еще один АРИМ... Неужели это так?



Тема http://www.oborot.ru/forum/read/1072/1 гласит, что АРИМ проведет 2 семинара, причем темы вроде жизненные...


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