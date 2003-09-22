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Деловое предложение к руководителям интернет-магазинов в Москве
22/09/2003
Я собираюсь :-)
Я собираюсь :-)
22/09/2003
Кстати, зря к семинару такое негативное отношение. Ведь, по сути, какая разница, я его организовываю или не я. Дело-то не в этом.
Главное, что на этом семинаре, во-первых, будет сделан некий шаг к чему-то новому, что само по себе уже большая ценность. Во-вторых, будут показаны методы, реально работающие и приносящие реальные плоды. В-третьих, возможно, наконец будет сломана стена недоверия, вызванная всеми этими иллюзиями типа "как обойти конкурентов" и "как половчее пролезть в игольное ушко".
По крайней мере, судя по интересу, который вчера вызвал доклад Президента Инфоруса на конференции в Черноголовке, можно говорить о том, что есть направления и пути, которыми нужно и можно идти, чтобы прийти к тому самому СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ.
В общем, приходите на семинар.:))
Кстати, зря к семинару такое негативное отношение. Ведь, по сути, какая разница, я его организовываю или не я. Дело-то не в этом.
Главное, что на этом семинаре, во-первых, будет сделан некий шаг к чему-то новому, что само по себе уже большая ценность. Во-вторых, будут показаны методы, реально работающие и приносящие реальные плоды. В-третьих, возможно, наконец будет сломана стена недоверия, вызванная всеми этими иллюзиями типа "как обойти конкурентов" и "как половчее пролезть в игольное ушко".
По крайней мере, судя по интересу, который вчера вызвал доклад Президента Инфоруса на конференции в Черноголовке, можно говорить о том, что есть направления и пути, которыми нужно и можно идти, чтобы прийти к тому самому СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ.
В общем, приходите на семинар.:))
23/09/2003
Вадим, согласен, что все очень не просто. Но для того, чтобы "родить" что-то принципиально новое и полезное и нужно собираться и обсуждать. Истина, как известно, рождается в спорах.
Думаю, сначала это будет нечто бесформенное, но если граматно и энергично подойти к вопросу, возможно получится огранить до состояния пригодного к употреблению.
Вы не согласны?
Насчет ЭлКиТо, я не настроен негативно, просто меня пока не убедили, что это действительно что-то полезное.
Вадим, согласен, что все очень не просто. Но для того, чтобы "родить" что-то принципиально новое и полезное и нужно собираться и обсуждать. Истина, как известно, рождается в спорах.
Думаю, сначала это будет нечто бесформенное, но если граматно и энергично подойти к вопросу, возможно получится огранить до состояния пригодного к употреблению.
Вы не согласны?
Насчет ЭлКиТо, я не настроен негативно, просто меня пока не убедили, что это действительно что-то полезное.
26/09/2003
я смотрю тут собирается потихоньку еще один АРИМ?
мне кажется, что своместно все таки выработать что-нибудь очень сложно. Нужны люди, которые будут заниматься этим и только этим.
Еще я понимаю сотрудничество 2-х магазинов в области доставки и пр. а большее количество участников - это не реально.
Что в принципе и доказал АРИМ.
я смотрю тут собирается потихоньку еще один АРИМ?
мне кажется, что своместно все таки выработать что-нибудь очень сложно. Нужны люди, которые будут заниматься этим и только этим.
Еще я понимаю сотрудничество 2-х магазинов в области доставки и пр. а большее количество участников - это не реально.
Что в принципе и доказал АРИМ.
30/09/2003
Oxana, по-моему я высскажу общее мнение - не надо так навязчиво предлагать свои услуги. Может Вы так поймете: предложение адресован не Вам, а "руководителям или создателям интернет-магазинов". Ваши реплики начали надоедать.
Приношу всем прочитавшим извинения за эмоции, просто дама несколько переусердствовала.
Oxana, по-моему я высскажу общее мнение - не надо так навязчиво предлагать свои услуги. Может Вы так поймете: предложение адресован не Вам, а "руководителям или создателям интернет-магазинов". Ваши реплики начали надоедать.
Приношу всем прочитавшим извинения за эмоции, просто дама несколько переусердствовала.
30/09/2003
я бы зашел тем паче www.osg.ru
грозится быть... ток чего там можно на 1500 наслушать? за 300 я б еще подумал, ток как мне за руководителя сойти? справку предоставить?
я бы зашел тем паче www.osg.ru
грозится быть... ток чего там можно на 1500 наслушать? за 300 я б еще подумал, ток как мне за руководителя сойти? справку предоставить?
01/10/2003
Тут вот люди говорят, что АРИМ умер, собирается еще один АРИМ... Неужели это так?
Тема http://www.oborot.ru/forum/read/1072/1 гласит, что АРИМ проведет 2 семинара, причем темы вроде жизненные...
Тут вот люди говорят, что АРИМ умер, собирается еще один АРИМ... Неужели это так?
Тема http://www.oborot.ru/forum/read/1072/1 гласит, что АРИМ проведет 2 семинара, причем темы вроде жизненные...
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