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Деловое предложение к руководителям интернет-магазинов в Москве
13/09/2003
На семинаре, который пройдет 2 октября "Интернет-магазины: к светлому будущему.Служба доставки, способы взаимодействия с конкурентами, построение и анализ потребительской корзины" будут обсуждаться вопросы создания службы доставки, работающей с ИМ, расположенными в Москве.
Желающие - приходите. Заодно пообщаетесь и поделитесь опытом.
На семинаре, который пройдет 2 октября "Интернет-магазины: к светлому будущему.Служба доставки, способы взаимодействия с конкурентами, построение и анализ потребительской корзины" будут обсуждаться вопросы создания службы доставки, работающей с ИМ, расположенными в Москве.
Желающие - приходите. Заодно пообщаетесь и поделитесь опытом.
13/09/2003
Тимофей, Вы уж извините, ну что-то сегодня я -ваш оппонент :)
Ну какой совместный магазинчик около метро? Зачем? проще- секция в тц около любого метро, и чего ее делить? Чиновничьи дела. Опять же, если в тц (торговом центре)- то их практически нет, если свой магазинчик- если деятельность разная- то дел не меньше, а может и больше- попробуйте СЭСу объяснить что в одном помещении продаются компьютеры и нижнее белье...
А если одинаковая- то бишь друзья-конкуренты, то оно Вам надо?
Тимофей, Вы уж извините, ну что-то сегодня я -ваш оппонент :)
Ну какой совместный магазинчик около метро? Зачем? проще- секция в тц около любого метро, и чего ее делить? Чиновничьи дела. Опять же, если в тц (торговом центре)- то их практически нет, если свой магазинчик- если деятельность разная- то дел не меньше, а может и больше- попробуйте СЭСу объяснить что в одном помещении продаются компьютеры и нижнее белье...
А если одинаковая- то бишь друзья-конкуренты, то оно Вам надо?
14/09/2003
Господа, мне очень и очень понравилась идея Леона... Дело в том, что сам я только собираюсь открывать ИМ, хотя открытие планируется на ближайшие 2 месяца... Идея об общей доставки также очень привлектельна. Я вот как раз обладаю офисом (правда не совсем дешевым, но зато очень удобным - ул. 1905 года), причем довольно большим и меня бы вполне устроило если бы мы могли сработать на системе взаиморассчетов. К примеру я оплачиваю часть Вашей аренды, а Вы мне предоставляете возможность пользоваться Вашей доставкой или, допустим, бухгалтерией. Давайте обсудим возможность организации общей оргструктуры наших ИМ. Между прочим, совсем не обязательно брать ИМ разной тематики - ведь менеджеры-то у нас у всех будут разные... хотя и тут есть о чем подумать...
Господа, мне очень и очень понравилась идея Леона... Дело в том, что сам я только собираюсь открывать ИМ, хотя открытие планируется на ближайшие 2 месяца... Идея об общей доставки также очень привлектельна. Я вот как раз обладаю офисом (правда не совсем дешевым, но зато очень удобным - ул. 1905 года), причем довольно большим и меня бы вполне устроило если бы мы могли сработать на системе взаиморассчетов. К примеру я оплачиваю часть Вашей аренды, а Вы мне предоставляете возможность пользоваться Вашей доставкой или, допустим, бухгалтерией. Давайте обсудим возможность организации общей оргструктуры наших ИМ. Между прочим, совсем не обязательно брать ИМ разной тематики - ведь менеджеры-то у нас у всех будут разные... хотя и тут есть о чем подумать...
15/09/2003
Идея объединения мне нравится. Я занималась интернет-магазином с момента старта до выхода на самоокупаемость. По некоторым граблям погуляла, но точно знаю, что еще остались. В момент старта бывает очень полезно объединить усилия и опыт, я бы с удовольствием присоединилась с новеньким магазином косметики. Магазин будет готов недели через 2-3.
Идея объединения мне нравится. Я занималась интернет-магазином с момента старта до выхода на самоокупаемость. По некоторым граблям погуляла, но точно знаю, что еще остались. В момент старта бывает очень полезно объединить усилия и опыт, я бы с удовольствием присоединилась с новеньким магазином косметики. Магазин будет готов недели через 2-3.
18/09/2003
Тема тоже очень интересна т.к. только открываемся. В общем, такая тема не может быть не интересна. мелким магазинам.
А магазин прям как леон хотел
"Интересно было бы контачить с бытовой техникой, мебелью, товарами для здоровья и т.д."
Денис, Ваша идея по поводу колцентра - еще более интересна, а если там еще и професиональные сел-менеджеры будут сидеть.
В общем, прошу всех заинтересованных лиц писать.
Тема тоже очень интересна т.к. только открываемся. В общем, такая тема не может быть не интересна. мелким магазинам.
А магазин прям как леон хотел
"Интересно было бы контачить с бытовой техникой, мебелью, товарами для здоровья и т.д."
Денис, Ваша идея по поводу колцентра - еще более интересна, а если там еще и професиональные сел-менеджеры будут сидеть.
В общем, прошу всех заинтересованных лиц писать.
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