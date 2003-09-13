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Деловое предложение к руководителям интернет-магазинов в Москве



Ссылка на сообщение Oxana S.
13/09/2003

На семинаре, который пройдет 2 октября "Интернет-магазины: к светлому будущему.Служба доставки, способы взаимодействия с конкурентами, построение и анализ потребительской корзины" будут обсуждаться вопросы создания службы доставки, работающей с ИМ, расположенными в Москве.

Желающие - приходите. Заодно пообщаетесь и поделитесь опытом.



Ссылка на сообщение Andre
13/09/2003

Тимофей, Вы уж извините, ну что-то сегодня я -ваш оппонент :)

Ну какой совместный магазинчик около метро? Зачем? проще- секция в тц около любого метро, и чего ее делить? Чиновничьи дела. Опять же, если в тц (торговом центре)- то их практически нет, если свой магазинчик- если деятельность разная- то дел не меньше, а может и больше- попробуйте СЭСу объяснить что в одном помещении продаются компьютеры и нижнее белье...

А если одинаковая- то бишь друзья-конкуренты, то оно Вам надо?



Ссылка на сообщение Николай
14/09/2003

Господа, мне очень и очень понравилась идея Леона... Дело в том, что сам я только собираюсь открывать ИМ, хотя открытие планируется на ближайшие 2 месяца... Идея об общей доставки также очень привлектельна. Я вот как раз обладаю офисом (правда не совсем дешевым, но зато очень удобным - ул. 1905 года), причем довольно большим и меня бы вполне устроило если бы мы могли сработать на системе взаиморассчетов. К примеру я оплачиваю часть Вашей аренды, а Вы мне предоставляете возможность пользоваться Вашей доставкой или, допустим, бухгалтерией. Давайте обсудим возможность организации общей оргструктуры наших ИМ. Между прочим, совсем не обязательно брать ИМ разной тематики - ведь менеджеры-то у нас у всех будут разные... хотя и тут есть о чем подумать...



Ссылка на сообщение Николай
14/09/2003

Создание общей оргструктуры состоящей из:

1) Отдела логистики и доставки



2) Отдела рекламы и продвижения



3) Бухгалтерии



4) Секретариата



И т.д. и т.п. облегчат затратность каждого бизнеса в отдельности довольно прилично.

Давайте соберемся и подумаем...



Ссылка на сообщение Oxana S.
14/09/2003

Господа, я же уже сказала: система доставки создана, 2 октября о ней будет рассказано подробно. Если кому-то не терпится узнать раньше, можете обратиться ко мне на е-мейл.



Ссылка на сообщение Leon
14/09/2003

Николай, я ответил Вам на указанный mail



Ссылка на сообщение lnx
15/09/2003

Мы тут пыжимся чего-то, выдумываем... Расслабьтесь! Все уже создали для нас :)

Удивляет тон и стиль общения товарища Oxana S.



Ссылка на сообщение Николай
15/09/2003

Мнда, забавно. "Система доставки создана...". Оксана, система контент-продвижения создана... Вам от этого как, теплее?



Ссылка на сообщение Bianca
15/09/2003

Идея объединения мне нравится. Я занималась интернет-магазином с момента старта до выхода на самоокупаемость. По некоторым граблям погуляла, но точно знаю, что еще остались. В момент старта бывает очень полезно объединить усилия и опыт, я бы с удовольствием присоединилась с новеньким магазином косметики. Магазин будет готов недели через 2-3.



Ссылка на сообщение Денис
15/09/2003

2 Alexaндр, про кооперацию: Мы по весне предлагали народу (владельцам интернет-магазинов) принимать телефонные звонки (специальность у нас такая) - пришли к выводу, что не надо это людям, пока владельцам приятнее всё своё строить :). Боюсь, с доставкой та же песня будет



Ссылка на сообщение Nicolas
15/09/2003

Мне тоже понравилась Ваша идея, хотя наш магази работает уже не первый год, хотел бы узнать обо всем по-подробнее. :-)



Ссылка на сообщение Leon
15/09/2003

Nikolas уточните какая из идей Вам понравилсь (их в итоге было не мало выссказано)?



Ссылка на сообщение Nicolas
16/09/2003

Меня заинтересовала идея о создании совместной службы доставки - скоро этот вопрос может стать для меня актуальным.



Ссылка на сообщение Zava
18/09/2003

И все-таки вернемся к аренде офиса. Мы тоже ищем офис: добрые, отзывчивые, характер хороший, почти не вредный. В общем, с соседями вам повезет. Пишите на мыло.



Ссылка на сообщение Kurt
18/09/2003

Тема тоже очень интересна т.к. только открываемся. В общем, такая тема не может быть не интересна. мелким магазинам.



А магазин прям как леон хотел

"Интересно было бы контачить с бытовой техникой, мебелью, товарами для здоровья и т.д."



Денис, Ваша идея по поводу колцентра - еще более интересна, а если там еще и професиональные сел-менеджеры будут сидеть.

В общем, прошу всех заинтересованных лиц писать.


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