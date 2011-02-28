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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Что выгоднее продавать в интернете?



Ссылка на сообщение r76
28/02/2011

я вот думаю автомобильные видеорегистраторы продавать! как такая мысль!?



Ссылка на сообщение aquastop1.ru
05/12/2011

Добрый день, мы помогаем людям купить сантехнику через интернет, работаем только онлайн и довольно успешно.



Ссылка на сообщение Сергей Артюхин
01/04/2013

Здравствуйте, товарищи!!
Если кто сможет, подскажите мне бедолаге свои взгляды, мысли и идеи по поводу открытия интернет-магазина по продаже солнцезащитных очков (брендовых и качественных). Всем заранее спасибо.



Ссылка на сообщение ЛюдмилаН
08/11/2013

Сергей Артюхин:

Здравствуйте, товарищи!!

Если кто сможет, подскажите мне бедолаге свои взгляды, мысли и идеи по поводу открытия интернет-магазина по продаже солнцезащитных очков (брендовых и качественных). Всем заранее спасибо.


Сергей, я сложно себе представляю покупку очков без примерки
лично я бы не купила
ну...разве что в магазине померить, а в инете купить...где гарантия, что не подделка и т.д.?


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