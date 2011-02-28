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Что выгоднее продавать в интернете?
28/02/2011
я вот думаю автомобильные видеорегистраторы продавать! как такая мысль!?
я вот думаю автомобильные видеорегистраторы продавать! как такая мысль!?
08/11/2013
Сергей, я сложно себе представляю покупку очков без примерки
лично я бы не купила
ну...разве что в магазине померить, а в инете купить...где гарантия, что не подделка и т.д.?
Сергей Артюхин:
Здравствуйте, товарищи!!
Если кто сможет, подскажите мне бедолаге свои взгляды, мысли и идеи по поводу открытия интернет-магазина по продаже солнцезащитных очков (брендовых и качественных). Всем заранее спасибо.
Здравствуйте, товарищи!!
Если кто сможет, подскажите мне бедолаге свои взгляды, мысли и идеи по поводу открытия интернет-магазина по продаже солнцезащитных очков (брендовых и качественных). Всем заранее спасибо.
Сергей, я сложно себе представляю покупку очков без примерки
лично я бы не купила
ну...разве что в магазине померить, а в инете купить...где гарантия, что не подделка и т.д.?
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