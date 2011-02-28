Сергей Артюхин:



Здравствуйте, товарищи!!



Если кто сможет, подскажите мне бедолаге свои взгляды, мысли и идеи по поводу открытия интернет-магазина по продаже солнцезащитных очков (брендовых и качественных). Всем заранее спасибо.

Сергей, я сложно себе представляю покупку очков без примеркилично я бы не купилану...разве что в магазине померить, а в инете купить...где гарантия, что не подделка и т.д.?