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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Что выгоднее продавать в интернете?



Ссылка на сообщение Леонид
20/07/2006

Alexeyko правильно говорит!



Ссылка на сообщение Alexeyko
20/07/2006

С позволения, продолжу:



Подводя итог ранее сказанному, можно вывести следующий алгоритм выбора ассортимента интернет-магазина:



1). Сначала определяемся с будущими клиентами - кто и почему.

во-первых, им должно быть неудобно или неохотно ходить по обычным магазинам.



Например, только что родившие мамы; сотрудники всяких служб,кто не может отлучаться с рабочего места в магазинное время и т.д.

Важный пунктик - они должны быть знакомы с компьютером.

Это кстати, насчет пенсионеров -хотя им ходить по магазинам и не с руки, но вряд ли они чего закажут в интернет.

Второй категорийе клиентов могут быть те, кому влом шариться по магазинам в поисках какой-нибудь вещицы. Они готовы заплатить чуть больше, но получить то, что им надо не отрывая за..ицу от кресла. Для них товары должны быть соответствующего качества.

Третья категория - ценовые перфекционисты . Как правило либо бедные студенты (О! Интернет для них - дом родной), либо психологически акцентуированные типы, для которых в кайф найти что-то, чтобы оно еще было самым дешевым в городе или стране :)





2). Товарный ассортимент

Много тут говорилось про ковры, которые пропали в магазинах, телефоны и телевизоры... Но! Классификация для интернет строится по-другому. По большому счету все товары можно разделить на стандартизованные и уникальные. Например, нет проблем через интернет продавать Chanel #5 - все знают ее запах. А вот попробуйте продать парфюм какой-нибудь прибалтийской фабрики. Дудки. Тут надо нюхать, трогать и смотреть. Потому как в первом случае - общеизвестный стандарт, а во втором - уникальный товар. В данном контексте уникальный не значит супер-пупер. Просто ранее не известный и без обонятельно-тактильного опыта со стороны покупателя.

Аналогично памперсы (или детское питание) и ковры. В первом случае - стнадартные коробки/упаковки, где важно только срок годности и производитель, а во втором - какой оттенок (мониторы все еще не совершенны), какой у него с краю рубчик, как он наощупь и т.д.



Второй важный критерий, о которм часто забывают - стоимость товара. Если начинать торговлю с очень дешевых товаров - дельта прибыли не будет покрывать операционных расходов. Всегда есть какой-то порог, начиная с которого наценка становится достаточной для торговли. Посмотрите на обычных ранках и магазинах - никто на витрины не выкладывает туалетную бумагу или листы ватмана (я не про специальные магазины говорю :) ) - потому как товар дешевый и стоимост площади витрины выше прибыли от продажи. Эта картина меняется с учетом роста объемов продажи, но тема же про начало деятельности. По-этому, не начинайте, например, с дешевого местного детского питания - не отобъете расходы. Начните с nestle или herber, а потом обороты позволят добавить в ассортимент и то, что подешевле.



ИТОГО:



нарисуйте квадратную сетку, в верху расположите найденные вами целевые группы, в слева - товары, по которым вы можете получить интересные входные цены (или условия поставки).

И тогда выбор очевиден - там где есть реальное пересечение вертикали и горизонтали - там и будет бизнес!



Успехов в e-бизнес!



Ссылка на сообщение Alexeyko
24/07/2006

Вот, кстати, работающий магазин по продаже спиртного:

http://venedict.com



Ссылка на сообщение Stepinbiz
24/07/2006

Важно и позиционирование товара и техническая оснащённость. Но сейчас по этой части есть неплохие варианты. Насчёт товара: важно выявить или слабоконкурентную нишу или специализироваться в нише с высоким спросом и уже изрядной конкуренцией. Например, продаёте не хостинг для всех, а хостинг для мультимедиа-проектов. Идеально, если нет команды и начинатешь в одиночку - выявить спрос на товар, который решает проблему, т.е. найти проблему и решить её для потребителя или облегчить её решение. Западные маркетологи-индивидуалисты начинают именно с этого, а уже под этот ориентир создаётся некий продукт. Горячая тема генерации трафика разными способами у них основательно разработана.



Ссылка на сообщение olgert75
18/11/2008

Самое главное организовать!! Учесть все составляющее Интернет-магазина. Сайт, торговые площадки, продвижение (где, когда,сколько).
Когда вы сможете себя достаточно быстро найти в инете, по фигу чем торговать. Пример ОЗОН.ru



Ссылка на сообщение Papi-23
28/02/2009

Сауле, если ты ещё занимаешься магазином, то напиши мне! businessman-01@inbox.ru



Ссылка на сообщение Roccky
15/11/2010

Нестор:

У меня есть уникальные и очень хорошие контакты с производителем, которые просто грех не использовать, имея интернет, но постигать азы WEB-мастерства мне просто некогда и неохота, а кормить многочисленных гениальных WEB-дармоедов за создание и поддержку сайтов тоже не интересно


А дай свой контакт, может будем сотрудничать. Мой е-мейл: sashagos@yandex.ru



Ссылка на сообщение i-r-a-e
13/12/2010

Бижутерию выгодно продавать. Украшения из натуральных камней. Наценка 300-500%. Идет круглый год. Склад не нужен. Только брать нужно не в оптовых конторах, там уже накидывают от 100%



Ссылка на сообщение diamon
09/02/2011

я торгую цифровыми товарами на http://www.4ervonec.com , лучий сервис ! если кого интересует могу прислать книгу о том как увеличить свои продажи в несколько раз . хотя книженция мала , писал я её целый год ! в общем если надо пишите на мыло matiu123@yandex.ru пришлю:!:



Ссылка на сообщение Figu
10/02/2011

Выгоднее всего продавать воздух типа картохи на "Весёлой ферме".



Ссылка на сообщение eugen0077
10/02/2011

лучше найти свою нишу!



Ссылка на сообщение mersi
12/02/2011

Вообще-то ТС готовился в 2002 году откыть магазин подарков. Воды в речке Волга утекло с той поры немало (в Енисее и того больше), а вот тема магазина подарков по прежнему актуальна.

Помня, что лучший подарок - это книга, то почему бы не открыть специализированный книжный ИМагаз? :roll:

Есть ozon.ru, но там цены - мама не горюй :cry: . Делаем ценник меньше, двигаем "подарки-книги" - глядишь, что-то и получиться. Можно было бы и DVD c blu-ray ещё попробовать в этом же аспекте (подарочные издания), но "лечь под цену" mersi.ru - нереально :lol: .

Бижутерия - да, высокомаржинальный товар, но не стандартный, поэтому под вопросом.

Парфюм - все торгуют парфюмом, стотысячпервый парфюмерный магазин в Рунете :cry:, зачем?

Если магазин подарков, то наверное, на телефоне надо уметь работать в таком магазине. Хотя, если у вас есть струдники, умеющие продавать по телефону, токакаявж..пуразница, чем торговать :mrgreen:



Ссылка на сообщение Brim
12/02/2011

В книгах конкуренция такая, что пипец. Хотя, если выбрать нишу именно книга в качестве подарка и сделать специальные категории кому какую книгу подарить, то попробовать можно.

А у бижутерии есть огромный плюс. Если у книг цены можно сравнить и выбрать самый дешевый магазин. То в бижутерии это, обычно, невозможно. Так что наценка остается исключительно на совести продавца. ;)



Ссылка на сообщение i-r-a-e
12/02/2011

DVD - не рекомендую, время прошло. Сейчас почти у всех безлимитка, все нахаляву
Если до середины 2009 с 2 интернет-магазинов прибыль чистая не опускалась ниже 200 тыс в месяц, то сейчас если 25 уже хорошо.
У нас в городе все двд ларьки и магазины закрылись. Штук 5 остались но разбавили парфюмом, книгами и т.д.



Ссылка на сообщение Irinnna D.
28/02/2011

а как же бады?


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