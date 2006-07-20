Нестор:



У меня есть уникальные и очень хорошие контакты с производителем, которые просто грех не использовать, имея интернет, но постигать азы WEB-мастерства мне просто некогда и неохота, а кормить многочисленных гениальных WEB-дармоедов за создание и поддержку сайтов тоже не интересно

А дай свой контакт, может будем сотрудничать. Мой е-мейл: sashagos@yandex.ru