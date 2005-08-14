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Что выгоднее продавать в интернете?



Ссылка на сообщение Люда
14/08/2005

2 Sheva

А чья стоимость доставки? Это транспортная компания?



Мне кажется, что каждый в отдельности будет дороговато. Белорусские ковры совсем не дорогие. В ценах правда сейчас не ориентируюсь, занималась несколько лет назад российскими коврами, связи остались. Только теперь в России почти все фабрики закрылись, вот знакомые возят белорусские ковры.



Я собственно на эту тему еще не очень думала, т.к. товар габаритный, возни с ним много, а мне бы еще остальной товар переварить.



Ссылка на сообщение Sheva
14/08/2005

Людмила

если есть возможность продавать ковры, то что вам мешает сделать, доп. заработок не помешает. Возни с этим товаром никакой, как говорят: глаза боятся-руки делают. Я привёл расценки транспортной компании "Грузовозофф", на их сайте есть калькулятор стоимости доставки по городам http://www.gruzovozoff.ru/rus/rates.php . Я доставляю свой товар в регионы только этой компанией, у меня самый маленький саб 0,25м3 и 40кг брутто.



Ссылка на сообщение Люда
14/08/2005

2 Sheva

С грузовозовым я работала, они молодцы.



Про ковры это я так вдруг вспомнила. Мне их пока не потянуть, потому что у меня крепкого мускулистого персонала для перетаскивания ковров еще нет. Да и времени совсем нет.



У меня тот редкий случай, когда товара полученного на реализацию много, а времени мало. Так что эта идея еще пока повисит полгода-год в воздухе.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
15/08/2005

Да, ковры товар интересный, но мне кажется, что он скоро станет редким. Что-то редко я вижу ковры в домах (ну кроме как в прихожей). Раньше бывало, в каждой комнате чуть-ли не обязательно ковер лежал. А сейчас - почти не встречаются. Может время их прошло, может что-то другое. Но если представить ковер редким и дорогим товаром, то наверняка продажи будут.



Ссылка на сообщение Люда
15/08/2005

2 Олег Краюшкин

То что сейчас в квартирах нет ковров объясняется очень просто. В России позакрывались почти все ковровые комбинаты еще несколько лет назад. Позакрывались не от отсутствия спроса, а от воровства начальства и бездарного управления. Я это видела изнутри, поэтому знаю о чем пишу.



Раньше ковры были натуральные. От них дома было тепло, мягко и уютно. А синтетику никто на пол класть не хочет, она только пыть собирает.



В Москве недорогих ковров почти нет. У нас есть дешевая Молдавская и Белорусская синтетика отвратного качества, и импортные ковры и синтетика, и с шерстью, но с зашкалившими ценами.



Хотя большой вопрос: будет ли кто-то брать ковры через интернет с доставкой по России?!



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
15/08/2005

=Люда

Я уже выше написал, что для этого надо сделать. Конечно, не сразу все будет продаваться. Но постараться можно. Только надо представить их как дорогой и качественный товар.



Ссылка на сообщение Имя:*
17/08/2005

Сауле

Изучите опыт торговых империй РуНета

http://www.tradecenter.ru/TradeSupport/ ... asp?ID=156



или



http://www.tradecenter.ru/TradeSupport/ ... asp?ID=161



Ссылка на сообщение Алексей Савчук
02/04/2006

Я могу предложить всем, кому это интересно, товар, который легко доставить, да и брать его будут! Так же во многих городах уже есть фирменные склады! Кому интересно - пишите на e-mail admin@argo-job.com



Ссылка на сообщение Asterix
03/04/2006

Все обсуждают специфику работы. Давайте может быть обсудим реально, что выгоднее продавать?



Ссылка на сообщение Имя:*
13/04/2006

shoponline

>>Однозначно, правильно сделанный сайт решает многое, но не все…



Сауле

Вы хотите продавать/зарабатывать.. Ну это как всегда не сложно в общем-то, сложно в нюансах. Можно продавать офф-лайн, но вложений это потребует максимально, можно уйти только в инет – на порядок меньше пенёнзов. А можно найти компромисс – и будет «Золотая середина» (инетом всё-таки не много людёв ползут…)



Ссылка на сообщение Женя
17/07/2006

Недавно думал, что выгодно через интернет продавать часы. Не могу сказать о настенных/ напольных, а о наручных прочитал статистику, что ~70% выбравших в интернет-магзине, пришед в реальный магазин, меняют решение.

итого вывод: продавать надо то, что достаточно увидеть на мониторе, то есть, качество его основное такое, визуальное.

Предполагаю, что это картины, настенные предметы (выключатели, часы, украшения).

При подходе нескольких фоток можно продавать усложненные визуальные предметы. то есть, входную дверь здорово продавать с несколькими фотками: главный план для оценки дизайна и фотки поменьше, которые демонстрируют элементы петель, замка, обработки текстуры. То же с ковром: общая расцветка, и доп макрофотки ворса и основы.

Хотя для ковра еще важно общий вид в комнате. Наверное, это очень сложно реализовать, но если бы было можно, то интернет-магазин штор/обоев/ковров, где можно подгружать фотографию своей компанты и сразу же примерять новые обои -- это поинтереснее, чем стоять в реальном магазине перед десятком рулонов, где даже расцветку сложно представить.



Ссылка на сообщение пионер
19/07/2006

Sheva

это вы про почтовые тарифы?



Ссылка на сообщение пионер
19/07/2006

черт, на год опоздал :)



Ссылка на сообщение Ирина
20/07/2006

Привет!

Планирую в ближайшем будущем открыть интернет магазин и в связи с этим хожу в инете ищу информацию. Интересно все что касается этой темы. С удовольствием с Вами обсужу возможные варианты сотрудничества. Будет интересно, пишите.



Ссылка на сообщение Alexeyko
20/07/2006

Не с той стороны рассматривается проблема. Важно не ЧТО ПРОДАВАТЬ, а какие есть ЖЕЛАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ У ПОКУПАТЕЛЕЙ.



В этом аспекте сравните потенциальный спрос на а).сотовые телефоны (которые хотелось бы потрогать руками, кнопочки понажимать и т.д.) и b). например, корм для собак (в мешках по 10-25кг) или всякие вещи для новорожденных (от питания до памперсов).



Телефоны, безусловно, легче выложить на интернет-магазин. И с доставкой проще (вес+объем). А также цена, а значит и %-прибыли в абсолютных величинах выше.



Но! Это же приводит к безумной конкуренции и самоубийственной борьбе по ценам.



А, например, один раз продумав логистику доставки тяжелых или габаритных товаров с ценой, не ниже того, с которого интересно иметь проценты, - можно обеспечить себе безбедное существование на длительный срок.

И для покупателей, кто не в состоянии ездить по магазинам (молодые мамы), или кому в лом (дядьки на Cruiser с лабрадором на заднем сидении).


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