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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Что выгоднее продавать в интернете?



Ссылка на сообщение изя
21/11/2002

предлагаю всем начать торговать бытовой техникой и завалить магазин 003.ру - а то ихнее лидерство скоро превратица в контроль над рынком



Ссылка на сообщение Леонид
25/11/2002

Электронный магазин должен торговать товаром, который максимально использует возможности информационных технологий. И лучший товар - информация. Информация хранится в электронном виде, заявки принимаются в онлайне, оплата - в онлайне, отправка товара - в онлайне. Ни тебе складов, ни тебе курьеров, и все работает в автомате. то же касается физических товаров, то даже Амазон.ком до сих пор в долгах, как в шелках - за несколько лет так и не стал рентабельным.



Ссылка на сообщение Сергей
25/11/2002

Леониду:


- Дело за малым - найти товар, который люди готовы покупать... Пока мало у кого получается.


А Амазон по другим причинам нерентабелен - в штатах много е-магазинов которые зарабатывают приличные деньги - они просто не хотят быть самыми большими во всех товарны сегментах.



Ссылка на сообщение Алекс
25/11/2002

Леонид грамотно сформулировал.



Ссылка на сообщение Нестор
26/11/2002

Кстати, об онлайне и оффлайне. На мой взгляд - эффективнее разделение труда. Каждый должен заниматься тем, что он умеет лучше всего, или использовать те возможности, которые у него есть, а не начинать с пустого места (хотя это тоже не предосудительно). У меня есть уникальные и очень хорошие контакты с производителем, которые просто грех не использовать, имея интернет, но постигать азы WEB-мастерства мне просто некогда и неохота, а кормить многочисленных гениальных WEB-дармоедов за создание и поддержку сайтов тоже не интересно. Лучше, на мой взгляд, с оффлайн-базой обращаться к уже готовым интернет-проектам и предлагать им свои (очень гибкие)условия. И кажый при этом свое получает: производитель за товар, я за поиск покупателя, возможность получать товар по себестоимости и расширение его рынков сбыта, а покупатель - за свой интернет-магазин, где он дает мне возможность выставить товар.


САУЛЕ, если интерес к интернет-магазину еще не пропал, пишите: есть много готовых схем сотрудничества - сдача на комиссию, поставка небольшими партиями, постоплата, предоплата, плюс - полное описание, включая качественные фотографии. И товар этот своего покупателя всегда имеет, а как подарок - идеальный.



Ссылка на сообщение Виктор
13/08/2005

Я заинтересован в открытии интернет-магазина, хотелось бы ознакомиться с вашими предложениями поподробнее



Ссылка на сообщение Бармалей
13/08/2005

"Я заинтересован в открытии интернет-магазина, хотелось бы ознакомиться с вашими предложениями поподробнее"



Предложение к тебе одно - СМОТРИ НА ДАТЫ!



Ссылка на сообщение Имя:*
13/08/2005

Давайте я Вас научу торговать. Инет для этого почти не нужен.... Название "е-магазин" - это фикция....



Ссылка на сообщение Имя:*
13/08/2005

Сайт вообще ничего не решает...

ежели Вы не можете организовать доставку - капут...



Ссылка на сообщение Люда
13/08/2005

В интернете легче продавать то, что легче доставить. У меня есть возможность выставлять недорогие ковры, но их доставка дело просто не подъемное, особенно в регионы.



Ссылка на сообщение andrey
13/08/2005

Что за рассуждения:смотрите на яндексе статистику запросов.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
14/08/2005

=Люда

А как же другие товары? Тут вот весной, например, один человек интересовался продажей мебели через инет. Вы представляете себе это? Там габариты далеко не ковровые. И стоимость доставки, соответственно, тоже.

Получается, что мебелью через инет торговать нельзя?



Ссылка на сообщение Люда
14/08/2005

2 Олег Краюшкин

Там цены другие. Там стоимость доставки утопает в цене товара.



А ковер (не дорогой), у него цена маленькая, а размеры не габаритные. По Москве придется только на машине доставлять, а в регионы доставка просто золотая будет.



Вообщем, ковры - это пыльно.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
14/08/2005

=Люда

А если я захочу купить мебель через инет в Москве, то какая будет стоимость доставки в Хабаровск? И не утонет ли цена этой мебели в этой доставке?

Уж чего-чего, а ковры в этом случае проще доставлять.



Ссылка на сообщение Sheva
14/08/2005

Люда

насчёт доставки ковров, приблизительный расчёт по доставке рулона 3м длины и 40кг веса: до Хабаровска - 1200руб., до Ставрополя - 600руб. и это вы считаете дорого? Я думаю, что в регионах на подобные товары будет дороже, чем покупка в Москве с доставкой.


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