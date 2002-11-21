Что выгоднее продавать в интернете?
21/11/2002
предлагаю всем начать торговать бытовой техникой и завалить магазин 003.ру - а то ихнее лидерство скоро превратица в контроль над рынком
предлагаю всем начать торговать бытовой техникой и завалить магазин 003.ру - а то ихнее лидерство скоро превратица в контроль над рынком
25/11/2002
Электронный магазин должен торговать товаром, который максимально использует возможности информационных технологий. И лучший товар - информация. Информация хранится в электронном виде, заявки принимаются в онлайне, оплата - в онлайне, отправка товара - в онлайне. Ни тебе складов, ни тебе курьеров, и все работает в автомате. то же касается физических товаров, то даже Амазон.ком до сих пор в долгах, как в шелках - за несколько лет так и не стал рентабельным.
Электронный магазин должен торговать товаром, который максимально использует возможности информационных технологий. И лучший товар - информация. Информация хранится в электронном виде, заявки принимаются в онлайне, оплата - в онлайне, отправка товара - в онлайне. Ни тебе складов, ни тебе курьеров, и все работает в автомате. то же касается физических товаров, то даже Амазон.ком до сих пор в долгах, как в шелках - за несколько лет так и не стал рентабельным.
26/11/2002
Кстати, об онлайне и оффлайне. На мой взгляд - эффективнее разделение труда. Каждый должен заниматься тем, что он умеет лучше всего, или использовать те возможности, которые у него есть, а не начинать с пустого места (хотя это тоже не предосудительно). У меня есть уникальные и очень хорошие контакты с производителем, которые просто грех не использовать, имея интернет, но постигать азы WEB-мастерства мне просто некогда и неохота, а кормить многочисленных гениальных WEB-дармоедов за создание и поддержку сайтов тоже не интересно. Лучше, на мой взгляд, с оффлайн-базой обращаться к уже готовым интернет-проектам и предлагать им свои (очень гибкие)условия. И кажый при этом свое получает: производитель за товар, я за поиск покупателя, возможность получать товар по себестоимости и расширение его рынков сбыта, а покупатель - за свой интернет-магазин, где он дает мне возможность выставить товар.
САУЛЕ, если интерес к интернет-магазину еще не пропал, пишите: есть много готовых схем сотрудничества - сдача на комиссию, поставка небольшими партиями, постоплата, предоплата, плюс - полное описание, включая качественные фотографии. И товар этот своего покупателя всегда имеет, а как подарок - идеальный.
Кстати, об онлайне и оффлайне. На мой взгляд - эффективнее разделение труда. Каждый должен заниматься тем, что он умеет лучше всего, или использовать те возможности, которые у него есть, а не начинать с пустого места (хотя это тоже не предосудительно). У меня есть уникальные и очень хорошие контакты с производителем, которые просто грех не использовать, имея интернет, но постигать азы WEB-мастерства мне просто некогда и неохота, а кормить многочисленных гениальных WEB-дармоедов за создание и поддержку сайтов тоже не интересно. Лучше, на мой взгляд, с оффлайн-базой обращаться к уже готовым интернет-проектам и предлагать им свои (очень гибкие)условия. И кажый при этом свое получает: производитель за товар, я за поиск покупателя, возможность получать товар по себестоимости и расширение его рынков сбыта, а покупатель - за свой интернет-магазин, где он дает мне возможность выставить товар.
САУЛЕ, если интерес к интернет-магазину еще не пропал, пишите: есть много готовых схем сотрудничества - сдача на комиссию, поставка небольшими партиями, постоплата, предоплата, плюс - полное описание, включая качественные фотографии. И товар этот своего покупателя всегда имеет, а как подарок - идеальный.
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