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Автоматический прием платежей
01/06/2003
Константин:
А что с этого имеет банк? Я имею в виду, кроме собственно денег вкладчиков. Процент от транзакций, процент при зачислении денег на счёт, ещё что-то? Я просто не очень хорошо знаком с системой работы банка.
Константин:
А что с этого имеет банк? Я имею в виду, кроме собственно денег вкладчиков. Процент от транзакций, процент при зачислении денег на счёт, ещё что-то? Я просто не очень хорошо знаком с системой работы банка.
02/06/2003
"А если бы банк открывал счета для продавцов и для покупателей, выпускал некие "предоплаченные" карточки для поплнения своего счета. Только не суррогатом, а нормальными деньгами. И платежи со счета покупателя на счет продавца шли за 5 секунд. А банк выполнял депозитарную функцию, подтверждая от кудалова и покупателя и продавца...."
И чем это отличается с точки зрения простого обывателя (неспециалиста) от многочисленных платежных систем? Какая ему разница, "суррогат" у него на счету или нет? К тому же, хотелось бы напомнить 1998 год. Несмотря на то, что на счетах лежали отнюдь не "суррогатные" деньги, порядочная часть из них так и исчезла в никуда.
Очень сомневаюсь, что предложение такого сервиса именно от банка каким-либо образом повлияет на популярность онлайн-платежей.
"А если бы банк открывал счета для продавцов и для покупателей, выпускал некие "предоплаченные" карточки для поплнения своего счета. Только не суррогатом, а нормальными деньгами. И платежи со счета покупателя на счет продавца шли за 5 секунд. А банк выполнял депозитарную функцию, подтверждая от кудалова и покупателя и продавца...."
И чем это отличается с точки зрения простого обывателя (неспециалиста) от многочисленных платежных систем? Какая ему разница, "суррогат" у него на счету или нет? К тому же, хотелось бы напомнить 1998 год. Несмотря на то, что на счетах лежали отнюдь не "суррогатные" деньги, порядочная часть из них так и исчезла в никуда.
Очень сомневаюсь, что предложение такого сервиса именно от банка каким-либо образом повлияет на популярность онлайн-платежей.
02/06/2003
Ник, тяжелый случай.... :-)))
"А что с этого имеет банк?"
А что он имеет, когда ты в нем счет открываешь под большой %, причем? Ведь это он тебе платит, а не ты ему :-))). Что он с тебя имеет? Как ты думаешь?
И почему он при этом борется за вкладчиков и корпоративных клиентов, суля им всяческие блага? От доброты? не знает кому деньги отдать?
Видите ли, Павел, все системы ЭД в официозе "откровенно" предупреждают, что ОНИ - НЕ деньги. Прекрасно зная стойкую аллергию народа к чтению официоза. В то же время в обывательском PR-е всечески культивируется идея, что они "деньги", но без упоминания этого слова. Все присущие деньгам атрибуты де присутствуют. И меняются туда-сюда влегкую, и купить на них можно все. и пр. и др. Но при этом операцию невозможно зафиксировать на бумаге, сделать сделку легитимной для МНС. Какие же это деньги? :)
Есть такая простая логическая задачка: Кто это: сын твоего отца, но не ты ?
Вот тут работает такая же "схема". Все атрибуты присущие деньгам, но не деньги. Что это.
В мозгах недалекого обывателя - ЭД - это деньги. У продвинотого - это СПОСОБ платежа. Но очень дорогой способ.
То, что было в 98-м - мы хололи и лелеяли. Те, кто держал ДЕНЬГИ и в БАНКЕ не пострадал ничуть (хотя и испугался). :) и я в том числе. Деньги были в $, и который не увлекался ГКО. Поэтому в 98 я оч. выиграл от того, что случилось.
А те, у кого они "пропали" - они не исчезли сами по себе. Их просто украли. Ну как квартиру обворовали. Или управляющий банком вместе с кассой сбежал. Это происходит во всем мире постоянно. Просто у нас это произошло со многими и сразу. Но они это долго готовили. Работать не хотели, а хотели просто хорошо жить. Без работы.
"Очень сомневаюсь, что предложение такого сервиса именно от банка каким-либо образом повлияет на популярность онлайн-платежей. "
Повлияет и обалденно. Скоро банки начнут разрешать гражданам расчетные (а не накопительные) счета. Вот это уже будет прорыв. Люди получат возможность платить безналом. Останется только техническая сторона - т.е. тот самый "домашний банк".
И вместо всей этой мутоты в виде "кошельков", WM, пайкешев, еголдов, юзер будет иметь просто нормальный расчетный счет. И продавец будет иметь свой р/с. И все. И деньги на счете - настоящие. Их не надо ни во что конвертировать, кормя разных ушлых ребятишек.
Ник, тяжелый случай.... :-)))
"А что с этого имеет банк?"
А что он имеет, когда ты в нем счет открываешь под большой %, причем? Ведь это он тебе платит, а не ты ему :-))). Что он с тебя имеет? Как ты думаешь?
И почему он при этом борется за вкладчиков и корпоративных клиентов, суля им всяческие блага? От доброты? не знает кому деньги отдать?
Видите ли, Павел, все системы ЭД в официозе "откровенно" предупреждают, что ОНИ - НЕ деньги. Прекрасно зная стойкую аллергию народа к чтению официоза. В то же время в обывательском PR-е всечески культивируется идея, что они "деньги", но без упоминания этого слова. Все присущие деньгам атрибуты де присутствуют. И меняются туда-сюда влегкую, и купить на них можно все. и пр. и др. Но при этом операцию невозможно зафиксировать на бумаге, сделать сделку легитимной для МНС. Какие же это деньги? :)
Есть такая простая логическая задачка: Кто это: сын твоего отца, но не ты ?
Вот тут работает такая же "схема". Все атрибуты присущие деньгам, но не деньги. Что это.
В мозгах недалекого обывателя - ЭД - это деньги. У продвинотого - это СПОСОБ платежа. Но очень дорогой способ.
То, что было в 98-м - мы хололи и лелеяли. Те, кто держал ДЕНЬГИ и в БАНКЕ не пострадал ничуть (хотя и испугался). :) и я в том числе. Деньги были в $, и который не увлекался ГКО. Поэтому в 98 я оч. выиграл от того, что случилось.
А те, у кого они "пропали" - они не исчезли сами по себе. Их просто украли. Ну как квартиру обворовали. Или управляющий банком вместе с кассой сбежал. Это происходит во всем мире постоянно. Просто у нас это произошло со многими и сразу. Но они это долго готовили. Работать не хотели, а хотели просто хорошо жить. Без работы.
"Очень сомневаюсь, что предложение такого сервиса именно от банка каким-либо образом повлияет на популярность онлайн-платежей. "
Повлияет и обалденно. Скоро банки начнут разрешать гражданам расчетные (а не накопительные) счета. Вот это уже будет прорыв. Люди получат возможность платить безналом. Останется только техническая сторона - т.е. тот самый "домашний банк".
И вместо всей этой мутоты в виде "кошельков", WM, пайкешев, еголдов, юзер будет иметь просто нормальный расчетный счет. И продавец будет иметь свой р/с. И все. И деньги на счете - настоящие. Их не надо ни во что конвертировать, кормя разных ушлых ребятишек.
02/06/2003
Да вот так и зарабатывают.
Банк в чистом виде не существует. Это всезда холдинг. За твои деньги (деньги вкладчиков и корпор. клиентов) он скупает прибыльные предприятия, дает кредиты (тебе же :)), играет на бирже акциями. на бирже валюты, инвестируют, и пр. и др. Деньги всегда идут к деньгам. На пустое место они только в лотереях приходят. иногда.
Деньги у них не "хранятся". Деньги у них работают.
Да вот так и зарабатывают.
Банк в чистом виде не существует. Это всезда холдинг. За твои деньги (деньги вкладчиков и корпор. клиентов) он скупает прибыльные предприятия, дает кредиты (тебе же :)), играет на бирже акциями. на бирже валюты, инвестируют, и пр. и др. Деньги всегда идут к деньгам. На пустое место они только в лотереях приходят. иногда.
Деньги у них не "хранятся". Деньги у них работают.
02/06/2003
Насчет банк-клиента - так кстати это очень даже хороший способ
Другой вопрос - у нас народ просто не слишком подготовлен и то ли боится то ли банкам не доверяет
А вообще то - есть много банков где банк - клиент - через интернет да еще и БЕСПЛАТНО
(например Гута - Банк насколько я знаю)
И кстати в этом случае НИКАКОГО НСП - то есть клиенту должно быть дешевле
И еще насчет НСП
Есть прямой и соврешенно правильный способ его уничтожения (кроме банк - клиента)
Именно - регистрируетесь и открываете склад там где НСП просто напросто нет
А в Москве скажем - обособленное подразделение занимающееся маркетингом
Никакая налоговая не придерется и НСП нет
Прада чек все равно есть (если конечно расчет наличными)
Если банк - клиент - чека не надо
Насчет банк-клиента - так кстати это очень даже хороший способ
Другой вопрос - у нас народ просто не слишком подготовлен и то ли боится то ли банкам не доверяет
А вообще то - есть много банков где банк - клиент - через интернет да еще и БЕСПЛАТНО
(например Гута - Банк насколько я знаю)
И кстати в этом случае НИКАКОГО НСП - то есть клиенту должно быть дешевле
И еще насчет НСП
Есть прямой и соврешенно правильный способ его уничтожения (кроме банк - клиента)
Именно - регистрируетесь и открываете склад там где НСП просто напросто нет
А в Москве скажем - обособленное подразделение занимающееся маркетингом
Никакая налоговая не придерется и НСП нет
Прада чек все равно есть (если конечно расчет наличными)
Если банк - клиент - чека не надо
02/06/2003
По сути все современные деньги являются эквивалентом, и доллары и рубли и webmoney и ЯД также являются эквивалентом действительных денег - золота, серебра.
Раньше когда деньги были деньгами и стоили столько сколько в них золото, то доверие к ним было обсолютное и причем в любой стране, а сейчас когда они являются эквивалентом, то их цена зависит от доверия к ним и также как у нас еще нет сильного доверия к webmoney и ЯД также в америке не очень доверяют рублям и не хотят за них продавать пока не будет доверия такого как у нас имеет доллар. Webmoney со временем получает все большее доверие так как за них можно купить уже во многих магазинах и при необходимости не сложно поменять на другие деньги такие как рубли.
Электронные деньги можно сравнить с деньгами другого государства, в данном случае страна эта называется Интернет и если вы не посещаете эту страну, то эти деньги вам не нужны, к примеру зачем вам тугрики если вы не бываете в Монголии,
а если вы бываете в стране Интернет, то как и во многих странах можно товар купить и за доллары и за другую валюту, но часто в той стране в которую приехал удобней покупать за местную валюту даже потеряв какую-то часть на обмене.
Электронные деньги в электронном бизнесе нужны и ими будут пользоваться и они будут развиваться как развивались оффлайновые деньги, они же тоже раньше не были такими какими они есть сейчас, да и сейчас они не совершенны.
По сути все современные деньги являются эквивалентом, и доллары и рубли и webmoney и ЯД также являются эквивалентом действительных денег - золота, серебра.
Раньше когда деньги были деньгами и стоили столько сколько в них золото, то доверие к ним было обсолютное и причем в любой стране, а сейчас когда они являются эквивалентом, то их цена зависит от доверия к ним и также как у нас еще нет сильного доверия к webmoney и ЯД также в америке не очень доверяют рублям и не хотят за них продавать пока не будет доверия такого как у нас имеет доллар. Webmoney со временем получает все большее доверие так как за них можно купить уже во многих магазинах и при необходимости не сложно поменять на другие деньги такие как рубли.
Электронные деньги можно сравнить с деньгами другого государства, в данном случае страна эта называется Интернет и если вы не посещаете эту страну, то эти деньги вам не нужны, к примеру зачем вам тугрики если вы не бываете в Монголии,
а если вы бываете в стране Интернет, то как и во многих странах можно товар купить и за доллары и за другую валюту, но часто в той стране в которую приехал удобней покупать за местную валюту даже потеряв какую-то часть на обмене.
Электронные деньги в электронном бизнесе нужны и ими будут пользоваться и они будут развиваться как развивались оффлайновые деньги, они же тоже раньше не были такими какими они есть сейчас, да и сейчас они не совершенны.
02/06/2003
Noone:
А почему нет НСП при использовании "банк-клиент"? Какая разница, каким образом деньги поступают на счёт?
Rupay:
Когда я меняю доллары на рубли, с меня берут 20 рублей комиссионных за услугу, но никак не 4% от общей суммы. Не кажется ли вам, что при столь низкой надёжности и одном единственном преимуществе (мгновенная передача ЭД, а не самих денег), это слегка многовато?
Noone:
А почему нет НСП при использовании "банк-клиент"? Какая разница, каким образом деньги поступают на счёт?
Rupay:
Когда я меняю доллары на рубли, с меня берут 20 рублей комиссионных за услугу, но никак не 4% от общей суммы. Не кажется ли вам, что при столь низкой надёжности и одном единственном преимуществе (мгновенная передача ЭД, а не самих денег), это слегка многовато?
03/06/2003
Вот-вот-вот... Тот самый случай...
from Rupay: "...Webmoney со временем получает все большее доверие так как за них можно купить уже во многих магазинах и при необходимости не сложно поменять на другие деньги такие как рубли..."
Выпускаете свои бумажечки со штампом ЖЖЖ, или вооюще, устриваете виртуальный обмен файликами с пароликами. И всенародно и публично и клятвенно обещаете поменять их на настоящие деньги, если понадомится, и товары на них продавать...
И пока ребятишки возятся-меняются вашими фантиками, вы с чистой совестью имеете НАСТОЯЩИЕ деньги этих ребятишек. И когда вам надоест, и вы переселитесь в тихой страну на виллу с видом на теплый океан или Альпы, ребятишкам, что это "повелись". останутся только их растерянные лица. У них вообще никаких документов нет, что бы вас "привлечь".
Я могу поненять ДЕНЬГИ одной страны на ДЕНЬГИ другой (рубли на доллары, например) в гос.банке.
А попробуйте официально купить ЭД? Или поменять одни ЭД на другие в системе ЭД (а не у "менялы"). Хе-хе. Итс инпасибал... Тут каждый под себя гребет.
ЭД, это удобно при покупке электронных товаров за 1-5$ тут же заплатил, тут же получил.
Продавцу удобно - абсолютный вендинг. Получил продал абс. автоматом. Но! накопил 100 ЭД - беги быстро меняй на нормальные деньги или трать на реальные услуги. Пока есть те, кто их еще принимает.
Вот-вот-вот... Тот самый случай...
from Rupay: "...Webmoney со временем получает все большее доверие так как за них можно купить уже во многих магазинах и при необходимости не сложно поменять на другие деньги такие как рубли..."
Выпускаете свои бумажечки со штампом ЖЖЖ, или вооюще, устриваете виртуальный обмен файликами с пароликами. И всенародно и публично и клятвенно обещаете поменять их на настоящие деньги, если понадомится, и товары на них продавать...
И пока ребятишки возятся-меняются вашими фантиками, вы с чистой совестью имеете НАСТОЯЩИЕ деньги этих ребятишек. И когда вам надоест, и вы переселитесь в тихой страну на виллу с видом на теплый океан или Альпы, ребятишкам, что это "повелись". останутся только их растерянные лица. У них вообще никаких документов нет, что бы вас "привлечь".
Я могу поненять ДЕНЬГИ одной страны на ДЕНЬГИ другой (рубли на доллары, например) в гос.банке.
А попробуйте официально купить ЭД? Или поменять одни ЭД на другие в системе ЭД (а не у "менялы"). Хе-хе. Итс инпасибал... Тут каждый под себя гребет.
ЭД, это удобно при покупке электронных товаров за 1-5$ тут же заплатил, тут же получил.
Продавцу удобно - абсолютный вендинг. Получил продал абс. автоматом. Но! накопил 100 ЭД - беги быстро меняй на нормальные деньги или трать на реальные услуги. Пока есть те, кто их еще принимает.
03/06/2003
Такие фантики выпускает каждое государство и если доверяешь этим фантикам, то можешь хранить, а если нет, то также надо бежать и меняти их на товар и такое было и с рублем и с немецкой маркой, когда люди получив немецкие марки (вроде крутая валюта) бежали все потратить так как после обеда они стоили в два-три раза дешевле и так обесценивались каждый день и с рублями такое было когда сказали обмен денег и меняем только пять старых фантиков, а остальными можете что-нибудь вытереть и с государственными фантиками-облигациями что было, когда государство их выпустило, продавало, а потом сказало что это всего лишь фантики, поэтому как только появится у Вас 100 руб сразу бегите быстро менять на товары, а то вдруг государство кинет.
Электронные деньги бывают разные и которые заслужили доверие значит они создавались с целью заработать, а не кинуть, webmoney достаточно сделать 120 разовый оборот внутри системы (я имею ввиду их комиссию 0.8%) чтобы все деньги которые внутри ходят стали их деньгами и поэтому зачем им забирать нечестно деньги если люди им сами платят и так они заработают намного больше, потому что чесно можно работать годами, а забрать деньги можно только один раз.
Такие фантики выпускает каждое государство и если доверяешь этим фантикам, то можешь хранить, а если нет, то также надо бежать и меняти их на товар и такое было и с рублем и с немецкой маркой, когда люди получив немецкие марки (вроде крутая валюта) бежали все потратить так как после обеда они стоили в два-три раза дешевле и так обесценивались каждый день и с рублями такое было когда сказали обмен денег и меняем только пять старых фантиков, а остальными можете что-нибудь вытереть и с государственными фантиками-облигациями что было, когда государство их выпустило, продавало, а потом сказало что это всего лишь фантики, поэтому как только появится у Вас 100 руб сразу бегите быстро менять на товары, а то вдруг государство кинет.
Электронные деньги бывают разные и которые заслужили доверие значит они создавались с целью заработать, а не кинуть, webmoney достаточно сделать 120 разовый оборот внутри системы (я имею ввиду их комиссию 0.8%) чтобы все деньги которые внутри ходят стали их деньгами и поэтому зачем им забирать нечестно деньги если люди им сами платят и так они заработают намного больше, потому что чесно можно работать годами, а забрать деньги можно только один раз.
03/06/2003
Обесценивание гос. фантиков - это всегда глобальный катаклизм. И в принципе - предсказуемый.
Катаклизм с ЭД на 5 порядков вероятнее.
Поэтому НИ ОДНА серьезная площадка или магазин НЕ работает с ЭД. В крайнем случае - придумывает свои (как яндекс).
Я не говорю, что это ЖУЛЬНИЧЕСТВО, и задуманы раби кидалова.
Я говорю, что это НЕ ДЕНЬГИ, а способ, УСЛУГА по быстрой оплате.
Но банкинг ее скоро убъет. Хотя бы тем, что на порядок выгоднее и надежнее. И главное - легитимнее. А ЭД - это так, эпизод, частный случай. Как талоны на водку в определенный период развития. За них ведь тоже можно было купить не только водку :) И поменять на деньги можно было (продать).
Поэтому держать МНОГО в ЭД - опасно и не нужно. Не потому что "кинут", а потому что незачем. 50-100$ - это потолок.
Обесценивание гос. фантиков - это всегда глобальный катаклизм. И в принципе - предсказуемый.
Катаклизм с ЭД на 5 порядков вероятнее.
Поэтому НИ ОДНА серьезная площадка или магазин НЕ работает с ЭД. В крайнем случае - придумывает свои (как яндекс).
Я не говорю, что это ЖУЛЬНИЧЕСТВО, и задуманы раби кидалова.
Я говорю, что это НЕ ДЕНЬГИ, а способ, УСЛУГА по быстрой оплате.
Но банкинг ее скоро убъет. Хотя бы тем, что на порядок выгоднее и надежнее. И главное - легитимнее. А ЭД - это так, эпизод, частный случай. Как талоны на водку в определенный период развития. За них ведь тоже можно было купить не только водку :) И поменять на деньги можно было (продать).
Поэтому держать МНОГО в ЭД - опасно и не нужно. Не потому что "кинут", а потому что незачем. 50-100$ - это потолок.
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