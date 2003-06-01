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Автоматический прием платежей
01/06/2003
Nik,
электронные деньги - денежный дериватив
Что то вроде - скажем - облигации сбербанка
Когда Вы покупаете такой - он не подлежит НДС и налогу с продаж (так же как не берут их с долларов США в обменнике)
так что 10% - это не налоги
Nik,
электронные деньги - денежный дериватив
Что то вроде - скажем - облигации сбербанка
Когда Вы покупаете такой - он не подлежит НДС и налогу с продаж (так же как не берут их с долларов США в обменнике)
так что 10% - это не налоги
01/06/2003
Noone:
Какие 10%? Ведь WM за транзакции берёт всего 0,8%.
То есть получается, что если я продам корову за 10 WMZ, то совершу что-то типа натурального обмена. И когда я поменяю эти самые WMZ на рубли, с меня не возьмут ни копейки, кроме комиссионного сбора? Тогда почему все юр. лица не пользуются электронными деньгами при рассчётах? Ведь получается, что в этом случае налогами эти рассчёты не облагаются. Или я не прав?
Noone:
Какие 10%? Ведь WM за транзакции берёт всего 0,8%.
То есть получается, что если я продам корову за 10 WMZ, то совершу что-то типа натурального обмена. И когда я поменяю эти самые WMZ на рубли, с меня не возьмут ни копейки, кроме комиссионного сбора? Тогда почему все юр. лица не пользуются электронными деньгами при рассчётах? Ведь получается, что в этом случае налогами эти рассчёты не облагаются. Или я не прав?
01/06/2003
Ну детский сад, прямо :-)))
Когда я покупаю доллары на рубли, мне в обменнике справку дают. Попробуйте попросить хоть какой-либо документ о том, что вы на 530$ купили 500 WMZ. Да вас пошлют куда подальше в лучшем случае. Может вам чек продавец "предлоплаченных" карточек" выбивает :)?
Налогов с конвертации они не платят. Они просто с тебя их берут 3-5% при конвертации "туда". и 4-6% - обратно. Вот твои потери в 10% и набегают.
0,8% - это доже хитрая штука. Через 120 "оборотов" массы они вообще никому ничего не должны. Этакий "частный налог с оборота наших денег". Не кисло так, подсесть на весь денежный оборот системы. Вот государство наше не доперло - ввести налог с оборота денег. А просто тогда все "обороты" в подполье уйдут. В с WM или ЯД - не уйдешь. Во вервых все реальные деньги и так УЖЕ у них, во вторых, все расчеты - "через них", но за деньги. Мало того, что ты их кредитовал, да еще и приплатил, так тебя же еще и обирают при каждом шевелении этих денег. Зашибись система. Просто гениальная. МММ - это детский лепет, примитив.
Потоиу и не могут пользоваться юр.лица подобной системой, что это 100% черный бартер. Он абсолютно нелегитимен. И варится он на уровне "продажи семечек", "счет на 10$ пополнить (за 12$). Но что то серьезное за WM никогда нельзя будет купить. Так стоит ли связываться?
Сам в свое время в это уперся. Ну да, 10-20-100 WM тебе могут заплатить, а 500 - уже туго, а 5000 - просто невозможно. И плюнул я эти WM и ушел в нормальный бизнес с нормальными деньгами. И вам советую.
Ну детский сад, прямо :-)))
Когда я покупаю доллары на рубли, мне в обменнике справку дают. Попробуйте попросить хоть какой-либо документ о том, что вы на 530$ купили 500 WMZ. Да вас пошлют куда подальше в лучшем случае. Может вам чек продавец "предлоплаченных" карточек" выбивает :)?
Налогов с конвертации они не платят. Они просто с тебя их берут 3-5% при конвертации "туда". и 4-6% - обратно. Вот твои потери в 10% и набегают.
0,8% - это доже хитрая штука. Через 120 "оборотов" массы они вообще никому ничего не должны. Этакий "частный налог с оборота наших денег". Не кисло так, подсесть на весь денежный оборот системы. Вот государство наше не доперло - ввести налог с оборота денег. А просто тогда все "обороты" в подполье уйдут. В с WM или ЯД - не уйдешь. Во вервых все реальные деньги и так УЖЕ у них, во вторых, все расчеты - "через них", но за деньги. Мало того, что ты их кредитовал, да еще и приплатил, так тебя же еще и обирают при каждом шевелении этих денег. Зашибись система. Просто гениальная. МММ - это детский лепет, примитив.
Потоиу и не могут пользоваться юр.лица подобной системой, что это 100% черный бартер. Он абсолютно нелегитимен. И варится он на уровне "продажи семечек", "счет на 10$ пополнить (за 12$). Но что то серьезное за WM никогда нельзя будет купить. Так стоит ли связываться?
Сам в свое время в это уперся. Ну да, 10-20-100 WM тебе могут заплатить, а 500 - уже туго, а 5000 - просто невозможно. И плюнул я эти WM и ушел в нормальный бизнес с нормальными деньгами. И вам советую.
01/06/2003
Да не нужна никакая "электронная наличность". Нужна просто система дистанционного управления обычными деньгами. И главное - нет никаких технических препятствий. Вся технология давным давно отработана. Надо просто желание какого либо банка этим заняться. Кстати подсядет он этим самым на бабки огромные. Есть у кого знакомый вменяемый банкир? Враз структуру накидаем.
Да не нужна никакая "электронная наличность". Нужна просто система дистанционного управления обычными деньгами. И главное - нет никаких технических препятствий. Вся технология давным давно отработана. Надо просто желание какого либо банка этим заняться. Кстати подсядет он этим самым на бабки огромные. Есть у кого знакомый вменяемый банкир? Враз структуру накидаем.
01/06/2003
Альфа-Банк пытается что то протащить, со своими интернет-карточками, но как-то некузяво, со многими атавизмами. Вместо новых технологий пытается карточки какие то протащить... Зачем в интернет "карточки"? Надо думать над проблемой ввода-вывода денег, идентификацией, а не над "карточками".
Альфа-Банк пытается что то протащить, со своими интернет-карточками, но как-то некузяво, со многими атавизмами. Вместо новых технологий пытается карточки какие то протащить... Зачем в интернет "карточки"? Надо думать над проблемой ввода-вывода денег, идентификацией, а не над "карточками".
01/06/2003
2Константин:
"Нужна просто система дистанционного управления обычными деньгами. И главное - нет никаких технических препятствий. Вся технология давным давно отработана. Надо просто желание какого либо банка этим заняться."
А чем не устраивают интернет-банкинги, которые сейчас в каждом втором банке доступны для юридических лиц, а в некоторых - и для физических?
Что до возможности приема электронной наличности - почему бы и нет? Возможность привлечь дополнительных клиентов (хотя, конечно, надо предварительно проконсультироваться по поводу выводы этих "денег").
2Константин:
"Нужна просто система дистанционного управления обычными деньгами. И главное - нет никаких технических препятствий. Вся технология давным давно отработана. Надо просто желание какого либо банка этим заняться."
А чем не устраивают интернет-банкинги, которые сейчас в каждом втором банке доступны для юридических лиц, а в некоторых - и для физических?
Что до возможности приема электронной наличности - почему бы и нет? Возможность привлечь дополнительных клиентов (хотя, конечно, надо предварительно проконсультироваться по поводу выводы этих "денег").
01/06/2003
Павел:
Проблема не в отсутствии возможности, а в отсутствии централизации. Если у каждого человека будет свой счёт в отдельном банке, то цена подобных транзакций будет несильно отличаться от WM. Кстати, а каким образом происходит пополнение счёта интернет-банка? Кроме того зачем двадцать раз платить разным организациям за то, что может сделать всего один банк?
Павел:
Проблема не в отсутствии возможности, а в отсутствии централизации. Если у каждого человека будет свой счёт в отдельном банке, то цена подобных транзакций будет несильно отличаться от WM. Кстати, а каким образом происходит пополнение счёта интернет-банка? Кроме того зачем двадцать раз платить разным организациям за то, что может сделать всего один банк?
01/06/2003
Вот именно, Павел. Читайте предыдущие страницы, а не последний постинг.
Проблема именно в отсутсвии единой политики.
Ну есть у меня банкинг. Но как денежки на счету-то появляются. Либо я их физически кладу, либо клиент присылает. Скороть прохода платежей - 1 сутки. Но каждый в своем банке со своими порядками.
А если бы банк открывал счета для продавцов и для покупателей, выпускал некие "предоплаченные" карточки для поплнения своего счета. Только не суррогатом, а нормальными деньгами. И платежи со счета покупателя на счет продавца шли за 5 секунд. А банк выполнял депозитарную функцию, подтверждая от кудалова и покупателя и продавца....
Гемору тут много. организационного. А технического - нет.
Вот именно, Павел. Читайте предыдущие страницы, а не последний постинг.
Проблема именно в отсутсвии единой политики.
Ну есть у меня банкинг. Но как денежки на счету-то появляются. Либо я их физически кладу, либо клиент присылает. Скороть прохода платежей - 1 сутки. Но каждый в своем банке со своими порядками.
А если бы банк открывал счета для продавцов и для покупателей, выпускал некие "предоплаченные" карточки для поплнения своего счета. Только не суррогатом, а нормальными деньгами. И платежи со счета покупателя на счет продавца шли за 5 секунд. А банк выполнял депозитарную функцию, подтверждая от кудалова и покупателя и продавца....
Гемору тут много. организационного. А технического - нет.
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