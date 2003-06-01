/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Ответить

Автоматический прием платежей



Ссылка на сообщение Noone
01/06/2003

Nik,

электронные деньги - денежный дериватив

Что то вроде - скажем - облигации сбербанка

Когда Вы покупаете такой - он не подлежит НДС и налогу с продаж (так же как не берут их с долларов США в обменнике)

так что 10% - это не налоги



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

Noone:

Какие 10%? Ведь WM за транзакции берёт всего 0,8%.



То есть получается, что если я продам корову за 10 WMZ, то совершу что-то типа натурального обмена. И когда я поменяю эти самые WMZ на рубли, с меня не возьмут ни копейки, кроме комиссионного сбора? Тогда почему все юр. лица не пользуются электронными деньгами при рассчётах? Ведь получается, что в этом случае налогами эти рассчёты не облагаются. Или я не прав?



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

Извиняюсь, тут ещё куча комиссионных сборов самих банков.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/06/2003

Ну детский сад, прямо :-)))

Когда я покупаю доллары на рубли, мне в обменнике справку дают. Попробуйте попросить хоть какой-либо документ о том, что вы на 530$ купили 500 WMZ. Да вас пошлют куда подальше в лучшем случае. Может вам чек продавец "предлоплаченных" карточек" выбивает :)?

Налогов с конвертации они не платят. Они просто с тебя их берут 3-5% при конвертации "туда". и 4-6% - обратно. Вот твои потери в 10% и набегают.

0,8% - это доже хитрая штука. Через 120 "оборотов" массы они вообще никому ничего не должны. Этакий "частный налог с оборота наших денег". Не кисло так, подсесть на весь денежный оборот системы. Вот государство наше не доперло - ввести налог с оборота денег. А просто тогда все "обороты" в подполье уйдут. В с WM или ЯД - не уйдешь. Во вервых все реальные деньги и так УЖЕ у них, во вторых, все расчеты - "через них", но за деньги. Мало того, что ты их кредитовал, да еще и приплатил, так тебя же еще и обирают при каждом шевелении этих денег. Зашибись система. Просто гениальная. МММ - это детский лепет, примитив.



Потоиу и не могут пользоваться юр.лица подобной системой, что это 100% черный бартер. Он абсолютно нелегитимен. И варится он на уровне "продажи семечек", "счет на 10$ пополнить (за 12$). Но что то серьезное за WM никогда нельзя будет купить. Так стоит ли связываться?

Сам в свое время в это уперся. Ну да, 10-20-100 WM тебе могут заплатить, а 500 - уже туго, а 5000 - просто невозможно. И плюнул я эти WM и ушел в нормальный бизнес с нормальными деньгами. И вам советую.



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

Константин:

Надёжность WM и их откровенно надувательская система сборов ничуть не влияет на саму идею электронной наличности. Ещё раз повторюсь, я не считаю их панацеей для электронного бизнеса.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/06/2003

Да не нужна никакая "электронная наличность". Нужна просто система дистанционного управления обычными деньгами. И главное - нет никаких технических препятствий. Вся технология давным давно отработана. Надо просто желание какого либо банка этим заняться. Кстати подсядет он этим самым на бабки огромные. Есть у кого знакомый вменяемый банкир? Враз структуру накидаем.



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

У меня есть знакомый, у которого есть знакомый, у которого есть знакомый банкир. Но наверное, подобная схема не очень подходит...



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

Банк Уралсиб, кажется. Или какой там, где в рекламе мужик говорит: "в нашем банке деньги очень много работают".



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/06/2003

:) Знаю. Но нет способа лучше загубить идею, чем сунуться с ней с менеджеру 7-го уровня. :-))) у тех завсегда свой интерес. Только с реальным банкиром надо говорить, отвечающим за иновации и перспективы.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/06/2003

Альфа-Банк пытается что то протащить, со своими интернет-карточками, но как-то некузяво, со многими атавизмами. Вместо новых технологий пытается карточки какие то протащить... Зачем в интернет "карточки"? Надо думать над проблемой ввода-вывода денег, идентификацией, а не над "карточками".



Ссылка на сообщение Павел Коротов
01/06/2003

2Константин:

"Нужна просто система дистанционного управления обычными деньгами. И главное - нет никаких технических препятствий. Вся технология давным давно отработана. Надо просто желание какого либо банка этим заняться."



А чем не устраивают интернет-банкинги, которые сейчас в каждом втором банке доступны для юридических лиц, а в некоторых - и для физических?



Что до возможности приема электронной наличности - почему бы и нет? Возможность привлечь дополнительных клиентов (хотя, конечно, надо предварительно проконсультироваться по поводу выводы этих "денег").



Ссылка на сообщение Павел Коротов
01/06/2003

2Денис:

Практически все системы, оперирующие с собственной электронной наличностью, предоставляют возможность автоматизированной проверки оплаты заказа. Это детально описано в разделах "для разработчиков" соответствующих систем.



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

Я с ним не знаком, но то, что он не 7-го звена менеджер - факт.



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

Павел:

Проблема не в отсутствии возможности, а в отсутствии централизации. Если у каждого человека будет свой счёт в отдельном банке, то цена подобных транзакций будет несильно отличаться от WM. Кстати, а каким образом происходит пополнение счёта интернет-банка? Кроме того зачем двадцать раз платить разным организациям за то, что может сделать всего один банк?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/06/2003

Вот именно, Павел. Читайте предыдущие страницы, а не последний постинг.

Проблема именно в отсутсвии единой политики.

Ну есть у меня банкинг. Но как денежки на счету-то появляются. Либо я их физически кладу, либо клиент присылает. Скороть прохода платежей - 1 сутки. Но каждый в своем банке со своими порядками.

А если бы банк открывал счета для продавцов и для покупателей, выпускал некие "предоплаченные" карточки для поплнения своего счета. Только не суррогатом, а нормальными деньгами. И платежи со счета покупателя на счет продавца шли за 5 секунд. А банк выполнял депозитарную функцию, подтверждая от кудалова и покупателя и продавца....

Гемору тут много. организационного. А технического - нет.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены