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Автоматический прием платежей
04/06/2003
Да... Ох уж эти форумы... Человек задал конкретный вопрос "Господа, а какие платежные системы, кроме WM позволяют автоматически осуществлять прием платежей на сайте и далее - пополнение личного счета клиента.", а тут развели на четыре страницы дискуссию совсем о другом... Что ж, вставлю и я свои 3 копейки, как практик-продавец и практик-покупатель :-)
1. WMZ и их многочисленные аналоги во всем мире имхо для платежей и их приема самое удобное средство по скорости и надежности. Только они позволяют продавать товар действительно в реальном времени. Ни карточки, ни банковские переводы такой возможности не предоставляют. И в том и другом случае от момента платежа, до реального поступления денег на счет продавца проходит срок от 1 дня до 7-14 дней, что для интернет торговли очень нежелательно. Можно конечно отгружать товар не дожидаясь реального поступления на счет денег, заплаченных по карточке, но тогда нет гарантий, что вам действительно заплатил реальный клиент со своей реальной карты. Тоже самое с банком - случаи непрохождения платежей достаточно часты, из-за ошибок заполнения реквизитов, ошибок банковских работников и других причин - сталкиваться с этим приходится регулярно. Так что я обеими руками за развитие системы электронных денег, которые позволяют создать по настоящему автоматические интернет магазины, например для продажи ПО, работающие в режиме реального времени, но к сожалению эти системы не стали пока по настоящему массовыми, чтобы можно было всерьез делать ставку только на такой способ приема платежей, и приходится использовать все возможные - и карточки, и банк, почтовый перевод, и ЭД. Что касается надежности систем ЭД - ну здесь каждый решает для себя сам, учитывая правило "не держать яйца в одной корзине" и не оставлять в них сумму более минимально необходимой для своих нужд. Кстати - любой банк советует то же самое относительно пластиковых карточек, особенно предназначенных для платежей в инете - не держать на них сумму, более чем необходима для платежа.
Да... Ох уж эти форумы... Человек задал конкретный вопрос "Господа, а какие платежные системы, кроме WM позволяют автоматически осуществлять прием платежей на сайте и далее - пополнение личного счета клиента.", а тут развели на четыре страницы дискуссию совсем о другом... Что ж, вставлю и я свои 3 копейки, как практик-продавец и практик-покупатель :-)
1. WMZ и их многочисленные аналоги во всем мире имхо для платежей и их приема самое удобное средство по скорости и надежности. Только они позволяют продавать товар действительно в реальном времени. Ни карточки, ни банковские переводы такой возможности не предоставляют. И в том и другом случае от момента платежа, до реального поступления денег на счет продавца проходит срок от 1 дня до 7-14 дней, что для интернет торговли очень нежелательно. Можно конечно отгружать товар не дожидаясь реального поступления на счет денег, заплаченных по карточке, но тогда нет гарантий, что вам действительно заплатил реальный клиент со своей реальной карты. Тоже самое с банком - случаи непрохождения платежей достаточно часты, из-за ошибок заполнения реквизитов, ошибок банковских работников и других причин - сталкиваться с этим приходится регулярно. Так что я обеими руками за развитие системы электронных денег, которые позволяют создать по настоящему автоматические интернет магазины, например для продажи ПО, работающие в режиме реального времени, но к сожалению эти системы не стали пока по настоящему массовыми, чтобы можно было всерьез делать ставку только на такой способ приема платежей, и приходится использовать все возможные - и карточки, и банк, почтовый перевод, и ЭД. Что касается надежности систем ЭД - ну здесь каждый решает для себя сам, учитывая правило "не держать яйца в одной корзине" и не оставлять в них сумму более минимально необходимой для своих нужд. Кстати - любой банк советует то же самое относительно пластиковых карточек, особенно предназначенных для платежей в инете - не держать на них сумму, более чем необходима для платежа.
04/06/2003
Ох и дур.. ой, чуть не ругнулся...
WM и иже с ними ЭД - это именно "систма платежей", НО НЕ ДЕНЬГИ.
Пока Вы тут перепихиваетесь между собой разными WM и ЯД, эти ребятки "WM и сыновья" пользуются ВАШИМИ НАСТОЯЩИМИ ДЕНЬГАМИ. И инвестируют их в настоящий бизнес. Вы их кредитуете, и еще вы платите им за это проценты!
Да! пусть будут WM! Но они должны стоить 1$, а не 1,03 при покупке, и 1$ при продаже, а не 0,95. И за транзакцию брать вообще не смейте! И вообще, на мои WM должны % идти. Потоиу, что пока я тут фантиками и бартером меняюсь, мои НАСТОЯЩИЕ деньги (за которые я ваши WM купил) уж как минимум прибывают на ставку рефинансирования. А как максимум - инвестируются реально. А что я с этого имею? "Удобство" с ними быстро расстаться. Спасибо! Но по моему маловато...
Это во-вервых.
Во-вторых. Пока вы тут перепихиваетесь своими WM, НАСТОЯЩИЕ деньги работают на этих ребятишек. У них то все тик-так. А вот все ваши торгово-обменные операции находятся в офф-шорной зоне, т.е. никаких НДС, никаких НСП, и вообще, никаких налогов с дохода.
Система ухода от налогов зашибись, кто бы спорил! Если ты производитель (т.е. источник ТОВАРА, продаешь за WM, а потом их конвертируешь в налик. Твои "налоги" - ну 5% на конвертацию максимум!
Налоговый рай!
Но как вы думаете, государство наше долго будет на это сквозь пальцы смотреть? Я думаю, нет, не очень долго. Пока в WM сделки микроскопические, гроши (любой рынок привокзальный имеет больше обороту, чем WM)- его это не колышет - бороться дороже. Но как только разовьется, сразу прозвучит "ЦЫЦ!" И тогда ваши "электронные кошельки" будут стоить дешевле "билетов МММ".
Так вот, малята. Того, кто имеет на кошельке WM несколько сот или тысяч КАК ПОКУПАТЕЛЬ - его обувают, как самого последнего лоха. Нравится? - Копите!
Надо ли принимать WМ и другие ЭД. Да, конечно надо! И чем больше, тем лучше! Это ж 95%(!) снижение налогов и отличная стиральная машина! Концов никаких! Но как накопили сотню-другую-тысячу - не сидите как приклееные, а бегите как подорванные их менять на нормальные деньги. Или сливайте дальше, покупая товары-услуги.
Рупай и К сидят по другую сторону баррикад. Они надеются сделать врезку в эту "трубу". Но скорее всего хрен. Потому что доп. врезки даже эти стиралку делают нарентабельной. Самый крутой обменник - сами системы. А менять фантики на фунтики - бабок не заработаешь много. Дешевле через нормальные деньги.
Ох и дур.. ой, чуть не ругнулся...
WM и иже с ними ЭД - это именно "систма платежей", НО НЕ ДЕНЬГИ.
Пока Вы тут перепихиваетесь между собой разными WM и ЯД, эти ребятки "WM и сыновья" пользуются ВАШИМИ НАСТОЯЩИМИ ДЕНЬГАМИ. И инвестируют их в настоящий бизнес. Вы их кредитуете, и еще вы платите им за это проценты!
Да! пусть будут WM! Но они должны стоить 1$, а не 1,03 при покупке, и 1$ при продаже, а не 0,95. И за транзакцию брать вообще не смейте! И вообще, на мои WM должны % идти. Потоиу, что пока я тут фантиками и бартером меняюсь, мои НАСТОЯЩИЕ деньги (за которые я ваши WM купил) уж как минимум прибывают на ставку рефинансирования. А как максимум - инвестируются реально. А что я с этого имею? "Удобство" с ними быстро расстаться. Спасибо! Но по моему маловато...
Это во-вервых.
Во-вторых. Пока вы тут перепихиваетесь своими WM, НАСТОЯЩИЕ деньги работают на этих ребятишек. У них то все тик-так. А вот все ваши торгово-обменные операции находятся в офф-шорной зоне, т.е. никаких НДС, никаких НСП, и вообще, никаких налогов с дохода.
Система ухода от налогов зашибись, кто бы спорил! Если ты производитель (т.е. источник ТОВАРА, продаешь за WM, а потом их конвертируешь в налик. Твои "налоги" - ну 5% на конвертацию максимум!
Налоговый рай!
Но как вы думаете, государство наше долго будет на это сквозь пальцы смотреть? Я думаю, нет, не очень долго. Пока в WM сделки микроскопические, гроши (любой рынок привокзальный имеет больше обороту, чем WM)- его это не колышет - бороться дороже. Но как только разовьется, сразу прозвучит "ЦЫЦ!" И тогда ваши "электронные кошельки" будут стоить дешевле "билетов МММ".
Так вот, малята. Того, кто имеет на кошельке WM несколько сот или тысяч КАК ПОКУПАТЕЛЬ - его обувают, как самого последнего лоха. Нравится? - Копите!
Надо ли принимать WМ и другие ЭД. Да, конечно надо! И чем больше, тем лучше! Это ж 95%(!) снижение налогов и отличная стиральная машина! Концов никаких! Но как накопили сотню-другую-тысячу - не сидите как приклееные, а бегите как подорванные их менять на нормальные деньги. Или сливайте дальше, покупая товары-услуги.
Рупай и К сидят по другую сторону баррикад. Они надеются сделать врезку в эту "трубу". Но скорее всего хрен. Потому что доп. врезки даже эти стиралку делают нарентабельной. Самый крутой обменник - сами системы. А менять фантики на фунтики - бабок не заработаешь много. Дешевле через нормальные деньги.
04/06/2003
В общем - то да - скорее всего именно так
вот правда - если уж по теме первоначального поста - я бы так разграничил 3 совершенно разные вещи
(1) платеж в реальном времени (хотя такого на самом деле не бывает вообщеб потому скажем правильнее - платеж в онлайне)
(2) автоматизация
(3) гарантии поступления денег
Для того чтобы автоматизировать вовсе не обязательно платеж в реальном времени проводить
Ну например - Вас всех коммунальная служба успешно (или не всегда) автоматически "биллит"
никакого онлайна там и нету
так что это вполне возможно
Или есть например способы биллинга через телефонный счет и т д
Ну и наконец гарантии
Это ж отдельная история
есть случаи когда ЭД могут быть отозваны или не получены (в некоторых системах - не знаю как в WM - но что на них свет клином сошелся что ли)
И карточки тоже - кстати - какие 7-14 дней - и через месяц можно оспорить практически любой платеж
Так что гарантии к автоматизации и к онлайну имеют мало отношения - ну застрахуйте риски - будет гарантия
И если вернуться к автоматизации - автоматизироватьможно ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ вид платежей
даже оффлайн - ну шлите билль покупателю раз в неделю по почте с напоминанием что он поставлен на счетчик а платеж застрахован компанией "Братки" :-))
В общем - то да - скорее всего именно так
вот правда - если уж по теме первоначального поста - я бы так разграничил 3 совершенно разные вещи
(1) платеж в реальном времени (хотя такого на самом деле не бывает вообщеб потому скажем правильнее - платеж в онлайне)
(2) автоматизация
(3) гарантии поступления денег
Для того чтобы автоматизировать вовсе не обязательно платеж в реальном времени проводить
Ну например - Вас всех коммунальная служба успешно (или не всегда) автоматически "биллит"
никакого онлайна там и нету
так что это вполне возможно
Или есть например способы биллинга через телефонный счет и т д
Ну и наконец гарантии
Это ж отдельная история
есть случаи когда ЭД могут быть отозваны или не получены (в некоторых системах - не знаю как в WM - но что на них свет клином сошелся что ли)
И карточки тоже - кстати - какие 7-14 дней - и через месяц можно оспорить практически любой платеж
Так что гарантии к автоматизации и к онлайну имеют мало отношения - ну застрахуйте риски - будет гарантия
И если вернуться к автоматизации - автоматизироватьможно ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ вид платежей
даже оффлайн - ну шлите билль покупателю раз в неделю по почте с напоминанием что он поставлен на счетчик а платеж застрахован компанией "Братки" :-))
04/06/2003
Rupay:
http://www.webmoney.ru/sytarifs.shtml
Наверное, это травка во всём виновата. Или там действительно написано "(не менее 50 USD и не более 200 USD)"?
Поставщики не работают в Интернете. Делать им больше нечего.
Сбербанк берёт 10 р. Это, может, если в другой банк, тогда 3%.
Комиссионные банка - это одно. А глупые траты на спекулянтов - другое.
Люди пользуются, если им 100 рублей нужно переслать быстро за фигульку какую-нибудь. А компьютеры за WM никто покупать не будет.
Rupay:
http://www.webmoney.ru/sytarifs.shtml
Наверное, это травка во всём виновата. Или там действительно написано "(не менее 50 USD и не более 200 USD)"?
Поставщики не работают в Интернете. Делать им больше нечего.
Сбербанк берёт 10 р. Это, может, если в другой банк, тогда 3%.
Комиссионные банка - это одно. А глупые траты на спекулянтов - другое.
Люди пользуются, если им 100 рублей нужно переслать быстро за фигульку какую-нибудь. А компьютеры за WM никто покупать не будет.
05/06/2003
Уже пару раз себе говорил, что не буду отвечать, но руки сами пишут после того как прочитаю.
Тимошенко:
Вы же вроде как-никак бизнесом занимаетесь, должны знать основы хотябы, но пишите такую ерунду, не хочется даже комментировать.
Когда-то у нас в городе открылась одна биржа и когда увидели что деньги там большие начали появляться, то открылось еще штук тридцать, так и с фирмой по пластиковым окнам и с аптеками, их сейчас тысячи, так и с WM, как только будут большие обороты с ЭД, то откроется столько систем со своими ЭД сколько рынку будет необходимо, ну возможно чуть-чуть больше, а потом останутся сильнейшие и про WM к тому времени возможно забудут, а может из-за того что первые и останутся первыми.
И зачем считать чужие деньги и думать куда они их вкладывают, свои можешь забрать с WM в любой день и в любую минуту, думайте про свои если жалко, что кто-то куда-то вложит.
И стоят они дешевле, Nik ссылку дал там написаны все расценки, ввод - 0%, вывод на счет или на карту - 0.8%, а Вы берете комиссию обменников для увеличения отрицательных отзывов.
Nik:
все таки травка, потому что там написано - "Комиссия агента - 0,3% (не менее 50 USD и не более 200 USD)"
Объясню, если ты делаешь перевод в USD в коммерческий банк, то а банк возьмет минимум 50$ за перевод, даже если ты переводишь 10$, то оплатишь 60$, а если переводишь 100000$ или 200000$, то комиссия будет всеравно 200$ и все банки за перевод USD между банками берут от 25$ до 50$, выводи рублями и комиссии нет.
Всетаки хорошая травка. Поставщики не работают в интернет и они также в большинстве своем не держат киоски и много чего не делают, что делает розничный продавец, но это не значит, что продавец может получать WM и сразу же выводить рубли на расчетный счет поставщика.
По поводу Сбербанка вот данные с их сайта:За выполнение переводов сумм со вкладов и наличных денежных средств в рублях взимается плата, устанавливаемая Сбербанком России:
За выполнение переводов сумм со вкладов и наличных денежных средств в рублях взимается плата, устанавливаемая Сбербанком России:
перевод суммы в пределах системы Сбербанка в рублях в зависимости от суммы перевода - от 1% до 3% от суммы.
А по теме данного форума писать не буду, примут за рекламу.
Уже пару раз себе говорил, что не буду отвечать, но руки сами пишут после того как прочитаю.
Тимошенко:
Вы же вроде как-никак бизнесом занимаетесь, должны знать основы хотябы, но пишите такую ерунду, не хочется даже комментировать.
Когда-то у нас в городе открылась одна биржа и когда увидели что деньги там большие начали появляться, то открылось еще штук тридцать, так и с фирмой по пластиковым окнам и с аптеками, их сейчас тысячи, так и с WM, как только будут большие обороты с ЭД, то откроется столько систем со своими ЭД сколько рынку будет необходимо, ну возможно чуть-чуть больше, а потом останутся сильнейшие и про WM к тому времени возможно забудут, а может из-за того что первые и останутся первыми.
И зачем считать чужие деньги и думать куда они их вкладывают, свои можешь забрать с WM в любой день и в любую минуту, думайте про свои если жалко, что кто-то куда-то вложит.
И стоят они дешевле, Nik ссылку дал там написаны все расценки, ввод - 0%, вывод на счет или на карту - 0.8%, а Вы берете комиссию обменников для увеличения отрицательных отзывов.
Nik:
все таки травка, потому что там написано - "Комиссия агента - 0,3% (не менее 50 USD и не более 200 USD)"
Объясню, если ты делаешь перевод в USD в коммерческий банк, то а банк возьмет минимум 50$ за перевод, даже если ты переводишь 10$, то оплатишь 60$, а если переводишь 100000$ или 200000$, то комиссия будет всеравно 200$ и все банки за перевод USD между банками берут от 25$ до 50$, выводи рублями и комиссии нет.
Всетаки хорошая травка. Поставщики не работают в интернет и они также в большинстве своем не держат киоски и много чего не делают, что делает розничный продавец, но это не значит, что продавец может получать WM и сразу же выводить рубли на расчетный счет поставщика.
По поводу Сбербанка вот данные с их сайта:За выполнение переводов сумм со вкладов и наличных денежных средств в рублях взимается плата, устанавливаемая Сбербанком России:
За выполнение переводов сумм со вкладов и наличных денежных средств в рублях взимается плата, устанавливаемая Сбербанком России:
перевод суммы в пределах системы Сбербанка в рублях в зависимости от суммы перевода - от 1% до 3% от суммы.
А по теме данного форума писать не буду, примут за рекламу.
05/06/2003
Rupay:
http://www.mybiz.ru/post/10676/default.asp
И не надо выдавать желаемое за действительное.
Noone:
Банковскую лицензию? Как я понимаю, дело это весьма и весьма проблематичное.
Rupay:
http://www.mybiz.ru/post/10676/default.asp
И не надо выдавать желаемое за действительное.
Noone:
Банковскую лицензию? Как я понимаю, дело это весьма и весьма проблематичное.
05/06/2003
"через банк" - потому что по закону с деньгами как с предметом, товаром, (а не как платежным средством) могут работать только банки. Поэтому у всех ЭД - банковская "крышка" обязана быть. Банк выпускает свои "платежные векселя" и позволяет ими расчитываться друг с другом.
Рупай, уж если обвиняете кого в некомпетентности, то будьте добры, аргументируйте, а не верещите. Громче всех кричит "Держи вора!" тот кто сам украл.
В нашем городе появился наперсточник, который обул 10 лохов и крупно. И через месяц наперсточники стояли на каждом углу. Но это не значит, что это БИЗНЕС, Рупай.
ЭД - абсолютно легальны и законны, пока имеют микроскопические объемы.
Почему не стоит ими пользоваться в БОЛЬШОМ объеме - я уже рассказал. Потому, что МОИ ДЕНЬГИ должны приносить пользу МНЕ, а не системе ЭД. За то, что купил векселя банка мне должны идти % на мои деньги. Это я КРЕДИТОР банка, а не наоборот. Поэтому, тот, кто держит в ЭД большие суммы - просто идиот.
А следовательно, удед ЭД - микроскопические, по меркам бизнеса операции. А про "десятки тыщ в день" вы сказочки другим расскажите. У меня за год существования обменного пункта всего пару раз были клиенты >2000WMZ за операцию, и то на ВЫВОД (обналичка). А обычно - не более 200WMZ. А когда "въехал" в суть дел - закрыл обменник как бесперспективное дело. Чего с мелочью возиться.
"через банк" - потому что по закону с деньгами как с предметом, товаром, (а не как платежным средством) могут работать только банки. Поэтому у всех ЭД - банковская "крышка" обязана быть. Банк выпускает свои "платежные векселя" и позволяет ими расчитываться друг с другом.
Рупай, уж если обвиняете кого в некомпетентности, то будьте добры, аргументируйте, а не верещите. Громче всех кричит "Держи вора!" тот кто сам украл.
В нашем городе появился наперсточник, который обул 10 лохов и крупно. И через месяц наперсточники стояли на каждом углу. Но это не значит, что это БИЗНЕС, Рупай.
ЭД - абсолютно легальны и законны, пока имеют микроскопические объемы.
Почему не стоит ими пользоваться в БОЛЬШОМ объеме - я уже рассказал. Потому, что МОИ ДЕНЬГИ должны приносить пользу МНЕ, а не системе ЭД. За то, что купил векселя банка мне должны идти % на мои деньги. Это я КРЕДИТОР банка, а не наоборот. Поэтому, тот, кто держит в ЭД большие суммы - просто идиот.
А следовательно, удед ЭД - микроскопические, по меркам бизнеса операции. А про "десятки тыщ в день" вы сказочки другим расскажите. У меня за год существования обменного пункта всего пару раз были клиенты >2000WMZ за операцию, и то на ВЫВОД (обналичка). А обычно - не более 200WMZ. А когда "въехал" в суть дел - закрыл обменник как бесперспективное дело. Чего с мелочью возиться.
06/06/2003
Константин Вы немножко ушли от темы и Вам наверное простительно так как это не Ваш профиль, но все-таки текущей ситуацией в ЭД Вы очень смутно владеете.
Понимаете какая штука, вот мне чтобы узнать доходы или прибыль Вашего бизнеса нужно стать Вашим инвестором или акционером или минимум партнером и при этом крупным. Поэтому чтобы Вы не говорили на форумах о том крупный у Вас сейчас бизнес или мелкий был у Вашего бывшего обменного пункта, так все это останется Вашими словами.
А вот среди этих самых пресловутых обменников есть такие, которые публичны, то есть Вы можете за два с половиной вэмезета купить одну долю (акцию) такого обменника на бирже, стать при этом его миноритарным акционером и как минимум увидеть, что там в обменниках все не так уж и плохо и что оборот месячный тысяч по 400 и более и что дивидендов платят по 7-8 центов на вложенные 2.5 доллара из чистой прибыли в месяц, посчитать сколько это в годовых процентах и вот вам ответ на второй вопрос, почему Вам не платят проценты за хранимые в ЭД средства.
Я согласен с Вами что хранить в ЭД крупные суммы безумие, но вот делать свой бизнес с ЭД и при этом довльно неплохо у людей получается.
Константин Вы немножко ушли от темы и Вам наверное простительно так как это не Ваш профиль, но все-таки текущей ситуацией в ЭД Вы очень смутно владеете.
Понимаете какая штука, вот мне чтобы узнать доходы или прибыль Вашего бизнеса нужно стать Вашим инвестором или акционером или минимум партнером и при этом крупным. Поэтому чтобы Вы не говорили на форумах о том крупный у Вас сейчас бизнес или мелкий был у Вашего бывшего обменного пункта, так все это останется Вашими словами.
А вот среди этих самых пресловутых обменников есть такие, которые публичны, то есть Вы можете за два с половиной вэмезета купить одну долю (акцию) такого обменника на бирже, стать при этом его миноритарным акционером и как минимум увидеть, что там в обменниках все не так уж и плохо и что оборот месячный тысяч по 400 и более и что дивидендов платят по 7-8 центов на вложенные 2.5 доллара из чистой прибыли в месяц, посчитать сколько это в годовых процентах и вот вам ответ на второй вопрос, почему Вам не платят проценты за хранимые в ЭД средства.
Я согласен с Вами что хранить в ЭД крупные суммы безумие, но вот делать свой бизнес с ЭД и при этом довльно неплохо у людей получается.
06/06/2003
Я не подвергаю сомнению правдивость оборота в 400 тысяч (просто не знаю)
Но вот что вызывает сомнение так это покупка акций
Ведь для того чтобы Вы как частное лицо их покупали обменнику надо как минимум быть АО и выполнить КУЧУ требований по учету к АО
Вы УВЕРЕНЫ что это так?
Потому как вывесить объявление - продаю свои акции доход такой то - это одно
Что то сомнения меня грызут - что они в ФКЦБ зарегистрированы
А если нет - ну тут уж сами думайте
Я не подвергаю сомнению правдивость оборота в 400 тысяч (просто не знаю)
Но вот что вызывает сомнение так это покупка акций
Ведь для того чтобы Вы как частное лицо их покупали обменнику надо как минимум быть АО и выполнить КУЧУ требований по учету к АО
Вы УВЕРЕНЫ что это так?
Потому как вывесить объявление - продаю свои акции доход такой то - это одно
Что то сомнения меня грызут - что они в ФКЦБ зарегистрированы
А если нет - ну тут уж сами думайте
06/06/2003
:) Обещать - не жениться.
Трейдеры тоже обещают по 200% годовых. Но ни один из них не готов дать хотя бы минимальные гарантии доходности и не хочет рисковать СВОИМИ деньгами. Всегда ЧУЖИМИ и с оговоркой, что "возможны потери, но не более ХХ%" Зашибись гарантии :)
Цифры ваши вообще из пальца. Или потолка.
Разумеется "делать на этом деньги" можно. Но норма прибыли тут не аховая. Большой % конвертации вы не заложите - народ не будет вам по 10% отстегивать. Т.е это 1-2-3, макс. 5. Что бы 1000 заработать надо через себя 20-50 тыс. пропустить. И иметь оборотный капитал с совершенно неликвидном состоянии.
Ладно вернемся к баранам.
"Стоит ли подключаться" для автоматического приема.
СТОИТ, если вам самому будет куда их тратить (т.е. поставщик тоже принимает ЭД или можете с их помощью оплачивать свои нужды), или отлажен канал быстрой конвертации за приемлемый %.
:) Обещать - не жениться.
Трейдеры тоже обещают по 200% годовых. Но ни один из них не готов дать хотя бы минимальные гарантии доходности и не хочет рисковать СВОИМИ деньгами. Всегда ЧУЖИМИ и с оговоркой, что "возможны потери, но не более ХХ%" Зашибись гарантии :)
Цифры ваши вообще из пальца. Или потолка.
Разумеется "делать на этом деньги" можно. Но норма прибыли тут не аховая. Большой % конвертации вы не заложите - народ не будет вам по 10% отстегивать. Т.е это 1-2-3, макс. 5. Что бы 1000 заработать надо через себя 20-50 тыс. пропустить. И иметь оборотный капитал с совершенно неликвидном состоянии.
Ладно вернемся к баранам.
"Стоит ли подключаться" для автоматического приема.
СТОИТ, если вам самому будет куда их тратить (т.е. поставщик тоже принимает ЭД или можете с их помощью оплачивать свои нужды), или отлажен канал быстрой конвертации за приемлемый %.
06/06/2003
Noone:
это не вроссийской юрисдикции а в Инетрнет и фкцб нипричем
Константин:
Ну что значит цифры из пальца, я же Вам говорю, что в отличии от любых Ваших слов, в которые можно только ПОверить, эти цифры можно ПРОверить.
Вот посмотрите скажем
webmoney.ee или roboxchange.com, если не жалко пару вэмезетов , то купите долю и
там в разделах о компании или для вкладчиков посмотрите и прибыль и расходы и оборот, а долю потом можете продать или не продавать и получать по 7 центов в месяц :-)))
да и пример-то я привел только один с обменниками причем именно потому и только потому, что там можно реально ПРОверить, а в целом конечно я могу сказать что в Рунете есть частные проекты которые через ЭД чистыми получают по 10 тыс в месяц и их не один и уже даже не десять ...
Noone:
это не вроссийской юрисдикции а в Инетрнет и фкцб нипричем
Константин:
Ну что значит цифры из пальца, я же Вам говорю, что в отличии от любых Ваших слов, в которые можно только ПОверить, эти цифры можно ПРОверить.
Вот посмотрите скажем
webmoney.ee или roboxchange.com, если не жалко пару вэмезетов , то купите долю и
там в разделах о компании или для вкладчиков посмотрите и прибыль и расходы и оборот, а долю потом можете продать или не продавать и получать по 7 центов в месяц :-)))
да и пример-то я привел только один с обменниками причем именно потому и только потому, что там можно реально ПРОверить, а в целом конечно я могу сказать что в Рунете есть частные проекты которые через ЭД чистыми получают по 10 тыс в месяц и их не один и уже даже не десять ...
06/06/2003
А - ну так Я и думал.
То есть фирма регистранута где нить в полинезии (где и требований к учету никаких)
Ну так какое ж может быть доверие к этому - просто классическая пирамида для привлечения оборотных стредств
А акции небось на WM покупаются - вот наверное оборотец то и состоит в основном их них - УГУ? :-))
НЕИСТРЕБИМА мечта по халяве
Я вот Вам что скажу на основе долгого уже опыта в e-commerce
if (income > 0,1*capital)
than SCAM
else if (income > 0)
printf ("Работать надо 16 часов в день чтобы это заработать")
НЕ БЫВАЕТ по другому
Никак Никогда
А - ну так Я и думал.
То есть фирма регистранута где нить в полинезии (где и требований к учету никаких)
Ну так какое ж может быть доверие к этому - просто классическая пирамида для привлечения оборотных стредств
А акции небось на WM покупаются - вот наверное оборотец то и состоит в основном их них - УГУ? :-))
НЕИСТРЕБИМА мечта по халяве
Я вот Вам что скажу на основе долгого уже опыта в e-commerce
if (income > 0,1*capital)
than SCAM
else if (income > 0)
printf ("Работать надо 16 часов в день чтобы это заработать")
НЕ БЫВАЕТ по другому
Никак Никогда
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