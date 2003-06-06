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Автоматический прием платежей



Ссылка на сообщение Бархатов Д.
06/06/2003

Noone речь идет ведь именно о ЭД.



В указанных обменниках именно так примерно все и обстоит как Вы говорите 400 тыс оборот и 8-10 тыс. прибыль в месяц и пирамиды тут нипричем, Вам просто не хочется с этим разбираться и это понятно.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
06/06/2003

Как ЭТО можно "проверить"?

"спросить у Пети - он тебе подтвердит"?

Или "купить акцию". Хорошо, куплю. Они меня что, в "реестр акционеров занесут"? И сертификат на руки выдадут?

Или это все "на доверии". Типа, пришли, а мы заплатим. Заплатите, не спорю. И будете опреленное время платить. И цели этих % совершенно очевидны.

Юзер сначала отдал вам свои деньги (настоящие). Ок крутит-крутит эти ЭД (постоянно их теряя при этом на транзакциях. Но в какое то время наступает момент, когда тот, у кого ЭД скопилось энное количество, захочет их ВЫВЕСТИ, т.е. превратить в нормальные деньги.

Вот это самый опасный и нежелательный для системы ЭД момент (для любого другого банка тоже, но тут - особенно). ВЫВОД ДЕНЕГ юзером.

Вот что бы не допустить этого, система будет "продавать акции" и начислять "бешеный" %. Потому что человек, держащий свои ЭД в "акциях" точно не будет их выводить. Т.е. система может определенное время жить спокойно. Настоящие деньги она УЖЕ получила, теперь "заблокировала" свои векселя (эти 7 центов она платит из тех же 2,5 ЭД :) )

Юзеру остается лишь ЖЕЛАНИЕ разбогатеть на халяву и НАДЕЖДА получить это богатство.



Возможно Вы молоды и не знаете историю с МММ.

Хотя таких историй много и они стары как мир.

Тут уж очень много общего. Те, кто купил билеты МММ в феврале и продал их в мае - оказались в большом плюсе. Но основная масса в июне вообще все потеряла.

Так и здесь. Когда масса акций достигнет некоего критического уровня, случится, а 1000 юзеров потребуют каждый по $1000 "взад", то случится дефолт, скорее всего. Выигравших будут десятки, проигравших - тысячи. Это закон экономики и жизни.

Можно сколь угодно долго морочить голову одному, можно некоторое время водить за нос всех. А вот обманывать всех и все время - никому не удавалось.

Я ведь америки не открыл, теория пирамид писана-переписана.

Исходя из цифр 7/250 в месяц, можно даже прикинуть время жизни системы. Это примерно 3-4 года + 1-2 года при постоянном привлечении новых клиентов.

Да, сейчас еще можно порезвиться. Вложить 1000, через некоторое время вывести 1500 (попробовать, по крайней мере)...

Я бы возможно и "попробывал", если бы меня интересовал такой "навар".

Но чем дальше, тем стрЁмнее, рискованнее.

Любой вклад удлиняет жизнь системы, любой вывод - укорачивает. Поэтому система будет "тянуть время". Не удивлюсь, если вскорости % вырастет с 7 центов до 9-10. т.е. просто повысится. Это привлечет еще больше вкладчиков и заставит их держать свои ЭД в недвижимости, и покупать новые ЭД для транзакций.



Деньги тут делать можно. Но не всем их удасться сделать. Это как снежный ком. Кто-то его катает, а кого-то в него закатывают.


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