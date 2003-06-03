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Автоматический прием платежей
03/06/2003
Большинство серьезных площадок работает с ЭД, потому что это быстро и выгодно и всегда в тот же день можно перевести в неэлектронные.
А интернет-банкинг уже есть, но почему-то менее развит в интернет-магазинах и никогда не заменит ЭД, а просто баки смогут сделать свои ЭД или свой способ быстрых платежей, но банки так и делат, все ЭД сделаны на базе какого-то банка, другие банки также создают свои системы и это нормальный путь развития, современем останутся только лучшие.
А сравнение с талонами совершенно не верное, талоны вводили для ограничения покупательской способности, а ЭД содавались для удобства и если это удобно, то оно будет развиваться, а не исчезать.
Про потолок Вы про себя судите? Сначала говорили, что сразу бежать менять надо, теперь, что можно держать их, но не много, а кол-во зависит от необходимости, а не от того сколько Вы не боитесь потерять. Некоторые держат тысячами, так как это необходимо им для покупок, а многие еще не знают что это такое, поэтому устанавливать потолки это дело каждого.
Большинство серьезных площадок работает с ЭД, потому что это быстро и выгодно и всегда в тот же день можно перевести в неэлектронные.
А интернет-банкинг уже есть, но почему-то менее развит в интернет-магазинах и никогда не заменит ЭД, а просто баки смогут сделать свои ЭД или свой способ быстрых платежей, но банки так и делат, все ЭД сделаны на базе какого-то банка, другие банки также создают свои системы и это нормальный путь развития, современем останутся только лучшие.
А сравнение с талонами совершенно не верное, талоны вводили для ограничения покупательской способности, а ЭД содавались для удобства и если это удобно, то оно будет развиваться, а не исчезать.
Про потолок Вы про себя судите? Сначала говорили, что сразу бежать менять надо, теперь, что можно держать их, но не много, а кол-во зависит от необходимости, а не от того сколько Вы не боитесь потерять. Некоторые держат тысячами, так как это необходимо им для покупок, а многие еще не знают что это такое, поэтому устанавливать потолки это дело каждого.
03/06/2003
Rupay:
Примеров привести много можно, когда комиссия больше будет, но дело-то не в этом. Дело в необходимости. Зачем человеку идти в банк и переводить реальные деньги в ЭД, а потом на них уже что-то покупать? С таким же успехом можно сходить в банк и перевести деньги сразу на счёт магазина. Дешевле будет и проще.
А используя "банк-клиент" (Константин, спасибо, что напомнили, я про него читал только было это пол года назад и тогда значения не придал) можно вообще никуда не бегать.
Rupay:
Примеров привести много можно, когда комиссия больше будет, но дело-то не в этом. Дело в необходимости. Зачем человеку идти в банк и переводить реальные деньги в ЭД, а потом на них уже что-то покупать? С таким же успехом можно сходить в банк и перевести деньги сразу на счёт магазина. Дешевле будет и проще.
А используя "банк-клиент" (Константин, спасибо, что напомнили, я про него читал только было это пол года назад и тогда значения не придал) можно вообще никуда не бегать.
03/06/2003
В принципе есть вещи которые удобнее на ЭД купить
Что нибудь если надо анонимность
или что нибудь супер мелкое или что нибудь в реальном времени
А вообще то - не надо изобретать велосипед
Есть карточки
Картой плати как хочешь где хочешь и ничего не надо - потому весь мир их и пользует
И даже у нас - зарплатные карты сейчас часто используются
Осталось то всего ничего - зарплатную карту выдавать не CIRRUS или Elecron - а нормальную с возможностью предъявления в электронном магазине
И все
и не надо никаких банк - клиентов - вопрос ВРЕМЕНИ
В принципе есть вещи которые удобнее на ЭД купить
Что нибудь если надо анонимность
или что нибудь супер мелкое или что нибудь в реальном времени
А вообще то - не надо изобретать велосипед
Есть карточки
Картой плати как хочешь где хочешь и ничего не надо - потому весь мир их и пользует
И даже у нас - зарплатные карты сейчас часто используются
Осталось то всего ничего - зарплатную карту выдавать не CIRRUS или Elecron - а нормальную с возможностью предъявления в электронном магазине
И все
и не надо никаких банк - клиентов - вопрос ВРЕМЕНИ
03/06/2003
Nik:
большинство товаров вобще можно и не через интернет покупать, но какие-то товары удобней всетаки прокупать в интернет, к примеру я пополняю телефон только через интернет и быстро в ту же минуту у меня на телефоне появляются деньги (конечно при учете что заранее у тебя есть ЭД), плачу за хостинг, за домены, покупаю программы, оборудование и комплектующие если с доставкой, товары на аукционе eBay и т.д. и если бы я каждый раз ходил бы в банк и оплачивал, то тратил бы на это часть своего времени которое дороже денег. Потом оплата ЭД поступат продавцу моментально, а через банк 1-3 дня, даже если через интернет-банкинг если в разных банках счета и не везде оплатишь со счета, а практически везде оплатишь ЭД, если платишь за границу, то можно e-gold или PayPal, а сос счета в штаты не оплатишь. Комиссия за покупку такая из-за малого кол-ва обменных пунктов, конкуренции между ними еще нет, а с другой стороны зачем покупать через обменник если можно напрямую купить и webmoney и яндекс.деньги без комиссии если оплачивать прямо на их счет, зачисляются один к одному.
А зачем себе регистрировать ЭД? Что с ними делать если они для себя, а не для других?
Зачем даже своим клиентам давать свои ЭД? Смысл?
А оплата картами самый удобный способ, но для России не подходит, очень-очень много мошенничества с ними и комиссия выше чем покупать ЭД даже в обменнике.
Nik:
большинство товаров вобще можно и не через интернет покупать, но какие-то товары удобней всетаки прокупать в интернет, к примеру я пополняю телефон только через интернет и быстро в ту же минуту у меня на телефоне появляются деньги (конечно при учете что заранее у тебя есть ЭД), плачу за хостинг, за домены, покупаю программы, оборудование и комплектующие если с доставкой, товары на аукционе eBay и т.д. и если бы я каждый раз ходил бы в банк и оплачивал, то тратил бы на это часть своего времени которое дороже денег. Потом оплата ЭД поступат продавцу моментально, а через банк 1-3 дня, даже если через интернет-банкинг если в разных банках счета и не везде оплатишь со счета, а практически везде оплатишь ЭД, если платишь за границу, то можно e-gold или PayPal, а сос счета в штаты не оплатишь. Комиссия за покупку такая из-за малого кол-ва обменных пунктов, конкуренции между ними еще нет, а с другой стороны зачем покупать через обменник если можно напрямую купить и webmoney и яндекс.деньги без комиссии если оплачивать прямо на их счет, зачисляются один к одному.
А зачем себе регистрировать ЭД? Что с ними делать если они для себя, а не для других?
Зачем даже своим клиентам давать свои ЭД? Смысл?
А оплата картами самый удобный способ, но для России не подходит, очень-очень много мошенничества с ними и комиссия выше чем покупать ЭД даже в обменнике.
03/06/2003
Noone:
Какая же это анонимность? Когда тебе домой привозят товар или по почте присылают, то в любом случае это уже не анонимность. В бумажке и фамилия твоя написана, и адрес.
Что-то мелкое - это что? Шариковую ручку? Так а зачем её в интернете покупать? На каждом углу продаются, да и ждать долго не надо. Кроме того доставка денег стоит.
Rupay:
Мы о разных вещах говорим. Вы перечисляете способы использования ЭД, но при этом не говорите, что то же самое можно делать используя обычный счёт в банке. Вопрос остаётся открытым: зачем отдавать свои деньги на хранение весьма сомнительной организации и ещё за это платить, если из преимуществ вы получаете только псевдо высокую скорость передачи?
Свои собственные ЭД могут понадобиться, если будешь в магазине заводить счета для своих клиентов. Как потом объяснить налогвой, что ты компьютер не за рубли продал, а со счёта клиента деньги снял? При этом главное здесь, что на счету именно ЭД, а не обычные, как в банке. Вот вопрос в чём.
Noone:
Какая же это анонимность? Когда тебе домой привозят товар или по почте присылают, то в любом случае это уже не анонимность. В бумажке и фамилия твоя написана, и адрес.
Что-то мелкое - это что? Шариковую ручку? Так а зачем её в интернете покупать? На каждом углу продаются, да и ждать долго не надо. Кроме того доставка денег стоит.
Rupay:
Мы о разных вещах говорим. Вы перечисляете способы использования ЭД, но при этом не говорите, что то же самое можно делать используя обычный счёт в банке. Вопрос остаётся открытым: зачем отдавать свои деньги на хранение весьма сомнительной организации и ещё за это платить, если из преимуществ вы получаете только псевдо высокую скорость передачи?
Свои собственные ЭД могут понадобиться, если будешь в магазине заводить счета для своих клиентов. Как потом объяснить налогвой, что ты компьютер не за рубли продал, а со счёта клиента деньги снял? При этом главное здесь, что на счету именно ЭД, а не обычные, как в банке. Вот вопрос в чём.
04/06/2003
To Nik: По поводу ЭД загляните на http://www.assist.ru/news?id=228 может быть это вам поможет
To Nik: По поводу ЭД загляните на http://www.assist.ru/news?id=228 может быть это вам поможет
04/06/2003
To Константин Тимошенко:
Ну и бредятины же Вы понаписали про ЭД Константин! Уровень суждений и знаний об ЭД и ИЛЛЮЗИЙ относительно текущего сосотояния и перспектив банковской системы у Вас конечно не "ясли-сад", но так скажем "подготовительная группа" :-)))
Радует только одно, что уровень профессионализма аудитории данного сайта настолько высок, что на вашу некомпетентность (скорее даже на откровенное враньё) в данной теме никто даже внимания не обращает.
То Павел Коротов:
Павел, на самом деле засилье одной личности в каждой из обсуждаемых на форуме тем очень вредит форуму. Я не спорю, что в определенных темах такое навязывание своего мнения окружающим это хорошо, но там где квалификация подобых замов. модератора нулевая мне кажется нужно прекращать засилье одной точки зрения на взлете. Я говорю это к тому, что я бы с удовольствием прооппонировал Константину в теме электронных денег, но когда в топике уже 50 сообщений и 90% ни о чем, смысл теряется и конструктива никакого. Ведь одна из целей любого профессионального форума дать читателям возможность получить максимум информации и разных мнений из разных источников, чтобы аудитория могла САМА сделать выводы.
Оппонировать же сейчас на 51 первом сообщении, ну просто руки опускаются, все равно никто до конца не дочитает.
To All и Константин:
на закуску цитата с www.ifb.ru
"Предпосылки появления проекта IFB.RU
Практически все существующие в рунет форумы страдают следующим недостатком. Примерно после 5-10 сообщения по теме ...
"
Константи это что-то вроде: "а зафлужу-ка я по полной форумы на обороте.ру, потенициальные конкуренты как никак, глядишь все ко мне в ifb и прибегут "
To Константин Тимошенко:
Ну и бредятины же Вы понаписали про ЭД Константин! Уровень суждений и знаний об ЭД и ИЛЛЮЗИЙ относительно текущего сосотояния и перспектив банковской системы у Вас конечно не "ясли-сад", но так скажем "подготовительная группа" :-)))
Радует только одно, что уровень профессионализма аудитории данного сайта настолько высок, что на вашу некомпетентность (скорее даже на откровенное враньё) в данной теме никто даже внимания не обращает.
То Павел Коротов:
Павел, на самом деле засилье одной личности в каждой из обсуждаемых на форуме тем очень вредит форуму. Я не спорю, что в определенных темах такое навязывание своего мнения окружающим это хорошо, но там где квалификация подобых замов. модератора нулевая мне кажется нужно прекращать засилье одной точки зрения на взлете. Я говорю это к тому, что я бы с удовольствием прооппонировал Константину в теме электронных денег, но когда в топике уже 50 сообщений и 90% ни о чем, смысл теряется и конструктива никакого. Ведь одна из целей любого профессионального форума дать читателям возможность получить максимум информации и разных мнений из разных источников, чтобы аудитория могла САМА сделать выводы.
Оппонировать же сейчас на 51 первом сообщении, ну просто руки опускаются, все равно никто до конца не дочитает.
To All и Константин:
на закуску цитата с www.ifb.ru
"Предпосылки появления проекта IFB.RU
Практически все существующие в рунет форумы страдают следующим недостатком. Примерно после 5-10 сообщения по теме ...
"
Константи это что-то вроде: "а зафлужу-ка я по полной форумы на обороте.ру, потенициальные конкуренты как никак, глядишь все ко мне в ifb и прибегут "
04/06/2003
Васька.
1) в отличии от вас я оставляю свои "выходные" данные, а не гажу "анонимно", как шкодливый кот (Ваш ник - по Фрейду, подсознание выдало?
2) Что касается ЭД, так 2.5 года назад у меня был "обменный пункт". И оборот был четырехзначный. (В Градобанке тебе это могут подтвердить выпиской из истории моего кошелька). Поэтому не надо.
Я привожу аргументы, а в ответ - только вопли. Поэтому страницу назад я и прекратил тут "флудить". То, что у вас такая реакция замедленная - это к вашим родителям или докторам.
3) Задачи Оборота и IFB совершенно разные и они не перекрываются. Более того, "Система заказов" на Обороте запросто может использовать IFB в своих целях. Собственно для того и придумано.
Васька.
1) в отличии от вас я оставляю свои "выходные" данные, а не гажу "анонимно", как шкодливый кот (Ваш ник - по Фрейду, подсознание выдало?
2) Что касается ЭД, так 2.5 года назад у меня был "обменный пункт". И оборот был четырехзначный. (В Градобанке тебе это могут подтвердить выпиской из истории моего кошелька). Поэтому не надо.
Я привожу аргументы, а в ответ - только вопли. Поэтому страницу назад я и прекратил тут "флудить". То, что у вас такая реакция замедленная - это к вашим родителям или докторам.
3) Задачи Оборота и IFB совершенно разные и они не перекрываются. Более того, "Система заказов" на Обороте запросто может использовать IFB в своих целях. Собственно для того и придумано.
04/06/2003
To Константин Тимошенко:
... и после 5-10 сообщений по теме переходят на обсуждение друг-друга, ников анонимности и т.д. Чтобы быть последовательным Вам нестоило вообще на меня анонимного обращать внимание, а мне достаточно только того, чтобы аудитория форума воспринимала Вас так, как Вы сами себя здесь представляете, а выводы делала самостоятельно без Вашей помощи.
Аргументами надо полагать Вы считаете Ваши "вопли" о МММ, том что ЭД это не деньги и призывами к тому, чтобы все понесли деньги в банк, открыли там карточку с инет-банкингом?
А Вы Константин просто СУПЕР УСКОРИТЕЛЬ, в 12:00 3 июня написав сообщение , Вы называете тормозом того, кто ответил Вам вечером этого же дня?
У меня к сожалению не та много времени и именно поэтому я прошу модераторов данного форума пытаться делать обсуждения на форуме сжатыми и конструктивными.
Мои высказывания в пользу ЭД, по которым я могу вести полемику и доказывать их:
1) Вывод средств из ЭД
- ЯД 1%
- WM 0.8%
- Eport 1%
2) Статистика ЭД:
епорт
http://www.e-port.ru/corporate/statistic.html
WM
http://www.webmoney.ru/systatistics.shtml
ЯД по моеу мнению процентов 25 от WM
Рапида в среднем до 3-4 тыс. платежей в день при среднем платеже в 15 USD
3) с юр. лицами могут работать и работают все упомянутые системы
4) средний оборот типового обменного пункта ЭД несколько тысяч в день
5) совокупный объем платежей через кредитные карты и СБ примерно равен совокупному обороту через упомянутые системы в одном отдельно взятом магазине , например в том же Болеро.
To Константин Тимошенко:
... и после 5-10 сообщений по теме переходят на обсуждение друг-друга, ников анонимности и т.д. Чтобы быть последовательным Вам нестоило вообще на меня анонимного обращать внимание, а мне достаточно только того, чтобы аудитория форума воспринимала Вас так, как Вы сами себя здесь представляете, а выводы делала самостоятельно без Вашей помощи.
Аргументами надо полагать Вы считаете Ваши "вопли" о МММ, том что ЭД это не деньги и призывами к тому, чтобы все понесли деньги в банк, открыли там карточку с инет-банкингом?
А Вы Константин просто СУПЕР УСКОРИТЕЛЬ, в 12:00 3 июня написав сообщение , Вы называете тормозом того, кто ответил Вам вечером этого же дня?
У меня к сожалению не та много времени и именно поэтому я прошу модераторов данного форума пытаться делать обсуждения на форуме сжатыми и конструктивными.
Мои высказывания в пользу ЭД, по которым я могу вести полемику и доказывать их:
1) Вывод средств из ЭД
- ЯД 1%
- WM 0.8%
- Eport 1%
2) Статистика ЭД:
епорт
http://www.e-port.ru/corporate/statistic.html
WM
http://www.webmoney.ru/systatistics.shtml
ЯД по моеу мнению процентов 25 от WM
Рапида в среднем до 3-4 тыс. платежей в день при среднем платеже в 15 USD
3) с юр. лицами могут работать и работают все упомянутые системы
4) средний оборот типового обменного пункта ЭД несколько тысяч в день
5) совокупный объем платежей через кредитные карты и СБ примерно равен совокупному обороту через упомянутые системы в одном отдельно взятом магазине , например в том же Болеро.
04/06/2003
Васька:
WM даёт возможность единовременно снимать только 200 $ и 220 евро. Ну и как интересно должен работать магазин, например, бытовой техники? Как ему расплачиваться с поставщиками? Никакая приличная организация не примет у вас какие-то WMZ.
Кроме того, когда вы переводите деньги со счёта в Сбербанке на счёт в Сбербанке с вас берут 10 рублей (а в некоторых банках вообще ничего не берут). Так а зачем вам платить 0,8 % от своей прибыли? Своих собственных издержек не хватает? Допустим оборот у вас 500000$. Вы готовы отдать 4000 $ за просто так, только ради иллюзии быстроты рассчётов?
Васька:
WM даёт возможность единовременно снимать только 200 $ и 220 евро. Ну и как интересно должен работать магазин, например, бытовой техники? Как ему расплачиваться с поставщиками? Никакая приличная организация не примет у вас какие-то WMZ.
Кроме того, когда вы переводите деньги со счёта в Сбербанке на счёт в Сбербанке с вас берут 10 рублей (а в некоторых банках вообще ничего не берут). Так а зачем вам платить 0,8 % от своей прибыли? Своих собственных издержек не хватает? Допустим оборот у вас 500000$. Вы готовы отдать 4000 $ за просто так, только ради иллюзии быстроты рассчётов?
04/06/2003
Nik:
где ты берешь такую травку?
1. С WM выводят за раз десятками тысяч
2. Приличные организации берут с удовольствием WM если они торгуют в интернет
3. Сбербанк берет при переводе на другой счет в Сбербанке 3% если сумма до 1000 руб. и 2% если сумма более 1000, а это кажется больше 0.8%
4 Некоторые фирмы платят и по 20000$ комиссионыхбанку при нормальном обороте и это нормально так как нет другого способа, разве что деньги в чемоданах возить.
При чем здесь одно к другому, если люди пользуются значит это им надо.
Nik:
где ты берешь такую травку?
1. С WM выводят за раз десятками тысяч
2. Приличные организации берут с удовольствием WM если они торгуют в интернет
3. Сбербанк берет при переводе на другой счет в Сбербанке 3% если сумма до 1000 руб. и 2% если сумма более 1000, а это кажется больше 0.8%
4 Некоторые фирмы платят и по 20000$ комиссионыхбанку при нормальном обороте и это нормально так как нет другого способа, разве что деньги в чемоданах возить.
При чем здесь одно к другому, если люди пользуются значит это им надо.
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