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Адреса спамеров



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
06/11/2004

Спам это не двигатель интернета, а его тормоз. Или лучше сказать пена, которая скоро схлынет.

А бороться потихоньку - так по мере сил и стараемся. Я вот сделал предложение, но меня не поняли.

Я вот на своем личном уровне нашел эффективный способ борьбы - 100% результативность.

А базу спамеров я собираю, вижу изменения. А что еще нужно? Этого пока достаточно.



Ссылка на сообщение Nadejda
06/11/2004

to Олег придется скормить твой майл одному спамеру...база твоя пополнится значительно...в день идет штук 40 писем от него, и все с разным адресом, разным IP, разным отправителем и темой :)

Способоб только один, на сайте должен быть майл, но при этом недоступный программе сборщику. Никто из спамеров вручную адреса не собирает.

Оставили на форуме свой емайл, паучек пробежал , собрал...вот вам и спам на ваши ящики.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
07/11/2004

=Надежда

Если Ваше участие в борьбе против спама ограничивается "кормлением" своего знакомомго моим почтовым адресом, то может Вы и правы. Но если хотите большего, то присоединяйтесь ко мне. Будем вместе бороться против них.

И кстати, свою базу спамеров я тоже пополняю вручную, поэтому когда надумаете пополнить мою коллекцию новыми адресами, сообщите - я отключу фильтры. А то иначе не получается. Должно быть что-то одно: либо фильтры, либо спам.



Ссылка на сообщение Nadejda
07/11/2004

:)



Ссылка на сообщение Sergey Zh
26/11/2004

Может, лучше публиковать физические адреса спамеров? Вот, например: Массовая рассылка, 10 000 руб. Москва, Мастеровая, д.17, корп.1, стр.2, жёлтая пристройка, вывеска "MassPost", Наталья, Люба.



Ссылка на сообщение Вик
26/11/2004

2Sergey Zh

А чё... отличная идея и еще телефончик и услуги и стоимость . Например не просто Наталья, Люба а так.



" Наталья, Люба.

возраст: 25

рост: 173

бюст: 2

где: Пл. Восстания

телефон: 116-52-68

» услуги классика

» апартаменты

час: 2000р

2 часа: 3500р

ночь: 12000р

» выезд

час: 2000р

2 часа: 3500р

ночь: 12000р

"



Ссылка на сообщение kochybei
02/01/2005

для настройки ваших фильтров скопируйте черный список спамеров http://www.kochybei.h14.ru/antispam.html



Ссылка на сообщение Так, мимо проходящий
04/01/2005

Наблюдая настойчивость Олега Краюшкина по предложению помощи в борьбе со спамом, возникла мысль - а может он не спамерские адреса собирает, а самые что ни есть реальные адреса для спам-рассылок?



Хотя потом эта мысль несколько поутихла. Может и правда, это у него развлечение такое. Непонятно только, зачем ставить такие фильтры, которые вообще ничего не пропускают в ящик. И чтобы чего-то послать туда, нужно здесь на форуме просить временно выключить фильтры.



В конце хочу предложить универсальный и очень простой фильтр против спама. Он не устранит его на все 100%, но очень серьезно понизит.



если поле "кому" или "копия" не содержат ваш собственный адрес, то такое письмо рубить в мелкую капусту.



Хочу также заметить, что применять его надо осторожно. Нужно помнить о подписанных рассылках.



Ссылка на сообщение mao
06/01/2005

Привет всем в теме :)

сам я спамом не занимаюсь, хотя и крайне нуждаюсь в массированной рекламе. что сказать, ежедневно приходит масса спама: просто удаляю. бороться с этим бесполезно, технологии "злых" всегда были выше "добрых" технологий - это стоит признать и понять. как метод борьбы, возможно, (хотя и не очень реально), это на уровне закона обязать провайдеров контролировать IP-адреса (своих же клиентов): что с них "валится" в сеть, опять же на уровне закона штрафовать там или еще что попавшихся спамеров. на последок о самих спамерах. в принципе, люди работают и это приносит им определенную выгоду... там где есть деньги, всегда найдется тот, кто постарается их получить. с проституцией вон тоже постоянно борются, и что?



удачи всем, и с новым годом!



Ссылка на сообщение kochybei
15/01/2005

Давай вместе бороться с этой бедой, пока я так делаю. У меня "засветился" один ящик и теперь туда прет всякая гадость. Я тоже собираю, не ленюсь адреса спамеров и выкладываю на страничку. Кстати пришли мне свой список.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
21/02/2005

=Мимо проходящему

Вы не поверите, но я и правда собираю адреса спамеров. Могу сказать, что они довольно стандартны и недалеки. Имеют высокую повторяемость. Обладают довольно простым алгоритмом раскрываемости (и, следовательно - блокировки).



Ссылка на сообщение Zhivago
22/12/2005

Некоторые уже предлагают блокировать спам не на стадии приема, а на стадии отправки :-) Чертовски интересная идея, осталось понять, как ее можно реализовать.



Ссылка на сообщение Константин
23/12/2005

Вот тут мне телефончик заспамили "8-903-187-65-81" с продажей какого-то говна. Отвечают, что не бесплатные у них входящие. Я раз 5 позвонил, отвел душу.



Ссылка на сообщение Color
23/12/2005

самый лучший способ борьбы со спамом - это вариант бывшего руководителя центра американского английского.

Поймать и запинать насмерть.



Ссылка на сообщение Юрий
11/04/2006

Хочу поделиться опытом:

Ежедневно приходило (и сейчас пытается) более 250 писем, из которых полезных - максимум 20.

Тоже долго удалял, получал заголовки, составлял базы. потом разорился на 50 баксов и купил себе 4 из особо разрекомендованных в инете плюгинов и анти-спам программ - в результате остановился на одной (AtispamSniper для Bat а) - в результате недельку его пообучал и сейчас проскальзывает максимум 15 ненужных писем.

Ошибок пока 0, но специально занизил все пороги удаления которые только мог (все переживаю за одно, но самое важное письмо :)



может пригодиться кому.



p.s.: в принципе по работе программы устроили все, но некоторые были просто корявыми, некоторые слишком ресурсоемкими.



p.p.s.: чистоплотность в данном случае не выход - адресу больше 10 лет, ктож когда то давно знал, что будет такая головная боль как несанкционированные рекламные сообщения.


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