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Адреса спамеров
06/11/2004
Спам это не двигатель интернета, а его тормоз. Или лучше сказать пена, которая скоро схлынет.
А бороться потихоньку - так по мере сил и стараемся. Я вот сделал предложение, но меня не поняли.
Я вот на своем личном уровне нашел эффективный способ борьбы - 100% результативность.
А базу спамеров я собираю, вижу изменения. А что еще нужно? Этого пока достаточно.
Спам это не двигатель интернета, а его тормоз. Или лучше сказать пена, которая скоро схлынет.
А бороться потихоньку - так по мере сил и стараемся. Я вот сделал предложение, но меня не поняли.
Я вот на своем личном уровне нашел эффективный способ борьбы - 100% результативность.
А базу спамеров я собираю, вижу изменения. А что еще нужно? Этого пока достаточно.
06/11/2004
to Олег придется скормить твой майл одному спамеру...база твоя пополнится значительно...в день идет штук 40 писем от него, и все с разным адресом, разным IP, разным отправителем и темой :)
Способоб только один, на сайте должен быть майл, но при этом недоступный программе сборщику. Никто из спамеров вручную адреса не собирает.
Оставили на форуме свой емайл, паучек пробежал , собрал...вот вам и спам на ваши ящики.
to Олег придется скормить твой майл одному спамеру...база твоя пополнится значительно...в день идет штук 40 писем от него, и все с разным адресом, разным IP, разным отправителем и темой :)
Способоб только один, на сайте должен быть майл, но при этом недоступный программе сборщику. Никто из спамеров вручную адреса не собирает.
Оставили на форуме свой емайл, паучек пробежал , собрал...вот вам и спам на ваши ящики.
07/11/2004
=Надежда
Если Ваше участие в борьбе против спама ограничивается "кормлением" своего знакомомго моим почтовым адресом, то может Вы и правы. Но если хотите большего, то присоединяйтесь ко мне. Будем вместе бороться против них.
И кстати, свою базу спамеров я тоже пополняю вручную, поэтому когда надумаете пополнить мою коллекцию новыми адресами, сообщите - я отключу фильтры. А то иначе не получается. Должно быть что-то одно: либо фильтры, либо спам.
=Надежда
Если Ваше участие в борьбе против спама ограничивается "кормлением" своего знакомомго моим почтовым адресом, то может Вы и правы. Но если хотите большего, то присоединяйтесь ко мне. Будем вместе бороться против них.
И кстати, свою базу спамеров я тоже пополняю вручную, поэтому когда надумаете пополнить мою коллекцию новыми адресами, сообщите - я отключу фильтры. А то иначе не получается. Должно быть что-то одно: либо фильтры, либо спам.
26/11/2004
2Sergey Zh
А чё... отличная идея и еще телефончик и услуги и стоимость . Например не просто Наталья, Люба а так.
" Наталья, Люба.
возраст: 25
рост: 173
бюст: 2
где: Пл. Восстания
телефон: 116-52-68
» услуги классика
» апартаменты
час: 2000р
2 часа: 3500р
ночь: 12000р
» выезд
час: 2000р
2 часа: 3500р
ночь: 12000р
"
2Sergey Zh
А чё... отличная идея и еще телефончик и услуги и стоимость . Например не просто Наталья, Люба а так.
" Наталья, Люба.
возраст: 25
рост: 173
бюст: 2
где: Пл. Восстания
телефон: 116-52-68
» услуги классика
» апартаменты
час: 2000р
2 часа: 3500р
ночь: 12000р
» выезд
час: 2000р
2 часа: 3500р
ночь: 12000р
"
02/01/2005
для настройки ваших фильтров скопируйте черный список спамеров http://www.kochybei.h14.ru/antispam.html
для настройки ваших фильтров скопируйте черный список спамеров http://www.kochybei.h14.ru/antispam.html
04/01/2005
Наблюдая настойчивость Олега Краюшкина по предложению помощи в борьбе со спамом, возникла мысль - а может он не спамерские адреса собирает, а самые что ни есть реальные адреса для спам-рассылок?
Хотя потом эта мысль несколько поутихла. Может и правда, это у него развлечение такое. Непонятно только, зачем ставить такие фильтры, которые вообще ничего не пропускают в ящик. И чтобы чего-то послать туда, нужно здесь на форуме просить временно выключить фильтры.
В конце хочу предложить универсальный и очень простой фильтр против спама. Он не устранит его на все 100%, но очень серьезно понизит.
если поле "кому" или "копия" не содержат ваш собственный адрес, то такое письмо рубить в мелкую капусту.
Хочу также заметить, что применять его надо осторожно. Нужно помнить о подписанных рассылках.
Наблюдая настойчивость Олега Краюшкина по предложению помощи в борьбе со спамом, возникла мысль - а может он не спамерские адреса собирает, а самые что ни есть реальные адреса для спам-рассылок?
Хотя потом эта мысль несколько поутихла. Может и правда, это у него развлечение такое. Непонятно только, зачем ставить такие фильтры, которые вообще ничего не пропускают в ящик. И чтобы чего-то послать туда, нужно здесь на форуме просить временно выключить фильтры.
В конце хочу предложить универсальный и очень простой фильтр против спама. Он не устранит его на все 100%, но очень серьезно понизит.
если поле "кому" или "копия" не содержат ваш собственный адрес, то такое письмо рубить в мелкую капусту.
Хочу также заметить, что применять его надо осторожно. Нужно помнить о подписанных рассылках.
06/01/2005
Привет всем в теме :)
сам я спамом не занимаюсь, хотя и крайне нуждаюсь в массированной рекламе. что сказать, ежедневно приходит масса спама: просто удаляю. бороться с этим бесполезно, технологии "злых" всегда были выше "добрых" технологий - это стоит признать и понять. как метод борьбы, возможно, (хотя и не очень реально), это на уровне закона обязать провайдеров контролировать IP-адреса (своих же клиентов): что с них "валится" в сеть, опять же на уровне закона штрафовать там или еще что попавшихся спамеров. на последок о самих спамерах. в принципе, люди работают и это приносит им определенную выгоду... там где есть деньги, всегда найдется тот, кто постарается их получить. с проституцией вон тоже постоянно борются, и что?
удачи всем, и с новым годом!
Привет всем в теме :)
сам я спамом не занимаюсь, хотя и крайне нуждаюсь в массированной рекламе. что сказать, ежедневно приходит масса спама: просто удаляю. бороться с этим бесполезно, технологии "злых" всегда были выше "добрых" технологий - это стоит признать и понять. как метод борьбы, возможно, (хотя и не очень реально), это на уровне закона обязать провайдеров контролировать IP-адреса (своих же клиентов): что с них "валится" в сеть, опять же на уровне закона штрафовать там или еще что попавшихся спамеров. на последок о самих спамерах. в принципе, люди работают и это приносит им определенную выгоду... там где есть деньги, всегда найдется тот, кто постарается их получить. с проституцией вон тоже постоянно борются, и что?
удачи всем, и с новым годом!
11/04/2006
Хочу поделиться опытом:
Ежедневно приходило (и сейчас пытается) более 250 писем, из которых полезных - максимум 20.
Тоже долго удалял, получал заголовки, составлял базы. потом разорился на 50 баксов и купил себе 4 из особо разрекомендованных в инете плюгинов и анти-спам программ - в результате остановился на одной (AtispamSniper для Bat а) - в результате недельку его пообучал и сейчас проскальзывает максимум 15 ненужных писем.
Ошибок пока 0, но специально занизил все пороги удаления которые только мог (все переживаю за одно, но самое важное письмо :)
может пригодиться кому.
p.s.: в принципе по работе программы устроили все, но некоторые были просто корявыми, некоторые слишком ресурсоемкими.
p.p.s.: чистоплотность в данном случае не выход - адресу больше 10 лет, ктож когда то давно знал, что будет такая головная боль как несанкционированные рекламные сообщения.
Хочу поделиться опытом:
Ежедневно приходило (и сейчас пытается) более 250 писем, из которых полезных - максимум 20.
Тоже долго удалял, получал заголовки, составлял базы. потом разорился на 50 баксов и купил себе 4 из особо разрекомендованных в инете плюгинов и анти-спам программ - в результате остановился на одной (AtispamSniper для Bat а) - в результате недельку его пообучал и сейчас проскальзывает максимум 15 ненужных писем.
Ошибок пока 0, но специально занизил все пороги удаления которые только мог (все переживаю за одно, но самое важное письмо :)
может пригодиться кому.
p.s.: в принципе по работе программы устроили все, но некоторые были просто корявыми, некоторые слишком ресурсоемкими.
p.p.s.: чистоплотность в данном случае не выход - адресу больше 10 лет, ктож когда то давно знал, что будет такая головная боль как несанкционированные рекламные сообщения.
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