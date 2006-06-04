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Адреса спамеров



Ссылка на сообщение Вадим
04/06/2006

Олег, дайте свой почтовый ящик

и текст письма и я вам пришлю его с вашего же ящика, прямо сечас) Хотя спамом вообще никогда не занимался)



Ссылка на сообщение spamcop
01/08/2006

А вот я предлагаю простой способ.



Публиковать письма спамеров с их обратными адресами



Пусть сами получат немного спама.



Ссылка на сообщение Dr. Andrew
01/08/2006

Скажите, граждане, а на черта вы вообще на сайте размещаете е-мэйлы? Только для того, чтобы покупатель написал "хочу у вас заказать 500 телевизоров, подскажите как"? Доходит до смешного - разговариваешь по телефону, договариваешься о сотрудничестве - просят выслать материалы на е-почту. Высылаешь на почту - админ-идиот режет это все на корню.

А тут - борьба со спамом, черные списки...

Детский сад.



Ссылка на сообщение ГМ
28/09/2006

Не проще ли просто блокировать всех спамеров по заголовкам ? И не парить себе мозги....



Ссылка на сообщение Юрий
28/09/2006

"блокировать _всех_ спамеров _по_заголовкам_" - если научитесь - уже через месяц станете биллионером.


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