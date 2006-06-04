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Адреса спамеров
04/06/2006
Олег, дайте свой почтовый ящик
и текст письма и я вам пришлю его с вашего же ящика, прямо сечас) Хотя спамом вообще никогда не занимался)
Олег, дайте свой почтовый ящик
и текст письма и я вам пришлю его с вашего же ящика, прямо сечас) Хотя спамом вообще никогда не занимался)
01/08/2006
Скажите, граждане, а на черта вы вообще на сайте размещаете е-мэйлы? Только для того, чтобы покупатель написал "хочу у вас заказать 500 телевизоров, подскажите как"? Доходит до смешного - разговариваешь по телефону, договариваешься о сотрудничестве - просят выслать материалы на е-почту. Высылаешь на почту - админ-идиот режет это все на корню.
А тут - борьба со спамом, черные списки...
Детский сад.
Скажите, граждане, а на черта вы вообще на сайте размещаете е-мэйлы? Только для того, чтобы покупатель написал "хочу у вас заказать 500 телевизоров, подскажите как"? Доходит до смешного - разговариваешь по телефону, договариваешься о сотрудничестве - просят выслать материалы на е-почту. Высылаешь на почту - админ-идиот режет это все на корню.
А тут - борьба со спамом, черные списки...
Детский сад.
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