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Адреса спамеров
16/02/2004
Так они и сейчас вешают... Я спрашиваю - на фига? (ну мало-мало радиолокации обучен...)
- что бы лутше отражало!
:-)))))))
Так они и сейчас вешают... Я спрашиваю - на фига? (ну мало-мало радиолокации обучен...)
- что бы лутше отражало!
:-)))))))
16/02/2004
Значит так.
Из всего обсуждения я вынес следующее: в кои веки собрался внести свой посильный вклад в борьбу с почтовым мусором и на тебе... Мало того, что никто не заинтересовался, так еще и чуть не освистали.
А я на радостях все фильтры отключил - думал сейчас письма посыпятся - чтобы никого не обидеть, не отказать ненароком.
Ага, сейчас... мало того, что ни одного нормального письма не пришло, так и обычный спам куда-то подевался. Вот сижу и думаю - может я чего в фильтрах как обычно перепутал.
Это у меня второе развлечение - борьба с почтовыми фильтрами. Раз настроишь - никакой почты нет. Все отключишь - почта появляется. Нет чтобы посередине остановиться.
Вот и приходится статистикой спамеров заниматься: кто, откуда и сколько.
Ладно буду дальше продолжать "свой скорбный труд", где "..руку нам потомки подадут" и далее по тексту.
И кстати я совсем не предлагал рассылать этот список методами спамеров. Я предлагал честно и открыто написать мне письмо. А я бы в ответ выслал этот файл (он кстати небольшой). Видно никому не нужно.
Кстати любопытная арифметика: 1,5 млн. почтовых адресов (Константин) и всего 1500 адресов рассылки спама. Весьма занимательное распределение.
Значит так.
Из всего обсуждения я вынес следующее: в кои веки собрался внести свой посильный вклад в борьбу с почтовым мусором и на тебе... Мало того, что никто не заинтересовался, так еще и чуть не освистали.
А я на радостях все фильтры отключил - думал сейчас письма посыпятся - чтобы никого не обидеть, не отказать ненароком.
Ага, сейчас... мало того, что ни одного нормального письма не пришло, так и обычный спам куда-то подевался. Вот сижу и думаю - может я чего в фильтрах как обычно перепутал.
Это у меня второе развлечение - борьба с почтовыми фильтрами. Раз настроишь - никакой почты нет. Все отключишь - почта появляется. Нет чтобы посередине остановиться.
Вот и приходится статистикой спамеров заниматься: кто, откуда и сколько.
Ладно буду дальше продолжать "свой скорбный труд", где "..руку нам потомки подадут" и далее по тексту.
И кстати я совсем не предлагал рассылать этот список методами спамеров. Я предлагал честно и открыто написать мне письмо. А я бы в ответ выслал этот файл (он кстати небольшой). Видно никому не нужно.
Кстати любопытная арифметика: 1,5 млн. почтовых адресов (Константин) и всего 1500 адресов рассылки спама. Весьма занимательное распределение.
16/02/2004
Олег, вот ты еженедельно пополняешь свою базу адресов спамеров, и что, у тебя заметная тенденция к постоянному снижению количества получаемого спама? Не думаю, ведь судя по всему ты занимаешься этим не один месяц и от спама не избавился. Единственный реальный способ борьбы посоветован выше - получать только заголовки и удалять спам на почтовом сервере - вот уже несколько лет пользуюсь им и получаю только то, что мне нужно. Еще один реальный метод (если у тебя есть ящики своего личного домена) - в настройках установить "не получать письма с несуществующими адресами" - довольно много спама приходит на стандартные имена info, webmaster, admin, sale@domen.com - не делать эти стандартные ящики и запретить прием как выше написано.
Олег, вот ты еженедельно пополняешь свою базу адресов спамеров, и что, у тебя заметная тенденция к постоянному снижению количества получаемого спама? Не думаю, ведь судя по всему ты занимаешься этим не один месяц и от спама не избавился. Единственный реальный способ борьбы посоветован выше - получать только заголовки и удалять спам на почтовом сервере - вот уже несколько лет пользуюсь им и получаю только то, что мне нужно. Еще один реальный метод (если у тебя есть ящики своего личного домена) - в настройках установить "не получать письма с несуществующими адресами" - довольно много спама приходит на стандартные имена info, webmaster, admin, sale@domen.com - не делать эти стандартные ящики и запретить прием как выше написано.
17/02/2004
Слушайте, я вот заголовок только сообщения прочитал и уже смешно стало ... Я сам спеммер, и могу вам сказать, что ничто не защитит вас от рассылки. Никакие фильтры даже, если спаммер написан хорошо. Сейчас показатель проходиомсть по фильтрам - это AOL. Вот у меня туда сейчас почти 100% проходит. Так что жалкие фильтры mail.ru и др. российских служб обойти несложно. Елинственное, что связываться с ними не хочется. Здесь денег не заработаешь!
Слушайте, я вот заголовок только сообщения прочитал и уже смешно стало ... Я сам спеммер, и могу вам сказать, что ничто не защитит вас от рассылки. Никакие фильтры даже, если спаммер написан хорошо. Сейчас показатель проходиомсть по фильтрам - это AOL. Вот у меня туда сейчас почти 100% проходит. Так что жалкие фильтры mail.ru и др. российских служб обойти несложно. Елинственное, что связываться с ними не хочется. Здесь денег не заработаешь!
17/02/2004
=Александр
Дело в том, что совету по типу "чтение заголовков" и пр. для нас неприемлемы. У нас только корпоративной почты приходит не менее 20 писем в день. А еще есть спам и личная переписка. Дальше объем будет только увеличиваться. Поэтому читать заголовки, потом качать и т.д. - слишком много пустой работы. Этот метод пригоден если тебе приходит 2-3 письма в неделю.
Поэтому задача ставилась так - минимизировать участие человека в отборе писем. Могу сказать, что такой метод (почтовый фильтр) я нашел. Дает 100% защиту от спама (чтобы там не говорил уважаемый Галлиано). Но меня интересовала статистика по адресам спамеров и еще одна корпоративная статистика, поэтому пока этот фильтр не включен.
А так пока раз в неделю просто читаю приходящий спам и собираю их адреса.
По поводу объема почтового мусора - нет, меньше не стало. Скорее, наоборот, увеличилось. Да и традиционные домены меняются.
=Александр
Дело в том, что совету по типу "чтение заголовков" и пр. для нас неприемлемы. У нас только корпоративной почты приходит не менее 20 писем в день. А еще есть спам и личная переписка. Дальше объем будет только увеличиваться. Поэтому читать заголовки, потом качать и т.д. - слишком много пустой работы. Этот метод пригоден если тебе приходит 2-3 письма в неделю.
Поэтому задача ставилась так - минимизировать участие человека в отборе писем. Могу сказать, что такой метод (почтовый фильтр) я нашел. Дает 100% защиту от спама (чтобы там не говорил уважаемый Галлиано). Но меня интересовала статистика по адресам спамеров и еще одна корпоративная статистика, поэтому пока этот фильтр не включен.
А так пока раз в неделю просто читаю приходящий спам и собираю их адреса.
По поводу объема почтового мусора - нет, меньше не стало. Скорее, наоборот, увеличилось. Да и традиционные домены меняются.
17/02/2004
20 писем? Да я в день получаю 15-20 раз почту и в сутки обычно приходит в общей сложности больше сотни писем. Из них до 70-80 процентов спам, вирусы и прочий мусор. Весь его я удаляю на сервере, это в общей сложности занимает не более 5 минут в день. И это не пустая работа, в отличие от вашего хобби, которое на практике ничего не дает. Хотите я вам пришлю письмо с обратным адресом info@buro-dv.ru ? Занесете и его в свою базу.
А вообще если уж глобально брать, я сторонник того, чтобы прикрыть все бесплатные сервисы в инете - как почтовые так и хостинговые и за каждое отправленное письмо чтобы взималась плата, пусть небольшая. Меня не напрягает платить скажем 1 руб за отправленное письмо, пусть я в месяц несколько сот рублей отдам, а вот спамеров, рассылающиз сотни тысяч писем это может и ограничить, во всяком случае от большинства из них избавит точно.
20 писем? Да я в день получаю 15-20 раз почту и в сутки обычно приходит в общей сложности больше сотни писем. Из них до 70-80 процентов спам, вирусы и прочий мусор. Весь его я удаляю на сервере, это в общей сложности занимает не более 5 минут в день. И это не пустая работа, в отличие от вашего хобби, которое на практике ничего не дает. Хотите я вам пришлю письмо с обратным адресом info@buro-dv.ru ? Занесете и его в свою базу.
А вообще если уж глобально брать, я сторонник того, чтобы прикрыть все бесплатные сервисы в инете - как почтовые так и хостинговые и за каждое отправленное письмо чтобы взималась плата, пусть небольшая. Меня не напрягает платить скажем 1 руб за отправленное письмо, пусть я в месяц несколько сот рублей отдам, а вот спамеров, рассылающиз сотни тысяч писем это может и ограничить, во всяком случае от большинства из них избавит точно.
17/02/2004
олег, вам все здесь более-менее корректно пытаются объяснить, что то, что вы делаете - бесполезная работа.
попытаюсь объяснить и я. многие спам-системы позволяют в качестве поля "From" использовать список е-мейл любого размера, который в ходе рассылки перебирается случайным образом. и естественно, то что вам попадает - не мыла спамеров. это мыла которые спамер использует для рассылки (разницу уловили?). такие мыла можно купить, собрать с какого нибудь никому ненужного форума и т.п., способов много.
обычно для каждой рассылки запускают новый список в поле from.
другими словами вы фильтруете почту непонятно от кого. я очень сильно сомневаюсь что этот фильтр помог хотя бы раз.
проще не оставлять нигде свой е-мейл, и менять его почаще.
у меня например есть несколько емейлов, которые существуют достаточно давно, я ими пользуюсь, но на них не пришло ни одного спам-письма. при этом фильтрами я не пользуюсь вообще.
олег, вам все здесь более-менее корректно пытаются объяснить, что то, что вы делаете - бесполезная работа.
попытаюсь объяснить и я. многие спам-системы позволяют в качестве поля "From" использовать список е-мейл любого размера, который в ходе рассылки перебирается случайным образом. и естественно, то что вам попадает - не мыла спамеров. это мыла которые спамер использует для рассылки (разницу уловили?). такие мыла можно купить, собрать с какого нибудь никому ненужного форума и т.п., способов много.
обычно для каждой рассылки запускают новый список в поле from.
другими словами вы фильтруете почту непонятно от кого. я очень сильно сомневаюсь что этот фильтр помог хотя бы раз.
проще не оставлять нигде свой е-мейл, и менять его почаще.
у меня например есть несколько емейлов, которые существуют достаточно давно, я ими пользуюсь, но на них не пришло ни одного спам-письма. при этом фильтрами я не пользуюсь вообще.
18/02/2004
Сейчас обычный спам уже трудно рассылаем! Почтовые фильтры блокируют исходящие письма! Новый интеллектуальный спам - его нельзя ни отследить, ни заблокировать почтовым фильтром! Все адреса отправителя генерируются самой программой, так что проще Вам взять генератор - нагененировать адресов - они и будут потенциальные спаммеры! По крайней мере смысл работы будет - такой!
Сейчас обычный спам уже трудно рассылаем! Почтовые фильтры блокируют исходящие письма! Новый интеллектуальный спам - его нельзя ни отследить, ни заблокировать почтовым фильтром! Все адреса отправителя генерируются самой программой, так что проще Вам взять генератор - нагененировать адресов - они и будут потенциальные спаммеры! По крайней мере смысл работы будет - такой!
18/02/2004
Вот г-н спаммер уже признал, что "обычный спам" плохо идет. Фильтры работают. Это в адрес тех, кто мне не верит и убеждает непонятно в чем.
Если бы мне надо было спокойно работать в сети и не светиться, я бы так и сделал. Вот г-н сомеоне так и делает. Проблем нет - я это и сам знаю. Но когда стоит выбор между работой и полной закрытостью, начинаешь понимать что какой-то компромисс необходим. Отсюда начинаются поиски фильтров и пр. Есть работа, есть почта (открытая для всех) и есть желающие написать тебе письмо (в т.ч. и спам прислать).
Нагенерировать адреса можно. Я почти каждое 10 письмо получаю с такими адресами - видно что их составляла машина. Видимо по такому принципу работают все спамерские фирмы. Только ведь 80% этих сгенерированных списков - фальшь. И эти люди еще надеются на чем-то заработать... глупцы. Обман всегда вылезет наружу и наказание последует обязательно.
Теперь по заголовкам. Простая арифметика (подобный расчет я делал давно) - на чтение одного заголовка уходит 6 секунд. Это время требуется для его идентификации и принятия решения. Значит на 100 писем потребуется 10 минут, на 300 писем - 30 минут, на 500 писем... надеюсь и так ясно. Именно поэтому я сказал, что для тех, кто занимается серьезной работой - чтение заголовком на сервере просто неподходит. А почту проверять можно и 50 раз в день - была бы почта. Я например проверяю 1 раз в час - итого 24 раза в день.
Спасибо Андре, за то что поддержал. Буду продолжать свою работу по сбору адресов (они пока реальные, а не выдуманные. Кто не понял, пусть читает учебник или вспомнит из чего формируется почтовый адрес). Дальше статистика и анализ мне скажет, какие адреса и когда блокировать.
Вот г-н спаммер уже признал, что "обычный спам" плохо идет. Фильтры работают. Это в адрес тех, кто мне не верит и убеждает непонятно в чем.
Если бы мне надо было спокойно работать в сети и не светиться, я бы так и сделал. Вот г-н сомеоне так и делает. Проблем нет - я это и сам знаю. Но когда стоит выбор между работой и полной закрытостью, начинаешь понимать что какой-то компромисс необходим. Отсюда начинаются поиски фильтров и пр. Есть работа, есть почта (открытая для всех) и есть желающие написать тебе письмо (в т.ч. и спам прислать).
Нагенерировать адреса можно. Я почти каждое 10 письмо получаю с такими адресами - видно что их составляла машина. Видимо по такому принципу работают все спамерские фирмы. Только ведь 80% этих сгенерированных списков - фальшь. И эти люди еще надеются на чем-то заработать... глупцы. Обман всегда вылезет наружу и наказание последует обязательно.
Теперь по заголовкам. Простая арифметика (подобный расчет я делал давно) - на чтение одного заголовка уходит 6 секунд. Это время требуется для его идентификации и принятия решения. Значит на 100 писем потребуется 10 минут, на 300 писем - 30 минут, на 500 писем... надеюсь и так ясно. Именно поэтому я сказал, что для тех, кто занимается серьезной работой - чтение заголовком на сервере просто неподходит. А почту проверять можно и 50 раз в день - была бы почта. Я например проверяю 1 раз в час - итого 24 раза в день.
Спасибо Андре, за то что поддержал. Буду продолжать свою работу по сбору адресов (они пока реальные, а не выдуманные. Кто не понял, пусть читает учебник или вспомнит из чего формируется почтовый адрес). Дальше статистика и анализ мне скажет, какие адреса и когда блокировать.
05/11/2004
Да... такое чистосердечное предложение помощи меня растрогало до слез ;)) после того, как отсмеялся..
А как насчет того, чтобы поискать немножко в интернете информацию о передовых методах борьбы со спамом, а?
Неужели даже в голову не пришло, что все уже есть?))
А спамеров надо не в блэк лист заносить, а поступать с ними, как и подобает сознательному сетянину - бороться потихоньку..
Да... такое чистосердечное предложение помощи меня растрогало до слез ;)) после того, как отсмеялся..
А как насчет того, чтобы поискать немножко в интернете информацию о передовых методах борьбы со спамом, а?
Неужели даже в голову не пришло, что все уже есть?))
А спамеров надо не в блэк лист заносить, а поступать с ними, как и подобает сознательному сетянину - бороться потихоньку..
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