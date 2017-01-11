Что такое Интернет-магазин (согласно закону)? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Что такое Интернет-магазин (согласно закону)?
СообщениеАвтор: o2025 
Дата: 20:15, Ср., 11 Янв. 17
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Здравствуйте

Часто здесь на форуме, да и вообще в интернете идет речь о проблемных ситуациях с клиентами, при этом часто всплывает информация о защите прав потребителей при продаже товаров дистанционным способом. Но мне не совсем понятно следующее:

1) Что считается/признается интернет-магазином?
1.1) Интернет-магазин это когда юр лицо + физ лицо?
1.2) Юр. лицо + юр лицо это тоже относится к интернет-магазину?
2) Должно ли в каких-то учредительных документах фигурировать информация о дистанционной торговле?

Т.е. в уставе практически всегда есть строчка, что компания может помимо основной деятельности может заниматься любой другой не противоречащей закону. Отсюда следует, что в качестве основной деятельности может быть розничная продажа, а дистанционная проходить по этой строчке...тогда при спорных ситуациях по защите прав потребителей при розничной продаже или дистанционной надо идти?

Закон вроде как пишет следующее:
Цитата:
Заключение договора купли-продажи товаров дистанционным способом на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством ... средств связи или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.


Непонятно следующее:
1) Например, напротив меня есть компания у которой нет сайта, но их продукцию я знаю со слов знакомых людей или увидел рекламу на столбе. Звоню->Делаю заказ. Получается эта компания интернет-магазин и в случае проблем надо руководствоваться защитой прав при дистанционной торговле?

2) Например, пришел заказывать пластиковые окна в самой компании. Но я же не вижу эти окна т.к. они делают под размер проемов в доме. То есть мне показывают материал из которого они будут сделать, показывают как это будет сделано...но непосредственно моих окон - товара за который я буду платить деньги я не вижу. Это тоже интернет-магазин?

3) Например, у компании есть сайт с кнопкой купить и корзиной, возможностью оплаты на сайте и т.д. Но вот клиент пришел в офис компании, взял в руки товар - посмотрел его и купил...а потом решил вернуть. Здесь защита прав потребителей тоже работает как при дистанционной торговле или как при розничной торговле? В случае разбора полетов как доказать что была "розничная продажа" или "дистанционная"?

Проясните пожалуйста, так или не так...и как правильно

СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 0:42, Чт., 12 Янв. 17
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o2025 :

1) Что считается/признается интернет-магазином?


Такого определения не существует в законе РФ.

o2025 :
2) Должно ли в каких-то учредительных документах фигурировать информация о дистанционной торговле?


Нет.

o2025 :
основной деятельности может быть розничная продажа


Дистанционная продажа так же может быть розничной торговлей. А может и оптовой.

o2025 :
Получается эта компания интернет-магазин и в случае проблем надо руководствоваться защитой прав при дистанционной торговле?


Если оплатили до того, как ознакомились с товаром в живую, то да. Если оплата при получении после осмотра, то это уже не дистанционная торговля.

o2025 :
пришел заказывать пластиковые окна в самой компании


Вы подписываете проект с размерами и материалом? Если да (а скорее всего, да в 100% случаев), то это не дистанционная торговля, а изготовление под заказ.

o2025 :
пришел в офис компании, взял в руки товар - посмотрел его и купил...а потом решил вернуть


Это не дистанционная торговля.

-----------

В общем случае с точки зрения дебильных законов РФ, дистанционная торговля - это когда оплата до физического ознакомления с товаром. Т.е. покупка по фотографии условно)) Если Вы сначала смотрите в руках товар, а потом платите - то это не дистанционная торговля.
СообщениеАвтор: o2025 
Дата: 1:20, Чт., 12 Янв. 17
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1) Т.е. если у ИМ нет возможности оплаты с сайта или по безналу, а только при получении курьеру или в пункте выдачи то это не дистанционная торговля? Т.к. клиент имеет право посмотреть товар и затем оплатить его.

2) И отсюда следует, что например на этом форуме многие участники дают советы опираясь на закон о дистанционной торговле в то время как необходимо опираться на закон о розничной продаже? (я про защиту прав потребителей т.к. при дистанционной торговле, на мой взгляд, он сильно осложняет жизнь ИМ в отличие от закона при розничной торговле)
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 10:34, Чт., 12 Янв. 17
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1. Да.
2. Да.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Юридические вопросы
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