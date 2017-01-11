Что такое Интернет-магазин (согласно закону)?

Здравствуйте



Часто здесь на форуме, да и вообще в интернете идет речь о проблемных ситуациях с клиентами, при этом часто всплывает информация о защите прав потребителей при продаже товаров дистанционным способом. Но мне не совсем понятно следующее:



1) Что считается/признается интернет-магазином?

1.1) Интернет-магазин это когда юр лицо + физ лицо?

1.2) Юр. лицо + юр лицо это тоже относится к интернет-магазину?

2) Должно ли в каких-то учредительных документах фигурировать информация о дистанционной торговле?



Т.е. в уставе практически всегда есть строчка, что компания может помимо основной деятельности может заниматься любой другой не противоречащей закону. Отсюда следует, что в качестве основной деятельности может быть розничная продажа, а дистанционная проходить по этой строчке...тогда при спорных ситуациях по защите прав потребителей при розничной продаже или дистанционной надо идти?



Закон вроде как пишет следующее:

Цитата: Заключение договора купли-продажи товаров дистанционным способом на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством ... средств связи или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.



Непонятно следующее:

1) Например, напротив меня есть компания у которой нет сайта, но их продукцию я знаю со слов знакомых людей или увидел рекламу на столбе. Звоню->Делаю заказ. Получается эта компания интернет-магазин и в случае проблем надо руководствоваться защитой прав при дистанционной торговле?



2) Например, пришел заказывать пластиковые окна в самой компании. Но я же не вижу эти окна т.к. они делают под размер проемов в доме. То есть мне показывают материал из которого они будут сделать, показывают как это будет сделано...но непосредственно моих окон - товара за который я буду платить деньги я не вижу. Это тоже интернет-магазин?



3) Например, у компании есть сайт с кнопкой купить и корзиной, возможностью оплаты на сайте и т.д. Но вот клиент пришел в офис компании, взял в руки товар - посмотрел его и купил...а потом решил вернуть. Здесь защита прав потребителей тоже работает как при дистанционной торговле или как при розничной торговле? В случае разбора полетов как доказать что была "розничная продажа" или "дистанционная"?



Проясните пожалуйста, так или не так...и как правильно Непонятно следующее:1) Например, напротив меня есть компания у которой нет сайта, но их продукцию я знаю со слов знакомых людей или увидел рекламу на столбе. Звоню->Делаю заказ. Получается эта компания интернет-магазин и в случае проблем надо руководствоваться защитой прав при дистанционной торговле?2) Например, пришел заказывать пластиковые окна в самой компании. Но я же не вижу эти окна т.к. они делают под размер проемов в доме. То есть мне показывают материал из которого они будут сделать, показывают как это будет сделано...но непосредственно моих окон - товара за который я буду платить деньги я не вижу. Это тоже интернет-магазин?3) Например, у компании есть сайт с кнопкой купить и корзиной, возможностью оплаты на сайте и т.д. Но вот клиент пришел в офис компании, взял в руки товар - посмотрел его и купил...а потом решил вернуть. Здесь защита прав потребителей тоже работает как при дистанционной торговле или как при розничной торговле? В случае разбора полетов как доказать что была "розничная продажа" или "дистанционная"?Проясните пожалуйста, так или не так...и как правильно