Тема: Кто работал с реворкер?



homebar : Дмитрий, такой, может немного наивный вопрос.



У вас в качестве одного из партнеров по доставке указан IML и, как я вижу, он выбран в качестве основной КС для доставки по Москве. Какое у вас получается время получения с них денег? А то читаешь IML`ную тему и волосы дыбов встают.



Открыл сегодняшний расчет от ИМЛ:

Дата доставки 23-26 января. Сейчас 28 января.



Итого, 2-5 дней. До этого было порядка 7+ дней.

С начала декабря они держат такую динамику выплат.

_________________

reWorker - фулфилмент и предпочтовая подготовка Открыл сегодняшний расчет от ИМЛ:Дата доставки 23-26 января. Сейчас 28 января.Итого, 2-5 дней. До этого было порядка 7+ дней.С начала декабря они держат такую динамику выплат._________________





Дано: небольшой интернет-магазин, заказов не много.



IT-составляющая :

1) Так у меня не одностраничник, то мне нужна была нормальная система доставки и данные я хотел получать информацию от реворкера, кое-как была настроена интеграция, запущен сайт. После этого на сайте начались проблемы, он загружался по 5 секунд и когда стали искать причину, нашли ее в api модуля доставки, он жутко тупил, тупил из-за какой службы доставки, ее отключили. И пока я не об этом не сказал, эту проблему на стороне реворкера никто не исправил, а проблемы продолжались достаточно давно и постоянно. Пришлось менять логику работы сайта с api, да и вообще долго искать причину..



2) На этом этом проблемы не закончились, в один момент я заметил, что в половину городов миллионников нет курьерской доставки, после разбирательства выяснилось, что опять проблема в api на стороне реворкера. Это проблему исправляли недели 2, так как программист был в отпуске.



При этом, никогда не видел никаких проблем с IT в новостях компании, видимо клиенты не должны о них знать и не нужно никого предупреждать. Лично у меня была запущена реклама на все города-миллионники и посетители получали информацию, что нет доставки в их город, это означало просто выкинутые деньги на ветер с моей стороны.



3) Стоит заметить, что Личный кабинет сделан на 4. Много информации о заказе, записи разговоров операторов, но есть мелкие огрехи, например, нет сортировки товара на складе. При добавлении позиций они расставляются совершенно рандомно. Среди 100 наименований уже сложно что-то найти и я ищу поиском по странице. Плюс нет возможности самостоятельно управлять списком заказов, нельзя удалить ошибочные и тестовые заказы с моей стороны, они так и висят в админке десятками, сбивая хорошую статистику и делая ее бесполезной.



4) Хорошая интеграция с CPA. Интегрировался с 3-мя системами, ни у кого не возникло никаких проблем.



Связь с сотрудниками :

Она практически полностью отсутствует. При создании магазина был создан чат с руководителями и программистами, до подключения они отвечали оперативно, после подключения они практически перестали отвечать совсем. Через какое-то время мне дали контакт закрепленного менеджера и я стал обращаться к нему. До 11 утра я к нему дозванивался через раз, он никогда не перезванивал, попросил дать почту для контакта, но ситуация не поменялась. Менеджер отвечает примерно на 30% писем, самые важные с проблемными заказами игнорирует, стоит заметить, что информацию по ним он узнает и кое-что исправляет, но просто не отвечает, приходится после письма еще и звонить на следующий день.



Самое интересно, это связь с колл-центром, если до менеджера можно дозвониться и узнать о заказе и решить проблему, то связи с колл-центром нет. Я сам себе в магазин не могу дозвониться! Так как не берут трубку. Собственно этот момент и стал решающим в написании отзыва. Эту ситуацию буду решать в понедельник.



Была ситуация, что операторы часто забывают про заказ, не знаю как так получается. Знаете как я нашел выход из ситуации? Я создаю новый заказ, чтобы они обратили на него внимание.



Еще была ситуация, когда мы внедряли систему скидок на сайте и пришел заказ в их систему с позицией «скидка», которой не было на «складе». Дело было в пятницу вечером или в субботу. Так вот, до понедельника ничего с заказом не сделали, пришлось звонить менеджеру для разбора ситуации. В итоге операторы не знали что-то с таким заказом делать, так как они его не могли сохранить из-за посторонней позиции в списке, у них нет прав удалять из, а все выходные ничего не делали из-за того, что менеджеров не было. Никто не позвонил мне, никто не спросил, никто ничего не сделал.



Я уже не говорю, что в такой ситуации колл-центр не дает никаких консультаций по товару. Да, товар не самый простой, но основные моменты можно было бы запомнить, я написал самые простые вопросы и ответы на них, но бессмысленно.



Приведу несколько отзывов моих клиентов клиентов, которые я получил по почте:

Этот о том, что трубку не берут.



«Господа, добрый день.

Доставка должна была быть вчера.

Сегодня также срок доставки, оговоренный оператором истек.

Указанный на сайте и в данном письме телефон не отвечает.

Прошу Вас уточнить время доставки и связаться со мной по телефону, указанному в заказе.

В письме указано 18.12 а с оператором оговаривался срок 09.12»



А этот об уровне консультаций по пункту самовывоза, при этом я сам нашел эту информацию на сайте компании-партнера и объяснил клиенту как его найти:

«Заказал у Вас ( для друга, живет не в России) № заказа 3****. Менеджер перезвонил быстро, я б сказал слишком быстро, подтвердил что я заказал, сказал что придет смска, да смска пришла НО ТОЛЬКО С АДРЕСОМ А КАКОЙ ПАВИЛЬОН НА КАКОМ ЭТАЖЕ ЗАБИРАТЬ ИНФОРМАЦИИ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну думаю сейчас позвоню в магазин узнаю какой там!!!! ВЫ там совсем *МАТ*!!!!!! мне просто только подтвердили адрес и все!!!!!!! *МАТ* ТОВАРИЩИ!!!!! что я должен спрашивать У ПРОХОЖИХ!!!!!!!! ДА ГДЕ ЭТОТ МАГАЗИН ?????? ЭТО *МАТ*!!!!!!!! "БРАВО" Я Б СКАЗАЛ!!!!! ДА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ ПОПРОСТУ НЕ ЗНАЕТ ГДЕ ЧТО И ВСЕ *МАТ* НЕ НУЖНО И ОНИ НЕ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ!!!! БОЛЬШЕ НИКОГДА В НЕ ЖИЗНИ НЕ ЗАКАЖУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И ГОРИТЕ ОГНЕМ А АДУ!!!!!»



Вот какое впечатление остается у клиентов, а если напишут его в интернете, то и возразить нечего, только испорченная репутация из-за реворкера, так как клиенты не будут и не должны разбираться, кто там виноват.



Стоимость :

Не могу развернуто написать про траты на услуги по обработке на сайте, так как форум блокирует эту информацию, но они на 20% выше, чем указано на сайте. Узнал я это только при заключении договора, а до этого назывались другие суммы.



Итого :

Избавление от забот и концентрацию на привлечении клиентов, что обещает реворкер получить и близко не удалось, почти каждый заказ приходится проверять и следить за его судьбой, проблемы решаются с каким-то огромным трудом с моей стороны, часто вообще не понимаю что с заказами. Да, у меня маленький магазин и обороты, наверное, которые не интересны этой компании, но я полностью и своевременно плачу за услуги и хочу получать услуги нормального качества, а не то, что получаю сейчас. Выбрав данную компанию, я фактически привязал к ней свой бизнес, не понятно как сейчас уходить, это нужно вкладываться в новую разработку на сайте, переинтегрировать все CPA-сети, заново общаться с колл-центром, перевозить весь товар, да и в целом проверять новую компанию. Так что подумайте, прежде чем начинать пользоваться хоть какими-либо услугами фулфилмента, досконально изучите все моменты, а я пока надеюсь, что сервис в реворкере когда-нибудь пойдет на улучшение существующих процессов, а не на создание новых.



Адрес интернет-магазина teafriday.ru Являюсь клиентом данной компании уже несколько месяцев, и могу оставить достаточно развернутый отзыв.Дано: небольшой интернет-магазин, заказов не много.1) Так у меня не одностраничник, то мне нужна была нормальная система доставки и данные я хотел получать информацию от реворкера, кое-как была настроена интеграция, запущен сайт. После этого на сайте начались проблемы, он загружался по 5 секунд и когда стали искать причину, нашли ее в api модуля доставки, он жутко тупил, тупил из-за какой службы доставки, ее отключили. И пока я не об этом не сказал, эту проблему на стороне реворкера никто не исправил, а проблемы продолжались достаточно давно и постоянно. Пришлось менять логику работы сайта с api, да и вообще долго искать причину..2) На этом этом проблемы не закончились, в один момент я заметил, что в половину городов миллионников нет курьерской доставки, после разбирательства выяснилось, что опять проблема в api на стороне реворкера. Это проблему исправляли недели 2, так как программист был в отпуске.При этом, никогда не видел никаких проблем с IT в новостях компании, видимо клиенты не должны о них знать и не нужно никого предупреждать. Лично у меня была запущена реклама на все города-миллионники и посетители получали информацию, что нет доставки в их город, это означало просто выкинутые деньги на ветер с моей стороны.3) Стоит заметить, что Личный кабинет сделан на 4. Много информации о заказе, записи разговоров операторов, но есть мелкие огрехи, например, нет сортировки товара на складе. При добавлении позиций они расставляются совершенно рандомно. Среди 100 наименований уже сложно что-то найти и я ищу поиском по странице. Плюс нет возможности самостоятельно управлять списком заказов, нельзя удалить ошибочные и тестовые заказы с моей стороны, они так и висят в админке десятками, сбивая хорошую статистику и делая ее бесполезной.4) Хорошая интеграция с CPA. Интегрировался с 3-мя системами, ни у кого не возникло никаких проблем.Она практически полностью отсутствует. При создании магазина был создан чат с руководителями и программистами, до подключения они отвечали оперативно, после подключения они практически перестали отвечать совсем. Через какое-то время мне дали контакт закрепленного менеджера и я стал обращаться к нему. До 11 утра я к нему дозванивался через раз, он никогда не перезванивал, попросил дать почту для контакта, но ситуация не поменялась. Менеджер отвечает примерно на 30% писем, самые важные с проблемными заказами игнорирует, стоит заметить, что информацию по ним он узнает и кое-что исправляет, но просто не отвечает, приходится после письма еще и звонить на следующий день.Самое интересно, это связь с колл-центром, если до менеджера можно дозвониться и узнать о заказе и решить проблему, то связи с колл-центром нет. Я сам себе в магазин не могу дозвониться! Так как не берут трубку. Собственно этот момент и стал решающим в написании отзыва. Эту ситуацию буду решать в понедельник.Была ситуация, что операторы часто забывают про заказ, не знаю как так получается. Знаете как я нашел выход из ситуации? Я создаю новый заказ, чтобы они обратили на него внимание.Еще была ситуация, когда мы внедряли систему скидок на сайте и пришел заказ в их систему с позицией «скидка», которой не было на «складе». Дело было в пятницу вечером или в субботу. Так вот, до понедельника ничего с заказом не сделали, пришлось звонить менеджеру для разбора ситуации. В итоге операторы не знали что-то с таким заказом делать, так как они его не могли сохранить из-за посторонней позиции в списке, у них нет прав удалять из, а все выходные ничего не делали из-за того, что менеджеров не было. Никто не позвонил мне, никто не спросил, никто ничего не сделал.Я уже не говорю, что в такой ситуации колл-центр не дает никаких консультаций по товару. Да, товар не самый простой, но основные моменты можно было бы запомнить, я написал самые простые вопросы и ответы на них, но бессмысленно.Приведу несколько отзывов моих клиентов клиентов, которые я получил по почте:Этот о том, что трубку не берут.А этот об уровне консультаций по пункту самовывоза, при этом я сам нашел эту информацию на сайте компании-партнера и объяснил клиенту как его найти:Вот какое впечатление остается у клиентов, а если напишут его в интернете, то и возразить нечего, только испорченная репутация из-за реворкера, так как клиенты не будут и не должны разбираться, кто там виноват.Не могу развернуто написать про траты на услуги по обработке на сайте, так как форум блокирует эту информацию, но они на 20% выше, чем указано на сайте. Узнал я это только при заключении договора, а до этого назывались другие суммы.Избавление от забот и концентрацию на привлечении клиентов, что обещает реворкер получить и близко не удалось, почти каждый заказ приходится проверять и следить за его судьбой, проблемы решаются с каким-то огромным трудом с моей стороны, часто вообще не понимаю что с заказами. Да, у меня маленький магазин и обороты, наверное, которые не интересны этой компании, но я полностью и своевременно плачу за услуги и хочу получать услуги нормального качества, а не то, что получаю сейчас. Выбрав данную компанию, я фактически привязал к ней свой бизнес, не понятно как сейчас уходить, это нужно вкладываться в новую разработку на сайте, переинтегрировать все CPA-сети, заново общаться с колл-центром, перевозить весь товар, да и в целом проверять новую компанию. Так что подумайте, прежде чем начинать пользоваться хоть какими-либо услугами фулфилмента, досконально изучите все моменты, а я пока надеюсь, что сервис в реворкере когда-нибудь пойдет на улучшение существующих процессов, а не на создание новых.Адрес интернет-магазина teafriday.ru



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Плохие отзывы = продажи: Redfox42, свой сайт не назовешь? Отзыв сильно похож на левый, да и по правилам форума это вроде требуется._________________Плохие отзывы = продажи: www.aikidopr.ru





Рискую получить множество резких комментариев, но я все-же напишу...



Меня зовут Дмитрий Новиков, я являюсь директором reWorker.



Отзыв не "левый", подавляющее большинство заявленных в нем проблем я признаю. К сожалению, да, такие проблемы у нас сейчас имеют место. Правда у каждого клиента в разных масштабах, а у кого-то их нет вообще.



Если позволите, для начала объясню в чем дело:

Все на самом деле довольно просто и вместе с тем сложно: чтобы нормально работать и быть "на плаву" мы должны обрабатывать десятки тысяч заказов в месяц (по крайней мере существенно больше 10 тыс.). И мы это делаем.



Теперь представим себе гепотетическую ситуацию, что у клиента всего 1-10 заказов в месяц. Сколько нужно клиентов чтобы компания могла нормально работать даже при условии точки окупаемости в 10 тыс. заказов?

Минимум 1000 клиентов (в смысле интернет-магазинов).



Проблема в том, что складу без разницы сколько у нас клиентов. Весь товар принят, привязан и сборка идет общим потоком. Если никаких проблем при интеграции нет, то заказы хоть 100, хоть 10000 магазинов будут собраны и отправлены. Слабые места это как раз КЦ и Менеджеры. Почему думаю понятно? Увеличение количества клиентов автоматом за собой несет прямо пропорциональную нагрузку на менеджеров и, в меньшей степени, но нагрузка на КЦ тоже существенно возврастает. Увеличение количества менеджеров резко увеличивает себестоимость услуг.



Отсюда возникают описанные проблемы. Причем, эти проблемы, к сожалению, будут тем серьезнее, чем меньше заказов у клиента. Огромная просьба понять меня правильно! Я не пытаюсь оправдаться, не хочу сказать что виноваты клиенты, я лишь хочу сказать, что мы можем работать (и работаем) лучше, но вот, к сожалению, не всегда. Проблему осознаем и работаем над ее устранением.



Что делаем над тем, чтобы исправить проблему:

К сожалению, постоянно увеличивать штат менеджеров я не могу. Планирую решить вопрос с помощью системы тикетов, которую запустим в начале следующего года. Сейчас же коммуникация с менеджерами идет через телефон, скайп и почту, что пораждает огромную на них нагрузку, а отсюда и проблемы с коммуникацией и реагированием на запросы.

Над колцентром работа ведется постоянно. Летом запустили второй, которые работает только с лендингами. На достаточно крупные магазины выделяются отдельные операторы "заточенные" конкретно под их задачи и процессе. Звонки небольших магазинов пападают в общий пул и здесь да, имеются проблемы, но их решаем за счет постоянного расширения пула. Это болезнь роста, которую проходят большинство компаний.

Опять же, в начале следующего года планируем запуск нового личного кабинета и всего программно-аппаратного комплекса, что существенно улучшит качество предоставляемых нами услуг.



В общем, первый этап - этап автоматизации склада мы уже прошли. Осталось самое сложное - наладить коммуникацию с клиентом и покупателем.



Хочу так-же заметить, что указанные проблемы - это проблем конкретно нашей компании, связанные с быстрым ростом, а вовсе не проблемы рынка. Есть множество успешных интернет-магазинов (в том числе и среди наших клиентов), которые пользуются услугами ФФ и вполне довольны.

Рынок фулфилмента еще очень молодой. Крупные компании работать с небольшими магазинами еще не хотят, а небольшие еще не умеют.



Но мы учимся!

_________________

reWorker - фулфилмент и предпочтовая подготовка Добрый день!Рискую получить множество резких комментариев, но я все-же напишу...Меня зовут Дмитрий Новиков, я являюсь директором reWorker.Отзыв не "левый", подавляющее большинство заявленных в нем проблем я признаю. К сожалению, да, такие проблемы у нас сейчас имеют место.Правда у каждого клиента в разных масштабах, а у кого-то их нет вообще.Все на самом деле довольно просто и вместе с тем сложно: чтобы нормально работать и быть "на плаву" мы должны обрабатывать десятки тысяч заказов в месяц (по крайней мере существенно больше 10 тыс.). И мы это делаем.Теперь представим себе гепотетическую ситуацию, что у клиента всего 1-10 заказов в месяц. Сколько нужно клиентов чтобы компания могла нормально работать даже при условии точки окупаемости в 10 тыс. заказов?Минимум 1000 клиентов (в смысле интернет-магазинов).Проблема в том, что складу без разницы сколько у нас клиентов. Весь товар принят, привязан и сборка идет общим потоком. Если никаких проблем при интеграции нет, то заказы хоть 100, хоть 10000 магазинов будут собраны и отправлены. Слабые места это как раз КЦ и Менеджеры. Почему думаю понятно? Увеличение количества клиентов автоматом за собой несет прямо пропорциональную нагрузку на менеджеров и, в меньшей степени, но нагрузка на КЦ тоже существенно возврастает. Увеличение количества менеджеров резко увеличивает себестоимость услуг.Отсюда возникают описанные проблемы. Причем, эти проблемы, к сожалению, будут тем серьезнее, чем меньше заказов у клиента. Огромная просьба понять меня правильно! Я не пытаюсь оправдаться, не хочу сказать что виноваты клиенты, я лишь хочу сказать, что мы можем работать (и работаем) лучше, но вот, к сожалению, не всегда.Проблему осознаем и работаем над ее устранением.В общем, первый этап - этап автоматизации склада мы уже прошли. Осталось самое сложное - наладить коммуникацию с клиентом и покупателем.Хочу так-же заметить, что указанные проблемы - это проблем конкретно нашей компании, связанные с быстрым ростом, а вовсе не проблемы рынка. Есть множество успешных интернет-магазинов (в том числе и среди наших клиентов), которые пользуются услугами ФФ и вполне довольны.Рынок фулфилмента еще очень молодой. Крупные компании работать с небольшими магазинами еще не хотят, а небольшие еще не умеют.Но мы учимся!_________________



Работаем с реворкером чуть меньше месяца.

То, что обещали и то что есть на самом деле, небо и земля.

Заказы, которые нужно отправлять частной транспортной компанией, отправляли почтой россии.

После разбирательства с руководством ВРОДЕ БЫ стало все нормально. Ровно на неделю...через 2 недели начались задержки в обработке заказов.

Посылки, переданные им, неделю висят со статусом в обработке, хотя должны были быть по идее уже доставлены.

Из-за этого люди шлют нас на.... и требуют возврат денег за товар.

Вопросы с компенсацией само собой и поднимать даже не стоит, т.к. можно вообще потерять с ними связь на неделю.

Выяснять проблемы не торопятся, связи никакой нет..тухлый телефон который указан на сайте, не отвечает никогда.

Сервис практически на нуле.

Сотрудники общаются по скайпу. Когда им в лоб задаешь вопрос "почему заказ неделю обрабатывается; а за заказы, которые уже доставлены 2 недели назад доставлены, не перечисленны деньги", ребятки молчат (как рыбы).

Сваливают все на какие то недоработки и т.п.

brandforman.ru Всем привет.Работаем с реворкером чуть меньше месяца.То, что обещали и то что есть на самом деле, небо и земля.Заказы, которые нужно отправлять частной транспортной компанией, отправляли почтой россии.После разбирательства с руководством ВРОДЕ БЫ стало все нормально. Ровно на неделю...через 2 недели начались задержки в обработке заказов.Посылки, переданные им, неделю висят со статусом в обработке, хотя должны были быть по идее уже доставлены.Из-за этого люди шлют нас на.... и требуют возврат денег за товар.Вопросы с компенсацией само собой и поднимать даже не стоит, т.к. можно вообще потерять с ними связь на неделю.Выяснять проблемы не торопятся, связи никакой нет..тухлый телефон который указан на сайте, не отвечает никогда.Сервис практически на нуле.Сотрудники общаются по скайпу. Когда им в лоб задаешь вопрос "почему заказ неделю обрабатывается; а за заказы, которые уже доставлены 2 недели назад доставлены, не перечисленны деньги", ребятки молчат (как рыбы).Сваливают все на какие то недоработки и т.п.brandforman.ru

Добрый день!



Номер договора пожалуйста назовите, тогда смогу ответить более подробно. Не нашел среди клиентов такой магазин ни по фулфилменту и по предпочтовой подготовке.



Вот это особенно интересно:



Kostyawork : "почему заказ неделю обрабатывается; а за заказы, которые уже доставлены 2 недели назад доставлены, не перечисленны деньги"



Номер заказов пожалуйста, я прямо подробно отпишу по каждому.

_________________

reWorker - фулфилмент и предпочтовая подготовка Номер заказов пожалуйста, я прямо подробно отпишу по каждому._________________





Теперь по порядку:



1. Насчет денег вопрос остается открытым. Жду номера заказов.

2. Насчет качества работ отвечаю:



Проблема, как это бывает почти всегда в таких случаях, в интеграции. 99% ошибок было и есть именно в этом.



Конкретно по последней ситуации:

Вы привезли заказы. Почта ушла сразу в тот же день.

Боксберри зависли. Зависли по причине того, что опять небыли переданы коды ПВЗ. Ну не можем мы отправить заказы в ПВЗ без кодов.



Заказы были обработаны и переданы в Боксберри в тот же день. А вот выгрузить мы их вам не смогли. Чтобы выгрузить нужны данные, которых у нас нет.



А вот дальше начались уже наши проблемы, да. Вместо того чтобы сообщить об этом вам, т.к. разговор со мной действиельно у вас уже был и беспокоить вас лишний раз не хотели, менеджеры начали сами искать эти ПВЗ в базе боксберри и вбивать их самостоятельно. Зря я считаю, нужно корень проблемы править, а не локально. ПВЗ исправили. Заказы не выгрузились. Нет телефонов. Оказывается в файле неверное название столбца было. Перезалили, вырузили. В итоге получилась задержка в 5 дней.



Почем так долго? Потому что в день мы сейчас отправляем от 400 до 1000 заказов по данной услуги и уделить внимание зависшим 9 заказам много не можем. Плохо это? Безусловно! Но мы работаем над этим.



Был бы файл нормальный, ушли бы день в день.

Не стали бы мы решать проблему самостоятельно, ушли бы на следующий или через день.



А лучше делать сразу интеграцию по API и будет гораздо меньше вопросов и проблем.



P.S. Проверку наличия кода ПВЗ при загрузки добавили. Теперь загрузить файл без кодов будет невозможно.

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reWorker - фулфилмент и предпочтовая подготовка Все, понял кто это! Наличие у нас данного клиента подтверждаю, просьба модераторам пост не удалять.Теперь по порядку:1. Насчет денег вопрос остается открытым. Жду номера заказов.2. Насчет качества работ отвечаю:Проблема, как это бывает почти всегда в таких случаях, в интеграции. 99% ошибок было и есть именно в этом.Конкретно по последней ситуации:Вы привезли заказы. Почта ушла сразу в тот же день.Боксберри зависли. Зависли по причине того, что опять небыли переданы коды ПВЗ. Ну не можем мы отправить заказы в ПВЗ без кодов.Заказы были обработаны и переданы в Боксберри в тот же день. А вот выгрузить мы их вам не смогли. Чтобы выгрузить нужны данные, которых у нас нет.А вот дальше начались уже наши проблемы, да. Вместо того чтобы сообщить об этом вам, т.к. разговор со мной действиельно у вас уже был и беспокоить вас лишний раз не хотели, менеджеры начали сами искать эти ПВЗ в базе боксберри и вбивать их самостоятельно. Зря я считаю, нужно корень проблемы править, а не локально. ПВЗ исправили. Заказы не выгрузились. Нет телефонов. Оказывается в файле неверное название столбца было. Перезалили, вырузили. В итоге получилась задержка в 5 дней.Почем так долго? Потому что в день мы сейчас отправляем от 400 до 1000 заказов по данной услуги и уделить внимание зависшим 9 заказам много не можем. Плохо это? Безусловно! Но мы работаем над этим.Был бы файл нормальный, ушли бы день в день.Не стали бы мы решать проблему самостоятельно, ушли бы на следующий или через день.А лучше делать сразу интеграцию по API и будет гораздо меньше вопросов и проблем.P.S. Проверку наличия кода ПВЗ при загрузки добавили. Теперь загрузить файл без кодов будет невозможно._________________





Вот здесь заказ на Почте выкуплен, но даже отметки о получении ими наложки еще нет:



Вот здесь заказ на почте выкуплен, но денег они нам не переводили:

Прием ДС Почтой произошел. Перевод ДС Почтой еще нет. Ждемс...



А вот здесь мы видим иную ситуацию:

Прием ДС Почтой произошел. Перевод ДС Почтой тоже произошел. Деньги зачисляются на ЛК в течении 1-3х дней.



Вот ОГРОМНАЯ просьба учитывать этот нюанс, так как подавляющее количество вопросов на эту тему именно по вариантам 1 и 2.

_________________

reWorker - фулфилмент и предпочтовая подготовка А по поводу вопросов на тему "заказ по трекингу Почты выкуплен, а денег я не вижу. Где они?" отвечаю:Вот здесь заказ на Почте выкуплен, но даже отметки о получении ими наложки еще нет: http://joxi.ru/bmok9P9uM8BGdm Вот здесь заказ на почте выкуплен, но денег они нам не переводили: http://joxi.ru/LmG8060fRXVzz2 Прием ДС Почтой произошел. Перевод ДС Почтой еще нет. Ждемс...А вот здесь мы видим иную ситуацию: http://joxi.ru/xAeJO9OuYOQnQr Прием ДС Почтой произошел. Перевод ДС Почтой тоже произошел. Деньги зачисляются на ЛК в течении 1-3х дней.Вот ОГРОМНАЯ просьба учитывать этот нюанс, так как подавляющее количество вопросов на эту тему именно по вариантам 1 и 2._________________





Отдельно счастлив работе с ними из-за экономии на почтовой подготовке. Раньше платил за почтовые коробки по 60 рублей, теперь по 5 - экономия 55 рублей. Раньше отправлял посылки через обычное отделение по их ценам, а теперь через Реворкер участвуем в программе Почты России "Посылка онлайн", по которой посылка до 2 кг доставляется в 40 городов России за 1 сутки за 150 рублей - экономия около 100 рублей.



Ну и полностью избавился от кассового аппарата, все деньги падают на счет, не надо платить обслуживание и волноваться за проверки - это теперь не моя проблема.



Есть и минусы, но это в горячий сезон нормально. Всегда находится клиент, которому надо срочно и сейчас, а процессы не всегда так работают.



Самое главное, что у них стабильный сработавшийся коллектив. За почти год работы у них работают все те же упаковщики и менеджеры, нет текучки, все знают свою работу.



Скоро запустится новый функционал, будет вообще супер сервис.



Надеюсь, кому-то полезно. Спрашивайте меня в фейсбуке, там быстрее отвечу. Работаем с Реворкером (ReWorker) с сентября 2015 года. Помогли вытащить Черную пятницу 2015, помогли с заказами на Новый год. Наладил через них работу с другими поставщиками, оптовую работу и качественно улучшил упаковку заказов.Отдельно счастлив работе с ними из-за экономии на почтовой подготовке. Раньше платил за почтовые коробки по 60 рублей, теперь по 5 - экономия 55 рублей. Раньше отправлял посылки через обычное отделение по их ценам, а теперь через Реворкер участвуем в программе Почты России "Посылка онлайн", по которой посылка до 2 кг доставляется в 40 городов России за 1 сутки за 150 рублей - экономия около 100 рублей.Ну и полностью избавился от кассового аппарата, все деньги падают на счет, не надо платить обслуживание и волноваться за проверки - это теперь не моя проблема.Есть и минусы, но это в горячий сезон нормально. Всегда находится клиент, которому надо срочно и сейчас, а процессы не всегда так работают.Самое главное, что у них стабильный сработавшийся коллектив. За почти год работы у них работают все те же упаковщики и менеджеры, нет текучки, все знают свою работу.Скоро запустится новый функционал, будет вообще супер сервис.Надеюсь, кому-то полезно. Спрашивайте меня в фейсбуке, там быстрее отвечу.



Давно собираюсь с ними сотрудничать ,но сегодня окончательно расхотелось .

Позвонил на номер 88005553834 чтоб подробнее узнать условия ,сначала не ответили на звонок , спустя 2 часа ещё раз позвонил ,девушка какая-то ответила .

Я спросил "Можно уточнить условия сотрудничества "

А в ответ слышу "Перезвоните через 2 часа " ... ну что это такое ? Я сказал что не смогу перезвонить через 2 часа .

В ответ "Ну ладно , задавайте вопросы "

После того как задал пару вопросов ,девушка сказала "Минутку ..." и отключилась ...

Я так понимаю ,что зарегистрировали номер 8800...

И симка стоит в Нокиа фонарике и отвечает студентка какая нибудь , этот телефон у неё всегда с собой , может в метро заходила поэтому отключилась ...

Выше директор компании отвечал на отрицательные отзывы , отвечал исправляемся мол... компании 3-4 года и до сих пор не могут нормально колл - центр настроить , ПОЗОР !!!! Почта моя

Дмитрий Новиков , напишите мне на Почту ,может вы сможете мне объяснить подробнее и ответить на интересующие меня вопросы и быть может мы ещё сработаемся с вами .



Последний раз редактировалось: Хайбула Абдулаев (11:37, Вс., 12 Фев. 17), всего редактировалось 1 раз Первые впечатления - Шарашкина контора .Давно собираюсь с ними сотрудничать ,но сегодня окончательно расхотелось .Позвонил на номер 88005553834 чтоб подробнее узнать условия ,сначала не ответили на звонок , спустя 2 часа ещё раз позвонил ,девушка какая-то ответила .Я спросил "Можно уточнить условия сотрудничества "А в ответ слышу "Перезвоните через 2 часа " ... ну что это такое ? Я сказал что не смогу перезвонить через 2 часа .В ответ "Ну ладно , задавайте вопросы "После того как задал пару вопросов ,девушка сказала "Минутку ..." и отключилась ...Я так понимаю ,что зарегистрировали номер 8800...И симка стоит в Нокиа фонарике и отвечает студентка какая нибудь , этот телефон у неё всегда с собой , может в метро заходила поэтому отключилась ...Выше директор компании отвечал на отрицательные отзывы , отвечал исправляемся мол... компании 3-4 года и до сих пор не могут нормально колл - центр настроить , ПОЗОР !!!! Почта моя xiabuli@mail.ru , на аутсорсинг хотел отдать несколько товаров , 5-6 лендингов у меня , вот ссылка на один из них fonar.viptime365.ru .Дмитрий Новиков , напишите мне на Почту ,может вы сможете мне объяснить подробнее и ответить на интересующие меня вопросы и быть может мы ещё сработаемся с вами .



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