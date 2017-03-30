Redfox42:



Являюсь клиентом данной компании уже несколько месяцев, и могу оставить достаточно развернутый отзыв.



Дано: небольшой интернет-магазин, заказов не много.



IT-составляющая :

1) Так у меня не одностраничник, то мне нужна была нормальная система доставки и данные я хотел получать информацию от реворкера, кое-как была настроена интеграция, запущен сайт. После этого на сайте начались проблемы, он загружался по 5 секунд и когда стали искать причину, нашли ее в api модуля доставки, он жутко тупил, тупил из-за какой службы доставки, ее отключили. И пока я не об этом не сказал, эту проблему на стороне реворкера никто не исправил, а проблемы продолжались достаточно давно и постоянно. Пришлось менять логику работы сайта с api, да и вообще долго искать причину..



2) На этом этом проблемы не закончились, в один момент я заметил, что в половину городов миллионников нет курьерской доставки, после разбирательства выяснилось, что опять проблема в api на стороне реворкера. Это проблему исправляли недели 2, так как программист был в отпуске.



При этом, никогда не видел никаких проблем с IT в новостях компании, видимо клиенты не должны о них знать и не нужно никого предупреждать. Лично у меня была запущена реклама на все города-миллионники и посетители получали информацию, что нет доставки в их город, это означало просто выкинутые деньги на ветер с моей стороны.



3) Стоит заметить, что Личный кабинет сделан на 4. Много информации о заказе, записи разговоров операторов, но есть мелкие огрехи, например, нет сортировки товара на складе. При добавлении позиций они расставляются совершенно рандомно. Среди 100 наименований уже сложно что-то найти и я ищу поиском по странице. Плюс нет возможности самостоятельно управлять списком заказов, нельзя удалить ошибочные и тестовые заказы с моей стороны, они так и висят в админке десятками, сбивая хорошую статистику и делая ее бесполезной.



4) Хорошая интеграция с CPA. Интегрировался с 3-мя системами, ни у кого не возникло никаких проблем.



Связь с сотрудниками :

Она практически полностью отсутствует. При создании магазина был создан чат с руководителями и программистами, до подключения они отвечали оперативно, после подключения они практически перестали отвечать совсем. Через какое-то время мне дали контакт закрепленного менеджера и я стал обращаться к нему. До 11 утра я к нему дозванивался через раз, он никогда не перезванивал, попросил дать почту для контакта, но ситуация не поменялась. Менеджер отвечает примерно на 30% писем, самые важные с проблемными заказами игнорирует, стоит заметить, что информацию по ним он узнает и кое-что исправляет, но просто не отвечает, приходится после письма еще и звонить на следующий день.



Самое интересно, это связь с колл-центром, если до менеджера можно дозвониться и узнать о заказе и решить проблему, то связи с колл-центром нет. Я сам себе в магазин не могу дозвониться! Так как не берут трубку. Собственно этот момент и стал решающим в написании отзыва. Эту ситуацию буду решать в понедельник.



Была ситуация, что операторы часто забывают про заказ, не знаю как так получается. Знаете как я нашел выход из ситуации? Я создаю новый заказ, чтобы они обратили на него внимание.



Еще была ситуация, когда мы внедряли систему скидок на сайте и пришел заказ в их систему с позицией «скидка», которой не было на «складе». Дело было в пятницу вечером или в субботу. Так вот, до понедельника ничего с заказом не сделали, пришлось звонить менеджеру для разбора ситуации. В итоге операторы не знали что-то с таким заказом делать, так как они его не могли сохранить из-за посторонней позиции в списке, у них нет прав удалять из, а все выходные ничего не делали из-за того, что менеджеров не было. Никто не позвонил мне, никто не спросил, никто ничего не сделал.



Я уже не говорю, что в такой ситуации колл-центр не дает никаких консультаций по товару. Да, товар не самый простой, но основные моменты можно было бы запомнить, я написал самые простые вопросы и ответы на них, но бессмысленно.



Приведу несколько отзывов моих клиентов клиентов, которые я получил по почте:

Этот о том, что трубку не берут.



«Господа, добрый день.

Доставка должна была быть вчера.

Сегодня также срок доставки, оговоренный оператором истек.

Указанный на сайте и в данном письме телефон не отвечает.

Прошу Вас уточнить время доставки и связаться со мной по телефону, указанному в заказе.

В письме указано 18.12 а с оператором оговаривался срок 09.12»



А этот об уровне консультаций по пункту самовывоза, при этом я сам нашел эту информацию на сайте компании-партнера и объяснил клиенту как его найти:

«Заказал у Вас ( для друга, живет не в России) № заказа 3****. Менеджер перезвонил быстро, я б сказал слишком быстро, подтвердил что я заказал, сказал что придет смска, да смска пришла НО ТОЛЬКО С АДРЕСОМ А КАКОЙ ПАВИЛЬОН НА КАКОМ ЭТАЖЕ ЗАБИРАТЬ ИНФОРМАЦИИ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну думаю сейчас позвоню в магазин узнаю какой там!!!! ВЫ там совсем *МАТ*!!!!!! мне просто только подтвердили адрес и все!!!!!!! *МАТ* ТОВАРИЩИ!!!!! что я должен спрашивать У ПРОХОЖИХ!!!!!!!! ДА ГДЕ ЭТОТ МАГАЗИН ?????? ЭТО *МАТ*!!!!!!!! "БРАВО" Я Б СКАЗАЛ!!!!! ДА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ ПОПРОСТУ НЕ ЗНАЕТ ГДЕ ЧТО И ВСЕ *МАТ* НЕ НУЖНО И ОНИ НЕ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ!!!! БОЛЬШЕ НИКОГДА В НЕ ЖИЗНИ НЕ ЗАКАЖУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И ГОРИТЕ ОГНЕМ А АДУ!!!!!»



Вот какое впечатление остается у клиентов, а если напишут его в интернете, то и возразить нечего, только испорченная репутация из-за реворкера, так как клиенты не будут и не должны разбираться, кто там виноват.



Стоимость :

Не могу развернуто написать про траты на услуги по обработке на сайте, так как форум блокирует эту информацию, но они на 20% выше, чем указано на сайте. Узнал я это только при заключении договора, а до этого назывались другие суммы.



Итого :

Избавление от забот и концентрацию на привлечении клиентов, что обещает реворкер получить и близко не удалось, почти каждый заказ приходится проверять и следить за его судьбой, проблемы решаются с каким-то огромным трудом с моей стороны, часто вообще не понимаю что с заказами. Да, у меня маленький магазин и обороты, наверное, которые не интересны этой компании, но я полностью и своевременно плачу за услуги и хочу получать услуги нормального качества, а не то, что получаю сейчас. Выбрав данную компанию, я фактически привязал к ней свой бизнес, не понятно как сейчас уходить, это нужно вкладываться в новую разработку на сайте, переинтегрировать все CPA-сети, заново общаться с колл-центром, перевозить весь товар, да и в целом проверять новую компанию. Так что подумайте, прежде чем начинать пользоваться хоть какими-либо услугами фулфилмента, досконально изучите все моменты, а я пока надеюсь, что сервис в реворкере когда-нибудь пойдет на улучшение существующих процессов, а не на создание новых.



Адрес интернет-магазина teafriday.ru

Спасибо большое за Ваш отзыв! У меня как раз большой магазин с большим оборотом и большими продажами / доходом. Помогли избежать серьезных финансовых потерь. Рассматривал службу в серьез, но были некоторые сомнения. Благодарю! Всем отписавшимся также спасибо