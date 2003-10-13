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Вопрос юристам о Webmoney.



Ссылка на сообщение Константин
13/10/2003

ЗЫ: А что касается указанной вами ссылки, имхо, деньги надо в бизнесе держать. Подконтрольном. И в ликвидных вещах.

А "стремнее" ЭД трудновато что то придумать. Достаточно их FAQ посмотреть:

"у меня сгорел хард с "секретными файлами" и кошельком" - Очевидно вы потеряли свои деньги."

Да вы что, ребятки! у меня всего-навсего хард сгорел за 40$! Как я могу "потерять" свои деньги?!

Конечно, может случиться реальный пожар и $-заначка в матрасе (дорогая картина, "черная пенни" м пр.) тоже сгорит :). Но согласитесь - катаклизмы разного масштаба.



Ссылка на сообщение Piper
13/10/2003

Даа, топик добивает 5-ю страницу... Неужели тема WM так актуальна? У меня на 1000 заказов - всего один запрос был на оплату этими электрофантиками... В итоги я даже упоминание о них с сайта убрал...

По-моему, проблема надуманная.



Ссылка на сообщение Legal
13/10/2003

Да нет , это не тема так актуальна , а сеанс психоанализа ....

А что за табачок часто Сбербанковским переводом платят?



Ссылка на сообщение Dmitri
13/10/2003

Константин: Вам ли не знать, что Персональный аттестат за 4-5 WM обережет Вас от потери Ваших WM на кошельках, из-за того, что Вы не cделали себе вовремя копии файлов ключей. Сомневаюсь, что у Вас не было копии этих файлов, а также персонального аттестата, при пятизначных суммах на кошельках.



Востановление ключей стоит 1WM, при наличии персонального аттестата.



WM можно за пару дней вывести на туже сберкнижку потеряв только 0,8%. Думаю, что у Вашего обменного пункта комиссия была побольше, чем 0,8% ;)



Ссылка на сообщение Константин
13/10/2003

Естественно, Дмитрий, у меня был аттестат (правда тогда от стоил 2$). И копии были.

Но интересна сама процедура.

Комиссия тогда тоже была на уровне 2-4%.

А то, что сейчас на вывод 0,8% ("всего"), это просто лишний раз подтверждает то, что система ЭД - это "нипель".

Обменный пункт выдающий юзеру кэш (свой, за увеличенную комиссию, потому что быстро) способствует удержанию настоящих денег в ПС.

Владельцы ПС могут спать спокойно - обменники их "прикроют".



Ссылка на сообщение Oleg
13/10/2003

Читая ответы Константина, складывается четкое впечетление, что не все так в порядке было у него с Вебмани, как он пишет. Определенно, или он с убытками из этого бизнеса вышел, или что-то с кем-то из этой системы не поделил. Слишком уж бросается в глаза личная неприязнь. Но это ни в коей мере не оправдывает такого отношения невежливого отношения к собеседникам на форуме. Извините Константин, но ваш тон больше подходит для общения на форуме "Подонкофф".

По системам. Достаточно активно использую Вебмани, значительно меньше Яндекс в качестве средства приема платежей. Никаких проблем не вижу для себя. В качестве платежей реального времени за электронные товары - вообще альтернативы нет. Проценты по операциям ввода/вывода для меня приемлимы. Кстати, скорость их значительно выросла. Последний раз, выводя на свой счет в банке с Вебмани ок. 14.000 руб., деньги пришли на счет уже на следующий день. О якобы больших процентах за операции ввода/вывода/обмена. Меня лично они устаивают. Мне важны мгновенные поступления платежа, и за это я готов платить повышенный процент. Как например я готов платить за доставку курьерской службой в течении 3-х суток в Америку, вместо обычной почты, хотя и знаю, что простой почтой дешевле. Что касается того, что пользуясь нашими деньгами, они не платят нам процентов, так это вообще странное обвинение. Это же платежная система, а не банковская. Вы же не спрашиваете проценты с Вестерн Юнион? Кстати о банках. Далеко не альтруистическая система. И тоже очень любят живые деньги. А вот раз получил я из Штатов оплату за товар чеком на 50 баксов, так я столько с ним побегал, и потом столько содрали за обналичивание, что мне хотелось сказать в банке - да заберите вы этот чек себе, только чтобы кончилось это все побыстрей. С той поры я оплату чеком категорически отказываюсь принимать.



Ссылка на сообщение Константин
13/10/2003

:)

Олег, если у вас с математикой все в порядке, слушайте сюда.

Для того, что бы иметь большую прибыль при работе с ЭД (не от продаж на них, а именно как ОБМЕННИК) надо быть их владельцем (системы).

Если же вы рассчитываете заработать на транзакциях, то, что бы иметь с транз. хотя бы 1000$ в месяц (при 3% комиссии, а больше не позволят конкуренты и сама система). то вам надо пропускать через себя 20-30 тыс в месяц. Это с учетом, что ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство транзакций - грошовые, обычно десятки, реже - сотни. тысячи - совсем редкость. И "в деле" надо держать 5-10 тыс ЭД и примерно столько же - кэша.

Поэтому бизнес этот (обменника) - просто геморройный. Вы видите, как Рупай тут бъется, как раненая птица? "мы ожидали, что клиентов будет больше". Да нету их там!

Вас устраивают комиссионные проценты "как пользователя". А меня они не устроили "как обменник". Нормальные деньги - у системы, ЭД - у пользователя, а что у обменника? :) Ничего! Вот поэтому я и ушел. С прибылью, хотя и не с той, что ожидал.

"Предвзятость" моя идет не оттого, что система не делится прибылями со своими инвесторами, а вы этого никак не поймете!

Вот я сейчас приду к вам и скажу - дайте мне в долг 14.000. Ок, скажете вы, только

1)гарантии возврата (залог)

2) вернешь 14500.

И будете правы!

В тоже время, когда вы даете эти 14.000 ПС ЭД, нет ни гарантий, ни процента, а наоборот, с вас лупят.

Но вы в восторге - меня устраивает! Да и Господь с вами!

"Далеко не альтруистическая система"

ДА вот именно! И Вы, и я, все деньги любят. И мне просто непонятно, почему пользователи раздают их "затак"!

Когда работают банки, WU. то притранзакциях они зарабатывают только комиссию. А пока деньги лежат на депозите - на них идут %, сопоставимый со ставкой рефинансирования.

Почему на WM, которые лежат у меня в кошельке % не идет ??? Вот в чем вопрос-то. Ведь они не с неба у меня взялись! Кто-то, или даже я, ввел в систему настоящие деньги, они тут же легли либо на какойто депозит, либо проинвестировались в бизнес, но почему то прибыль мне с них не капает. хотя это мои деньги. А вся прибыль капает ПС. И это помимо комиссионных и моей платы за транзакции!

Вот этого тутошняя детвора понять никак не может.

Что держать большие деньги в ЭД просто разорительно. Ну 50-100 ЭД. Хватит с них (с ПС)!

Надо будет много - введу - проплачу. Мне пришлют - тут же выведу.

Но держать - извините. Идиотом надо быть.

( А быть обменником - надо держать). :) поэтому я оттуда "ушел". Ничего личного, Олег, ничего личного.



Ссылка на сообщение Константин
13/10/2003

"С той поры я оплату чеком категорически отказываюсь принимать."

Тоже нашел проблему!

Открой счет за руб ежом и карточку при нем. Вот и вся проблема.



ЭД, для "торговли семечками" - самое ОНО. ни те надзора. ни налогов. сплошной офф-шор.

Для серьезного бизнеса - ну никак... А деньги то как раз в бизнесе. А не в семечках.



Ссылка на сообщение Piper
13/10/2003

2Legal:



Нет, увы-увы, и Сбербанком тоже не часто пользуются...

В основном - нал, да наложенный платеж через всеми нами горячо любимую почту...



Ссылка на сообщение Oleg
13/10/2003

Константин, вы спорите с каким-то гипотетеическим владельцем обменника, которого здесь вообще нет и по-моему никогда не было. Здесь в основном владельцы магазинов, будущие или настоящие. И мне в принципе нет дела до прибыльности или убыточности обменников. Меня интересует лишь платежная система. Меня устраивает их процентные ставки за мгновенные платежи, за операции ввода/вывода. Если они при этом еще и неплохо зарабатывают, я только рад этому, поскольку раз имеют хорошую прибыль, стало быть мне не грозит потерять деньги, из-за того, что они разорятся :-) И пока она выполняет свои функции нормально - во всяком случае за пару лет работы с Вебмани у меня ничего никуда не пропало, все платежи приходят вовремя, нет проблем как с карточками по поводу отзыва платежей, долгих сроков поступления денег на счет, нет проблем с жуликами. Единственно что печалит, так это то, что они не распространены достаточно широко, чтобы быть основным средством платежа, все-таки процент по ним не более 1-2% от общей суммы. Что касается вашей претензии по поводу не начисления процентов за средства, хранящиеся в кошельке - опять же повторю - это платежная система, и ни одна из них не платит за перевод денег - ни Вестерн Юнион, ни Анелик, ни МаниГрам ни любая другая. Это не входит в функции систем перевода денег, да и никто не заставляет вас держать в кошелке деньги. Вдумайтесь в само название - "кошелек". Вы же не тркбуете, чтобы с денег положенных в реальный кожаный кошелек начислялись проценты? :-) У меня лично максимальная сумма которая когда-либо была в кошельке это около 700 долларов. А обычно я когда там уже больше сотни долларов сразу перевожу в банк. А поводу их тарифов... Знаете, Константин, я бизнесе давно, и неоднократно сталкивался с потенциальным конкурентами, которые пытались торговать аналогичным товаром, и пытались войти на этот рынок, резко снизив цены - и где они сейчас? большинство ушли с него, единицы вскоре подняли цены до средне-рыночных и остались. Ведь цены на любые товары и цслуги определяются в конечном итоге рынком. Чудес не бывает, конкуренция в любом виде бизнеса жестокая. И если бы можно было создать платежную систему с тарифами в несколко раз меньше чем у Вебмани, и иметь при этом хорошую прибыль, такие системы давно были бы созданы. А ведь фактически кроме Вебмани у нас ничего и нет. Яндекс имеет вообще на порядки меньшую популярность, несмотря на такую мощную поддержку...



Ссылка на сообщение Legal
13/10/2003

2Piper

"Нет, увы-увы, и Сбербанком тоже не часто пользуются...

В основном - нал, да наложенный платеж через всеми нами горячо любимую почту..."

Так и я о том . Т.е. слова о малой распространенности Вы бы могли сказать не только о WM , но и о Сбербанке - а все это от того что у Вас не электронная коммерция , а торговля по каталогу - поэтому и почта . Что Вы-то с нами горемыками на этом форуме делаете ? Вам в товары-почтой надо.

Вот если бы Вы магазин так организовали , что человеческого труда можно было бы избежать , всяких там курьеров с налом и прочее вот тогда эл.коммерция . А сейчас-то вам оффлайновый журнал "Оптовик" куда как полезнее.



Ссылка на сообщение Константин
13/10/2003

"Единственно что печалит, так это то, что они не распространены достаточно широко"

А они не могут быть распространены широко в принципе. Поскольку приспособлены для "торговли семечками", а не для реального бизнеса.

Открою вам один секрет - широко распространены оплаты рублями и долларами. Называется "банковская система". Достаточно Вам поставить на свой компьютер систему "банк-клиент" и/или "домашний банк", и ЭД вам просто перестанут быть интересны в принципе. Кстати, на ваш остаток или депозит % будет идти.

Дело в том, что прогресс движется НЕ в направлении развития разных доморощенных ПС, а в направлении облегчения транзакций реальными деньгами. Без посредников в виде ЭД.

Поэтому ЭД никогда не будут "широко распространены".

Это всегда будет детская песочница рядом с котлованом кемберлитовой трубки.



"А обычно я когда там уже больше сотни долларов сразу перевожу в банк".

И правильно делаете!



"такие системы давно были бы созданы".

Дело в том, что они не нужны. И пробиться на рынок могла бы система

а) работающая по банковскому принципу (с % на остаток, депозит)

б) серьезно занявшаяся организацией своих обменников по вводу-выводу.

И то времени - в обрез. Несколько лет - и банковские технологии просто сделают ПС не нужными. Ну разве что бы "концы прятать".



" ни Вестерн Юнион, ни Анелик, ни МаниГрам "

Эти фирмы не предназначены для хранения, они не конвертируют ваши деньги в нечто. Они просто переводят деньги.

Если бы WM была реальной платежной системой ориентированной на будущее, она бы занялась стимуляцией создания максимального отделения своих обменных пунктов. либо завязалась с реальными обменниками.

Она же как то странно себя ведет. Карточки-то она бойко продает, а вот на вывод, тем же наликом - тут неувязочки...

И это вселяет определенные подозрения и опасения за ее светлое будущее.



Ссылка на сообщение Piper
13/10/2003

2Legal:



Спасибо, что указали дорогу...



Что, в таком случае, в Вашем представлении, ИМ?

Слабо себе представляю, как можно избежать человеческого труда, даже в Интернете...



Ссылка на сообщение Legal
13/10/2003

2Piper

Человеческого труда вообще нельзя (тогда деньги не нужны), а вот человеческого труда по учету в магазине , так чтобы вход только один был у покупателя , а вся логистика , бухгалтерия и доставка управлялась действиями покупателя и больше никого - можно и нужно . Этим только оправдано применение информ. технологий.

Вот тогда без ЭД и не обойтись.

В сфере "электрических" товаров таких магазинов много. Вот вчера на НТВ был сюжет в программе "Личный вклад" , как человек "семечками" торгует,суммы приличные (как бы наш местный Константин икрой, купленной на 2% годовых от всех его размещенных трех рублей в Сбербанке не подавился :-))))

http://www.ntv.ru/programs/news/vklad/index.jsp?iid=564



Ссылка на сообщение Константин
13/10/2003

:) Как говорят в Англии, мне не важно, что ты мне рассказываешь, а важно, веришь ли ты сам в то, что ты рассказываешь.

ntv-PR чистейшей воды (сам из бывших журналюг :)).

На молотке в свое время было море лотов но БК (продажа уровней и пр.) ставок - НОЛЬ. Это интересно только детям. Банкиры будут в эту (прости меня, Модератор) херню играть. Ты хоть раз живого банкира видел в упор? Что о говорит, о чем думает?

Легал, ты похоже "зарОботок в сети". Ну-ну.



"а вся логистика , бухгалтерия и доставка управлялась действиями покупателя и больше никого - можно и нужно . Этим только оправдано применение информ. технологий.

Вот тогда без ЭД и не обойтись."

Ну и бредятина!

ИМ магазина наоборот, становятся все человечней, внедряют Coll-центры (потому что крыша у дезигнеров ИМ окончательно съехала).

Щас, покупатель будет во всей этой галиме (логистика , бухгалтерия и доставка), при нынешнем уровне понимания ЭК разными Легалами, разбираться.

Да он повернется и уйдет к тому, где купить ПРОЩЕ и НАДЕЖНЕЕ. А проще и надежнее как раз у Пайпера - нал и наложенный платеж. А ЭД, молодой восторженный чел, засуньте себе в кошелек.


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