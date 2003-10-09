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Вопрос юристам о Webmoney.
09/10/2003
Самое интересное что и презервативы за ВМ уже можно купить и даже не в одном инет магазине и зарплату ими тоже многие платят уже и давно.
А до скольки интересно им нужно раскрутиться, когда "заметят"? Есть какой-нибудь опыт у кого из присутсвующих. По моему оборот уже сравним с крупным банком и не заметить уже достаточно трудно.
Кстати у меня например сейчас 9 штук на кошельке, а занимаюсь я хостингом. Без платежных систем на одних банках я бы этого бизнеса не создал.
Самое интересное что и презервативы за ВМ уже можно купить и даже не в одном инет магазине и зарплату ими тоже многие платят уже и давно.
А до скольки интересно им нужно раскрутиться, когда "заметят"? Есть какой-нибудь опыт у кого из присутсвующих. По моему оборот уже сравним с крупным банком и не заметить уже достаточно трудно.
Кстати у меня например сейчас 9 штук на кошельке, а занимаюсь я хостингом. Без платежных систем на одних банках я бы этого бизнеса не создал.
09/10/2003
2 NE
:) Уважаемый, да вы просто заигрались в умных словах!
"транснациональные платежи, налоговое планирование, оффшорный бизнес".
Да что вы мелете!
Бизнес - это нефть, металл, эшелоны с товарами, Хай-Тек. и т.д.
Это ребятишки из какого нить "Рупая" думают, что они в "крутом бизнесе".
А нормальный бизнес просто не замечает этой галимы- "электронных денег".
Любой бизнес, которому надо перегнать в офф-шор 10-20 млн$ он просто не замечает этих ваших ПС :)))
Потому что на таких суммах они просто не работают! И не могут работать!
Любой, кто скажет, я хочу купить WM на 1.000.000 тут же столкнется с проблемой их ввода. ну даже введут ему на кошелек. А вот вывести он - замуд...ется!
Эл. деньги - это "войнушка" в песочнице. И всегда будет таковой. В этом ее суть! "мы тут плюшками балуемся".
Рамиз совершенно прав в том, что " до скольки интересно им нужно раскрутиться, когда "заметят"".
Только он зря волнуется. Никогда не заметят. Топ-менеждер какого-нить "Юкоса" получает денг больше, чем вся ПС. Вот кого доить будут.
А разговоры про "светлое будущее" уже лет 5 идут, с момента зарождения. "харэ-харэ кришна!", пардон, WM! :)))
2Рамиз. Создал бы. не волнуйся. Если хостинг приличный. А 9 штук не держи. Оставь 1, а остальные обналичь, от греха.
2 NE
:) Уважаемый, да вы просто заигрались в умных словах!
"транснациональные платежи, налоговое планирование, оффшорный бизнес".
Да что вы мелете!
Бизнес - это нефть, металл, эшелоны с товарами, Хай-Тек. и т.д.
Это ребятишки из какого нить "Рупая" думают, что они в "крутом бизнесе".
А нормальный бизнес просто не замечает этой галимы- "электронных денег".
Любой бизнес, которому надо перегнать в офф-шор 10-20 млн$ он просто не замечает этих ваших ПС :)))
Потому что на таких суммах они просто не работают! И не могут работать!
Любой, кто скажет, я хочу купить WM на 1.000.000 тут же столкнется с проблемой их ввода. ну даже введут ему на кошелек. А вот вывести он - замуд...ется!
Эл. деньги - это "войнушка" в песочнице. И всегда будет таковой. В этом ее суть! "мы тут плюшками балуемся".
Рамиз совершенно прав в том, что " до скольки интересно им нужно раскрутиться, когда "заметят"".
Только он зря волнуется. Никогда не заметят. Топ-менеждер какого-нить "Юкоса" получает денг больше, чем вся ПС. Вот кого доить будут.
А разговоры про "светлое будущее" уже лет 5 идут, с момента зарождения. "харэ-харэ кришна!", пардон, WM! :)))
2Рамиз. Создал бы. не волнуйся. Если хостинг приличный. А 9 штук не держи. Оставь 1, а остальные обналичь, от греха.
10/10/2003
2 Константин:
Не имею привычки молоть языком, как Вы изволили выразиться. Насчёт (пока) небольших оборотов - я сам и писал про это. Зато посмотрите на темпы роста рынка ЭВ - они впечатляют, никакая нефть с этим не сравниться. К тому же, цифры у Вас неправильные - через ВМ в день существенно больше миллиона оборачивается... Одни обороты обменников чего стоят.
Кстати, почему не выведут? Ведь они же "100% backed". Украдут, что ли, хотите сказать ВМшики лям-то? :)
2 Константин:
Не имею привычки молоть языком, как Вы изволили выразиться. Насчёт (пока) небольших оборотов - я сам и писал про это. Зато посмотрите на темпы роста рынка ЭВ - они впечатляют, никакая нефть с этим не сравниться. К тому же, цифры у Вас неправильные - через ВМ в день существенно больше миллиона оборачивается... Одни обороты обменников чего стоят.
Кстати, почему не выведут? Ведь они же "100% backed". Украдут, что ли, хотите сказать ВМшики лям-то? :)
10/10/2003
Темпы роста? :))
При совке туристов в Китай пускали 6 человек в ... год.
Стали потом пускать 30. 500% роста роста. С ума сойти! :)))
Откуда там больше миллиона? где они оборачиваются?
В рунете (а WM активны только в рунете - с этим глупо спорить) - 3 млн юзеров б.м. постоянных. число кошельков активных - пусть 200.000 (цифры про 500.000 - это для лохов), реально - еще меньше.
Получается, что в среднем транзакция от 1 млн - 5WM. Теперь, средний STV - на уровне 1-2, ну пусть 5%. Т.е. даже если принять бредовую мысль, что ЕЖЕДНЕВНО покупает каждый 20-30-й юзер (что конечно же бред, хорошо, если 100-й), то получается, что средняя транзакция уже не 5, а 100-200WM :)))
У кого лечимся, уважаемый?
Средняя транзакция по WM - это ЕДИНИЦЫ, ну десятки.
Т.ч. смело делите мильЁны на 10-20-50.
2 года назад я свой обменник закрыл именно потому, что убедился. что перспектив - никаких. Норма прибыли на вложенные деньги не выдерживает никакой критики. Причем сами деньги в стремном состоянии. Абс. неликвидны.
100% бакед? офф-шор говорите? Я на Садовническую могу привезти 1.000.000. мне начислят WMZ. Где я смогу обратно получить свой млн? Вы мне можете назвать такой пункт? В свете "транснациональные платежи, налоговое планирование, оффшорный бизнес". Может мне на Кипре "гарант" выплатит? :))) Меня быстрее убьют. Больно куш хорош. Как ПайПал - "Вы нарушили наши "правила" и удалены из системы" И куда мне деваться?
:) Вобщем НЭ, удел ЭД - это МИКРОплатежи за товары с мгновенной доставкой - файлы, хостинг и все такое. Ну еще дешевые товары - книжки, диски... Даже видак или холодильник вы уже за WM не купите. Не говоря уже о более дорогих вещах.
Короче, вам нравится в песочнице возиться - возитесь на здоровье! Никто вам мешать не будет. "Солдат (бизнеса) ребенка не обидит" :)
Темпы роста? :))
При совке туристов в Китай пускали 6 человек в ... год.
Стали потом пускать 30. 500% роста роста. С ума сойти! :)))
Откуда там больше миллиона? где они оборачиваются?
В рунете (а WM активны только в рунете - с этим глупо спорить) - 3 млн юзеров б.м. постоянных. число кошельков активных - пусть 200.000 (цифры про 500.000 - это для лохов), реально - еще меньше.
Получается, что в среднем транзакция от 1 млн - 5WM. Теперь, средний STV - на уровне 1-2, ну пусть 5%. Т.е. даже если принять бредовую мысль, что ЕЖЕДНЕВНО покупает каждый 20-30-й юзер (что конечно же бред, хорошо, если 100-й), то получается, что средняя транзакция уже не 5, а 100-200WM :)))
У кого лечимся, уважаемый?
Средняя транзакция по WM - это ЕДИНИЦЫ, ну десятки.
Т.ч. смело делите мильЁны на 10-20-50.
2 года назад я свой обменник закрыл именно потому, что убедился. что перспектив - никаких. Норма прибыли на вложенные деньги не выдерживает никакой критики. Причем сами деньги в стремном состоянии. Абс. неликвидны.
100% бакед? офф-шор говорите? Я на Садовническую могу привезти 1.000.000. мне начислят WMZ. Где я смогу обратно получить свой млн? Вы мне можете назвать такой пункт? В свете "транснациональные платежи, налоговое планирование, оффшорный бизнес". Может мне на Кипре "гарант" выплатит? :))) Меня быстрее убьют. Больно куш хорош. Как ПайПал - "Вы нарушили наши "правила" и удалены из системы" И куда мне деваться?
:) Вобщем НЭ, удел ЭД - это МИКРОплатежи за товары с мгновенной доставкой - файлы, хостинг и все такое. Ну еще дешевые товары - книжки, диски... Даже видак или холодильник вы уже за WM не купите. Не говоря уже о более дорогих вещах.
Короче, вам нравится в песочнице возиться - возитесь на здоровье! Никто вам мешать не будет. "Солдат (бизнеса) ребенка не обидит" :)
10/10/2003
:), Продолжу, НЕ.
Свойство ДЕНЕГ (как философского понятия) в их АБСОЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Деньги - это квинтисэнция ликвидности, конечная стадия товарных отношений. Ликвиднее денег ничего быть не может принципиально. За деньги можно купить все. что продается. Даже золото, которое ранее выполняло функцию денег.
О какой ликвидности мы можем говорить в случае с ВМ? :)
Если процедура отъема денег у клиента достаточно отработана (через карточку или непосредственным взносом денег), то процедура обратной конвертацмм - это просто головная боль. Хорошо, если вам удасться решить эту задачу за сутки-двое.
Вот в одном топике кто то мне писал, что де деньги (рубли) - мол де тоже фантики.
Я недавно из Италии. В Риме, в районе вокзала Термини в обменных пунктах МЕНЯЮ РУБЛИ на Евро и обратно. Причем курс не убийственный.
Почему $ и Евро мировые валюты? Потому, что они обеспечены! А чем обеспечены ВМ? "Соглашением" на сайте ПС ? Ну-ну...
Вы знаете, НЕ, у банков четкая градация. Чем более высокодоходная операция, тем она более рискованная. И наоборот. Стабильный банк никогда не даст тебе больше пол/ставки рефинансирования. А то и 10-20% от СР.
Если банкт тебе обещает 2-3 СР, то это такая стремная операция, что нужно 10 раз подумать, а стоит ли вкладывать. Возможно немного стоит. В виде азартной игры - "а хрен ее знает, вдруг..."
А что ЭД? Это такие стремные операции, что ПС должна своим пользователям уж как минимус СР выплачивать.
Пользователи кредитуют ПС ЭД НАСТОЯЩИМИ ЛИКВИДНЫМИ деньгами. И что они за это имеют? Еще и сами приплачивают :)! Нужно быть достаточно полным идиотом, что бы держать на ВМ больше сотни-другой. Т.е. карманные деньги, на которые нет смысла ждать барыша, они всегда в низком старте. ТО. на что они нужны (книжки, диски. хостинг и т.п.) стоят дешево - единицы/десятки. А крупные вещи за ЭД не продают, дураков нет.
И что получается. 100.000 активных пользователей, по 100 ЭД на кошельках. Итого 10 млн ЭД. :) Вот потолок системы (цифра не абс, но порядок).
Для сравнения,
10 млн - это товарный запас средненького универмага-гипермаркета. У крпного - на порядок больше.
На сайте типа "молоток" выставлено товаров примерно на 100-150 млн $.
Т.ч., уважаемый, забудьте слова "транснациональные платежи, налоговое планирование, оффшорный бизнес" по отношению к ЭД.
Бизнес имеет дело с деньгами, а не с суррогатом ушлой ПС :)
И офф-шоры создаются для многомиллионных транзакций,а не возни с контрафактными дисками.
Успехов!
:), Продолжу, НЕ.
Свойство ДЕНЕГ (как философского понятия) в их АБСОЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Деньги - это квинтисэнция ликвидности, конечная стадия товарных отношений. Ликвиднее денег ничего быть не может принципиально. За деньги можно купить все. что продается. Даже золото, которое ранее выполняло функцию денег.
О какой ликвидности мы можем говорить в случае с ВМ? :)
Если процедура отъема денег у клиента достаточно отработана (через карточку или непосредственным взносом денег), то процедура обратной конвертацмм - это просто головная боль. Хорошо, если вам удасться решить эту задачу за сутки-двое.
Вот в одном топике кто то мне писал, что де деньги (рубли) - мол де тоже фантики.
Я недавно из Италии. В Риме, в районе вокзала Термини в обменных пунктах МЕНЯЮ РУБЛИ на Евро и обратно. Причем курс не убийственный.
Почему $ и Евро мировые валюты? Потому, что они обеспечены! А чем обеспечены ВМ? "Соглашением" на сайте ПС ? Ну-ну...
Вы знаете, НЕ, у банков четкая градация. Чем более высокодоходная операция, тем она более рискованная. И наоборот. Стабильный банк никогда не даст тебе больше пол/ставки рефинансирования. А то и 10-20% от СР.
Если банкт тебе обещает 2-3 СР, то это такая стремная операция, что нужно 10 раз подумать, а стоит ли вкладывать. Возможно немного стоит. В виде азартной игры - "а хрен ее знает, вдруг..."
А что ЭД? Это такие стремные операции, что ПС должна своим пользователям уж как минимус СР выплачивать.
Пользователи кредитуют ПС ЭД НАСТОЯЩИМИ ЛИКВИДНЫМИ деньгами. И что они за это имеют? Еще и сами приплачивают :)! Нужно быть достаточно полным идиотом, что бы держать на ВМ больше сотни-другой. Т.е. карманные деньги, на которые нет смысла ждать барыша, они всегда в низком старте. ТО. на что они нужны (книжки, диски. хостинг и т.п.) стоят дешево - единицы/десятки. А крупные вещи за ЭД не продают, дураков нет.
И что получается. 100.000 активных пользователей, по 100 ЭД на кошельках. Итого 10 млн ЭД. :) Вот потолок системы (цифра не абс, но порядок).
Для сравнения,
10 млн - это товарный запас средненького универмага-гипермаркета. У крпного - на порядок больше.
На сайте типа "молоток" выставлено товаров примерно на 100-150 млн $.
Т.ч., уважаемый, забудьте слова "транснациональные платежи, налоговое планирование, оффшорный бизнес" по отношению к ЭД.
Бизнес имеет дело с деньгами, а не с суррогатом ушлой ПС :)
И офф-шоры создаются для многомиллионных транзакций,а не возни с контрафактными дисками.
Успехов!
10/10/2003
А Вы побольше говорите про Ваши электронные деньги - побольше.
"Рубль РФ является ЕДИНСТВЕННЫМ платежным средством на территории РФ"
Сия конструкция думаю известна?
Поэтому никакие другие "частные деньги" платежным средством быть не могут.
То что они таким средством являются у кого то - это до поры до времени.
А Вы побольше говорите про Ваши электронные деньги - побольше.
"Рубль РФ является ЕДИНСТВЕННЫМ платежным средством на территории РФ"
Сия конструкция думаю известна?
Поэтому никакие другие "частные деньги" платежным средством быть не могут.
То что они таким средством являются у кого то - это до поры до времени.
10/10/2003
2 Noone
Вы , уважаемый, говорите да не заговаривайтесь!
В соответствии со статьей 140 ГК РФ рубль является единственным ЗАКОННЫМ платежным средством на территории Российской Федерации .
Не вводите в заблуждение сообщество своим неумным пониманием недоучки.
Сия сентенция означает лишь то, что если на территории РФ Вам предложат заплатить долг рублями, то Вы не в праве отказаться , что и подтвердит суд.
А платежных средств вообще, особенно договорных, коими и являются ЭД - без ограничений.
2 Noone
Вы , уважаемый, говорите да не заговаривайтесь!
В соответствии со статьей 140 ГК РФ рубль является единственным ЗАКОННЫМ платежным средством на территории Российской Федерации .
Не вводите в заблуждение сообщество своим неумным пониманием недоучки.
Сия сентенция означает лишь то, что если на территории РФ Вам предложат заплатить долг рублями, то Вы не в праве отказаться , что и подтвердит суд.
А платежных средств вообще, особенно договорных, коими и являются ЭД - без ограничений.
10/10/2003
Ну да конечно
Незаконыых платежных средств у нас много - нет спору.
Что то я как то не понимаю - как Вы на основе ст 140 сделали вывод что платежных средств может быть сколько угодно?
Щас.
Пойдите оформите договор купли продажи своей квартиры в долларах сша (без курса ЦБ на день оформления - ПРОСТО в долларах) - а потом расскажите нам как это было.
Ну да конечно
Незаконыых платежных средств у нас много - нет спору.
Что то я как то не понимаю - как Вы на основе ст 140 сделали вывод что платежных средств может быть сколько угодно?
Щас.
Пойдите оформите договор купли продажи своей квартиры в долларах сша (без курса ЦБ на день оформления - ПРОСТО в долларах) - а потом расскажите нам как это было.
10/10/2003
Раздел II. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Статья 2. Защита валюты Российской Федерации
1. Расчеты между резидентами осуществляются в валюте Российской
Федерации без ограничений.
Расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте Российской
Федерации осуществляются в порядке, устанавливаемом Центральным
банком Российской Федерации (абзац дополнительно включен с 31
декабря 1998 года Федеральным законом от 29 декабря 1998 года N
192-ФЗ).
2. Порядок приобретения и использования в Российской Федерации
валюты Российской Федерации нерезидентами устанавливается
Центральным банком Российской Федерации в соответствии с законами
Российской Федерации.
3. Вывоз и пересылка из Российской Федерации валюты Российской
Федерации и ценных бумаг, выраженных в валюте Российской Федерации,
а также ввоз и пересылка в Российскую Федерацию валюты Российской
Федерации и ценных бумаг, выраженных в валюте Российской Федерации,
осуществляются резидентами и нерезидентами в порядке,
устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации совместно с
Министерством финансов Российской Федерации и Государственным
таможенным комитетом Российской Федерации. *2)
4. Сделки, заключенные в нарушение положений настоящего Закона,
являются недействительными. Лица, совершившие такие сделки, несут
уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
.......
3. Все полученное резидентами, включая уполномоченные банки, и
нерезидентами по недействительным в силу настоящего Закона сделкам,
а также все необоснованно приобретенное не по сделке, а в результате
незаконных действий, подлежит взысканию в доход государства.
(Статья в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2001 года
Федеральным законом от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ, - см.
предыдущую редакцию)
Раздел II. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Статья 2. Защита валюты Российской Федерации
1. Расчеты между резидентами осуществляются в валюте Российской
Федерации без ограничений.
Расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте Российской
Федерации осуществляются в порядке, устанавливаемом Центральным
банком Российской Федерации (абзац дополнительно включен с 31
декабря 1998 года Федеральным законом от 29 декабря 1998 года N
192-ФЗ).
2. Порядок приобретения и использования в Российской Федерации
валюты Российской Федерации нерезидентами устанавливается
Центральным банком Российской Федерации в соответствии с законами
Российской Федерации.
3. Вывоз и пересылка из Российской Федерации валюты Российской
Федерации и ценных бумаг, выраженных в валюте Российской Федерации,
а также ввоз и пересылка в Российскую Федерацию валюты Российской
Федерации и ценных бумаг, выраженных в валюте Российской Федерации,
осуществляются резидентами и нерезидентами в порядке,
устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации совместно с
Министерством финансов Российской Федерации и Государственным
таможенным комитетом Российской Федерации. *2)
4. Сделки, заключенные в нарушение положений настоящего Закона,
являются недействительными. Лица, совершившие такие сделки, несут
уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
.......
3. Все полученное резидентами, включая уполномоченные банки, и
нерезидентами по недействительным в силу настоящего Закона сделкам,
а также все необоснованно приобретенное не по сделке, а в результате
незаконных действий, подлежит взысканию в доход государства.
(Статья в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2001 года
Федеральным законом от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ, - см.
предыдущую редакцию)
10/10/2003
Ребята, вы спорите о разном.
"Деньгами" признается рубль, несомненно.
Но ЭД - это не деньги. Это бартер, расчет долгами, векселями, акциями и пр. и др. Т.е. договорной процесс.
Т.е. ВМ в законе, но это не деньги, а виртуальные долговые расписки ПС ВМ.
Их даже в договоре можно указывать при продаже квартиры. 100.000 WM (1 WM = 31,15 руб).
Т.е это ракушки, камушки, бусы, просто привязанные к $.
То, что написал Нун сработает, когда WM станет много. См. пример МММ.
Ребята, вы спорите о разном.
"Деньгами" признается рубль, несомненно.
Но ЭД - это не деньги. Это бартер, расчет долгами, векселями, акциями и пр. и др. Т.е. договорной процесс.
Т.е. ВМ в законе, но это не деньги, а виртуальные долговые расписки ПС ВМ.
Их даже в договоре можно указывать при продаже квартиры. 100.000 WM (1 WM = 31,15 руб).
Т.е это ракушки, камушки, бусы, просто привязанные к $.
То, что написал Нун сработает, когда WM станет много. См. пример МММ.
10/10/2003
Noone я бы не советовал Вам продолжать дискуссию, Вы еще больше подтвердите свою некомпетентность. Рубли все принимать ОБЯЗАНЫ на территории РФ в кчестве оплаты. Иными словами если я что-то продаю и не возьму у Вас рубли то это нарушение закона. А вот платить договоришись друг с другом можно хоть бубликами хоть воздухом, главное чтобы это было оговорено по обоюдному согласию и это будет ЗАКОННЫЙ метод платежа. А валютный контроль тут Вы настолько не к месту привели ... что Вас просто щас тут уделают.
Просто Вы зря смотрите на Константина, Вам за ним не угнаться, Вы можете ему только подпевать, хотя это он с виду такой крутой, а на самом деле ведь получает со всех своих бизнесов не больше чем я имею только с хостинга, думаю у него пару-тройка штук в месяц чистыми выходит максимум, только головной боли он имеет побольше чем я. А про нефтедоллары и миллионы в офшорах наслушался у каких-нибудь своих папиков, владельцев этого самого супермаркета с многомилионными остатками на складе.
Конечно с нефтяной точки зрения скажем мой хостинг это вообще ничего, но имея со 100 клиентов по 100 долларов в месяц я имею очень качественный и хороший бизнес с минимальными издержками, который почти не требует моего участия и контролируется мной из любой точки земного шара.
Константин, на самом деле, Ваши понты Вас слишком с головой выдают. А вот когда Вы будете как собственник со своих бизнесов получать хотя бы часть тех денег, которые получают Ваши папики, то Вы вероятно по другому взглянете на жизнь. Ни капли не сомневаюсь, что Вы мне буквально через пару минут здесь достойно ответите, как отвечают любые корифеи на любом из форумов, но к сожалению подискутировать нам не удастя ... всем и так понятно что это ни к чему. Инетресно просто будет с Вами пообщаться, Констанитн, когда Вы будете нанимать к себе на работу вот таких вот какой Вы сейчас и как Вы будете читать, то что они пишут в форумах и как будете ко всему этому относиться...
Для модератора: В целом форум тут очень интересный и достаточно профессиональный, но как и везеде чересчур много понтов у корифеев форума, при низкой их компетентности в вопросах, в которые они пытаются влезть. Это ИМХО сильно сужает рамки аудитории самого форума (не сайта). Сужает потому что более профессиональные люди не захотят влезать в дискусси в которых их как профессионалов заболтают професиональные болтологи. Из-за этого до банкира этому форуму конечно еще далеквато. UBB надо ставить и форум по екммерсу будет ояень востребован.
Noone я бы не советовал Вам продолжать дискуссию, Вы еще больше подтвердите свою некомпетентность. Рубли все принимать ОБЯЗАНЫ на территории РФ в кчестве оплаты. Иными словами если я что-то продаю и не возьму у Вас рубли то это нарушение закона. А вот платить договоришись друг с другом можно хоть бубликами хоть воздухом, главное чтобы это было оговорено по обоюдному согласию и это будет ЗАКОННЫЙ метод платежа. А валютный контроль тут Вы настолько не к месту привели ... что Вас просто щас тут уделают.
Просто Вы зря смотрите на Константина, Вам за ним не угнаться, Вы можете ему только подпевать, хотя это он с виду такой крутой, а на самом деле ведь получает со всех своих бизнесов не больше чем я имею только с хостинга, думаю у него пару-тройка штук в месяц чистыми выходит максимум, только головной боли он имеет побольше чем я. А про нефтедоллары и миллионы в офшорах наслушался у каких-нибудь своих папиков, владельцев этого самого супермаркета с многомилионными остатками на складе.
Конечно с нефтяной точки зрения скажем мой хостинг это вообще ничего, но имея со 100 клиентов по 100 долларов в месяц я имею очень качественный и хороший бизнес с минимальными издержками, который почти не требует моего участия и контролируется мной из любой точки земного шара.
Константин, на самом деле, Ваши понты Вас слишком с головой выдают. А вот когда Вы будете как собственник со своих бизнесов получать хотя бы часть тех денег, которые получают Ваши папики, то Вы вероятно по другому взглянете на жизнь. Ни капли не сомневаюсь, что Вы мне буквально через пару минут здесь достойно ответите, как отвечают любые корифеи на любом из форумов, но к сожалению подискутировать нам не удастя ... всем и так понятно что это ни к чему. Инетресно просто будет с Вами пообщаться, Констанитн, когда Вы будете нанимать к себе на работу вот таких вот какой Вы сейчас и как Вы будете читать, то что они пишут в форумах и как будете ко всему этому относиться...
Для модератора: В целом форум тут очень интересный и достаточно профессиональный, но как и везеде чересчур много понтов у корифеев форума, при низкой их компетентности в вопросах, в которые они пытаются влезть. Это ИМХО сильно сужает рамки аудитории самого форума (не сайта). Сужает потому что более профессиональные люди не захотят влезать в дискусси в которых их как профессионалов заболтают професиональные болтологи. Из-за этого до банкира этому форуму конечно еще далеквато. UBB надо ставить и форум по екммерсу будет ояень востребован.
10/10/2003
Насчет того что
"А вот платить договоришись друг с другом можно хоть бубликами хоть воздухом, главное чтобы это было оговорено по обоюдному согласию и это будет ЗАКОННЫЙ метод платежа" - я и не возвражаю против этого.
Только если эти бублики номинированы в РУБЛЯХ РФ.
Я про это ведь и говорю.
Передавать можно все что угодно. Только это будет нечто дающее вам право на рубли РФ.
Так что говорить что я купил презерватив за вебмани - нельзя.
Вы купили презерватив за РУБЛИ посредством вебмани.
А иначе никак не можете вы это сделать.
Рубли у Вас на счете в банке в рублях вам обязаны выписать чек и в рублях вы осуществляете все сделки.
Иначе она ничтожна.
Насчет того что
"А вот платить договоришись друг с другом можно хоть бубликами хоть воздухом, главное чтобы это было оговорено по обоюдному согласию и это будет ЗАКОННЫЙ метод платежа" - я и не возвражаю против этого.
Только если эти бублики номинированы в РУБЛЯХ РФ.
Я про это ведь и говорю.
Передавать можно все что угодно. Только это будет нечто дающее вам право на рубли РФ.
Так что говорить что я купил презерватив за вебмани - нельзя.
Вы купили презерватив за РУБЛИ посредством вебмани.
А иначе никак не можете вы это сделать.
Рубли у Вас на счете в банке в рублях вам обязаны выписать чек и в рублях вы осуществляете все сделки.
Иначе она ничтожна.
10/10/2003
Как мне кажется у Яндекса чуть получше
Но все равно у всех одна и та же головная боль - игра "повесели налогового инспектора" называется
Если не проводить то конечно все замечательно - отличное средство для упрятывания концов в воду (ненадолго)
А как провести так у бухгалтерии столько проблем что мама не горюй
Как мне кажется у Яндекса чуть получше
Но все равно у всех одна и та же головная боль - игра "повесели налогового инспектора" называется
Если не проводить то конечно все замечательно - отличное средство для упрятывания концов в воду (ненадолго)
А как провести так у бухгалтерии столько проблем что мама не горюй
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