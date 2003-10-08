Главная Форум Специальные форумы Архив
Вопрос юристам о Webmoney.
08/10/2003
Не понял, здесь я один понимаю разницу между дорожными чеками и кредитными картами? Или вы так прикалываетесь? Дорчеки могут быть на бумажном носителе, пластиковом, наверное, даже металлическом :) хотя НБУ это конечно не извиняет.
На всякий случай-цитата
"Visa Travel Money (VTM) - совместный продукт Visa International и Thomas Cook, который является пластиковым аналогом дорожных чеков. Данная карта является предоплаченной и выпускается на сумму не более 9 999 долларов США. При этом клиент оплачивает сумму, на которую открывается карта и комиссионные банку, как правило, процент от суммы на карте. Карта предназначена исключительно для использования в банкоматах, при этом в независимости от снимаемой суммы взимается комиссия в размере 2 долларов США. После окончания средств на карте она аннулируется."
Не понял, здесь я один понимаю разницу между дорожными чеками и кредитными картами? Или вы так прикалываетесь? Дорчеки могут быть на бумажном носителе, пластиковом, наверное, даже металлическом :) хотя НБУ это конечно не извиняет.
На всякий случай-цитата
"Visa Travel Money (VTM) - совместный продукт Visa International и Thomas Cook, который является пластиковым аналогом дорожных чеков. Данная карта является предоплаченной и выпускается на сумму не более 9 999 долларов США. При этом клиент оплачивает сумму, на которую открывается карта и комиссионные банку, как правило, процент от суммы на карте. Карта предназначена исключительно для использования в банкоматах, при этом в независимости от снимаемой суммы взимается комиссия в размере 2 долларов США. После окончания средств на карте она аннулируется."
08/10/2003
Насчет карт:
естественно никто не проверяет сколько Вы там везете на карточке - так ведь это и НЕ НАДО для ВК и КФМ!
Когда Вы будете со своей карты что то снимать - это все пройдет по Вашему счету. Там все написано - КОМУ КОГДА и ЗА что
Это - фактически, аналдог ПЕРЕВОДА
Он контролируется на порядок лучше любых других Ваших трат (если Вы вывезли наличные то КАК вы их потратили и ГДЕ - уже неизвестно)
Потому и везите себе карточки хоть с миллиардом баксов - какие проблемы. Каждый доллар что Вы снимете будет под колпаком.
Насчет Веб мани. Веб мани представляет собой как я понимаю - агента оффшорного банка.
Соответсвенно - когда Вы кладете деньги на веб мани или снимаете их оттуда вы фактически автоматом попадаете под КФМ
Другой вопрос что они (пока) не могут Вас эффективно проконтролировать да и обороты у Вас не те чтобы возиться. Пока не те, пока не могут.
Для понимающих:
Недавно КФМ России заключил соглашение с аналогичной структурой США об обменен информацией. В пресс релизе сказано - В целях контроля движения по кор счетам виртуальных банков.
Для тех кто не совсем понял - любой e-gold и любой WM посланный вами теперь может быть разобран по косточкам КФМ - потому как любой банк оперирующий долларами США в реальности оперирует ими на кор счете АМЕРИКАНСКОГО и ТОЛЬКО АМЕРИКАНСКОГО банка.
Насчет карт:
естественно никто не проверяет сколько Вы там везете на карточке - так ведь это и НЕ НАДО для ВК и КФМ!
Когда Вы будете со своей карты что то снимать - это все пройдет по Вашему счету. Там все написано - КОМУ КОГДА и ЗА что
Это - фактически, аналдог ПЕРЕВОДА
Он контролируется на порядок лучше любых других Ваших трат (если Вы вывезли наличные то КАК вы их потратили и ГДЕ - уже неизвестно)
Потому и везите себе карточки хоть с миллиардом баксов - какие проблемы. Каждый доллар что Вы снимете будет под колпаком.
Насчет Веб мани. Веб мани представляет собой как я понимаю - агента оффшорного банка.
Соответсвенно - когда Вы кладете деньги на веб мани или снимаете их оттуда вы фактически автоматом попадаете под КФМ
Другой вопрос что они (пока) не могут Вас эффективно проконтролировать да и обороты у Вас не те чтобы возиться. Пока не те, пока не могут.
Для понимающих:
Недавно КФМ России заключил соглашение с аналогичной структурой США об обменен информацией. В пресс релизе сказано - В целях контроля движения по кор счетам виртуальных банков.
Для тех кто не совсем понял - любой e-gold и любой WM посланный вами теперь может быть разобран по косточкам КФМ - потому как любой банк оперирующий долларами США в реальности оперирует ими на кор счете АМЕРИКАНСКОГО и ТОЛЬКО АМЕРИКАНСКОГО банка.
08/10/2003
"банки дают проценты из-за того, что рискуют Вашими деньгами. Это как бы премия за риск."
Какой, на-фиг, риск?! Выше ставки рефинансирования вам ни один банк % не даст, и то на длинный вклад! а обычно - вообще 1/3-1/2 СР. Уже не в падлу.
"WM это просто удобный способ передачи на расстояние"
Ну вот только что. Микроплатежи и товары мгновенной доставки (файлы). Но это о-о-чень дорогой способ дист. платежа :(
3-6% за почтовый перевод меня тоже смущает, потому и не пользуюсь. При царе ямщик вез реальные деньги, наликом - вот он - рисковал. И за риск брал 2%. А почта (и WU) - бумажки пересылает. Или волобще инфу. Но берет за это бешеные бабки, пользуясь монопольным положением.
Посылая перевод, мы фактически их кредитуем. А они с нас за это еще и лупят по максимуму :).
ПС плодятся как тараканы. И если кто захочет их все завалить - много денег для этого не потребуется. Я удивляюсь, почему до сих пор этого никто не сделал. И Сбер-банк не занялся эл. платежами. У него отделений 50.000 Процедура ввода-вывода решается автоматически. И затрат - 100.000 - сервер да разработка ПО.
"банки дают проценты из-за того, что рискуют Вашими деньгами. Это как бы премия за риск."
Какой, на-фиг, риск?! Выше ставки рефинансирования вам ни один банк % не даст, и то на длинный вклад! а обычно - вообще 1/3-1/2 СР. Уже не в падлу.
"WM это просто удобный способ передачи на расстояние"
Ну вот только что. Микроплатежи и товары мгновенной доставки (файлы). Но это о-о-чень дорогой способ дист. платежа :(
3-6% за почтовый перевод меня тоже смущает, потому и не пользуюсь. При царе ямщик вез реальные деньги, наликом - вот он - рисковал. И за риск брал 2%. А почта (и WU) - бумажки пересылает. Или волобще инфу. Но берет за это бешеные бабки, пользуясь монопольным положением.
Посылая перевод, мы фактически их кредитуем. А они с нас за это еще и лупят по максимуму :).
ПС плодятся как тараканы. И если кто захочет их все завалить - много денег для этого не потребуется. Я удивляюсь, почему до сих пор этого никто не сделал. И Сбер-банк не занялся эл. платежами. У него отделений 50.000 Процедура ввода-вывода решается автоматически. И затрат - 100.000 - сервер да разработка ПО.
08/10/2003
Noone -
"Насчет Веб мани. Веб мани представляет собой как я понимаю - агента оффшорного банка."
Понимаете не правильно.
Noone -
"Соответсвенно - когда Вы кладете деньги на веб мани или снимаете их оттуда вы фактически автоматом попадаете под КФМ
"
Этот, как все последующие выводы ошибочны вследствии ошибочного понимания природы WM и e-gold.
Noone -
"Насчет Веб мани. Веб мани представляет собой как я понимаю - агента оффшорного банка."
Понимаете не правильно.
Noone -
"Соответсвенно - когда Вы кладете деньги на веб мани или снимаете их оттуда вы фактически автоматом попадаете под КФМ
"
Этот, как все последующие выводы ошибочны вследствии ошибочного понимания природы WM и e-gold.
08/10/2003
Да, Ноон, тут я с прохожим согласен. Природу WM Вы понимаете абсолютно ошибочно.
WM - НЕденьги! Где крютятся те деньги, которые Вы отдали за WM - известно только владельцам системы WM. А вам они дали некие "векселя" (мол де обязуемся сконвертировать взад, если хотите). А вот движение векселей ни ни где и икак не учитывается, акромя самой системы. А уж она эту инфу не светит на сторону.
Поэтому, теоретически, с помощью WM можно так концы запрятать - черт не найдет. Другое дело, что быстро и без наклада можно там тусоваться с 500-1000 WM. А найти контору, которая тебе 50.000 WM обналичит - надо будет попыхтеть ну очень сильно.
Посему все же проще таскать карточками. Ну "под колпаком", и что? Я со своего счета снимаю, не ворую же.
Да, Ноон, тут я с прохожим согласен. Природу WM Вы понимаете абсолютно ошибочно.
WM - НЕденьги! Где крютятся те деньги, которые Вы отдали за WM - известно только владельцам системы WM. А вам они дали некие "векселя" (мол де обязуемся сконвертировать взад, если хотите). А вот движение векселей ни ни где и икак не учитывается, акромя самой системы. А уж она эту инфу не светит на сторону.
Поэтому, теоретически, с помощью WM можно так концы запрятать - черт не найдет. Другое дело, что быстро и без наклада можно там тусоваться с 500-1000 WM. А найти контору, которая тебе 50.000 WM обналичит - надо будет попыхтеть ну очень сильно.
Посему все же проще таскать карточками. Ну "под колпаком", и что? Я со своего счета снимаю, не ворую же.
09/10/2003
Константин - "Где крютятся те деньги, которые Вы отдали за WM - известно только владельцам системы WM".
Не владельцам, а гарантам.
Константин -"некие "векселя"".
Почему некие? Почему в кавычках? Вексель - регламентированный законодательством документ, подтверждающий Ваше право получить с указанную на векселе сумму.
Константин - "Где крютятся те деньги, которые Вы отдали за WM - известно только владельцам системы WM".
Не владельцам, а гарантам.
Константин -"некие "векселя"".
Почему некие? Почему в кавычках? Вексель - регламентированный законодательством документ, подтверждающий Ваше право получить с указанную на векселе сумму.
09/10/2003
"гарантам"?
О, уважаемый, устроено все не так, как Вы думаете.
Дело в том, что гарант и владелец системы - могут быть сов. разные.
Владелец системы (ВС) открывает мерчант-аккаунт в банке (которого и объявляет "гарантом") и создает на основе его ПС. Б-Г вообще может о ней и не знать. Он контачит только с ВС. Просто ВС должен же где-то хранить деньги, которые он получает за свои фантики. И наоборот, выдавать их откуда-то.
Что такое "вексель" Вы можете прочитать в соответствующей литературе, причем для неспециалистов.
У векселя обязательно имеется минимум 7 признаков, характеризующих его как ВЕКСЕЛЬ. Отсутствие хотя бы одного из них позволяет его опротестовать с легкостью неимоверной (и соответственно не выплачивать по нему :)).
Так вот WM не обладают практически ни одним из этих признаков.
Неужели вы всерьез считаете, что "правила системы" вкупе с кнопочкой "я согласен" дают вам какие то права по отношению к системе?
Пример тому - ПайПал. Даже если вы честны как Христос, узнав о том, что вы СНГ - вас просто "убивают" и отнимают все деньги вырученные вами за товар.
Может вы знаете примеры успешных судебных разборок с пайпалом?
Имхо - электронные деньги - это "воровка на доверии", МММ в начальной стадии - наработка "доверия". Гибель хотя бы одной системы с исчезновением денег вызовет лавину закрытий ЭПС ввиду массового оттока средств.
Поэтому их (ЭПС) можно использовать, но в них не надо хранить. Это не только НЕ ВЫГОДНО, но и опасно.
"гарантам"?
О, уважаемый, устроено все не так, как Вы думаете.
Дело в том, что гарант и владелец системы - могут быть сов. разные.
Владелец системы (ВС) открывает мерчант-аккаунт в банке (которого и объявляет "гарантом") и создает на основе его ПС. Б-Г вообще может о ней и не знать. Он контачит только с ВС. Просто ВС должен же где-то хранить деньги, которые он получает за свои фантики. И наоборот, выдавать их откуда-то.
Что такое "вексель" Вы можете прочитать в соответствующей литературе, причем для неспециалистов.
У векселя обязательно имеется минимум 7 признаков, характеризующих его как ВЕКСЕЛЬ. Отсутствие хотя бы одного из них позволяет его опротестовать с легкостью неимоверной (и соответственно не выплачивать по нему :)).
Так вот WM не обладают практически ни одним из этих признаков.
Неужели вы всерьез считаете, что "правила системы" вкупе с кнопочкой "я согласен" дают вам какие то права по отношению к системе?
Пример тому - ПайПал. Даже если вы честны как Христос, узнав о том, что вы СНГ - вас просто "убивают" и отнимают все деньги вырученные вами за товар.
Может вы знаете примеры успешных судебных разборок с пайпалом?
Имхо - электронные деньги - это "воровка на доверии", МММ в начальной стадии - наработка "доверия". Гибель хотя бы одной системы с исчезновением денег вызовет лавину закрытий ЭПС ввиду массового оттока средств.
Поэтому их (ЭПС) можно использовать, но в них не надо хранить. Это не только НЕ ВЫГОДНО, но и опасно.
09/10/2003
Прохожий,
возможно есть некие детали - но я не об этом - я практик а не теоретик юридических особенностей
Чтобы там у Вас ни было - Вексель, Акция, доля или какая другая производная от денег - это производная от денег.
Ну да e-gold - несколько иная производная, не от денег а от драгметалла
Но в практической плоскости это мало что меняет
Рано или поздно именно ДЕНЬГИ надо выводить или вводить в систему.
и вот тут то и все вышеперечисленные проблемы.
Когда зарплату будут давать e-gold а презервативы продавать за вебмани - тогда да.
Возможно. Только когда это случится вас найдут и прикроют - а закон для этого напишут.
А пока что - деньги IN деньги OUT
И вот на IN и OUT - все по полной программе.
А векселя можно было и не придумывать - то что там у вас электронно крутится вообще никого из гос органов не интересует.
Прохожий,
возможно есть некие детали - но я не об этом - я практик а не теоретик юридических особенностей
Чтобы там у Вас ни было - Вексель, Акция, доля или какая другая производная от денег - это производная от денег.
Ну да e-gold - несколько иная производная, не от денег а от драгметалла
Но в практической плоскости это мало что меняет
Рано или поздно именно ДЕНЬГИ надо выводить или вводить в систему.
и вот тут то и все вышеперечисленные проблемы.
Когда зарплату будут давать e-gold а презервативы продавать за вебмани - тогда да.
Возможно. Только когда это случится вас найдут и прикроют - а закон для этого напишут.
А пока что - деньги IN деньги OUT
И вот на IN и OUT - все по полной программе.
А векселя можно было и не придумывать - то что там у вас электронно крутится вообще никого из гос органов не интересует.
09/10/2003
Константин,
1. прочитайте соглашения, которое выдаются при инсталляции кипера. Не знаю на чем основаны Ваши предположения об отношениях пользователь-гарант-владелец ПС. Но явно не на этих соглашениях.
2. Какого именно из 7-и признаков нет у векселей WM?
Нормальный вексель.
3. ГК прочитайте, раздел о публичной оферте.
4. Пейпал действует строго в соответсвии с соглашением, опубликованным на сайте.
5. В прошлом году StandartReserve закрылась, а лавины не видно...
6. Только с этим пунком я согласен. Хранить надо не в платежной системе. В ней надо платить.
Константин,
1. прочитайте соглашения, которое выдаются при инсталляции кипера. Не знаю на чем основаны Ваши предположения об отношениях пользователь-гарант-владелец ПС. Но явно не на этих соглашениях.
2. Какого именно из 7-и признаков нет у векселей WM?
Нормальный вексель.
3. ГК прочитайте, раздел о публичной оферте.
4. Пейпал действует строго в соответсвии с соглашением, опубликованным на сайте.
5. В прошлом году StandartReserve закрылась, а лавины не видно...
6. Только с этим пунком я согласен. Хранить надо не в платежной системе. В ней надо платить.
09/10/2003
Какое "соглашение" :)))) ?
Цена этому соглашению - 3 коп на ярмарке!
Вы его письменно заключаете?
Вы его электронной подписью подписываете с обеих сторон.
Про вексель - прочитайте в поисковиках "что такое вексель"
То же - про публичную оферту.
Про существование SR от вас узнал :)
6. :) В ней надо получать. И быстренько обналичивать.
Чес.слово, такое ошшушение, что спорю со школьником лет 14-16...
Какое "соглашение" :)))) ?
Цена этому соглашению - 3 коп на ярмарке!
Вы его письменно заключаете?
Вы его электронной подписью подписываете с обеих сторон.
Про вексель - прочитайте в поисковиках "что такое вексель"
То же - про публичную оферту.
Про существование SR от вас узнал :)
6. :) В ней надо получать. И быстренько обналичивать.
Чес.слово, такое ошшушение, что спорю со школьником лет 14-16...
09/10/2003
Константин, на мой взгляд, Вы себе очень слабо представляете, что такое транснациональные платежи, налоговое планирование, оффшорный бизнес. Ваша апологетика банковской системы звучит весьма умильно, но если отбросить некоторые - системно незначительные - детали, мы придём к тому, что системы а-ля WebMoney и e-gold в настоящее время единственная зримая альтернатива банковской системы. Их недостатки - высокий %, недостаточная (пока) устойчивость - просто следствие их пока что юношеского возраста.
Константин, на мой взгляд, Вы себе очень слабо представляете, что такое транснациональные платежи, налоговое планирование, оффшорный бизнес. Ваша апологетика банковской системы звучит весьма умильно, но если отбросить некоторые - системно незначительные - детали, мы придём к тому, что системы а-ля WebMoney и e-gold в настоящее время единственная зримая альтернатива банковской системы. Их недостатки - высокий %, недостаточная (пока) устойчивость - просто следствие их пока что юношеского возраста.
09/10/2003
...На мой взгляд, если посмотреть так лет на 10-15 вперёд, у "электронных денег" очень большое будущее - поэтому-то именно ими и нужно СЕЙЧАС заниматься, пока ещё можно занять своё будущее место под солнцем... Примеры таких бизнесов, как РОБОКС, ИНДКС показывают это... Пока что это "мало, очень мало", но будущее у "этого" огромное...
...На мой взгляд, если посмотреть так лет на 10-15 вперёд, у "электронных денег" очень большое будущее - поэтому-то именно ими и нужно СЕЙЧАС заниматься, пока ещё можно занять своё будущее место под солнцем... Примеры таких бизнесов, как РОБОКС, ИНДКС показывают это... Пока что это "мало, очень мало", но будущее у "этого" огромное...
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено