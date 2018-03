Прохожий,возможно есть некие детали - но я не об этом - я практик а не теоретик юридических особенностейЧтобы там у Вас ни было - Вексель, Акция, доля или какая другая производная от денег - это производная от денег.Ну да e-gold - несколько иная производная, не от денег а от драгметаллаНо в практической плоскости это мало что меняетРано или поздно именно ДЕНЬГИ надо выводить или вводить в систему.и вот тут то и все вышеперечисленные проблемы.Когда зарплату будут давать e-gold а презервативы продавать за вебмани - тогда да.Возможно. Только когда это случится вас найдут и прикроют - а закон для этого напишут.А пока что - деньги IN деньги OUTИ вот на IN и OUT - все по полной программе.А векселя можно было и не придумывать - то что там у вас электронно крутится вообще никого из гос органов не интересует.