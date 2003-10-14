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23/10/2003
Читаю я господа Ваши цитаты и смех разбирает :-) О чем Вы говорите? Какая ликвидность, какой официоз? Это все основано на доверии. Все с умным видом рассуждали про WM векселя. Смех да и только. Одним из признаков векселя является его ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА! и никак иначе, вот кто нибудь видел вексель WM? А гланое не это! Кто нибудь держал его в руках как владелец ТИТУЛЬНЫХ WM знаков? если нет то и не говорите, что у Вас всех есть расчетные единицы(деньги). Смешно да и только :-)
Про Яндекс.Деньги. О како
Читаю я господа Ваши цитаты и смех разбирает :-) О чем Вы говорите? Какая ликвидность, какой официоз? Это все основано на доверии. Все с умным видом рассуждали про WM векселя. Смех да и только. Одним из признаков векселя является его ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА! и никак иначе, вот кто нибудь видел вексель WM? А гланое не это! Кто нибудь держал его в руках как владелец ТИТУЛЬНЫХ WM знаков? если нет то и не говорите, что у Вас всех есть расчетные единицы(деньги). Смешно да и только :-)
Про Яндекс.Деньги. О како
23/10/2003
Извините рука от смеха дрогнула :-)
Так вот Про Яндекс.Деньги. О какой упрощенке Вы тут говорите? Внося свои деньги в Яндекс.деньги Вы передаете ЗАО авансовый платеж, на который потом что то можете купить (читай дать приказ перевести деньги другому ЗАО), но смех заключается в том, что если Вы вносите 100 рублей, а возврат осуществляется в размере 200 рублей, то это уже бред. И вся суть заключается в том, что налоговая даже не представляет про всякие электронные деньги ни у WM ни у Яндекс.денег, налоговая просто знает некие ЗАО, ООО, ЧП и иже с ними, у которых вполне все законно. Теперь про всякие электронные подписи на территории РФ все те цифровые продукты которые используют ПС - НЕЗАКОННЫ и это факт и это не ЭЦП, а АСП - аналог собственноручной подписи, что вполне законно, было бы если Вы подписали договор о ее использовании, ну или оферту.
Вот такие дела, читайте господа законы, тогда можно и налоги минимизировать и понимать сущность вещей. А главное аргументированно, что либо обсуждать, я уж молчу про спорить :-) Удачи!
Извините рука от смеха дрогнула :-)
Так вот Про Яндекс.Деньги. О какой упрощенке Вы тут говорите? Внося свои деньги в Яндекс.деньги Вы передаете ЗАО авансовый платеж, на который потом что то можете купить (читай дать приказ перевести деньги другому ЗАО), но смех заключается в том, что если Вы вносите 100 рублей, а возврат осуществляется в размере 200 рублей, то это уже бред. И вся суть заключается в том, что налоговая даже не представляет про всякие электронные деньги ни у WM ни у Яндекс.денег, налоговая просто знает некие ЗАО, ООО, ЧП и иже с ними, у которых вполне все законно. Теперь про всякие электронные подписи на территории РФ все те цифровые продукты которые используют ПС - НЕЗАКОННЫ и это факт и это не ЭЦП, а АСП - аналог собственноручной подписи, что вполне законно, было бы если Вы подписали договор о ее использовании, ну или оферту.
Вот такие дела, читайте господа законы, тогда можно и налоги минимизировать и понимать сущность вещей. А главное аргументированно, что либо обсуждать, я уж молчу про спорить :-) Удачи!
23/10/2003
Забыл добавить. Как тут правильно было отмечено, все это не замечается государством, пока смешные обороты. Про безумные цифры которые тут назывались забудьте. И НИКТО! НИКТО! Вам ничего не гарантирует, акромя собственностью этих самих ЗАО,ООО и иже с ними, а собственность эта наааамного дешевле их оборотов. Так что если смотреть закон о ликвидации предприятий, то Вам господа имеющие по 10 тыс. виртуальных доллариков и рубликов ничего в итоге не достанется :-) ну может быть ручка или карандашик.... :-) Еще раз читайте законы и не будете обмануты :-)
Забыл добавить. Как тут правильно было отмечено, все это не замечается государством, пока смешные обороты. Про безумные цифры которые тут назывались забудьте. И НИКТО! НИКТО! Вам ничего не гарантирует, акромя собственностью этих самих ЗАО,ООО и иже с ними, а собственность эта наааамного дешевле их оборотов. Так что если смотреть закон о ликвидации предприятий, то Вам господа имеющие по 10 тыс. виртуальных доллариков и рубликов ничего в итоге не достанется :-) ну может быть ручка или карандашик.... :-) Еще раз читайте законы и не будете обмануты :-)
23/10/2003
2 Умник
А может не такой Вы и Умник ? Особенно если у ВМ векселя-таки документарные , а в Яндекс.Деньгах Вам платежка придет с возвратом аванса (даже если сами Вы его туда и не вносили), но аванса не вашего , а от плательщика :-))?
Так умник вовсе даже напыщенным дуриком может оказаться, правда?
2 Умник
А может не такой Вы и Умник ? Особенно если у ВМ векселя-таки документарные , а в Яндекс.Деньгах Вам платежка придет с возвратом аванса (даже если сами Вы его туда и не вносили), но аванса не вашего , а от плательщика :-))?
Так умник вовсе даже напыщенным дуриком может оказаться, правда?
27/09/2004
Согласен с мыслью Константина о том, что Вебмани - отстой. При программном сбое, пере-установке "винды" могут не сохраниться файлы ВМ-кошелька. После этого могут быть серьезные проьлемы и потери времени при попытке восстановить кошелек и вернуть деньги. Я уже пол-года периодически веду переговоры и переписку с умниками из ВМ-центра Москвы (Ромышев - их директор) и пока что мне не удалось вернуть свои 80у.е. Все началось с того, что они по телефону дали мне определенные инструкции, которые я в точности выполнил. Письмо с набором докум. было отправлено в адрес этого ВМ-ценгтра. Через пол-месяца я позвонил туда. Дама вежливо сообщила, что все прекрасно, и теперь нужно отправить еще одно письмо с таким же заявлением на восстановление, тоже заверенным нотариально. Я попытался у них выяснить, почему они не дали мне сразу совет отправить 2 а не1 заявление, в одном заказном письме... В-общем, у меня складывается впечатление, что я столкнулся с некомпетентным работником или намеренным желанием работников попытаться свести на нет мои попытки вернуть мои деньги. Судя по стилю работы этих людей, последнее очень даже не исключено. Их расчет прост: если так мурыжить каждого (подвергать намеренно трудоемкой и растянутой процедуре возврата денег, кто-то может отказаться от попыток вернуть свои деньги. Думаю, что некоторые отказываются,оставляя свои деньги этим подчеркнуто-вежливым деятелям.
Я пытался выяснить, существуют ли аттестационные центры, проверяющие и лицензирующие работу таких шараг как упомянутый московский ВМ-центр. Оказалось, что они ни кем и ни чем не контролируются. И для мошенника, знакомого с компьютером, освоить такую профессию не представляет проблемы. Если кто-либо пострадал от деятельности этих ребят, прошу сообщить. Тел. (8152)238716
Согласен с мыслью Константина о том, что Вебмани - отстой. При программном сбое, пере-установке "винды" могут не сохраниться файлы ВМ-кошелька. После этого могут быть серьезные проьлемы и потери времени при попытке восстановить кошелек и вернуть деньги. Я уже пол-года периодически веду переговоры и переписку с умниками из ВМ-центра Москвы (Ромышев - их директор) и пока что мне не удалось вернуть свои 80у.е. Все началось с того, что они по телефону дали мне определенные инструкции, которые я в точности выполнил. Письмо с набором докум. было отправлено в адрес этого ВМ-ценгтра. Через пол-месяца я позвонил туда. Дама вежливо сообщила, что все прекрасно, и теперь нужно отправить еще одно письмо с таким же заявлением на восстановление, тоже заверенным нотариально. Я попытался у них выяснить, почему они не дали мне сразу совет отправить 2 а не1 заявление, в одном заказном письме... В-общем, у меня складывается впечатление, что я столкнулся с некомпетентным работником или намеренным желанием работников попытаться свести на нет мои попытки вернуть мои деньги. Судя по стилю работы этих людей, последнее очень даже не исключено. Их расчет прост: если так мурыжить каждого (подвергать намеренно трудоемкой и растянутой процедуре возврата денег, кто-то может отказаться от попыток вернуть свои деньги. Думаю, что некоторые отказываются,оставляя свои деньги этим подчеркнуто-вежливым деятелям.
Я пытался выяснить, существуют ли аттестационные центры, проверяющие и лицензирующие работу таких шараг как упомянутый московский ВМ-центр. Оказалось, что они ни кем и ни чем не контролируются. И для мошенника, знакомого с компьютером, освоить такую профессию не представляет проблемы. Если кто-либо пострадал от деятельности этих ребят, прошу сообщить. Тел. (8152)238716
28/09/2004
Позволю себе возразить Александру. Я пользователь WebMoney вот уже 2 года. В течении этого срока я дважды (!) при переустановке винды убивал ключи от своего кипера. И в обоих случаях доступ был восстановлен без каких-либо проблем. Причем мой кипер сначала вообще не имел аттестата, а данные при регистрации указаны "от балды". После непродолжительной переписки с технической службой все вопросы были улажены и я получил новые ключи. Все средства были в целости и сохранности. Чего не могу сказать про Яндекс.Деньги. Была у меня регистрация и там. Но после описанной уже ранее процедуры, доступ к "Интернет.Кошельку" был так же утрачен. Паспортные данные при регистрации естественно я не указывал (думаю, что так поступают многие). При попытке восстановления доступа получил такой ответ "Если у вас не осталось резервной копии Интернет.Кошелька, и при открытии счета вы не указывали паспортных данных, то мы ничем не сможем вам помочь, так как, удалив Интернет.Кошелек, вы удалили всю информацию, идентифицирующую вас как владельца счета. После открытия очередного счета настоятельно рекомендуем создавать резервную копию Интернет.Кошелька. Если при открытии счета вы указывали свои паспортные данные, то мы сможем вернуть вам деньги." (http://money.yandex.ru/?id=101740#qu3). Денег было не много, но все-таки обидно.
Так что не надо поносить труд тех, кто честно и качественно делает свою работу.
Позволю себе возразить Александру. Я пользователь WebMoney вот уже 2 года. В течении этого срока я дважды (!) при переустановке винды убивал ключи от своего кипера. И в обоих случаях доступ был восстановлен без каких-либо проблем. Причем мой кипер сначала вообще не имел аттестата, а данные при регистрации указаны "от балды". После непродолжительной переписки с технической службой все вопросы были улажены и я получил новые ключи. Все средства были в целости и сохранности. Чего не могу сказать про Яндекс.Деньги. Была у меня регистрация и там. Но после описанной уже ранее процедуры, доступ к "Интернет.Кошельку" был так же утрачен. Паспортные данные при регистрации естественно я не указывал (думаю, что так поступают многие). При попытке восстановления доступа получил такой ответ "Если у вас не осталось резервной копии Интернет.Кошелька, и при открытии счета вы не указывали паспортных данных, то мы ничем не сможем вам помочь, так как, удалив Интернет.Кошелек, вы удалили всю информацию, идентифицирующую вас как владельца счета. После открытия очередного счета настоятельно рекомендуем создавать резервную копию Интернет.Кошелька. Если при открытии счета вы указывали свои паспортные данные, то мы сможем вернуть вам деньги." (http://money.yandex.ru/?id=101740#qu3). Денег было не много, но все-таки обидно.
Так что не надо поносить труд тех, кто честно и качественно делает свою работу.
28/09/2004
2 Александр
Слушай а ты не думал, что при переустановке Виндов надо все нужные ТЕБЕ файлы сохранять?
А если ты потрешь папку Мои документы, то будешь наезжать на Microsoft?
Вообще-то я Вебманями уже 1,5 года пользуюсь и они всегда и везде пишут ДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ФАЙЛА КЛЮЧЕЙ вот я и делал, даже на CD закатал и нет проблем, За свои действия сам и отвечай, а то я хард отформатировал а вебмани виноваты.
У меня друг восстанавливал ключи и все нормально, а про документы что их можно отсылать все вместе на сайте написано, ну и если сам не дурак то сообразитьлегко, что если два документа в один адрес отправлять, то можно в одном письме.
2 Александр
Слушай а ты не думал, что при переустановке Виндов надо все нужные ТЕБЕ файлы сохранять?
А если ты потрешь папку Мои документы, то будешь наезжать на Microsoft?
Вообще-то я Вебманями уже 1,5 года пользуюсь и они всегда и везде пишут ДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ФАЙЛА КЛЮЧЕЙ вот я и делал, даже на CD закатал и нет проблем, За свои действия сам и отвечай, а то я хард отформатировал а вебмани виноваты.
У меня друг восстанавливал ключи и все нормально, а про документы что их можно отсылать все вместе на сайте написано, ну и если сам не дурак то сообразитьлегко, что если два документа в один адрес отправлять, то можно в одном письме.
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