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Вопрос юристам о Webmoney.
10/10/2003
РамиЗ, спорить с вами бесплоезно, потому что вы как-то неадекватно действительность воспринимаете.
Да, я говорю про серьезный бизнес (нефть, алмазы :)) Но я нигде не говорил, что я в этом бизнесе, и что это мой бизнес. Хотя среди моих знакомых и клиентов есть люди, которые в этом бизнесе. Что касается вашего бизнеса, как хостера, да флаг вам в руки! принимайте хоть ВМ, хоть стеклянные бусы, ваше право. И даже ваши "понты" 100 клиентов по 100$ я обсуждать не буду. У вас же техплощадка своя, трафик бесплатный, канальному вы не платите. работате один и налогов не платите :)
Хорошо, если вы до моих цифр дотягивате, в чистом виде.
Всех благ!
РамиЗ, спорить с вами бесплоезно, потому что вы как-то неадекватно действительность воспринимаете.
Да, я говорю про серьезный бизнес (нефть, алмазы :)) Но я нигде не говорил, что я в этом бизнесе, и что это мой бизнес. Хотя среди моих знакомых и клиентов есть люди, которые в этом бизнесе. Что касается вашего бизнеса, как хостера, да флаг вам в руки! принимайте хоть ВМ, хоть стеклянные бусы, ваше право. И даже ваши "понты" 100 клиентов по 100$ я обсуждать не буду. У вас же техплощадка своя, трафик бесплатный, канальному вы не платите. работате один и налогов не платите :)
Хорошо, если вы до моих цифр дотягивате, в чистом виде.
Всех благ!
10/10/2003
2Interes
У ЯндексДенег в настоящее время нет никаких отношений с банком Таврический .
При выводе из системы на Р/С деньги приходят от ЗАО , с формулировкой возврат аванса (что свидетельствует о том что бухгалтерия в этом ЗАО ведется как "упрощенка"), и никакими ПФП о которых громко заявлял Яндекс год назад ,там и не пахнет.
Но несмотря на это не слушайте местных многословов - плохо ,это когда нет денег , ни бумажных ,ни электронных , ни возвратов аванса и хорошо когда они есть . Главный вопрос - как их заработать ?
А слушать лузеров в чем они хранили бы если бы у них было - только время терять.
2Interes
У ЯндексДенег в настоящее время нет никаких отношений с банком Таврический .
При выводе из системы на Р/С деньги приходят от ЗАО , с формулировкой возврат аванса (что свидетельствует о том что бухгалтерия в этом ЗАО ведется как "упрощенка"), и никакими ПФП о которых громко заявлял Яндекс год назад ,там и не пахнет.
Но несмотря на это не слушайте местных многословов - плохо ,это когда нет денег , ни бумажных ,ни электронных , ни возвратов аванса и хорошо когда они есть . Главный вопрос - как их заработать ?
А слушать лузеров в чем они хранили бы если бы у них было - только время терять.
10/10/2003
Как заработать конечно главная проблема и возможно ЭД в этом помогают.
Но как еще сделать чтобы не отняли их потом - это проблема 2.
И меня например формулировка возврат аванса сильно напрягает в этом плане - я ж никакого аванса не давал, да еще у меня был НДС между прочим да я еще товар отгрузил и должен потребителю чек дать. Конечно можно все провести через левую пятку. Но как то не хочется.
Как заработать конечно главная проблема и возможно ЭД в этом помогают.
Но как еще сделать чтобы не отняли их потом - это проблема 2.
И меня например формулировка возврат аванса сильно напрягает в этом плане - я ж никакого аванса не давал, да еще у меня был НДС между прочим да я еще товар отгрузил и должен потребителю чек дать. Конечно можно все провести через левую пятку. Но как то не хочется.
10/10/2003
Господа, за вами и в самом деле не угнаться!.. :) Что ж, попробую хоть основные моменты...
Во-первых, и это самое основное. Запомните: деньги, выпускаемые ФРС США, ЦБ РФ, и т.д. вплоть до последнего нацбанка какой-нибудь африканской страны, НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ АБСОЛЮТНО НИЧЕМ - это знает любой студент, обучающийся по экономической специальности. Не будем углубляться тут в то, почему так сложилось исторически, а также что такое "золотовалютные резервы", функция которых иная, нежели "обеспечение" обязательств эмитентов бумажных денег. Ключевой момент здесь таков - бумажные деньги "обеспечены" шкурой того, кто осмелиться их не принять, т.е. ВНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ принуждение. Вот, например, шейхи вывели свои капиталы из баксов - и где сейчас Ирак? ;)
В отличие от бумажных, ЭД, КАК ПРАВИЛО, чем-то обеспечены. Это и понятно: поскольку бумажные деньги гос-ва просто ЗАСТАВЛЯЮТ использовать в кач. плат. средства, эмитенты ЭД не обладают подобными "полномочиями", поэтому для них важно СДЕЛАТЬ их плат. средства ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ для расчётов. Чувствуете разницу? Конечно, если поставить на чаши весов обеспечение, допустим, еголда - слитки золота, платины, палладия, и "обеспечение" того же доллара - американские флоты, ВВС, ядерное оружие, нацгвардия, ФБР и "ещё много страшных слов", конечно же, еголд здесь проиграет по абс. удельному весу. Но, извините, у еголда обеспечение-то реальное, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, в отличие от госденег США и других гос-в, которые "обеспечены" ничуть не лучше чем советский рубль.
Я хочу, чтобы вы вот это бы поняли, здесь ключевой момент. Одно время совок наводил страх на весь мир, ну и где он сейчас? Понимаете, можно весь мир запугать и заставить играть по своим правилам, но нельзя обмануть природу. Если в самой сути существующих госденег и основанной на ней банковской системе нарушены фундаментальные принципы кредита - она рано или поздно обречена на провал.
Почему так интересны ЭД? Неужели только своей "электронной" сутью? Ну, это быть может в России важно, а в Америке, где те же банковские операции отлично автоматизированы? Нет, на мой взгляд, главный интерес к ним пока ещё не проснулся, и будет основан он именно на их здоровой с точки зрения фундаментальных законов экономики сути, в отличие от госденег.
Ещё хотелось бы пару слов по рублю. Рубль не является не только ликвидной, как Вы тут пишите, но и даже свободно конвертируемой валютой. Это записано в цитируемом здесь же ФЗ "О валютном регулировании". Т.е. ГОС-ВО НА АБСОЛЮТНО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ МОЖЕТ ВООБЩЕ ЗАПРЕТИТЬ ОБМЕН РУБЛЕЙ НА ЧТО-ЛИБО ЕЩЁ, для этого даже Думе голосовать не надо. Думаю, что такие фантики вообще не имеют будущего, их надо сливать быстрее всего.
Не знаю, как Яндекс.Деньги, но ПейКэш раньше были привязаны к банковскому счёту, т.е. это не ЭД, а опять же, бумажка.
Что касается налоговой и т.п. ЭД, в классической форме - имущественные права, не формализованные в законодательстве большинства юрисдикций. Передача этих прав, по идее, не должна облагаться налогом. Проблема ввода-вывода, на мой взгляд, вами сильно завышается, и проистекает из-за пока небольшого распространения ЭД.
Господа, за вами и в самом деле не угнаться!.. :) Что ж, попробую хоть основные моменты...
Во-первых, и это самое основное. Запомните: деньги, выпускаемые ФРС США, ЦБ РФ, и т.д. вплоть до последнего нацбанка какой-нибудь африканской страны, НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ АБСОЛЮТНО НИЧЕМ - это знает любой студент, обучающийся по экономической специальности. Не будем углубляться тут в то, почему так сложилось исторически, а также что такое "золотовалютные резервы", функция которых иная, нежели "обеспечение" обязательств эмитентов бумажных денег. Ключевой момент здесь таков - бумажные деньги "обеспечены" шкурой того, кто осмелиться их не принять, т.е. ВНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ принуждение. Вот, например, шейхи вывели свои капиталы из баксов - и где сейчас Ирак? ;)
В отличие от бумажных, ЭД, КАК ПРАВИЛО, чем-то обеспечены. Это и понятно: поскольку бумажные деньги гос-ва просто ЗАСТАВЛЯЮТ использовать в кач. плат. средства, эмитенты ЭД не обладают подобными "полномочиями", поэтому для них важно СДЕЛАТЬ их плат. средства ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ для расчётов. Чувствуете разницу? Конечно, если поставить на чаши весов обеспечение, допустим, еголда - слитки золота, платины, палладия, и "обеспечение" того же доллара - американские флоты, ВВС, ядерное оружие, нацгвардия, ФБР и "ещё много страшных слов", конечно же, еголд здесь проиграет по абс. удельному весу. Но, извините, у еголда обеспечение-то реальное, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, в отличие от госденег США и других гос-в, которые "обеспечены" ничуть не лучше чем советский рубль.
Я хочу, чтобы вы вот это бы поняли, здесь ключевой момент. Одно время совок наводил страх на весь мир, ну и где он сейчас? Понимаете, можно весь мир запугать и заставить играть по своим правилам, но нельзя обмануть природу. Если в самой сути существующих госденег и основанной на ней банковской системе нарушены фундаментальные принципы кредита - она рано или поздно обречена на провал.
Почему так интересны ЭД? Неужели только своей "электронной" сутью? Ну, это быть может в России важно, а в Америке, где те же банковские операции отлично автоматизированы? Нет, на мой взгляд, главный интерес к ним пока ещё не проснулся, и будет основан он именно на их здоровой с точки зрения фундаментальных законов экономики сути, в отличие от госденег.
Ещё хотелось бы пару слов по рублю. Рубль не является не только ликвидной, как Вы тут пишите, но и даже свободно конвертируемой валютой. Это записано в цитируемом здесь же ФЗ "О валютном регулировании". Т.е. ГОС-ВО НА АБСОЛЮТНО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ МОЖЕТ ВООБЩЕ ЗАПРЕТИТЬ ОБМЕН РУБЛЕЙ НА ЧТО-ЛИБО ЕЩЁ, для этого даже Думе голосовать не надо. Думаю, что такие фантики вообще не имеют будущего, их надо сливать быстрее всего.
Не знаю, как Яндекс.Деньги, но ПейКэш раньше были привязаны к банковскому счёту, т.е. это не ЭД, а опять же, бумажка.
Что касается налоговой и т.п. ЭД, в классической форме - имущественные права, не формализованные в законодательстве большинства юрисдикций. Передача этих прав, по идее, не должна облагаться налогом. Проблема ввода-вывода, на мой взгляд, вами сильно завышается, и проистекает из-за пока небольшого распространения ЭД.
10/10/2003
2 Noone:
Хотелось бы ещё пару слов о ВМ и рублях. На самом деле, ВМ представляет собой конгломерат различных форм ЭД. Например, WMR - это по сути депозитарная расписка на векселя, номинированные в рублях, т.е. конструкция на основе формализованных в законодательстве РФ правоотношений. WMZ не имеет отношения к рублям вообще и не существуют "на территории РФ".
P.S. На самом деле, ВМ и те "идеальные ЭД", которые я описал в пред. постинге - немного разные вещи. Можно сказать, что существующие ПС типа ВМ находятся на пути к идеальным ЭД, предпосылки - см. выше.
2 Noone:
Хотелось бы ещё пару слов о ВМ и рублях. На самом деле, ВМ представляет собой конгломерат различных форм ЭД. Например, WMR - это по сути депозитарная расписка на векселя, номинированные в рублях, т.е. конструкция на основе формализованных в законодательстве РФ правоотношений. WMZ не имеет отношения к рублям вообще и не существуют "на территории РФ".
P.S. На самом деле, ВМ и те "идеальные ЭД", которые я описал в пред. постинге - немного разные вещи. Можно сказать, что существующие ПС типа ВМ находятся на пути к идеальным ЭД, предпосылки - см. выше.
11/10/2003
Извине, НЭ, уже становится скучно.
"Запомните: деньги, выпускаемые ФРС США, ЦБ РФ, и т.д. вплоть до последнего нацбанка какой-нибудь африканской страны, НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ АБСОЛЮТНО НИЧЕМ"
И
"В отличие от бумажных, ЭД, КАК ПРАВИЛО, чем-то обеспечены"
Подобный бред редко встретишь. Тем более, что WM приязаны к "бумажным" деньгам.
Как говаривал старик Альберт, В мире есть 2 бесконечности - вселенная и глупость. Впрочем в бесконечности вселенной я не уверен.
НЭ, я сваливаю из этого топика.
Напишу статью с доказательствами, что ЭД - это "ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ" (потому что ПС никогда не вернет запущенные в нее средства, да их и не попросят, вобщем-то) - ПРИШЛЮ ССЫЛКУ.
Извине, НЭ, уже становится скучно.
"Запомните: деньги, выпускаемые ФРС США, ЦБ РФ, и т.д. вплоть до последнего нацбанка какой-нибудь африканской страны, НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ АБСОЛЮТНО НИЧЕМ"
И
"В отличие от бумажных, ЭД, КАК ПРАВИЛО, чем-то обеспечены"
Подобный бред редко встретишь. Тем более, что WM приязаны к "бумажным" деньгам.
Как говаривал старик Альберт, В мире есть 2 бесконечности - вселенная и глупость. Впрочем в бесконечности вселенной я не уверен.
НЭ, я сваливаю из этого топика.
Напишу статью с доказательствами, что ЭД - это "ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ" (потому что ПС никогда не вернет запущенные в нее средства, да их и не попросят, вобщем-то) - ПРИШЛЮ ССЫЛКУ.
11/10/2003
Давайте разграничим
- использование ЭД для накопления
- использование ЭД для коммерции
- использование ЭД для передачи денег
Насчет накопления - я вообще не думаю что это вопрос стоящий обсуждения
ЭД - не деньги а права на деньги
Потому когда Вы говорите скажем что храните деньги в e-gold - вы храните не в e-gold a в депозитарии слитков или где там (раньше у них был G&SR что сейчас не знаю)
так что вы инвестировали в металл а e-gold - ваш брокер по аналогии с рынком акций.
Ну и причем тут ЭД - акции опционы и фьючерсы давно торгуются в электронном виде. Разницы никакой.
В брокера не нвестируют и брокер не есть тот кто хранит.
ВМ в этом смысле еще хуже - вы ж деньги храните на счете оффшорного банка только и всего. Причем не на своем счете. К счету Вы не имеете доступа. Откройте свой счет - лучше будет (раз уж у Вас есть что хранить).
Что касается использования в коммерции - так тут совершенно верно сказано - ЭД в законодательстве не сущесвуют.
А коммерция осуществляется по законодательству - иначе это незаконное предпринимательство. И то что ЭД нет в законодательстве означает что если Вы коммерцией занимаетесь Вы должны свести ЭД с помощью некой схемы к деньгам обычным.
Если б это было так легко!
Наконец использование для передачи денег. Да - вот тут - как раз - просто блеск. Лучше - трудно придумать. так что если вы просто передаете деньги - и это НИКАК не связано с юридическими обязательствами возникающими у сторон - то просто отлично.
Например передать деньги на свой анонимный счет в кокосовых островах - инкогнито. Идеально.
Давайте разграничим
- использование ЭД для накопления
- использование ЭД для коммерции
- использование ЭД для передачи денег
Насчет накопления - я вообще не думаю что это вопрос стоящий обсуждения
ЭД - не деньги а права на деньги
Потому когда Вы говорите скажем что храните деньги в e-gold - вы храните не в e-gold a в депозитарии слитков или где там (раньше у них был G&SR что сейчас не знаю)
так что вы инвестировали в металл а e-gold - ваш брокер по аналогии с рынком акций.
Ну и причем тут ЭД - акции опционы и фьючерсы давно торгуются в электронном виде. Разницы никакой.
В брокера не нвестируют и брокер не есть тот кто хранит.
ВМ в этом смысле еще хуже - вы ж деньги храните на счете оффшорного банка только и всего. Причем не на своем счете. К счету Вы не имеете доступа. Откройте свой счет - лучше будет (раз уж у Вас есть что хранить).
Что касается использования в коммерции - так тут совершенно верно сказано - ЭД в законодательстве не сущесвуют.
А коммерция осуществляется по законодательству - иначе это незаконное предпринимательство. И то что ЭД нет в законодательстве означает что если Вы коммерцией занимаетесь Вы должны свести ЭД с помощью некой схемы к деньгам обычным.
Если б это было так легко!
Наконец использование для передачи денег. Да - вот тут - как раз - просто блеск. Лучше - трудно придумать. так что если вы просто передаете деньги - и это НИКАК не связано с юридическими обязательствами возникающими у сторон - то просто отлично.
Например передать деньги на свой анонимный счет в кокосовых островах - инкогнито. Идеально.
11/10/2003
Пардон, не сдержался :)
Нуун: "использование для передачи денег. Да - вот тут - как раз - просто блеск"
Ну какой "блеск". Муть сплошная!
С чего все началось? Я в России заряжаю 100.000 гринов в WM и получаю их на кокосовых островах.
Только прежде чем из "зарядить", надо сильно озаботиться тем, что бы найти на кокосовых островах идиота, который мне за 100.000 WM выплатит 100.000-комиссия гринов. :))
Ребятки, ЭД не имеют сети обменных пунктов ! И это не случайность, а норма существования ПС ЭД. Обмен (ввод и вывод) отдан на откуп частникам, а за их деятельность ПС ответственности не несут! Т.е. реально настоящие деньги попавшие в систему из нее уже не выводятся! А выводятся (иногда) только вновь поступающие деньги и от владельцев "обменников". Но не самой системы!
А сама система генерит "предоплаченные карточки" в неограниченном объеме. Продавая их дилерам и "обменникам" она уже берет нормальные деньги и берет навсегда. Все дальнейшие риски несут клиенты системы и обменники.
Это идеальный способ честного отъема денег. Просто супер! Мои аплодисменты!
Пардон, не сдержался :)
Нуун: "использование для передачи денег. Да - вот тут - как раз - просто блеск"
Ну какой "блеск". Муть сплошная!
С чего все началось? Я в России заряжаю 100.000 гринов в WM и получаю их на кокосовых островах.
Только прежде чем из "зарядить", надо сильно озаботиться тем, что бы найти на кокосовых островах идиота, который мне за 100.000 WM выплатит 100.000-комиссия гринов. :))
Ребятки, ЭД не имеют сети обменных пунктов ! И это не случайность, а норма существования ПС ЭД. Обмен (ввод и вывод) отдан на откуп частникам, а за их деятельность ПС ответственности не несут! Т.е. реально настоящие деньги попавшие в систему из нее уже не выводятся! А выводятся (иногда) только вновь поступающие деньги и от владельцев "обменников". Но не самой системы!
А сама система генерит "предоплаченные карточки" в неограниченном объеме. Продавая их дилерам и "обменникам" она уже берет нормальные деньги и берет навсегда. Все дальнейшие риски несут клиенты системы и обменники.
Это идеальный способ честного отъема денег. Просто супер! Мои аплодисменты!
12/10/2003
2 Константин
Вот здесь Вы кажется заблуждаетесь , причем дважды.
1. Наличие "чужих" обменных пунктов - это как раз сила системы , т.е. система становится более инерционной , с точки зрения пользователя системы денег.
2. У Сбербанка нет собственной системы . Сбербанк как раз плодит "чужие" обменные пункты для платежной системы ЦБ РФ.
Это существенно, на мой взгляд , так как проясняет Ваши ошибки в начальных установках - с логикой - то у Вас все в порядке , просто точка отправления умозаключений на мой взгляд смещена.
2 Константин
Вот здесь Вы кажется заблуждаетесь , причем дважды.
1. Наличие "чужих" обменных пунктов - это как раз сила системы , т.е. система становится более инерционной , с точки зрения пользователя системы денег.
2. У Сбербанка нет собственной системы . Сбербанк как раз плодит "чужие" обменные пункты для платежной системы ЦБ РФ.
Это существенно, на мой взгляд , так как проясняет Ваши ошибки в начальных установках - с логикой - то у Вас все в порядке , просто точка отправления умозаключений на мой взгляд смещена.
12/10/2003
Извините, еще добавлю.
Особенно Ваш пример с WU неудачен , т.е. ЧУДОВИЩНО неудачен. У WU ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ пункты обмена ЧУЖИЕ , а сам WU только КЛИРИНГ.
Вот написал и понял , что Вы видимо непрофессионал в финансах , в оправдание скажу , что и профессионалы -то редко над этими вещами задумываются.
Извините, еще добавлю.
Особенно Ваш пример с WU неудачен , т.е. ЧУДОВИЩНО неудачен. У WU ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ пункты обмена ЧУЖИЕ , а сам WU только КЛИРИНГ.
Вот написал и понял , что Вы видимо непрофессионал в финансах , в оправдание скажу , что и профессионалы -то редко над этими вещами задумываются.
12/10/2003
2 Легал.
"1. Наличие "чужих" обменных пунктов - это как раз сила системы , т.е. система становится более инерционной , с точки зрения пользователя системы денег."
Так, уважаемый, давайте котлеты отдельно, а мухи отдельно.
Если рассматривать все с позиции ПС, то "1. Наличие "чужих" обменных пунктов - это как раз сила системы , т.е. система становится более инерционной , с точки зрения пользователя системы денег."
абсолютно справедливо! Система отъема денег работает изумительно! Как нипель, всегда только в одну сторону - в сторону системы. Объясню на примере.
Вы - владелец обменного пункта системы, вы меняете ЭД на деньги и наоборот. Вариант "деньги на ЭД". Где вы берете ЭД? правильно - в ПС. За СВОИ настоящие деньги. Если берете много ЭД в ПС, с вас даже комиссию не берут. Т.е. вы зарядили в ПС деньги. И продаете юзерам ЭД, возвращая свои же деньги + ваша комиссия.
Теперь вариант обмена ЭД на деньги. Где вы берете деньги? В ПС? Да ничуть не бывало! Тут она вам комиссию уже не прощает! Да, она вам вернет деньги, но если вы их возьмете, что бы выдать их своему клиенту в обмен на его ЭД, вы сработаете БЕСПЛАТНО, поскольку сделать комиссию такой, что бы и вам что то перепало вы не сможете (иначе клиент пойдет сразу в систему, хотя это и заморочнее). И поскольку вы то захотите заработать на этой операции хоть что то, то вы скорее всего купите ЭД у клиента ЗА СВОИ деньги.
Т.е. ПС опять не прогаре :)! Деньги из нее "не ушли".
Поэтому упомянутая вами "инерционность" как раз на-руку ПС. Жадные до денег "обменники" будут продолжать накачивать и накачивать ПС деньгами, своими и "клиентов". Сама же система только принимает, а выдает - по очень чуть-чуть.
Я же сказал, что это ГЕНИАЛЬНАЯ СИСТЕМА относительно честного отъема денег у населения.
Настолько гениальная, что мне даже захотелось свою сделать :). Владелец ПС только получает (его резервный фонд может составлять 2-5% от введенных, больше не потребуется. Остальные - в полном его распоряжении и практически никогда не будут востребованы. Обязательно найдется какой нить жадноватый "УрюпинскПай", который на просьбу о ВЫВОДЕ средств, охотно отдаст клиенту свои, что б комиссию не терять. Что ж ему "по-нулям" работать :).
Когда у меня 2 года назад был свой обменный пункт WM и я понял, что занимаюсь только закачкой денег в ПС (только эта операция приносит прибыль реально, потому что обратно либо без прибыли, либо снова "инвестируй" ПС), я решил свернуться по быстрому. Понимая. что я потеряю всю прибыль, если начну выводить из ПС настоящие деньги (а ЭД была уже 5-ти значная сумма), проделал такой финт. Договорившись с ПС я купил у нее предоплаченные карточки на всю сумму имевшихся у меня WM и больше настоящих денег туда не закачивал. А только продавал карточки. На счастье, подвернулось несколько полоумных трейдеров, которые у меня все быстро скупили. Так мне удалось быстро и безболезненно вытащить свои деньги из ПС (еще и чуть-чуть заработать :)).
Что делать простым обывателям - я не знаю :)
Я думаю вариант "с точки зрения пользователя ПС" и рассказывать не стоит - я уже много про это писал.
Что касается остальных пунктов, то если я непрофессионал, то вы, простите, полный дилетант :)
Ставить на одну доску ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВА и САМОПАЛЬНУЮ ПС - ну я не знаю, как нужно в этом не разбираться.
Рубль - какой он не плохой, деревянный, такой-сякой - это ЕДИНСТВЕННОЕ платежное средство. Другого рубля (параллельного) не может быть в принципе, согласны. И все банки (вкл СБ) работают с этим пл. средством. В США -$, у нас - рубль и т.д.
Системы же ЭД плодятся как тараканы (к счастью, и дохнут так же). ЛЮБОЙ может открыть свою ПС. Можете даже в качестве пл. средств такой системы меру навоза (ведро, например) - тоже полезная штука, у дачников будет популярна :)
Что касается WU - мне наплевать, что это "только клиринг". А попробуйте вы открыть у себя пункт WU без ИХ санкции. Только вас там ждут :). У них деньги крутятся только у них. Просто не надо идентифицировать РАСПОЛОЖЕНИЕ пунктов WU и их ВЛАДЕЛЬЦЕВ. Кроме того WU не вводит в оборот "свою валюту". Она просто имеет комиссию с того, что есть. Т.е. работает с настоящими деньгами. Между WU и ЭД - пропасть.
2 Легал.
"1. Наличие "чужих" обменных пунктов - это как раз сила системы , т.е. система становится более инерционной , с точки зрения пользователя системы денег."
Так, уважаемый, давайте котлеты отдельно, а мухи отдельно.
Если рассматривать все с позиции ПС, то "1. Наличие "чужих" обменных пунктов - это как раз сила системы , т.е. система становится более инерционной , с точки зрения пользователя системы денег."
абсолютно справедливо! Система отъема денег работает изумительно! Как нипель, всегда только в одну сторону - в сторону системы. Объясню на примере.
Вы - владелец обменного пункта системы, вы меняете ЭД на деньги и наоборот. Вариант "деньги на ЭД". Где вы берете ЭД? правильно - в ПС. За СВОИ настоящие деньги. Если берете много ЭД в ПС, с вас даже комиссию не берут. Т.е. вы зарядили в ПС деньги. И продаете юзерам ЭД, возвращая свои же деньги + ваша комиссия.
Теперь вариант обмена ЭД на деньги. Где вы берете деньги? В ПС? Да ничуть не бывало! Тут она вам комиссию уже не прощает! Да, она вам вернет деньги, но если вы их возьмете, что бы выдать их своему клиенту в обмен на его ЭД, вы сработаете БЕСПЛАТНО, поскольку сделать комиссию такой, что бы и вам что то перепало вы не сможете (иначе клиент пойдет сразу в систему, хотя это и заморочнее). И поскольку вы то захотите заработать на этой операции хоть что то, то вы скорее всего купите ЭД у клиента ЗА СВОИ деньги.
Т.е. ПС опять не прогаре :)! Деньги из нее "не ушли".
Поэтому упомянутая вами "инерционность" как раз на-руку ПС. Жадные до денег "обменники" будут продолжать накачивать и накачивать ПС деньгами, своими и "клиентов". Сама же система только принимает, а выдает - по очень чуть-чуть.
Я же сказал, что это ГЕНИАЛЬНАЯ СИСТЕМА относительно честного отъема денег у населения.
Настолько гениальная, что мне даже захотелось свою сделать :). Владелец ПС только получает (его резервный фонд может составлять 2-5% от введенных, больше не потребуется. Остальные - в полном его распоряжении и практически никогда не будут востребованы. Обязательно найдется какой нить жадноватый "УрюпинскПай", который на просьбу о ВЫВОДЕ средств, охотно отдаст клиенту свои, что б комиссию не терять. Что ж ему "по-нулям" работать :).
Когда у меня 2 года назад был свой обменный пункт WM и я понял, что занимаюсь только закачкой денег в ПС (только эта операция приносит прибыль реально, потому что обратно либо без прибыли, либо снова "инвестируй" ПС), я решил свернуться по быстрому. Понимая. что я потеряю всю прибыль, если начну выводить из ПС настоящие деньги (а ЭД была уже 5-ти значная сумма), проделал такой финт. Договорившись с ПС я купил у нее предоплаченные карточки на всю сумму имевшихся у меня WM и больше настоящих денег туда не закачивал. А только продавал карточки. На счастье, подвернулось несколько полоумных трейдеров, которые у меня все быстро скупили. Так мне удалось быстро и безболезненно вытащить свои деньги из ПС (еще и чуть-чуть заработать :)).
Что делать простым обывателям - я не знаю :)
Я думаю вариант "с точки зрения пользователя ПС" и рассказывать не стоит - я уже много про это писал.
Что касается остальных пунктов, то если я непрофессионал, то вы, простите, полный дилетант :)
Ставить на одну доску ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВА и САМОПАЛЬНУЮ ПС - ну я не знаю, как нужно в этом не разбираться.
Рубль - какой он не плохой, деревянный, такой-сякой - это ЕДИНСТВЕННОЕ платежное средство. Другого рубля (параллельного) не может быть в принципе, согласны. И все банки (вкл СБ) работают с этим пл. средством. В США -$, у нас - рубль и т.д.
Системы же ЭД плодятся как тараканы (к счастью, и дохнут так же). ЛЮБОЙ может открыть свою ПС. Можете даже в качестве пл. средств такой системы меру навоза (ведро, например) - тоже полезная штука, у дачников будет популярна :)
Что касается WU - мне наплевать, что это "только клиринг". А попробуйте вы открыть у себя пункт WU без ИХ санкции. Только вас там ждут :). У них деньги крутятся только у них. Просто не надо идентифицировать РАСПОЛОЖЕНИЕ пунктов WU и их ВЛАДЕЛЬЦЕВ. Кроме того WU не вводит в оборот "свою валюту". Она просто имеет комиссию с того, что есть. Т.е. работает с настоящими деньгами. Между WU и ЭД - пропасть.
13/10/2003
Константин, эко Вас понесло. Я конечно все понимаю, и обменного пункта своего у меня в WM нет , но чтобы понять глубину Вашей паранойи по поводу ЭД объясните в чем разница между купить у ПС электронные деньги или их предоплаченные карточки? В чем смысл Вашей "счастливой" комбинации, с помощью которой Вы так удачно избежали краха WM,а другие лохи этого не понимают?
Насчет Ваших пузырей про недопустимость сравнения ЦБ РФ и ПС - размер в данном случае не имеет значения.
У Вас винигрет в голове состоящий из мелконарезанных функций фининститутов(банков в том числе)- эмиссионной,инвестиционной и расчетной . Оттого Вам и кажется что держать свои крохи в банке типа этого http://www.compromat.ru/main/fridman/image/shema.gif намного круче чем зарабатывать на обмене Яндекс.денег на e-gold .
P.S. И смиритесь с тем что WU ничем для вас как пользователя или владельца обменного пункта юридически не отличается от WM (разве что в последней проценты в пять раз меньше).
А за дилетанта СПАСИБО, лучшей похвалы для меня нет - ибо все что сделано нового, сделано дилетантами.
Константин, эко Вас понесло. Я конечно все понимаю, и обменного пункта своего у меня в WM нет , но чтобы понять глубину Вашей паранойи по поводу ЭД объясните в чем разница между купить у ПС электронные деньги или их предоплаченные карточки? В чем смысл Вашей "счастливой" комбинации, с помощью которой Вы так удачно избежали краха WM,а другие лохи этого не понимают?
Насчет Ваших пузырей про недопустимость сравнения ЦБ РФ и ПС - размер в данном случае не имеет значения.
У Вас винигрет в голове состоящий из мелконарезанных функций фининститутов(банков в том числе)- эмиссионной,инвестиционной и расчетной . Оттого Вам и кажется что держать свои крохи в банке типа этого http://www.compromat.ru/main/fridman/image/shema.gif намного круче чем зарабатывать на обмене Яндекс.денег на e-gold .
P.S. И смиритесь с тем что WU ничем для вас как пользователя или владельца обменного пункта юридически не отличается от WM (разве что в последней проценты в пять раз меньше).
А за дилетанта СПАСИБО, лучшей похвалы для меня нет - ибо все что сделано нового, сделано дилетантами.
13/10/2003
" обменного пункта своего у меня в WM нет"
Ну Ё-ёлы-палы, а туда же, г-н теоретик, спорить и учить! Хамить - ума не надо, достаточно прочитать 2-3 "вумные" книжки "про финансы"
"в чем разница между купить у ПС электронные деньги или их предоплаченные карточки"
В ЛИКВИДНОСТИ, юноша, а ликвидности (надеюсь значение не надо оюъяснять?)
Имея ЭД "на счету возникает геиор их продать БЫСТРО. А карточки продавались "в лёт", сразу давая КЭШ. Причем + комиссия.
"размер в данном случае не имеет значения." Ну да, ну да... Тогда чего мелочиться, давайте сравнивать не с рублями, а с $ и Евро. Чего там!
Только вот я могу за деньги купить другие деньги. любые. Даже ЭД :). За вот за ЭД "типа WM" мне купить ЭД "типа ЯД" сложновато. Надо найти обменник, которые это сделает. Или купить за ЭД что то действительно крупное (даже не недвижимость, а скажем автомобиль) - ну очень сложно. А вот рубли берут охотно и весьма :).
"А за дилетанта СПАСИБО" - сколько угодно, юноша! Аргументов "против" у вас реальных нет и быть не может, кроме детской слюны. А ЭТО - не убедительно. Капризных детей я в своей жизни насмотрелся.
" обменного пункта своего у меня в WM нет"
Ну Ё-ёлы-палы, а туда же, г-н теоретик, спорить и учить! Хамить - ума не надо, достаточно прочитать 2-3 "вумные" книжки "про финансы"
"в чем разница между купить у ПС электронные деньги или их предоплаченные карточки"
В ЛИКВИДНОСТИ, юноша, а ликвидности (надеюсь значение не надо оюъяснять?)
Имея ЭД "на счету возникает геиор их продать БЫСТРО. А карточки продавались "в лёт", сразу давая КЭШ. Причем + комиссия.
"размер в данном случае не имеет значения." Ну да, ну да... Тогда чего мелочиться, давайте сравнивать не с рублями, а с $ и Евро. Чего там!
Только вот я могу за деньги купить другие деньги. любые. Даже ЭД :). За вот за ЭД "типа WM" мне купить ЭД "типа ЯД" сложновато. Надо найти обменник, которые это сделает. Или купить за ЭД что то действительно крупное (даже не недвижимость, а скажем автомобиль) - ну очень сложно. А вот рубли берут охотно и весьма :).
"А за дилетанта СПАСИБО" - сколько угодно, юноша! Аргументов "против" у вас реальных нет и быть не может, кроме детской слюны. А ЭТО - не убедительно. Капризных детей я в своей жизни насмотрелся.
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