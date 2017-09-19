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Вопрос по системе аналитике Roistat
19/09/2017
Здравствуйте! Мы сотрудничали с сервисом около 6 месяцев за это время у нас было много проблем. В первую очередь основной минус это коллтрекинг. Они используют, так называемую "динамическую" подмену. Выглядит это так:
вашему сайту предоставляется некий пул телефонных номеров и в любой момент они полностью могут изменить ваши номера телефонов. Таким образом если ваш клиент записал номер телефона и перезвонил вам позднее он не просто испортит статистику коллтрекинга (как бывает у коллег в динамике), он просто не дозвониться до вас. Вариантов потерять клиентов куча. У нас в самый сезон так и произошло (2 раза) и мы потеряли около 300 звонков наших клиентов, по причине такого изменения пула номеров (естественно они не предупреждают своих клиентов, что происходит замена). Делается это для экономии затрат на более дешевых провайдерах связи. Судите сами насколько вам дОроги звонки ваших клиентов. Мое мнение, что это самое важное в любом бизнесе.
Второй момент - это интеграция ройстат с ЦРМ системой. Без этой интеграции система не представляет никакого интереса. Если у вас не АмоЦРМ или не Битрикс24, а не популярная система эта интеграция очень сложная. В нашем случае оказалась невозможной. Проблема в том, что мы потратили на нее много времени (больше 4 месяцев) и денег (на доработку ЦРМ системы). Через 4 месяца менеджер из Ройсатат просто отказал в интеграции и свернул проект. Я считаю, что они просто не справляются с возложенными на себя нагрузками.
Третье, в системе нет некоторых отчетов, которые доступны в стандартных системах коллтрекинга и доработать их невозможно, это сильно затрудняет работу.
Думайте сами нужна ли вам такая аналитика или нет.
Здравствуйте! Мы сотрудничали с сервисом около 6 месяцев за это время у нас было много проблем. В первую очередь основной минус это коллтрекинг. Они используют, так называемую "динамическую" подмену. Выглядит это так:
вашему сайту предоставляется некий пул телефонных номеров и в любой момент они полностью могут изменить ваши номера телефонов. Таким образом если ваш клиент записал номер телефона и перезвонил вам позднее он не просто испортит статистику коллтрекинга (как бывает у коллег в динамике), он просто не дозвониться до вас. Вариантов потерять клиентов куча. У нас в самый сезон так и произошло (2 раза) и мы потеряли около 300 звонков наших клиентов, по причине такого изменения пула номеров (естественно они не предупреждают своих клиентов, что происходит замена). Делается это для экономии затрат на более дешевых провайдерах связи. Судите сами насколько вам дОроги звонки ваших клиентов. Мое мнение, что это самое важное в любом бизнесе.
Второй момент - это интеграция ройстат с ЦРМ системой. Без этой интеграции система не представляет никакого интереса. Если у вас не АмоЦРМ или не Битрикс24, а не популярная система эта интеграция очень сложная. В нашем случае оказалась невозможной. Проблема в том, что мы потратили на нее много времени (больше 4 месяцев) и денег (на доработку ЦРМ системы). Через 4 месяца менеджер из Ройсатат просто отказал в интеграции и свернул проект. Я считаю, что они просто не справляются с возложенными на себя нагрузками.
Третье, в системе нет некоторых отчетов, которые доступны в стандартных системах коллтрекинга и доработать их невозможно, это сильно затрудняет работу.
Думайте сами нужна ли вам такая аналитика или нет.
17/11/2017
Только начинаем использовать Роистат, пока что показалось весьма не удобным, что под это надо переделывать всю рекламу. Я не понимаю логики - у нас уже есть сформированные рекламные кампании, все размечено UTM-метками, все уже давно сформировано и анализируется через другие системы. Почему не взять то, что мы уже используем и не улучшить аналитику, а надо делать все по-другому? Странно, неудобно, долго (модерация и все прочее).
Кроме того пока не ясно как по факту будет работать коллтрэкинг. У нас в AdWords настроен оптимизатор конверсий в звонки (используется коллтрэкинг Гугла) - работает очень хорошо, с ним звонков реально стало больше. Как будет работать это в связке с Роистат (когда информация о звонках от них будет поступать в аналитику и затем в AdWors) я пока не понимаю, особенно учитывая, что разметка у них какая-то своя, а важны и ключевые слова и все прочее.
Только начинаем использовать Роистат, пока что показалось весьма не удобным, что под это надо переделывать всю рекламу. Я не понимаю логики - у нас уже есть сформированные рекламные кампании, все размечено UTM-метками, все уже давно сформировано и анализируется через другие системы. Почему не взять то, что мы уже используем и не улучшить аналитику, а надо делать все по-другому? Странно, неудобно, долго (модерация и все прочее).
Кроме того пока не ясно как по факту будет работать коллтрэкинг. У нас в AdWords настроен оптимизатор конверсий в звонки (используется коллтрэкинг Гугла) - работает очень хорошо, с ним звонков реально стало больше. Как будет работать это в связке с Роистат (когда информация о звонках от них будет поступать в аналитику и затем в AdWors) я пока не понимаю, особенно учитывая, что разметка у них какая-то своя, а важны и ключевые слова и все прочее.
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