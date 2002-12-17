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Требуется помощь в раскрутке сайта, кто поможет?
17/12/2002
Дизайн обсуждать дело неблагодарное, это точно. Но а востальном конечно, дело каждого решать что ему нужно.
Но могу сказать что тогда вопрос задан не на том форуме.
Nikon, обратитесь в какое нибудь агентство интернет рекламы, там вам приготовят хорошую рекламную компанию, но имейте в виду, что по ее окончанию все кто был на вашем сайте, еще раз туда к сожелению не придут :-(
Дизайн обсуждать дело неблагодарное, это точно. Но а востальном конечно, дело каждого решать что ему нужно.
Но могу сказать что тогда вопрос задан не на том форуме.
Nikon, обратитесь в какое нибудь агентство интернет рекламы, там вам приготовят хорошую рекламную компанию, но имейте в виду, что по ее окончанию все кто был на вашем сайте, еще раз туда к сожелению не придут :-(
18/12/2002
Спасибо за советы, ошибки с кодировкой мы исправили, теги прописали, счетчики поставили,
Насчет 40 позиций в меню я не согласен, так как из практики это получилось, сами клиенты так попросили сделать, чтобы не ходить по сайту, время не тратить и у многих в регионах связь плохая, долго страницы грузятся. Дизайн он нужен всегда конечно, но тут все же важен стиль, а не навороты типа FLASH анимации.
Так же подготовили, но пока не повесили рейтинг и форум.
Вот по доскам объявлений хотим дать рекламу, но пока не можем выбрать исполнителя.
Нашли программы ипанадир и постер на вебкард ру
Какая на ваш взгляд лучше?
Спасибо за советы, ошибки с кодировкой мы исправили, теги прописали, счетчики поставили,
Насчет 40 позиций в меню я не согласен, так как из практики это получилось, сами клиенты так попросили сделать, чтобы не ходить по сайту, время не тратить и у многих в регионах связь плохая, долго страницы грузятся. Дизайн он нужен всегда конечно, но тут все же важен стиль, а не навороты типа FLASH анимации.
Так же подготовили, но пока не повесили рейтинг и форум.
Вот по доскам объявлений хотим дать рекламу, но пока не можем выбрать исполнителя.
Нашли программы ипанадир и постер на вебкард ру
Какая на ваш взгляд лучше?
18/12/2002
Еще хотел повторить вопрос господину shoponline/
Вы предожили как решение загрузку картинок и подробного описания с прайс листом, но не подсказали технологию процесса.
Так как можно загрузить картинки и расширенные описания не через Web, раскажите.
В нашем магазине это кстати реализованно. Но хочу услышать Ваш вариант.
Если он действительно может быть реализован, мы можем воспользоваться Вашим вариантом.
Еще хотел повторить вопрос господину shoponline/
Вы предожили как решение загрузку картинок и подробного описания с прайс листом, но не подсказали технологию процесса.
Так как можно загрузить картинки и расширенные описания не через Web, раскажите.
В нашем магазине это кстати реализованно. Но хочу услышать Ваш вариант.
Если он действительно может быть реализован, мы можем воспользоваться Вашим вариантом.
18/12/2002
Боюсь, что сейчас в меня полетят камни, но мне кажется, и в этом я согласен с Nikonом, дизайн магазина это прежде всего удобство навигации. Чем меньше НЕНУЖНОЙ ( не относящийся к описанию товара )графики, тем лучше.
Сделать фото в каждой позиции конечно стоит, хотя на своем опыте знаю это тяжко. Вопервых тяжко сделать нормальные фото. Фоторгафа со стороны брать не очень хорошо, значит нужно покупать свое оборудования и брать несколько уроков фото. Или брать фотогрофа в штат.
Во вторых, заносить и редактировать фото.
Я все же настаиваю на том, что это не магазин а витрина оф-лайнового магазина, хотя бы на том основании, что на сайте нет он-лайновой платежной системы. Я не говорю что это плохо, может быть так и нужно для бизнеса, а может быть нет. Я бы все же подумал об интерактивности продаж.
О продвижении. Баннерная реклама , конечно не умерла, а жива и еще как. Но просто она заняла свое нормальное место среди другиж способов продвижения, и далеко не первое место. Но это не значит что ей не нужно заниматься. Вообще, промоутер это отдельная профессия в сети. И в данном случае, для промоутера - сайт не паханный.
Но прежде чем брать человека, нужно попросить его показать что он умеет. Это сложно так как показывать сайты своих клиентов не очень в данном случае хорошо. Но все же каждый специалист может и должен показывать что он умеет.
Боюсь, что сейчас в меня полетят камни, но мне кажется, и в этом я согласен с Nikonом, дизайн магазина это прежде всего удобство навигации. Чем меньше НЕНУЖНОЙ ( не относящийся к описанию товара )графики, тем лучше.
Сделать фото в каждой позиции конечно стоит, хотя на своем опыте знаю это тяжко. Вопервых тяжко сделать нормальные фото. Фоторгафа со стороны брать не очень хорошо, значит нужно покупать свое оборудования и брать несколько уроков фото. Или брать фотогрофа в штат.
Во вторых, заносить и редактировать фото.
Я все же настаиваю на том, что это не магазин а витрина оф-лайнового магазина, хотя бы на том основании, что на сайте нет он-лайновой платежной системы. Я не говорю что это плохо, может быть так и нужно для бизнеса, а может быть нет. Я бы все же подумал об интерактивности продаж.
О продвижении. Баннерная реклама , конечно не умерла, а жива и еще как. Но просто она заняла свое нормальное место среди другиж способов продвижения, и далеко не первое место. Но это не значит что ей не нужно заниматься. Вообще, промоутер это отдельная профессия в сети. И в данном случае, для промоутера - сайт не паханный.
Но прежде чем брать человека, нужно попросить его показать что он умеет. Это сложно так как показывать сайты своих клиентов не очень в данном случае хорошо. Но все же каждый специалист может и должен показывать что он умеет.
18/12/2002
1. Для меня собственно не важно как называется наш ресурс, витрина или магазин, меня интересует конечный результат, тот для которого ресурс предназначен, увеличение общих продаж компании, дополнительная реклама, удобство для старых клиентов.
Сайту меньше месяца, но это уже работаeт.
2. Фото и подробное описание к каждой товарной позиции - мечта которую нельзя реализовать при ежедневном изменениии ассортимента и надо учесть, что это не 1000 товаров, а не менее 15000 в компании и сегодня не менее 6000 на сайте.
Поэтому мой вопрос - если Вы знаете каким образом обеспечить ежедневную загрузку уже готовых фото, привязанных к прайсу, раскажите, я готов этим воспользоваться и компания готова оплатить это решение.
Насчет того, что второй раз не придут на сайт, это глупость, строительные материалы оптом в бутиках не покупают, у нас первые руки и ниже цен в россии нет. Как доказательство этому я подкулючил в 2-00 счетчики, посмотрите результат.
1. Для меня собственно не важно как называется наш ресурс, витрина или магазин, меня интересует конечный результат, тот для которого ресурс предназначен, увеличение общих продаж компании, дополнительная реклама, удобство для старых клиентов.
Сайту меньше месяца, но это уже работаeт.
2. Фото и подробное описание к каждой товарной позиции - мечта которую нельзя реализовать при ежедневном изменениии ассортимента и надо учесть, что это не 1000 товаров, а не менее 15000 в компании и сегодня не менее 6000 на сайте.
Поэтому мой вопрос - если Вы знаете каким образом обеспечить ежедневную загрузку уже готовых фото, привязанных к прайсу, раскажите, я готов этим воспользоваться и компания готова оплатить это решение.
Насчет того, что второй раз не придут на сайт, это глупость, строительные материалы оптом в бутиках не покупают, у нас первые руки и ниже цен в россии нет. Как доказательство этому я подкулючил в 2-00 счетчики, посмотрите результат.
18/12/2002
И еще хочу все же задать вопрос второй раз.
Как одно из решений для продвижения сайта, хотим использовать авторассылку на доски объявлений, Вы как специалисты можете мне подсказать какой программой лучше воспользоваться и почему.
В данное время я обнаружил только две более или менее приемлемые программы(остальные для этих двух не конкуренты) это Expanadir
и Poster. Первая размещается на компьютере, вторая работает в Интернет и не требует моего участия в рассылке.
И еще хочу все же задать вопрос второй раз.
Как одно из решений для продвижения сайта, хотим использовать авторассылку на доски объявлений, Вы как специалисты можете мне подсказать какой программой лучше воспользоваться и почему.
В данное время я обнаружил только две более или менее приемлемые программы(остальные для этих двух не конкуренты) это Expanadir
и Poster. Первая размещается на компьютере, вторая работает в Интернет и не требует моего участия в рассылке.
18/12/2002
если Вы знаете каким образом обеспечить ежедневную загрузку уже готовых фото, привязанных к прайсу, раскажите, я готов этим воспользоваться и компания готова оплатить это решение.
==================
Да я представляю как это сделать. И думаю програмер, который со мной работает с этим бы справился.
Конечно, база большая, сидеть и набивать, должна быть класификация, должна быть опция показывать данную позицию на витрине сегодна, или нет. ( если ее нет сейчас в продаже) Все это я бы делал через web-интерфейс. Конечно скажут держать всю базу на сервере плохо, а почему?
Еще не мало важная вещь. Потребуются несколько размеров одного фото. У меня например это витрина, корзина и описание. Нужно сделать так что бы не корректировать размеры в ручную и не заносить в базу три разных фото. И это тоже возможно.
ИМХО, доски объявлений - это позавчерашний день, раньше пока Яндекс защитывал подобные объявления при подсчете ИЦ, это еще имело смысл. Но этой халявы уже давно нет. К сожалению доски сдохли, трафик с них никакой. Тем более целевой.
Да не метейтесь Вы с промоушеном. Это правда, отдельная вещь. Возьмите человека. Еще лучше несколько, потом не нужных выгоните , и сами заодно научитесь.
Привильно разницы как назвать нет, главное чтобы польза была. Ну а попытаться сделать магазин? Мне кажется польза и в этом случае будет. Тем более сайт то уже есть.
если Вы знаете каким образом обеспечить ежедневную загрузку уже готовых фото, привязанных к прайсу, раскажите, я готов этим воспользоваться и компания готова оплатить это решение.
==================
Да я представляю как это сделать. И думаю програмер, который со мной работает с этим бы справился.
Конечно, база большая, сидеть и набивать, должна быть класификация, должна быть опция показывать данную позицию на витрине сегодна, или нет. ( если ее нет сейчас в продаже) Все это я бы делал через web-интерфейс. Конечно скажут держать всю базу на сервере плохо, а почему?
Еще не мало важная вещь. Потребуются несколько размеров одного фото. У меня например это витрина, корзина и описание. Нужно сделать так что бы не корректировать размеры в ручную и не заносить в базу три разных фото. И это тоже возможно.
ИМХО, доски объявлений - это позавчерашний день, раньше пока Яндекс защитывал подобные объявления при подсчете ИЦ, это еще имело смысл. Но этой халявы уже давно нет. К сожалению доски сдохли, трафик с них никакой. Тем более целевой.
Да не метейтесь Вы с промоушеном. Это правда, отдельная вещь. Возьмите человека. Еще лучше несколько, потом не нужных выгоните , и сами заодно научитесь.
Привильно разницы как назвать нет, главное чтобы польза была. Ну а попытаться сделать магазин? Мне кажется польза и в этом случае будет. Тем более сайт то уже есть.
18/12/2002
Сразу насчет досок, трафик с них есть и неплохой, кроме торго идет немало звонков без заходов на сайт.
Что касается оплаты через сайт, то это для опта не нужно и сегодня в России невозможно.выписывать счета тоже нельзя сразу так как меняется ассортимент и с клиентом все равно необходима связь предварительная.
Хотя приделать форму счета дело пяти минут.
По загрузке картинок - Web интерфейс исключен, это время и немалое, квалификация нулевая, вот под эти условия меня и интересует решение.
Картинка должна конечно быть одна, а не 3 на позицию.
И поясните кратко технологию, каким образом Вы реализуете это решение.
Технология работы с магазином сегодня следующая:
Имеется программа на рабочем столе, в которой формируем прайс, при обновлении и изменениии прайса нажимаем кнпку и все это обновляется на сайте. Сегодня у нас есть возможность так же заносить туда картинки и описания.
Заноситься одна картинка и потом при загрузке на сайт режится и сжимается по размерам на три.
Все довольно просто и уже работает. Картинки не заносим по причине большого ассортимента и отсутсвия пока таковых, начали работатьь 3 недели назад.
Интересно есть ли другие решения? Более удобные, проще вероятно нет.
При этом все
Сразу насчет досок, трафик с них есть и неплохой, кроме торго идет немало звонков без заходов на сайт.
Что касается оплаты через сайт, то это для опта не нужно и сегодня в России невозможно.выписывать счета тоже нельзя сразу так как меняется ассортимент и с клиентом все равно необходима связь предварительная.
Хотя приделать форму счета дело пяти минут.
По загрузке картинок - Web интерфейс исключен, это время и немалое, квалификация нулевая, вот под эти условия меня и интересует решение.
Картинка должна конечно быть одна, а не 3 на позицию.
И поясните кратко технологию, каким образом Вы реализуете это решение.
Технология работы с магазином сегодня следующая:
Имеется программа на рабочем столе, в которой формируем прайс, при обновлении и изменениии прайса нажимаем кнпку и все это обновляется на сайте. Сегодня у нас есть возможность так же заносить туда картинки и описания.
Заноситься одна картинка и потом при загрузке на сайт режится и сжимается по размерам на три.
Все довольно просто и уже работает. Картинки не заносим по причине большого ассортимента и отсутсвия пока таковых, начали работатьь 3 недели назад.
Интересно есть ли другие решения? Более удобные, проще вероятно нет.
При этом все
18/12/2002
Насчет досок! Спасибо буду знать,а то я их уже давно списал, за ненужностью. Наверное зависит от того что продвигать.
Можно ли торговать оптом строймарериалами в России, это конечно не мой вопрос, но кто то ведь когда то начнет.
Хотя я ведь не знаю самого бизнес процесса и судить об этом не могу. Я в общем писал о розничном магазине при Вашем сайте. Потом что еще можно было бы сделать. Это обсуждение строительных технологий свою доску объявлений, форум, То есть какой то сайт где бы стали тусоваться строители, ремонтники итд. Может быть ролики с просмотром применений новых технологий, на выставках я такие видел не однократно. Семинары он-лайновые.
Насчет фото я не понимаю у Вас же все есть, только собраться и сделать.
Насчет досок! Спасибо буду знать,а то я их уже давно списал, за ненужностью. Наверное зависит от того что продвигать.
Можно ли торговать оптом строймарериалами в России, это конечно не мой вопрос, но кто то ведь когда то начнет.
Хотя я ведь не знаю самого бизнес процесса и судить об этом не могу. Я в общем писал о розничном магазине при Вашем сайте. Потом что еще можно было бы сделать. Это обсуждение строительных технологий свою доску объявлений, форум, То есть какой то сайт где бы стали тусоваться строители, ремонтники итд. Может быть ролики с просмотром применений новых технологий, на выставках я такие видел не однократно. Семинары он-лайновые.
Насчет фото я не понимаю у Вас же все есть, только собраться и сделать.
18/12/2002
По поводу не Web-решения закачки прайса и картинок.
Вриант 1.
Я бы написал, или купил готовую программу управления интернет магазином под ВИНДЫ,
в которой и каталог удобно делать и прайс в Екселе генерить и товарные позиции с названиями и цены и описания и картинки для них подготавливает на локалке, а затем одним махом все это хозяество по FTP на сервер выкачивает.Это самый лучший вариант для малобюджетного проекта.
Вариант 2.
Поставить свой WEВ - сервер и делать изменения локально из своей сетки в режиме online.
Вариант тоже хороший но дорогой, нужна выделенка.
Вариант третий.
В ручную или при помощи какой нибудь простенькой програмки переименовать все картинки согласно ID товара в базе и слить их скопом по FTP.
Интернет магазин должен быть написан так чтобы подобную
процедуру разобрал.
По поводу не Web-решения закачки прайса и картинок.
Вриант 1.
Я бы написал, или купил готовую программу управления интернет магазином под ВИНДЫ,
в которой и каталог удобно делать и прайс в Екселе генерить и товарные позиции с названиями и цены и описания и картинки для них подготавливает на локалке, а затем одним махом все это хозяество по FTP на сервер выкачивает.Это самый лучший вариант для малобюджетного проекта.
Вариант 2.
Поставить свой WEВ - сервер и делать изменения локально из своей сетки в режиме online.
Вариант тоже хороший но дорогой, нужна выделенка.
Вариант третий.
В ручную или при помощи какой нибудь простенькой програмки переименовать все картинки согласно ID товара в базе и слить их скопом по FTP.
Интернет магазин должен быть написан так чтобы подобную
процедуру разобрал.
18/12/2002
Ну понятно насчет картинок.
Пока оставим то решение которое есть (это уже готовая программа под "винды"), оно позволяет и картинки закачивать и резать и без FTP обходится и заодно выполняет работу по организации каталога для CD-ROM и прайс готовит.
Насчет того, что все есть.
5 раз повторю, это физически невозможно на 15000 товаров подготовить картинки, можно делать по тем позициям которые требуют описания и картинок, т.е. без этого сложно их представлять.
И все же хочу получить ответ по доскам, какая программа может быть использованна для авторассылки, то что авторассылка работает и дает эффект, это точно, у нас с досок идет не менее 50 человек в сутки с досок.
Насчет тусовки готовим и думаю скоро запустим.
Конечно все не учтешь и хотелось бы услышать еще чье то мнение.
Ну понятно насчет картинок.
Пока оставим то решение которое есть (это уже готовая программа под "винды"), оно позволяет и картинки закачивать и резать и без FTP обходится и заодно выполняет работу по организации каталога для CD-ROM и прайс готовит.
Насчет того, что все есть.
5 раз повторю, это физически невозможно на 15000 товаров подготовить картинки, можно делать по тем позициям которые требуют описания и картинок, т.е. без этого сложно их представлять.
И все же хочу получить ответ по доскам, какая программа может быть использованна для авторассылки, то что авторассылка работает и дает эффект, это точно, у нас с досок идет не менее 50 человек в сутки с досок.
Насчет тусовки готовим и думаю скоро запустим.
Конечно все не учтешь и хотелось бы услышать еще чье то мнение.
19/12/2002
Уважаемый Nikon. Мне весьма с большим трудом верится, что у вас ежедневная смена ассортимента. Вы хотите много заходов? Для чего? Чтобы просто счетчик крутился или для чего-нибудь полезного. Например, для покупок в Вашем магазине.
Мне кажется, что прежде чем рассуждать о рекламе и привлечении пользователей, надо прежде всего задать самому себе вопрос: "Что я делаю и для кого?". Только серьезно подойти к этому моменту. Например, просто так пользователей на сайт вы не загоните. Не пойдут они и точка. По одной причине. Сайт неинтересный. Я не говорю про ключевые слова, описания страниц и пр. (т.к называемые программные штучки). Я говорю про интерес. Вы говорите что у Вас покупают камазами. Ну так и предложите сначала им удобство пользования сайтом. Пусть они делают заказы, бронируют места по товары, делают он-лайн платежи за товары и пр. Т.е. "продайте" сайт сначала своим партнерам или покупателям в оффлайне (это позволит Вам сократить накладные расходы, между прочим вполне реальные). Потом придут новые покупатели и посетители Вашего сайта. Вот так и произойдет раскрутка (если это Вас только волнует).
НО. Меня смутило ежедневное обновление ассортимента. Вот это явно глупость. Кстати что вы имеете ввиду под термином "ежедневное обновление ассортимента".
Картинки можно делать не на каждый товар (если только он не штучный и не уникальный) а на группу товаров. Например, если это щетка, то она и будет щетка. Если это кирпич - на картинке будет кирпич. А вот его выходные данные могут быть разными. Между прочим сделать картинки на товарную группу весьма просто и полезно. Специалисты и так поймут что перед ними, а для прочих полезной окажется картинка. А дальше консультация и покупка.
Теперь по ассортименту и пользователям. Если у вас в магазине ежедневное обновление товара - я в этот магазин ходить не стану. Объяснение простое - там нечего делать. Мене интересен магазин, в котором каждый день одно и то же. Потому что я знаю, что могу купить что-то именно там. Например, гастроном - продукты. "Мебель" - стол и стулья, "Одежда" - одежда. (надеюсь мысль понятна). Посмотрите на себя когда Вы сами идете в магазин за картошкой (к примеру). Вам понравится, когда Вы пришли купить 5 кг картошки, а там ее нет, зато есть тетради и канцелярские принадлежности??? Вы можете сказать, что можно пойти в другой магазин. Можно. Только там тоже ежедневное обновление... Вы что так будете весь день по городу носиться. Не думаю, что вам это понравится.
Дальше. Я вполне уверен, что могу без особого ущерба для Вашей деятельности, сократить весь ассортимент в 2-3 раза. Представьте - это вполне реально. Сделайте анализ того, что у вас продается. Например: по прибыльности, по оборачиваемости, по затратности, по весу, по объему. Только определите для себя 1-2 показателя, не больше и анализируйте по ним. После анализа сделайте выводы. Оставьте только выбранные Вами категории товара - остальное бросьте. Вы не сможете быть всем для всех. Это справедливо для любого товара, магазина, продавца. Сделайте упор на чем-то одном и только это продавайте. Либо сделайте попытайтесь продавать все только для небольшой группы покупателей (правда в этом случае вам придется забыть о массовости. Она в этом случае просто невозможна).
В любом случае, прежде чем задаваться вопросом как мне привлечь посетителей, надо ответить на вопрос - зачем им это надо, и что я могу им предложить? Остальное приложится.
Уважаемый Nikon. Мне весьма с большим трудом верится, что у вас ежедневная смена ассортимента. Вы хотите много заходов? Для чего? Чтобы просто счетчик крутился или для чего-нибудь полезного. Например, для покупок в Вашем магазине.
Мне кажется, что прежде чем рассуждать о рекламе и привлечении пользователей, надо прежде всего задать самому себе вопрос: "Что я делаю и для кого?". Только серьезно подойти к этому моменту. Например, просто так пользователей на сайт вы не загоните. Не пойдут они и точка. По одной причине. Сайт неинтересный. Я не говорю про ключевые слова, описания страниц и пр. (т.к называемые программные штучки). Я говорю про интерес. Вы говорите что у Вас покупают камазами. Ну так и предложите сначала им удобство пользования сайтом. Пусть они делают заказы, бронируют места по товары, делают он-лайн платежи за товары и пр. Т.е. "продайте" сайт сначала своим партнерам или покупателям в оффлайне (это позволит Вам сократить накладные расходы, между прочим вполне реальные). Потом придут новые покупатели и посетители Вашего сайта. Вот так и произойдет раскрутка (если это Вас только волнует).
НО. Меня смутило ежедневное обновление ассортимента. Вот это явно глупость. Кстати что вы имеете ввиду под термином "ежедневное обновление ассортимента".
Картинки можно делать не на каждый товар (если только он не штучный и не уникальный) а на группу товаров. Например, если это щетка, то она и будет щетка. Если это кирпич - на картинке будет кирпич. А вот его выходные данные могут быть разными. Между прочим сделать картинки на товарную группу весьма просто и полезно. Специалисты и так поймут что перед ними, а для прочих полезной окажется картинка. А дальше консультация и покупка.
Теперь по ассортименту и пользователям. Если у вас в магазине ежедневное обновление товара - я в этот магазин ходить не стану. Объяснение простое - там нечего делать. Мене интересен магазин, в котором каждый день одно и то же. Потому что я знаю, что могу купить что-то именно там. Например, гастроном - продукты. "Мебель" - стол и стулья, "Одежда" - одежда. (надеюсь мысль понятна). Посмотрите на себя когда Вы сами идете в магазин за картошкой (к примеру). Вам понравится, когда Вы пришли купить 5 кг картошки, а там ее нет, зато есть тетради и канцелярские принадлежности??? Вы можете сказать, что можно пойти в другой магазин. Можно. Только там тоже ежедневное обновление... Вы что так будете весь день по городу носиться. Не думаю, что вам это понравится.
Дальше. Я вполне уверен, что могу без особого ущерба для Вашей деятельности, сократить весь ассортимент в 2-3 раза. Представьте - это вполне реально. Сделайте анализ того, что у вас продается. Например: по прибыльности, по оборачиваемости, по затратности, по весу, по объему. Только определите для себя 1-2 показателя, не больше и анализируйте по ним. После анализа сделайте выводы. Оставьте только выбранные Вами категории товара - остальное бросьте. Вы не сможете быть всем для всех. Это справедливо для любого товара, магазина, продавца. Сделайте упор на чем-то одном и только это продавайте. Либо сделайте попытайтесь продавать все только для небольшой группы покупателей (правда в этом случае вам придется забыть о массовости. Она в этом случае просто невозможна).
В любом случае, прежде чем задаваться вопросом как мне привлечь посетителей, надо ответить на вопрос - зачем им это надо, и что я могу им предложить? Остальное приложится.
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