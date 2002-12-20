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Требуется помощь в раскрутке сайта, кто поможет?
20/12/2002
Судя по ляпам начиная с кодировки и яростности ответов на дружескую безобидную критику (а ведь сам же просил) и навязчивой идее рекламировать стройматериалы на досках :)
97 год- видимо год поступления в институт или техникум, и считается началом Большого Опыта... Хотя тож многовато.
Судя по ляпам начиная с кодировки и яростности ответов на дружескую безобидную критику (а ведь сам же просил) и навязчивой идее рекламировать стройматериалы на досках :)
97 год- видимо год поступления в институт или техникум, и считается началом Большого Опыта... Хотя тож многовато.
20/12/2002
Когда начиналась дискусия сайт еще не был готов, а сейчас потихоньку все и доделываем.
Спасибо за дискусию. Она помогает немного, сейчас то все работает.
Насчет рекламы на досках - плохо что никто не начал дискусию, ну что в этом плохого, мы разработали данную программу и хотели ее немного продвинуть.
Когда начиналась дискусия сайт еще не был готов, а сейчас потихоньку все и доделываем.
Спасибо за дискусию. Она помогает немного, сейчас то все работает.
Насчет рекламы на досках - плохо что никто не начал дискусию, ну что в этом плохого, мы разработали данную программу и хотели ее немного продвинуть.
21/12/2002
Nikon! Все что то продвигают, кто что. вопрос в стиле и навязчивости. Я не видиел криминала в том что писал Вам "Обидчик". Вы второй раз за время обсуждения, "спускаете на людей собак".
Мне кажется вы воспринимаете только один стиль обсуждения "сначала похвали".
Здесь по жизни никто Вам ничего объяснять не должен...
Nikon! Все что то продвигают, кто что. вопрос в стиле и навязчивости. Я не видиел криминала в том что писал Вам "Обидчик". Вы второй раз за время обсуждения, "спускаете на людей собак".
Мне кажется вы воспринимаете только один стиль обсуждения "сначала похвали".
Здесь по жизни никто Вам ничего объяснять не должен...
22/12/2002
Спасибо за поддержку и теплые слова.
Я честно говоря не надеялся особо, что мои предложения дойдут до адресата. Но хотелось помочь Nikon у не совершать хотя бы часть ошибок, чтобы потом не раскаиваться и не искать виноватых направо и налево.
Начнем, как обычно, по-порядку.
С трудом понимаю запрет на продвижение чего-либо (в мой адрес). Почему это двигать программу для автообъявленимй на досках можно, а литературу по маркетингу - нельзя. Непонятно.
Тем более что я эту литературу не продвигаю и тем более не продаю (я не книжный магазин). Я просто предлагаю с ней ознакомиться и сделать вывод о том, нужна тебе такая книга или нет. А там вы можете ее купить в любом книжном магазине (я такой возможности не предоставляю).
Теперь по содержанию. Дело в том, что многие рецепты, апробированные в Западном мире вполне пригодны и у нас (тем более, что сама Америка очень многое усвоила из Старого Света - надеюсь это никому объяснять и доказывать не надо).
По чтению. Читать надо и причем достаточно много, потому что иначе ты быстро потеряешь квалификацию и будешь отброшен на обочину. Я кстати привел ссылку на эти книги только затем, чтобы не писать в форуме рекомендации - они слишком велики для этого (средняя величина книги - 150-180 стр.). Думал, что человек прочтет и ему немного станет яснее, что и как. Тем более, что главы из этих книг подобраны весьма тщательно - только самые полезные из них.
Теперь по стратегии. Есть 2 замечания. Не знаю читал ли кто-нибудь про принцип "Парето" или нет, но он (принцип) очень замечательная штука. Самое главное в том, что он работает несмотря на все наши желания и неприятие его. Заключается этот принцип в простой формуле: "Только 20% усилий приносят 80% результатов. И наоборот, 80% усилий приносят только 20% результатов". Если непонятно, объясняю - надо уметь сделать выбор в чем-то и вложить все силы в это направление.
Теперь далее. Если не хочется читать "про Била", почитаем про Карла. Очень советую (прямо обязательно) всем, кто пытается разработать стратегию своей фирмы почитать труды Карла Фон Клаузевица. Этот признанный во всем мире классик военной стратегии. А между стратегией сражения и стратегией развития фирмы (товара, продаж и т.д.) много общего, потому что принципы везде одинаковы. Книга "О войне" - гениальное произведение Клаузевица - весьма объемное, и дать здесь даже краткий обзор не представляется возможным. Но одну мысль мне хочется донести до Вас.
Клаузевиц утверждал, что на войне выигрывает сражения тот, кто применяет три принципа стратегии: концентрация, концентрация и еще раз концентрация. Иначе говоря, собери все силы в одну точку и ударь. Твой успех будет обеспечен.
Правильность этого подхода легко проверить. Удар всегда наносится кулаком, но невозможно нанести удар растопыренной пятерней (пальцы поломаешь).
Надеюсь мне не надо повторять, что успех стратегии на 80 процентов обусловлен концентрацией.
Я хотел не вдаваясь в технические подробности функционирования сайта помочь определиться в основных принципах маркетинга, потому что по собственному опыту знаю - с этим весьма туго у начинающих коммерсантов (особенно торгующих через интернет). Признаки хорошего маркетингового подхода либо отсутствие такового отлично видны тому, кто знает что искать. Самый простой анализ (и самый надежный) - тексты самого сайта: что и как написано. (Кстати повторюсь, не мешало бы привлечь хорошего корректора, а то некоторые фразы очень неряшливы).
А так приятно, что есть специалисты развивающие в России отечественную электронную коммерцию. Жаль, что идут они путем проб и ошибок. Это хорошо в приобретении опыта, плохо что время теряется зря. А оно пока что самое дорогое в этой жизни. Может стоит послушать совета тех, кто способен помочь
сократить путь приобретения опыта и дать ясное понимание и надежную точку отсчета.
Спасибо за поддержку и теплые слова.
Я честно говоря не надеялся особо, что мои предложения дойдут до адресата. Но хотелось помочь Nikon у не совершать хотя бы часть ошибок, чтобы потом не раскаиваться и не искать виноватых направо и налево.
Начнем, как обычно, по-порядку.
С трудом понимаю запрет на продвижение чего-либо (в мой адрес). Почему это двигать программу для автообъявленимй на досках можно, а литературу по маркетингу - нельзя. Непонятно.
Тем более что я эту литературу не продвигаю и тем более не продаю (я не книжный магазин). Я просто предлагаю с ней ознакомиться и сделать вывод о том, нужна тебе такая книга или нет. А там вы можете ее купить в любом книжном магазине (я такой возможности не предоставляю).
Теперь по содержанию. Дело в том, что многие рецепты, апробированные в Западном мире вполне пригодны и у нас (тем более, что сама Америка очень многое усвоила из Старого Света - надеюсь это никому объяснять и доказывать не надо).
По чтению. Читать надо и причем достаточно много, потому что иначе ты быстро потеряешь квалификацию и будешь отброшен на обочину. Я кстати привел ссылку на эти книги только затем, чтобы не писать в форуме рекомендации - они слишком велики для этого (средняя величина книги - 150-180 стр.). Думал, что человек прочтет и ему немного станет яснее, что и как. Тем более, что главы из этих книг подобраны весьма тщательно - только самые полезные из них.
Теперь по стратегии. Есть 2 замечания. Не знаю читал ли кто-нибудь про принцип "Парето" или нет, но он (принцип) очень замечательная штука. Самое главное в том, что он работает несмотря на все наши желания и неприятие его. Заключается этот принцип в простой формуле: "Только 20% усилий приносят 80% результатов. И наоборот, 80% усилий приносят только 20% результатов". Если непонятно, объясняю - надо уметь сделать выбор в чем-то и вложить все силы в это направление.
Теперь далее. Если не хочется читать "про Била", почитаем про Карла. Очень советую (прямо обязательно) всем, кто пытается разработать стратегию своей фирмы почитать труды Карла Фон Клаузевица. Этот признанный во всем мире классик военной стратегии. А между стратегией сражения и стратегией развития фирмы (товара, продаж и т.д.) много общего, потому что принципы везде одинаковы. Книга "О войне" - гениальное произведение Клаузевица - весьма объемное, и дать здесь даже краткий обзор не представляется возможным. Но одну мысль мне хочется донести до Вас.
Клаузевиц утверждал, что на войне выигрывает сражения тот, кто применяет три принципа стратегии: концентрация, концентрация и еще раз концентрация. Иначе говоря, собери все силы в одну точку и ударь. Твой успех будет обеспечен.
Правильность этого подхода легко проверить. Удар всегда наносится кулаком, но невозможно нанести удар растопыренной пятерней (пальцы поломаешь).
Надеюсь мне не надо повторять, что успех стратегии на 80 процентов обусловлен концентрацией.
Я хотел не вдаваясь в технические подробности функционирования сайта помочь определиться в основных принципах маркетинга, потому что по собственному опыту знаю - с этим весьма туго у начинающих коммерсантов (особенно торгующих через интернет). Признаки хорошего маркетингового подхода либо отсутствие такового отлично видны тому, кто знает что искать. Самый простой анализ (и самый надежный) - тексты самого сайта: что и как написано. (Кстати повторюсь, не мешало бы привлечь хорошего корректора, а то некоторые фразы очень неряшливы).
А так приятно, что есть специалисты развивающие в России отечественную электронную коммерцию. Жаль, что идут они путем проб и ошибок. Это хорошо в приобретении опыта, плохо что время теряется зря. А оно пока что самое дорогое в этой жизни. Может стоит послушать совета тех, кто способен помочь
сократить путь приобретения опыта и дать ясное понимание и надежную точку отсчета.
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