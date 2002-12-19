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Требуется помощь в раскрутке сайта, кто поможет?
19/12/2002
P.S. Буквально случайно увидел еще сообщения про "самые низкие цены" и " в 5 раз стоны про невозможность чего-то сделать".
Все это глупости. Сделать можно все. Другое дело каким образом.
Вот я сразу вижу 2 ошибки. Первая - увлечение технологиями (какую программу взять для авторассылки, как сливать на фтп и т.д.). Вы же надеюсь не программы шароварные продаете, что так озаботились авторассылкой. Бросьте это глупое занятие.
Вторая ошибка - самые низкие цены. Как много раз я это слышал и как плевался от этого. Потому что, а) врут; б) цены такие же или даже выше. Этого не любит никто, даже оптовый покупатель стройматериалов.
Могу сказать сразу, что "за деревьями вы леса не увидели". Может Вам сначалда надо продумать стратегию продвижения своего магазина, в том числе и в интернете, а потом уже думать какую программу взять для того или иного момента (поверьте это не самое главное). Стратегия "самые низкие цены" - проигрышная. Найдите свою изюминку и сделайте на ней упор при продвижении магазина (хоть в он-лайне хоть в оффлайне).
Кстати я не понял, почему трудно заранее принимать заказ от покупателей (ввиду ежедневной смены ассортимента). Это вообще нонсенс. Это означает, что Вы не способны вести нормальный бизнес. Нормальный бизнес - это когда я могу купить то, что хочу, а не то что мне пытаются продать (из того, что есть на складе в данный момент). Вам сначала надо создать излишки, чтобы не было проблем с заказом. Я просто не могу понять, как это я решил купить арматуру определенной марки, а мне предлагают совершенно иную, которая мне не подходит. Кстати в этом есть секрет неинтересности вашего сайта. Может оказаться что у Вас на складе есть то, чего нет на сайте. И наоборот. Иначе говоря, сайта не отображает реальной картины.
И потом что Вы хотите от сайта, работающего всего 1 месяц. Какие сотни и тысячи посетителей?? Ждать надо примерно 5-6 месяцев, чтобы появился обнадеживающий результат.
Вывод простой. Сначала маркетинг, потом программное обеспечение.
(извините за резкость, но так надоело читать про одни и те же ошибки. Читайте больше - это помогает)
P.S. Буквально случайно увидел еще сообщения про "самые низкие цены" и " в 5 раз стоны про невозможность чего-то сделать".
Все это глупости. Сделать можно все. Другое дело каким образом.
Вот я сразу вижу 2 ошибки. Первая - увлечение технологиями (какую программу взять для авторассылки, как сливать на фтп и т.д.). Вы же надеюсь не программы шароварные продаете, что так озаботились авторассылкой. Бросьте это глупое занятие.
Вторая ошибка - самые низкие цены. Как много раз я это слышал и как плевался от этого. Потому что, а) врут; б) цены такие же или даже выше. Этого не любит никто, даже оптовый покупатель стройматериалов.
Могу сказать сразу, что "за деревьями вы леса не увидели". Может Вам сначалда надо продумать стратегию продвижения своего магазина, в том числе и в интернете, а потом уже думать какую программу взять для того или иного момента (поверьте это не самое главное). Стратегия "самые низкие цены" - проигрышная. Найдите свою изюминку и сделайте на ней упор при продвижении магазина (хоть в он-лайне хоть в оффлайне).
Кстати я не понял, почему трудно заранее принимать заказ от покупателей (ввиду ежедневной смены ассортимента). Это вообще нонсенс. Это означает, что Вы не способны вести нормальный бизнес. Нормальный бизнес - это когда я могу купить то, что хочу, а не то что мне пытаются продать (из того, что есть на складе в данный момент). Вам сначала надо создать излишки, чтобы не было проблем с заказом. Я просто не могу понять, как это я решил купить арматуру определенной марки, а мне предлагают совершенно иную, которая мне не подходит. Кстати в этом есть секрет неинтересности вашего сайта. Может оказаться что у Вас на складе есть то, чего нет на сайте. И наоборот. Иначе говоря, сайта не отображает реальной картины.
И потом что Вы хотите от сайта, работающего всего 1 месяц. Какие сотни и тысячи посетителей?? Ждать надо примерно 5-6 месяцев, чтобы появился обнадеживающий результат.
Вывод простой. Сначала маркетинг, потом программное обеспечение.
(извините за резкость, но так надоело читать про одни и те же ошибки. Читайте больше - это помогает)
19/12/2002
1. Не знаю, что ответить, пойдут или не пойдут посетители - сайт работает 17 дней, вчера за сутки было 350 уникальных посетителей, нет мы определенно не собирамся ждать 5-6 месяцев, как это предлагает Олег.
А зачем ждать так долго?
При профессиональном подходе эту задачу, обеспечить 1500-2000 уникальных посетителей в сутки, можно решить и за месяца два. Вероятно Вы даже не потрудились посмотреть сам магазин, но лихо начали критику.
У нас есть и бронирование и корзина и формирование заказа и БЭК офис(Синхронизация остатков по складу с On-Line)
Пока не вижу необходимости нагружать людей не нужной информацией по оплате, наш клиент любит живое общение.
2. Стратегия давно существует, вопрос ее корректировки, интересно посмотреть на мнения людей, это просто полезно.
3. Насчет интересен или нет сайт покупателям, скажу отзывы покупателей - интересен, очень удобная навигация, не надо делать переходы, все наглядно, высокая функциональность, зашел, выбрал, заказал.
4. Авторассылка на доски, занятие оказалось полезным, при первой же рассылки закупили товаров на 2800 EUR
5. Меня в данное время интересуют именно программные продукты и технологии, для того, чтобы понять, что можно из этого получить и какие необходимы расходы.
Я не задаю вопрос, что делать?
Я спрашиваю, как это делают другие и почему?
Поэтому меня все же интересует ответ на вопрос, какую программу и по каким параметрам мне подобрать для авторассылки на доски?
1. Не знаю, что ответить, пойдут или не пойдут посетители - сайт работает 17 дней, вчера за сутки было 350 уникальных посетителей, нет мы определенно не собирамся ждать 5-6 месяцев, как это предлагает Олег.
А зачем ждать так долго?
При профессиональном подходе эту задачу, обеспечить 1500-2000 уникальных посетителей в сутки, можно решить и за месяца два. Вероятно Вы даже не потрудились посмотреть сам магазин, но лихо начали критику.
У нас есть и бронирование и корзина и формирование заказа и БЭК офис(Синхронизация остатков по складу с On-Line)
Пока не вижу необходимости нагружать людей не нужной информацией по оплате, наш клиент любит живое общение.
2. Стратегия давно существует, вопрос ее корректировки, интересно посмотреть на мнения людей, это просто полезно.
3. Насчет интересен или нет сайт покупателям, скажу отзывы покупателей - интересен, очень удобная навигация, не надо делать переходы, все наглядно, высокая функциональность, зашел, выбрал, заказал.
4. Авторассылка на доски, занятие оказалось полезным, при первой же рассылки закупили товаров на 2800 EUR
5. Меня в данное время интересуют именно программные продукты и технологии, для того, чтобы понять, что можно из этого получить и какие необходимы расходы.
Я не задаю вопрос, что делать?
Я спрашиваю, как это делают другие и почему?
Поэтому меня все же интересует ответ на вопрос, какую программу и по каким параметрам мне подобрать для авторассылки на доски?
19/12/2002
Еще хочу узнать о регистрации в поисковых системах.
Регистрацию провели только сегодня.
Я правильно понимаю - если у меня на сайте на каждой странице есть все ключевые слова по ассортименту см. меню справа, а страниц при этом 12000, то тот же яндекс проиндексирует эти ключевые слова 12000 раз, или я ошибаюсь? Кто может подсказать, что то дельное?
Еще хочу узнать о регистрации в поисковых системах.
Регистрацию провели только сегодня.
Я правильно понимаю - если у меня на сайте на каждой странице есть все ключевые слова по ассортименту см. меню справа, а страниц при этом 12000, то тот же яндекс проиндексирует эти ключевые слова 12000 раз, или я ошибаюсь? Кто может подсказать, что то дельное?
19/12/2002
to Павел Коротов
А что попадание на Яндексе в 7 - это плохо? народ борется за 30 лучший и ничего..
А тут за 17 дней такой результат! это означает что все 6000 или 12000 товаров ПОПАЛИ в яндекс и целевой (оптовый) посетитель будет... обязательно будет...
А читать книги нужно, но вот только необходимо ли? начитаешься инструкций по правильному использованию маркетинга - так тошно становится... делать нужно, ошибаться и делать...
А еще рекомендую на всей упаковочной таре писать адрес сайта - для оптовиков реальная реклама.
В свое время ко мне обращалось много народа по этому поводу.
Это когда национальная пластмасса была:) Увидел человек на лейбле инернет адрес - и быстрее посмотреть цены, ассортимент. И при необходимости купить.
Я думаю - это реальный способ продвигать сайт в офф-лайне.
to Павел Коротов
А что попадание на Яндексе в 7 - это плохо? народ борется за 30 лучший и ничего..
А тут за 17 дней такой результат! это означает что все 6000 или 12000 товаров ПОПАЛИ в яндекс и целевой (оптовый) посетитель будет... обязательно будет...
А читать книги нужно, но вот только необходимо ли? начитаешься инструкций по правильному использованию маркетинга - так тошно становится... делать нужно, ошибаться и делать...
А еще рекомендую на всей упаковочной таре писать адрес сайта - для оптовиков реальная реклама.
В свое время ко мне обращалось много народа по этому поводу.
Это когда национальная пластмасса была:) Увидел человек на лейбле инернет адрес - и быстрее посмотреть цены, ассортимент. И при необходимости купить.
Я думаю - это реальный способ продвигать сайт в офф-лайне.
19/12/2002
7е место - это хорошо. Важно, по какому запросу. По запросу, указанному Вами выводится всего (в общей сложности) 8 ссылок, поэтому НЕ попасть в эти 8 - просто невозможно. Уверен, что через некоторое время и этот форум окажется на первой странице по этому запросу.
Кстати, из этого совершенно не следует, что остальные 5999 или 11999 попали в "Яндекс" и - тем более - что они на таких же выгодных позициях.
Второй довод (я его также приводил) - этот товар никто, по крайней мере по указанным словам, не ищет. Видно из статистики "Яндекс.Директа".
7е место - это хорошо. Важно, по какому запросу. По запросу, указанному Вами выводится всего (в общей сложности) 8 ссылок, поэтому НЕ попасть в эти 8 - просто невозможно. Уверен, что через некоторое время и этот форум окажется на первой странице по этому запросу.
Кстати, из этого совершенно не следует, что остальные 5999 или 11999 попали в "Яндекс" и - тем более - что они на таких же выгодных позициях.
Второй довод (я его также приводил) - этот товар никто, по крайней мере по указанным словам, не ищет. Видно из статистики "Яндекс.Директа".
19/12/2002
Ну может мне просто повезло...:) что из всего многообразия товаров я выбрал уже прописанные в яндексе.
Тогда предстоит работа по помещению этих позиций в Яндекс.
И кстати это скорее недостаток написания инет-магазина, когда одно попало в яндекс, а другое нет...
Согласитесь это не совсем правильно?
не ищут!? это конечно плохо, что не ищут... но может быть из всего ассортимента (то ли 6 то ли 12 т:) найдутся позиции, которые будут искать? и будет счастье... всем.
Ну может мне просто повезло...:) что из всего многообразия товаров я выбрал уже прописанные в яндексе.
Тогда предстоит работа по помещению этих позиций в Яндекс.
И кстати это скорее недостаток написания инет-магазина, когда одно попало в яндекс, а другое нет...
Согласитесь это не совсем правильно?
не ищут!? это конечно плохо, что не ищут... но может быть из всего ассортимента (то ли 6 то ли 12 т:) найдутся позиции, которые будут искать? и будет счастье... всем.
19/12/2002
Спорите не о том :). Попало - не попало, зависит практически только от поисковика.
Важно другое - что с помощью очень простых способов (я описывал их раньше, не вижу смысла повторяться) можно улучшить шанс нахождения конкретных страниц на первых позициях. Готовые решения и отличаются вот такими мелочами: в одних это реализовано, а в других - нет.
Спорите не о том :). Попало - не попало, зависит практически только от поисковика.
Важно другое - что с помощью очень простых способов (я описывал их раньше, не вижу смысла повторяться) можно улучшить шанс нахождения конкретных страниц на первых позициях. Готовые решения и отличаются вот такими мелочами: в одних это реализовано, а в других - нет.
19/12/2002
Да сайт то еще не индекировался, о чем спор.
Когда проиндексируем тогда и можно определить какие слова попадают в поиск, а какие нет.
По крайней мере все меню будет в поиске и скажу так, фраза "Моющие средства", не менее популярно, чем СЕКС, РАБОТА. Так что подождем индексации и посмотрим заходы, сейчас пока 350 в сутки, без поисковых.
Проиндексированно пока 5 страниц.
Поправили все уже и исправили, по Вашим рекомендациям. Я уже понял как попасть в первую десятку, проиндексирую сайт и попаду обязательно.
Подскажите лучше насчет программ авторассылки на доски и может, кто что новое придумал для продвижения.
Да сайт то еще не индекировался, о чем спор.
Когда проиндексируем тогда и можно определить какие слова попадают в поиск, а какие нет.
По крайней мере все меню будет в поиске и скажу так, фраза "Моющие средства", не менее популярно, чем СЕКС, РАБОТА. Так что подождем индексации и посмотрим заходы, сейчас пока 350 в сутки, без поисковых.
Проиндексированно пока 5 страниц.
Поправили все уже и исправили, по Вашим рекомендациям. Я уже понял как попасть в первую десятку, проиндексирую сайт и попаду обязательно.
Подскажите лучше насчет программ авторассылки на доски и может, кто что новое придумал для продвижения.
20/12/2002
Начнем как обычно с последнего.
Новое придумать можно только самому (если знаешь как). Правда есть тонкость - надо знать правила, в особенности правила маркетинга. Тогда не надо будет выдумывать как проиндексировать и какие программы для досок объявлений взять (про глупость такого подхода я уже писал, жаль что не доходит). Кстати о словах индексации. Есть исследование Хотлога (выполненное по данным Рамблера и Яндекса) по самым популярным словам поиска. Так вот, там даже в первой сотне нет ничего связанного со строительством. Это говорит о том, что СЕКС и РАБОТА на сегодня намного популярнее. Поэтому не обольщайтесь насчет высокой популярности СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Не будет этого.
Далее. Зашел я на Ваш сайт. Все примерно как я и ожидал. Куча товаров без всякой системы. Но самое интересное - все что я говорил оказалось верным. Системы заказов нет, что говорит о плохом подходе к развертыванию магазина. Какой мне интерес заходить на сайт, когда я могу приехать и на складе взять товар и там же произвести расчет. А ползать по сайту в надежде найти то что мне нужно - нет интереса. Хотя про работу с постоянными покупателями - Вы так и не поняли. Это намного лучше чем писать объявления по доскам. Автоматика глупая, ничего сама хорошо не сделает - неужели это не понятно. Если до сих пор Вы не получили ответа на такой простой, кажется вопрос. Ручками намного надежнее.
Кстати вопрос - а 300-350 уникальных посетителей в сутки - это плохо или хорошо. Я что-то не понял. Потому что по счетчику этого не видно. Интересно, почему это Вы решили, что можно сделать 1500-2000 уник.посетителей в сутки за 2 месяца. Вы делаете порнорассылку? (кстати это намного лучше вариант нежели доски объявлений. Надежнее).
Вы говорите, что можете легко попасть в первые 10 строчек поискового запроса. Вопрос - какого запроса? Если "стройматериалы" - не уверен, что вы будете даже в первой сотне. А если набрать "Шпаклевка для влажных помещений OIVA 10 л, зеленая" - то может быть Вы и попадете в первую 20-ку. Интересно, а насколько часто подают именно такой запрос, а не просто стройматериалы или шпаклевка.
Далее. Опять про маркетинг. Вы говорите стратегия есть. Простите а что вы понимаете под этим. Я уже по вашему ответу понял, что это не так.
В нижеследующем тексте я насчитал до 10 вариантов стратегий. Текст взят с сайта
=================
Мы предлагаем Вам продукцию только отличного качества. А прямые поставки позволяют нам поддерживать конкурентоспособный уровень цен при минимальном сроке поставки и достичь оптимального соотношения цена-качество.
Мы профессионально обслуживаем всех клиентов: профессиональных строителей и непрофессионалов.
Подрядчикам и строительным фирмам, сотрудничающим с фирмой <Кестрой 1>, не нужно запасаться строительными материалами впрок. Мы своевременно поставим необходимую им продукцию в нужный период строительства.
Частным лицам не нужно закупать материалы <с запасом>. Если Вы ошиблись в расчетах, мы допоставим нужный Вам товар в минимальные сроки.
================
Какая у вас стратегия? И есть ли она вообще?
Кстати не мешает и порядок в текстах навести. А то "профессионально..." обслуживать "профессиональных..." и "непрофессионалов" - масло масляное. Тексты тоже большое дело для повышения интересности сайта. Найдите свой стиль подачи материала только в рамках правил и грамматики и маркетинга).
Я уже писал нельзя быть всем для всех. А именно это Вы и пытаетесь сделать. Это ОДНА ГРОМАДНАЯ ОШИБКА. Жаль, что когда вы этой поймете будет слишком поздно.
Зайдите на наш сайт, почитайте обзоры книг Дж.Траута - может тогда Вам станет яснее, что надо делать.
Кстати я лично попав на Ваш сайт, больше не стал бы его посещать. Мне незачем тратить время на поиски нужного мне стройматериала в куче того хлама, который висит в вашем каталоге. Мне нужно легко и быстро найти то, что меня интересует. Для этого я зайду на более специализированный (улавливаете разницу) сайт для частных лиц. И уже тем более, мне как специалисту нечего делать на сайте, где предлагают одновременно шпаклевку, спецодежду, сантехнику и оборудование для саун. Я буду искать более специализированную фирму (или сайт) - где мне предлагают что-то одно, зато качественно и полно.
Вывод: сайт сделан непонятно для чего, стратегии не видно. Перспективы никакой.
Начнем как обычно с последнего.
Новое придумать можно только самому (если знаешь как). Правда есть тонкость - надо знать правила, в особенности правила маркетинга. Тогда не надо будет выдумывать как проиндексировать и какие программы для досок объявлений взять (про глупость такого подхода я уже писал, жаль что не доходит). Кстати о словах индексации. Есть исследование Хотлога (выполненное по данным Рамблера и Яндекса) по самым популярным словам поиска. Так вот, там даже в первой сотне нет ничего связанного со строительством. Это говорит о том, что СЕКС и РАБОТА на сегодня намного популярнее. Поэтому не обольщайтесь насчет высокой популярности СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Не будет этого.
Далее. Зашел я на Ваш сайт. Все примерно как я и ожидал. Куча товаров без всякой системы. Но самое интересное - все что я говорил оказалось верным. Системы заказов нет, что говорит о плохом подходе к развертыванию магазина. Какой мне интерес заходить на сайт, когда я могу приехать и на складе взять товар и там же произвести расчет. А ползать по сайту в надежде найти то что мне нужно - нет интереса. Хотя про работу с постоянными покупателями - Вы так и не поняли. Это намного лучше чем писать объявления по доскам. Автоматика глупая, ничего сама хорошо не сделает - неужели это не понятно. Если до сих пор Вы не получили ответа на такой простой, кажется вопрос. Ручками намного надежнее.
Кстати вопрос - а 300-350 уникальных посетителей в сутки - это плохо или хорошо. Я что-то не понял. Потому что по счетчику этого не видно. Интересно, почему это Вы решили, что можно сделать 1500-2000 уник.посетителей в сутки за 2 месяца. Вы делаете порнорассылку? (кстати это намного лучше вариант нежели доски объявлений. Надежнее).
Вы говорите, что можете легко попасть в первые 10 строчек поискового запроса. Вопрос - какого запроса? Если "стройматериалы" - не уверен, что вы будете даже в первой сотне. А если набрать "Шпаклевка для влажных помещений OIVA 10 л, зеленая" - то может быть Вы и попадете в первую 20-ку. Интересно, а насколько часто подают именно такой запрос, а не просто стройматериалы или шпаклевка.
Далее. Опять про маркетинг. Вы говорите стратегия есть. Простите а что вы понимаете под этим. Я уже по вашему ответу понял, что это не так.
В нижеследующем тексте я насчитал до 10 вариантов стратегий. Текст взят с сайта
=================
Мы предлагаем Вам продукцию только отличного качества. А прямые поставки позволяют нам поддерживать конкурентоспособный уровень цен при минимальном сроке поставки и достичь оптимального соотношения цена-качество.
Мы профессионально обслуживаем всех клиентов: профессиональных строителей и непрофессионалов.
Подрядчикам и строительным фирмам, сотрудничающим с фирмой <Кестрой 1>, не нужно запасаться строительными материалами впрок. Мы своевременно поставим необходимую им продукцию в нужный период строительства.
Частным лицам не нужно закупать материалы <с запасом>. Если Вы ошиблись в расчетах, мы допоставим нужный Вам товар в минимальные сроки.
================
Какая у вас стратегия? И есть ли она вообще?
Кстати не мешает и порядок в текстах навести. А то "профессионально..." обслуживать "профессиональных..." и "непрофессионалов" - масло масляное. Тексты тоже большое дело для повышения интересности сайта. Найдите свой стиль подачи материала только в рамках правил и грамматики и маркетинга).
Я уже писал нельзя быть всем для всех. А именно это Вы и пытаетесь сделать. Это ОДНА ГРОМАДНАЯ ОШИБКА. Жаль, что когда вы этой поймете будет слишком поздно.
Зайдите на наш сайт, почитайте обзоры книг Дж.Траута - может тогда Вам станет яснее, что надо делать.
Кстати я лично попав на Ваш сайт, больше не стал бы его посещать. Мне незачем тратить время на поиски нужного мне стройматериала в куче того хлама, который висит в вашем каталоге. Мне нужно легко и быстро найти то, что меня интересует. Для этого я зайду на более специализированный (улавливаете разницу) сайт для частных лиц. И уже тем более, мне как специалисту нечего делать на сайте, где предлагают одновременно шпаклевку, спецодежду, сантехнику и оборудование для саун. Я буду искать более специализированную фирму (или сайт) - где мне предлагают что-то одно, зато качественно и полно.
Вывод: сайт сделан непонятно для чего, стратегии не видно. Перспективы никакой.
20/12/2002
Жаль беднягу Олега, Вы вообще кнопки нажимать умеете, я собственно не собираюсь дискутировать на тему нашего сайта, но придется.
Объясняю технику заказа.
Нажимаетее на любую категорию меню слева, перед Вами открывается список товаров, напротив каждого товара есть окошечко для введения количества, вводите то количество которое хотите заказать для каждой позиции на странице отдельно и внизу страницы есть кнопочка "В корзину" надо на нее нажать и товар попадет в корзину заказа, далее необходимо войти по ссылке корзина заказа, и оформить заказ.
Прежде чем представлять из себя специалиста по интернет маркетингу рекомендую этот самый Интернет изучить. У нас заходят люди которые вообще первый раз зашли в Интернет(это по большей части такие у нас клиенты) и спокойно заказывают товар!!!
А Вы как специалист пытаетесь рассуждать и тем более обсуждать тему которую даже не просмотрели до конца, не засорояйте пространство пожалуйста. Дайте возможность людям по теме высказаться, а не словоблудие разное читать.
И кончайте насчет книг которые вы на своем сайте безуспешно пытаетесь продавать тему поднимать. Тут все же народ профессионально этой темой занимается, зачем мне книги по ведению бизнеса в США, я в России живу и работаю, по этой теме я в программе ВУЗА знания получил + литературу именно для России читаю и законодательство именно Российское отслеживаю и пр.
Много пишете и все не по делу.
Жаль беднягу Олега, Вы вообще кнопки нажимать умеете, я собственно не собираюсь дискутировать на тему нашего сайта, но придется.
Объясняю технику заказа.
Нажимаетее на любую категорию меню слева, перед Вами открывается список товаров, напротив каждого товара есть окошечко для введения количества, вводите то количество которое хотите заказать для каждой позиции на странице отдельно и внизу страницы есть кнопочка "В корзину" надо на нее нажать и товар попадет в корзину заказа, далее необходимо войти по ссылке корзина заказа, и оформить заказ.
Прежде чем представлять из себя специалиста по интернет маркетингу рекомендую этот самый Интернет изучить. У нас заходят люди которые вообще первый раз зашли в Интернет(это по большей части такие у нас клиенты) и спокойно заказывают товар!!!
А Вы как специалист пытаетесь рассуждать и тем более обсуждать тему которую даже не просмотрели до конца, не засорояйте пространство пожалуйста. Дайте возможность людям по теме высказаться, а не словоблудие разное читать.
И кончайте насчет книг которые вы на своем сайте безуспешно пытаетесь продавать тему поднимать. Тут все же народ профессионально этой темой занимается, зачем мне книги по ведению бизнеса в США, я в России живу и работаю, по этой теме я в программе ВУЗА знания получил + литературу именно для России читаю и законодательство именно Российское отслеживаю и пр.
Много пишете и все не по делу.
20/12/2002
Добавлю еще для Олега, не нужны Вы нам на сайте, нам покупатели нужны а не розничные лоточники по книгам.
Когда потребуется Вам что то по строительству я думаю сами найдете нас, а пока Вам не нужен товар, лучше обсуждайте тему подальше от нас.
И кстати я Вас баксов за 50 могу научить пользоваться статистикой МАЙЛ РУ и СПАЙЛОГОМ. Вам на пользу это пойдет, и рекомендую Вам пройти курсы "молодого бойца" для работы в Интернет и на компе.
Е
Добавлю еще для Олега, не нужны Вы нам на сайте, нам покупатели нужны а не розничные лоточники по книгам.
Когда потребуется Вам что то по строительству я думаю сами найдете нас, а пока Вам не нужен товар, лучше обсуждайте тему подальше от нас.
И кстати я Вас баксов за 50 могу научить пользоваться статистикой МАЙЛ РУ и СПАЙЛОГОМ. Вам на пользу это пойдет, и рекомендую Вам пройти курсы "молодого бойца" для работы в Интернет и на компе.
Е
20/12/2002
Господа!
Я предлагаю Все же не двигать свои направления, пример распространение книг Олегом, а высказываться по теме вопроса.
Сразу оговорюсь, я специалист по Интернет маркетингу и рекламе, так же являюсь профессиональным разработчиком Интернет решений.
Опыт работы с 1997 года.
Поэтому просьба высказываться только специалистам.
Господа!
Я предлагаю Все же не двигать свои направления, пример распространение книг Олегом, а высказываться по теме вопроса.
Сразу оговорюсь, я специалист по Интернет маркетингу и рекламе, так же являюсь профессиональным разработчиком Интернет решений.
Опыт работы с 1997 года.
Поэтому просьба высказываться только специалистам.
20/12/2002
Напрасно Вы, Nikon, так отреагировали на слова Олега. Он написал разумные вещи.
По поводу поисковых слов: я сама с полгода занимаюсь раскруткой своего магазина и набиваю себе свои шишки, так как учиться не могу по книгам (многие слова просто не понимаю).(здесь смайлик)
Так вот надо определить какие именно товары (группы товаров) Вам хочется двигать и посмотреть как они запрашиваются. Пример: "фильтр для воды" запрашивают 30000 раз,а "водоочиститель" - 197 раз. Разница налицо, хотя слова - полные синонимы. Вот это важно все изучить, чтобы правильно продвигаться в поисковиках.
ЗЫ Уверена, что никакие учебники меня бы этому не научили. (смайлик)
Напрасно Вы, Nikon, так отреагировали на слова Олега. Он написал разумные вещи.
По поводу поисковых слов: я сама с полгода занимаюсь раскруткой своего магазина и набиваю себе свои шишки, так как учиться не могу по книгам (многие слова просто не понимаю).(здесь смайлик)
Так вот надо определить какие именно товары (группы товаров) Вам хочется двигать и посмотреть как они запрашиваются. Пример: "фильтр для воды" запрашивают 30000 раз,а "водоочиститель" - 197 раз. Разница налицо, хотя слова - полные синонимы. Вот это важно все изучить, чтобы правильно продвигаться в поисковиках.
ЗЫ Уверена, что никакие учебники меня бы этому не научили. (смайлик)
20/12/2002
Олег в данной дискусии пытается продвинуть свои книги и не более.
Некомпетентные советы дает, даже не просмотрев проблему.
Насчет строительства скажу так. Ключевые слова Моющие средства и многие размещенные в данный момент в меню магазина довольно популярны, Олег не смог жэто определить и просто видимо не смог увидеть. Поэтому хотелось бы выслушать мнение человека, но при этом по теме.
Слушать общие рассуждения человека который свой то сайт продвинуть не может не интересно.
Кстати для Олега 350 уникальных в сутки за 2 недели без поисковых и без разных рассылок - это высший пилотаж. И говорит о популярности темы.
Олег в данной дискусии пытается продвинуть свои книги и не более.
Некомпетентные советы дает, даже не просмотрев проблему.
Насчет строительства скажу так. Ключевые слова Моющие средства и многие размещенные в данный момент в меню магазина довольно популярны, Олег не смог жэто определить и просто видимо не смог увидеть. Поэтому хотелось бы выслушать мнение человека, но при этом по теме.
Слушать общие рассуждения человека который свой то сайт продвинуть не может не интересно.
Кстати для Олега 350 уникальных в сутки за 2 недели без поисковых и без разных рассылок - это высший пилотаж. И говорит о популярности темы.
20/12/2002
Nikon - если честно - твое упоминание о твоей профессии и твоем стаже - немного испортило всю картину!
При таких профессиональных данных выпускать сайт ВООБЩЕ без мета-тегов и title - без минимума! и только потом это доделывать...
ну слов нет! и может быть конечно опыт с 1997 года есть... но вот какой??? :)
Nikon - если честно - твое упоминание о твоей профессии и твоем стаже - немного испортило всю картину!
При таких профессиональных данных выпускать сайт ВООБЩЕ без мета-тегов и title - без минимума! и только потом это доделывать...
ну слов нет! и может быть конечно опыт с 1997 года есть... но вот какой??? :)
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