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Спам – не спа...
07/11/2002
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как сделать ограниченный спам - переслать письмо во все ящики домена?
С Уважением, Юрий Маслов
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как сделать ограниченный спам - переслать письмо во все ящики домена?
С Уважением, Юрий Маслов
29/11/2002
Мужики вот Вы тут спам да спам ! Я этим делом занимаюсь уже года 3, в этом годы мення наконец-то поймали ФСБ, долго ругалисс, говорили что я плохой, и тд. Потом показали УК РФ и там есть такая статья(номер уже не помню) говорилось в ней так что за распространение нежеланной рекламы я могу получить в лоб !
Короче за Спам по новому кодексу дают от 2-3 лет и штраф до 200 мин окладов !
Лучше этим незанематься а делать рекламу через разные фирмы например как
www.razkruti.ru
www.1ps.ru
www.raskrutki.net
www.ipservis.ru
Мужики вот Вы тут спам да спам ! Я этим делом занимаюсь уже года 3, в этом годы мення наконец-то поймали ФСБ, долго ругалисс, говорили что я плохой, и тд. Потом показали УК РФ и там есть такая статья(номер уже не помню) говорилось в ней так что за распространение нежеланной рекламы я могу получить в лоб !
Короче за Спам по новому кодексу дают от 2-3 лет и штраф до 200 мин окладов !
Лучше этим незанематься а делать рекламу через разные фирмы например как
www.razkruti.ru
www.1ps.ru
www.raskrutki.net
www.ipservis.ru
05/01/2003
СПАМ: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
СПАМ: факты
1) СПАМ - один из самых доступных и дешевых способов (если не самый дешевый) массового распространения коммерческой (а так же любой другой) информации конечным пользователям персональных электронных средств связи (email, ICQ, sms/WAP, РПЯ – речевой почтовый ящик). Дешевизна - обстоятельство экономическое и поэтому имеет огромный потенциал и привлекательность. Чтобы конкурировать с этим способом распространения информации – надо как минимум изобрести нечто менее дорогое... Запреты в данном случае НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ, а лишь наоборот усиливают реакцию со стороны ЗАПРЕЩАЕМОГО ОБЪЕКТА, т.е. СПАМа. "Почему его запрещают?" – спросите Вы – ответ на этот вопрос неоднозначен, как и сам предмет вопроса.
2) СПАМ есть РЕКЛАМА (двигатель прогресса) – со всеми вытекающими отсюда последствиями – а именно: с характерной навязчивостью, иногда с апелляцией к низменным чувствам, (чтобы не спорить на пустом месте, пусть каждый вложит в это определение свой уровень "высоких" и "низких" чувств, поступков, понятий, мыслей, действий и т.д.) порой даже агрессивностью – неизбежными составляющими любого рода рекламы: от рекламных ТВ роликов и дорожных щитов – до СПАМа и открыток-визиток в вашем железном почтовом ящике. Здесь безусловно возникает вопрос в КУЛЬТУРЕ написания рекламного обращения – каким бы оно ни было – электронным или фанерным.
3) Получение СПАМа идет за счет конечного пользователя (за счет трафика, либо за счет времени). Однако за распространение рекламных посланий платит РАССЫЛЬЩИК (СПАМер). Причем платит он БОЛЬШЕ (как по трафику, так и во временном эквиваленте), чем конечный пользователь при получении одного экземпляра рекламы РАССЫЛЬЩИКА.
*Аргументы вроде - "а если все (многие) вдруг начнут СПАМить – будет невозможно проверять почту и бесконечно удалять ненужную информацию"– не приемлемы по причине своей излишней гипотетичности. Мы заявляем, что – это из разряда детсадовских "воспиталок" – если все начнут кидать мусор – все утонут в грязи, а так же: если все начнут бегать по утрам, то будут сталкиваться друг с другом лбами, если все пересядут на велосипеды - воздух в городах станет чище и т.д. Всегда найдутся люди, поступающие в одинаковых ситуациях по-разному. ВСЕГДА.
КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не всегда желает получать информацию, которая по его усмотрению ЕМУ БЕСПОЛЕЗНА – это правда. Но здесь, в свою очередь, возникает проблема свободы распространения информации – в данном случае СВОБОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕТРОННОГО СЛОВА РАССЫЛЬЩИКОМ и НЕЖЕЛАНИЕМ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ получать бесполезную с его точки зрения информацию за свой, пусть даже небольшой счет. Эта проблема, ПОДЧЕРКИВАЮ, не имеет ОДНОЗНАЧНОГО решения – на его выработку потребуются: время, деньги, людские ресурсы (добавьте еще что-нибудь от себя) – и ЧИСТО ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫМИ мерами здесь ничего решено быть не может.
КОМУ НЕВЫГОДЕН СПАМ
1) РЕКЛАМНЫМ МАГНАТАМ ОТ ИНТЕРНЕТ. Конкурировать с массовой рассылкой весьма сложно, особенно по ценам, стало быть просто запретить - вот их логика.
2) ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ СТРУКТУРАМ, и особенно государственным СМИ – им невыгодна ЛЮБАЯ альтернатива массового и практически бесконтрольного однонаправленного информационного потока. Логика - опять с помощью запретов.
3) ПРОВАЙДЕРАМ - мотивировки разные – от износа оборудования до засорения каналов. Хотя некоторые "за" в том плане, что за хостинг СПАМовых программ, исполняемых с специализированных серверов берут деньги, а так же берут деньги со всех тех, кто делает рассылку через них
СПАМ: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
СПАМ: факты
1) СПАМ - один из самых доступных и дешевых способов (если не самый дешевый) массового распространения коммерческой (а так же любой другой) информации конечным пользователям персональных электронных средств связи (email, ICQ, sms/WAP, РПЯ – речевой почтовый ящик). Дешевизна - обстоятельство экономическое и поэтому имеет огромный потенциал и привлекательность. Чтобы конкурировать с этим способом распространения информации – надо как минимум изобрести нечто менее дорогое... Запреты в данном случае НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ, а лишь наоборот усиливают реакцию со стороны ЗАПРЕЩАЕМОГО ОБЪЕКТА, т.е. СПАМа. "Почему его запрещают?" – спросите Вы – ответ на этот вопрос неоднозначен, как и сам предмет вопроса.
2) СПАМ есть РЕКЛАМА (двигатель прогресса) – со всеми вытекающими отсюда последствиями – а именно: с характерной навязчивостью, иногда с апелляцией к низменным чувствам, (чтобы не спорить на пустом месте, пусть каждый вложит в это определение свой уровень "высоких" и "низких" чувств, поступков, понятий, мыслей, действий и т.д.) порой даже агрессивностью – неизбежными составляющими любого рода рекламы: от рекламных ТВ роликов и дорожных щитов – до СПАМа и открыток-визиток в вашем железном почтовом ящике. Здесь безусловно возникает вопрос в КУЛЬТУРЕ написания рекламного обращения – каким бы оно ни было – электронным или фанерным.
3) Получение СПАМа идет за счет конечного пользователя (за счет трафика, либо за счет времени). Однако за распространение рекламных посланий платит РАССЫЛЬЩИК (СПАМер). Причем платит он БОЛЬШЕ (как по трафику, так и во временном эквиваленте), чем конечный пользователь при получении одного экземпляра рекламы РАССЫЛЬЩИКА.
*Аргументы вроде - "а если все (многие) вдруг начнут СПАМить – будет невозможно проверять почту и бесконечно удалять ненужную информацию"– не приемлемы по причине своей излишней гипотетичности. Мы заявляем, что – это из разряда детсадовских "воспиталок" – если все начнут кидать мусор – все утонут в грязи, а так же: если все начнут бегать по утрам, то будут сталкиваться друг с другом лбами, если все пересядут на велосипеды - воздух в городах станет чище и т.д. Всегда найдутся люди, поступающие в одинаковых ситуациях по-разному. ВСЕГДА.
КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не всегда желает получать информацию, которая по его усмотрению ЕМУ БЕСПОЛЕЗНА – это правда. Но здесь, в свою очередь, возникает проблема свободы распространения информации – в данном случае СВОБОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕТРОННОГО СЛОВА РАССЫЛЬЩИКОМ и НЕЖЕЛАНИЕМ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ получать бесполезную с его точки зрения информацию за свой, пусть даже небольшой счет. Эта проблема, ПОДЧЕРКИВАЮ, не имеет ОДНОЗНАЧНОГО решения – на его выработку потребуются: время, деньги, людские ресурсы (добавьте еще что-нибудь от себя) – и ЧИСТО ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫМИ мерами здесь ничего решено быть не может.
КОМУ НЕВЫГОДЕН СПАМ
1) РЕКЛАМНЫМ МАГНАТАМ ОТ ИНТЕРНЕТ. Конкурировать с массовой рассылкой весьма сложно, особенно по ценам, стало быть просто запретить - вот их логика.
2) ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ СТРУКТУРАМ, и особенно государственным СМИ – им невыгодна ЛЮБАЯ альтернатива массового и практически бесконтрольного однонаправленного информационного потока. Логика - опять с помощью запретов.
3) ПРОВАЙДЕРАМ - мотивировки разные – от износа оборудования до засорения каналов. Хотя некоторые "за" в том плане, что за хостинг СПАМовых программ, исполняемых с специализированных серверов берут деньги, а так же берут деньги со всех тех, кто делает рассылку через них
20/01/2003
На спам реагирую по настроению. И по содержанию. Иногда раздражаюсь, а иногда смотрю, как мультики.
Бывают особые крайности: на днях реклама турфирмы пришла с аттачем в 1200 Кбайт!!! Сдурели, что ли? Я автоприем почты включил и отошел (сам виноват, но кто бы мог подумать??!!). Через 10 минут подхожу - все еще качает (обычно 20-30 секунд). Из спортивного интереса дождался окончания загрузки: разочарованию не было предела...
На спам реагирую по настроению. И по содержанию. Иногда раздражаюсь, а иногда смотрю, как мультики.
Бывают особые крайности: на днях реклама турфирмы пришла с аттачем в 1200 Кбайт!!! Сдурели, что ли? Я автоприем почты включил и отошел (сам виноват, но кто бы мог подумать??!!). Через 10 минут подхожу - все еще качает (обычно 20-30 секунд). Из спортивного интереса дождался окончания загрузки: разочарованию не было предела...
20/01/2003
Однозначно, если уж спамить то задумываясь о чужих ящиках.
Для того чтобы передать мысль пользователю достаточно нескольких текстовых сточек. И уж конечно не атачить к такому письму файл в несколько метров. Если уж мы не можем отказатся от спама, давайте будем хоть с уважением относится к другим пользователям.
Однозначно, если уж спамить то задумываясь о чужих ящиках.
Для того чтобы передать мысль пользователю достаточно нескольких текстовых сточек. И уж конечно не атачить к такому письму файл в несколько метров. Если уж мы не можем отказатся от спама, давайте будем хоть с уважением относится к другим пользователям.
23/01/2003
Согласен, конечно, с Тимофеем.
Как правило, спамом пользуются фирмы, для которых имидж - ничто (жажда все? :-))).
Однако индустрия спама существует объективно, и, хотя с ней пытаются бороться и уже заявляют о скорой его кончине, благодаря суперсовременным фильтрам, пока "спам" работает. И спам, и яростная борьба против него - это все крайности, и конца этому не будет (примеры: вирусы и антивирусы, Палестина и Израиль и т.п.). Есть анекдот: "Будет ли война?", "Нет не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется". Вот и здесь, похоже на то же самое.
Взялся бы кто-то за неблагодарную работу по организации чего-то вроде ассоциации "правильных" спамеров. Чтобы определенный профессиональный кодекс все же был: не аттачить мегабайты, выбирать выражения, не ругаться в ответ на грубость и т.п.
Или я в бреду, если такое предлагаю???
Спасибо за внимание.
Согласен, конечно, с Тимофеем.
Как правило, спамом пользуются фирмы, для которых имидж - ничто (жажда все? :-))).
Однако индустрия спама существует объективно, и, хотя с ней пытаются бороться и уже заявляют о скорой его кончине, благодаря суперсовременным фильтрам, пока "спам" работает. И спам, и яростная борьба против него - это все крайности, и конца этому не будет (примеры: вирусы и антивирусы, Палестина и Израиль и т.п.). Есть анекдот: "Будет ли война?", "Нет не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется". Вот и здесь, похоже на то же самое.
Взялся бы кто-то за неблагодарную работу по организации чего-то вроде ассоциации "правильных" спамеров. Чтобы определенный профессиональный кодекс все же был: не аттачить мегабайты, выбирать выражения, не ругаться в ответ на грубость и т.п.
Или я в бреду, если такое предлагаю???
Спасибо за внимание.
24/01/2003
Могу поделиться опытом
Не только спам но даже разрешенные пользователем рассылки дают почти нулевой результат
На порядок лучше раскинуть мозгами (как штирлиц) дад доделать свой софт так чтобы людям слалось действительно то что они ХОТЯТ
Тогда есть результат
А послать 200 000 сообщений - даже если все они согласились их получать - и написать что то типа
мы тут самые крутые и у нас скидка = навредить себе
Приблизительно тот же эффект что и от баннеров кстати - то есть отрицательный
Могу поделиться опытом
Не только спам но даже разрешенные пользователем рассылки дают почти нулевой результат
На порядок лучше раскинуть мозгами (как штирлиц) дад доделать свой софт так чтобы людям слалось действительно то что они ХОТЯТ
Тогда есть результат
А послать 200 000 сообщений - даже если все они согласились их получать - и написать что то типа
мы тут самые крутые и у нас скидка = навредить себе
Приблизительно тот же эффект что и от баннеров кстати - то есть отрицательный
24/01/2003
Я как-то занимался спамом, выглядело это следующим образом: написали рограмулину которая через сайты-гейты операторов мобильной связи отправляла на мобильники собщения нужного характера сообщения, логарифм был оч простой, задавался определенный стартовый номер, отсылалось СМС, через задаваемое время следующее сообщение отсылалось на след. номер по порядку от первоначального.... ....так оставляли комп с нетом на ночь (периодиность отправки 3-9 сек.) .....жалко статистику не предусмотрели :-) ) ...ну...нас довольно быстро засекли... ...но (бутылка все решила)... так мы нашли новых клиентов за довольно короткое время. На официальных сайтах мобильников появлялась ссылка типа "спам", где были мы первооткрывателями, ну....антиреклама тоже вид рекламы....
Я как-то занимался спамом, выглядело это следующим образом: написали рограмулину которая через сайты-гейты операторов мобильной связи отправляла на мобильники собщения нужного характера сообщения, логарифм был оч простой, задавался определенный стартовый номер, отсылалось СМС, через задаваемое время следующее сообщение отсылалось на след. номер по порядку от первоначального.... ....так оставляли комп с нетом на ночь (периодиность отправки 3-9 сек.) .....жалко статистику не предусмотрели :-) ) ...ну...нас довольно быстро засекли... ...но (бутылка все решила)... так мы нашли новых клиентов за довольно короткое время. На официальных сайтах мобильников появлялась ссылка типа "спам", где были мы первооткрывателями, ну....антиреклама тоже вид рекламы....
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