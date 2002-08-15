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Спам – не спа...



Ссылка на сообщение Юрий
15/08/2002

К сожалению, совок он везде совок. В частности, меня достал СПАМ от людей, предлагающих Глобальное Орошение Кишечника. Я сначала послал им пару факсов (т.к. E-mail адрес фиктивный) с просьбой убрать мой адрес из списков. Но операторы на голубом глазу отвечали, что рекламной кампанией занимается другая фирма и они ничего не могут сделать.( в общем ваньку валяли).


После этого я пожертвовал на два дня двумя линиями моего модемного пула и поставил на них непрерывный автодозвон рл двум контактным телефонам, указанным в сообщениях. Надеюсь, что за эти два дня число лохов, промывающих у них задницу резко сократилось, потому что после моего звонка они мгновенно исключили мой адрес из списка.


Советую всем так и поступать



Ссылка на сообщение Kopytych
15/08/2002

Ребят, по поводу грамотных рассылочных прог, посоветуйте толковую. Я лично с massmail.ru скачал несколько - но что-то они мне не понравились (просьба ответ прислать на мыло)



Ссылка на сообщение Александр ХОлопов
16/08/2002

Все же, я считаю, что спам из бэд. Почему? Потому что, в основном, его не умеют делать правильно, т.е. мало грамотного спама. Спам хорош только тогда, когда не совсем понятно – спам это или нет…





По мне так, лучше заняться рекламой через поисковики. Т.е. оптимизация страниц, увеличение индекса цитирования и пр… Это одно из лучших средств рекламы, целевая аудитория и пр. Вот где нужно силы расходовать. А попасть на первые страницы всегда возможно, нужно только захотеть.



Ссылка на сообщение Roman
16/08/2002

А у меня вот какой вопрос возник. Если сделать грамотное (красивое и краткое) письмецо, уведомляющее получателя о том, что если он сделает заказ в рекламируемом и-магазине (по продаже реальных, действительно популярных товаров)с указанием некоего кодового слова (указанного в пиьсме), он получит гору подарков (опять-таки реальных). Интересно, как человек (и общественное мнение) отнесется к таким письмам. Еще есть условие - письма будут рассылаться ТОЛЬКО в рамках региона работы и-магазина и только по открытым адресам.


Спасибо.



Ссылка на сообщение Александр ХОлопов
16/08/2002

Только нужно это сделать простым русским языком, максимально честно. Ни каких американских изречений, типа «вам повезло… у вас появилась уникальная возможность… целую гору подарков…» и т.п. Этим и отличается российский e-mail маркетинг.





В этом сообщении нужно обязательно указать, почему такое произошло, т.е. почему именно данному пользователю пришло это письмо; почему и-магазин проводит эту акцию, т.е. по каким причинам пользователь получит гору подарков и вообще, зачем вы дарите ему это кодовое слово.



Ссылка на сообщение Алексей Куприйчук
16/08/2002

Господа спамеры, а никто не подумал, что в отличие от запада, где ты платишь абонетскаю плату и юзаешь канал как хочешь, в Раше куча народа платит за трафик или за время. Помножим объем на количество этих писем и получим сумму прямых убытков человека, получающего спам.


Про бесплатные газеты в ящик - я их могу брать или не брать - они бесплатны для меня. У меня есть ВЫБОР. С письмами на электронный ящик это не так.


Далее.


Нам, на наш "адрес взятый из открытых источников" валится до сотни писем в день с предложениями всякой @#$ни. При этом адрес опубликован в специализированных каталогах. Я понимаю, если бы мне валились предложения по моей или около того специфике. Тут я согласен с Александром. Так что спам от e-mail маркетинга отличается. Кстати, в сети есть проекты, которые платят пользователю за получение от них писем. Честно, Вы не находите?



Ссылка на сообщение Александр ХОлопов
17/08/2002

Я не давал советы для написания спам-сообщений, я давал советы для написания рекламных писем вообще. В своей деятельности я ни когда не использовал спам, и не буду это делать. Да и не кому не советую! Есть куда более лучшие средства интернет-рекламы.



Ссылка на сообщение Валентина
20/08/2002

напишите, пожалуйста про спам, мне не e-mail



Ссылка на сообщение Zerg
23/08/2002

Interesno, naskolko spam effektiven?





Po sebe sudit ne berus. 99% spama


pribivaju ne chitaja. Ya pomnu, na kakie rassylki podpisalsya ;-).



Ссылка на сообщение Грейс
23/08/2002

Господа!


Может и мне кто-нибудь поможет?


Только начинаю заниматься подобной деятельностью. Если у кого-нибудь есть советы - пишите на мыло.


Заранее спасибо.



Ссылка на сообщение L2amid
04/09/2002

Помогите плиз


провайдер грозит отключить инет за спам, как сделать чтоб спам проходил провайдер не лез с угрозами?



Ссылка на сообщение Михаил Сергачев
04/09/2002

2L2amid,сделать это не очень сложно. Только надо ли?



Ссылка на сообщение Eugene
06/09/2002

Привет! Такой еще вопрос к общественности. Мне нужно разослать 5000 американских emails. Нужно что бы почта разошлась с американского адреса. Найучите как это проще всего сделать. Какой free email box разрешает это или как?



Ссылка на сообщение isnmail
25/09/2002

Сообщи пожалуйста тонкости спамерства. А то блин отрубают интернет за спам. А он так нужен хоть с работы вылетай (эх-х тяжела доля торгового агента:)


Сергей



Ссылка на сообщение Andre
27/09/2002

О бедном СПАММЕРЕ замолвите слово...


На мой взгляд только особ. продвинутые (или двинутые) пользователи (90%Москва) возмущаются насчет спама. Если в теме письма честно указана его тема, то и не фиг возмущаться- или читай или удаляй, ноу проблем. Если нет или обманка, то Спам из Бэд, согласен.


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