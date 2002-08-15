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Спам – не спа...
15/08/2002
К сожалению, совок он везде совок. В частности, меня достал СПАМ от людей, предлагающих Глобальное Орошение Кишечника. Я сначала послал им пару факсов (т.к. E-mail адрес фиктивный) с просьбой убрать мой адрес из списков. Но операторы на голубом глазу отвечали, что рекламной кампанией занимается другая фирма и они ничего не могут сделать.( в общем ваньку валяли).
После этого я пожертвовал на два дня двумя линиями моего модемного пула и поставил на них непрерывный автодозвон рл двум контактным телефонам, указанным в сообщениях. Надеюсь, что за эти два дня число лохов, промывающих у них задницу резко сократилось, потому что после моего звонка они мгновенно исключили мой адрес из списка.
Советую всем так и поступать
К сожалению, совок он везде совок. В частности, меня достал СПАМ от людей, предлагающих Глобальное Орошение Кишечника. Я сначала послал им пару факсов (т.к. E-mail адрес фиктивный) с просьбой убрать мой адрес из списков. Но операторы на голубом глазу отвечали, что рекламной кампанией занимается другая фирма и они ничего не могут сделать.( в общем ваньку валяли).
После этого я пожертвовал на два дня двумя линиями моего модемного пула и поставил на них непрерывный автодозвон рл двум контактным телефонам, указанным в сообщениях. Надеюсь, что за эти два дня число лохов, промывающих у них задницу резко сократилось, потому что после моего звонка они мгновенно исключили мой адрес из списка.
Советую всем так и поступать
16/08/2002
Все же, я считаю, что спам из бэд. Почему? Потому что, в основном, его не умеют делать правильно, т.е. мало грамотного спама. Спам хорош только тогда, когда не совсем понятно – спам это или нет…
По мне так, лучше заняться рекламой через поисковики. Т.е. оптимизация страниц, увеличение индекса цитирования и пр… Это одно из лучших средств рекламы, целевая аудитория и пр. Вот где нужно силы расходовать. А попасть на первые страницы всегда возможно, нужно только захотеть.
Все же, я считаю, что спам из бэд. Почему? Потому что, в основном, его не умеют делать правильно, т.е. мало грамотного спама. Спам хорош только тогда, когда не совсем понятно – спам это или нет…
По мне так, лучше заняться рекламой через поисковики. Т.е. оптимизация страниц, увеличение индекса цитирования и пр… Это одно из лучших средств рекламы, целевая аудитория и пр. Вот где нужно силы расходовать. А попасть на первые страницы всегда возможно, нужно только захотеть.
16/08/2002
А у меня вот какой вопрос возник. Если сделать грамотное (красивое и краткое) письмецо, уведомляющее получателя о том, что если он сделает заказ в рекламируемом и-магазине (по продаже реальных, действительно популярных товаров)с указанием некоего кодового слова (указанного в пиьсме), он получит гору подарков (опять-таки реальных). Интересно, как человек (и общественное мнение) отнесется к таким письмам. Еще есть условие - письма будут рассылаться ТОЛЬКО в рамках региона работы и-магазина и только по открытым адресам.
Спасибо.
А у меня вот какой вопрос возник. Если сделать грамотное (красивое и краткое) письмецо, уведомляющее получателя о том, что если он сделает заказ в рекламируемом и-магазине (по продаже реальных, действительно популярных товаров)с указанием некоего кодового слова (указанного в пиьсме), он получит гору подарков (опять-таки реальных). Интересно, как человек (и общественное мнение) отнесется к таким письмам. Еще есть условие - письма будут рассылаться ТОЛЬКО в рамках региона работы и-магазина и только по открытым адресам.
Спасибо.
16/08/2002
Только нужно это сделать простым русским языком, максимально честно. Ни каких американских изречений, типа «вам повезло… у вас появилась уникальная возможность… целую гору подарков…» и т.п. Этим и отличается российский e-mail маркетинг.
В этом сообщении нужно обязательно указать, почему такое произошло, т.е. почему именно данному пользователю пришло это письмо; почему и-магазин проводит эту акцию, т.е. по каким причинам пользователь получит гору подарков и вообще, зачем вы дарите ему это кодовое слово.
Только нужно это сделать простым русским языком, максимально честно. Ни каких американских изречений, типа «вам повезло… у вас появилась уникальная возможность… целую гору подарков…» и т.п. Этим и отличается российский e-mail маркетинг.
В этом сообщении нужно обязательно указать, почему такое произошло, т.е. почему именно данному пользователю пришло это письмо; почему и-магазин проводит эту акцию, т.е. по каким причинам пользователь получит гору подарков и вообще, зачем вы дарите ему это кодовое слово.
16/08/2002
Господа спамеры, а никто не подумал, что в отличие от запада, где ты платишь абонетскаю плату и юзаешь канал как хочешь, в Раше куча народа платит за трафик или за время. Помножим объем на количество этих писем и получим сумму прямых убытков человека, получающего спам.
Про бесплатные газеты в ящик - я их могу брать или не брать - они бесплатны для меня. У меня есть ВЫБОР. С письмами на электронный ящик это не так.
Далее.
Нам, на наш "адрес взятый из открытых источников" валится до сотни писем в день с предложениями всякой @#$ни. При этом адрес опубликован в специализированных каталогах. Я понимаю, если бы мне валились предложения по моей или около того специфике. Тут я согласен с Александром. Так что спам от e-mail маркетинга отличается. Кстати, в сети есть проекты, которые платят пользователю за получение от них писем. Честно, Вы не находите?
Господа спамеры, а никто не подумал, что в отличие от запада, где ты платишь абонетскаю плату и юзаешь канал как хочешь, в Раше куча народа платит за трафик или за время. Помножим объем на количество этих писем и получим сумму прямых убытков человека, получающего спам.
Про бесплатные газеты в ящик - я их могу брать или не брать - они бесплатны для меня. У меня есть ВЫБОР. С письмами на электронный ящик это не так.
Далее.
Нам, на наш "адрес взятый из открытых источников" валится до сотни писем в день с предложениями всякой @#$ни. При этом адрес опубликован в специализированных каталогах. Я понимаю, если бы мне валились предложения по моей или около того специфике. Тут я согласен с Александром. Так что спам от e-mail маркетинга отличается. Кстати, в сети есть проекты, которые платят пользователю за получение от них писем. Честно, Вы не находите?
27/09/2002
О бедном СПАММЕРЕ замолвите слово...
На мой взгляд только особ. продвинутые (или двинутые) пользователи (90%Москва) возмущаются насчет спама. Если в теме письма честно указана его тема, то и не фиг возмущаться- или читай или удаляй, ноу проблем. Если нет или обманка, то Спам из Бэд, согласен.
О бедном СПАММЕРЕ замолвите слово...
На мой взгляд только особ. продвинутые (или двинутые) пользователи (90%Москва) возмущаются насчет спама. Если в теме письма честно указана его тема, то и не фиг возмущаться- или читай или удаляй, ноу проблем. Если нет или обманка, то Спам из Бэд, согласен.
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