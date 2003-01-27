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Спам – не спа...
27/01/2003
Браво, ZUZYA.
Исходя из этой предпосылки, думаю: а в чем же тогда проблема? Все борцы против спама называют главной проблемой - что-то вроде "несанкционированного вторжения" и т.д. Проблемка-то, видимо, в другом. А в чем?
Браво, ZUZYA.
Исходя из этой предпосылки, думаю: а в чем же тогда проблема? Все борцы против спама называют главной проблемой - что-то вроде "несанкционированного вторжения" и т.д. Проблемка-то, видимо, в другом. А в чем?
23/04/2003
привет ДДД!
Собрался разослать предложенние по Москве!
Сам из Питера.
Тема печать полиграфии.
Почитал статьи где-то ругают,где-то хвалят.
Пугают что поставят телефон из рассылки в рекламу какой-нибудб халявы.
А я нашел людей по Интернету,которые за 20 долл,берутся разослать по 245000 фирм.
Если что-то сможешь посоветовать буду благодарен .
Удачи,Кирилл
привет ДДД!
Собрался разослать предложенние по Москве!
Сам из Питера.
Тема печать полиграфии.
Почитал статьи где-то ругают,где-то хвалят.
Пугают что поставят телефон из рассылки в рекламу какой-нибудб халявы.
А я нашел людей по Интернету,которые за 20 долл,берутся разослать по 245000 фирм.
Если что-то сможешь посоветовать буду благодарен .
Удачи,Кирилл
25/04/2003
А мне вот что интересно: почему ни один из тех, кто здесь так восхвалял замусоривание чужих ящиков, не подал идею присылать вместе со спамом и деньги, чтобы оплатить инетное время на его вытягивание? Одно письмо весит немного, но такие вот деятели, как вы, гордо именующие себя "маркетологами", однажды заблокировали мне ящик, когда я больше месяца не выходил в инет :-\
А теперь прикиньте, сколько стоит выкачать все это гавно, разосланное десятками источников, да еще не по одному экземпляру. А за потерянные нормальные, нужные мне письма, кто заплатит? Если вы будете прилагать к своим письмам инструкцию по получению денежной компенсации - проблем нет, я ваш постоянный подписчик.
А мне вот что интересно: почему ни один из тех, кто здесь так восхвалял замусоривание чужих ящиков, не подал идею присылать вместе со спамом и деньги, чтобы оплатить инетное время на его вытягивание? Одно письмо весит немного, но такие вот деятели, как вы, гордо именующие себя "маркетологами", однажды заблокировали мне ящик, когда я больше месяца не выходил в инет :-\
А теперь прикиньте, сколько стоит выкачать все это гавно, разосланное десятками источников, да еще не по одному экземпляру. А за потерянные нормальные, нужные мне письма, кто заплатит? Если вы будете прилагать к своим письмам инструкцию по получению денежной компенсации - проблем нет, я ваш постоянный подписчик.
29/04/2003
Если завод производит хим.продукцию и в его базе данных 5 тыс.магазинов с эл.адресами по реализации его продукции.Он с ними как-то общаться должен же....Это вряд ли спам.Для чего же тогда вообще мыло?
Лично я считаю спамом все-то, что приходит не по теме, и то. что нельзя самому удалить из рассылки.
Если завод производит хим.продукцию и в его базе данных 5 тыс.магазинов с эл.адресами по реализации его продукции.Он с ними как-то общаться должен же....Это вряд ли спам.Для чего же тогда вообще мыло?
Лично я считаю спамом все-то, что приходит не по теме, и то. что нельзя самому удалить из рассылки.
16/07/2003
Автор: DDD
Да, расскажи плиз побольше, тема актуальна. Я сдуру начал рассылать сам - меня от инета отрубили. Как обезопаситься?
Пиши на droden@narod.ru
Автор: DDD
Да, расскажи плиз побольше, тема актуальна. Я сдуру начал рассылать сам - меня от инета отрубили. Как обезопаситься?
Пиши на droden@narod.ru
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