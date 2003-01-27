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Спам – не спа...



Ссылка на сообщение Александр
27/01/2003

Браво, ZUZYA.

Исходя из этой предпосылки, думаю: а в чем же тогда проблема? Все борцы против спама называют главной проблемой - что-то вроде "несанкционированного вторжения" и т.д. Проблемка-то, видимо, в другом. А в чем?



Ссылка на сообщение Старый ФАПСИшник
06/02/2003

вот я тебе, Витенька расскажу....

по ушам. Спамер хренов! Выловитиь спамера - 5 минут

нет закона - не беда. "тяжелых" пришлю, а потом "извинюсь";) десять раз подумаешь в другой раз.



Ссылка на сообщение Кирилл
23/04/2003

привет ДДД!

Собрался разослать предложенние по Москве!

Сам из Питера.

Тема печать полиграфии.

Почитал статьи где-то ругают,где-то хвалят.

Пугают что поставят телефон из рассылки в рекламу какой-нибудб халявы.

А я нашел людей по Интернету,которые за 20 долл,берутся разослать по 245000 фирм.

Если что-то сможешь посоветовать буду благодарен .

Удачи,Кирилл



Ссылка на сообщение DDD
24/04/2003

20 долл это не серьёзно.

Поэтому трудно сказать, что там вам предлагают...



Ссылка на сообщение m85
25/04/2003

проблема спама глобальнее...

мусор мы видим на тв, на улице и в почтовом ящике

лично я одинаково хреново реагирую на все это дело

проблема в том, что культуры как таковой нет нигде, как и желания уважать чужие интересы

увы в нашей стране это хроническая проблема...



Ссылка на сообщение m85
25/04/2003

проблема спама глобальнее...

мусор мы видим на тв, на улице и в почтовом ящике

лично я одинаково хреново реагирую на все это дело

проблема в том, что культуры как таковой нет нигде, как и желания уважать чужие интересы

увы в нашей стране это хроническая проблема...



Ссылка на сообщение m85
25/04/2003

проблема спама глобальнее...

мусор мы видим на тв, на улице и в почтовом ящике

лично я одинаково хреново реагирую на все это дело

проблема в том, что культуры как таковой нет нигде, как и желания уважать чужие интересы

увы в нашей стране это хроническая проблема...



Ссылка на сообщение Dingo
25/04/2003

А мне вот что интересно: почему ни один из тех, кто здесь так восхвалял замусоривание чужих ящиков, не подал идею присылать вместе со спамом и деньги, чтобы оплатить инетное время на его вытягивание? Одно письмо весит немного, но такие вот деятели, как вы, гордо именующие себя "маркетологами", однажды заблокировали мне ящик, когда я больше месяца не выходил в инет :-\

А теперь прикиньте, сколько стоит выкачать все это гавно, разосланное десятками источников, да еще не по одному экземпляру. А за потерянные нормальные, нужные мне письма, кто заплатит? Если вы будете прилагать к своим письмам инструкцию по получению денежной компенсации - проблем нет, я ваш постоянный подписчик.



Ссылка на сообщение Endrjus
29/04/2003

Если завод производит хим.продукцию и в его базе данных 5 тыс.магазинов с эл.адресами по реализации его продукции.Он с ними как-то общаться должен же....Это вряд ли спам.Для чего же тогда вообще мыло?

Лично я считаю спамом все-то, что приходит не по теме, и то. что нельзя самому удалить из рассылки.



Ссылка на сообщение Mike
19/05/2003

Нужны базы e-mails штатовские

Подскажите где можно купить???



Ссылка на сообщение Anatole
19/05/2003

Почему бы не воспользоваться легальной рассылкой от subscribe.ru?



Согласен, что выйдет дороже, но не будет проблем с провайдерами, получатели ознакомятся с текстом сообщения, а не нажмут delete прочитав заголовок, да и фильтры пропустят, а не отправят в /dev/null.



Ссылка на сообщение Денис
16/07/2003

Автор: DDD

Да, расскажи плиз побольше, тема актуальна. Я сдуру начал рассылать сам - меня от инета отрубили. Как обезопаситься?

Пиши на droden@narod.ru



Ссылка на сообщение Вадим
09/01/2004

Привет!!

Сильно интересует профессиональная технология спама.

Если есть возможность просветить, буду очень блаводарен!

Вадим



Ссылка на сообщение Рекламодатель
09/01/2004

И еще подскажите, мне нужно регулярно рассылать спам владельцам интернет-магазинов с деловыми предложениями. Как это безопасней и выгодней осуществить?

Заранее большое спасибо.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
09/01/2004

А немного подумать и вместо спама заняться нормальной деятельностью, не пробовали?

Спам - однозначное зло. Тот, кто этим занимается - преступник. Тот, кто желает при помощи спама увеличить продажи - глупец.


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