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Розыск наложенного платежа в Почте России и EMS



Ссылка на сообщение oscill
06/07/2012

Ну вот, и нас с "почином" , потерялось бандероль, отправленная хваленным первым классом, больше месяца ни слуху ни духу :( Ответ стандартный : пишите на розыск.
Кстати это уже второй случай в этом году! и именно с первым классом, с первой бандеролью разобрались-обошлось без розыскных заявлений.



Ссылка на сообщение oscill
06/07/2012

http://www.russiapochta.ru/forum

Да,уж как там все плохо, а я тут с своими потерянными 3 тыс. руб
тема "для работников почты" просто,шок.



Ссылка на сообщение юлия приймак
08/07/2012

Здравствуйте
мною было отправлено 2 бандероли 1м классом с наложкой 2450 и 1950р
клиенты написали что получили и заплатили, 1я 20 июня.2я 29 июня,переводы на почту не поступили до сих пор.В спб можно на любом отделении написать на розыск денег?Первый раз столкнулась..не хочется потерять эти переводы
19734150239826
19734150239833



Ссылка на сообщение tara_tovara
10/07/2012

У нас на данный момент в розыске по различным причинам висит 12заказов на сумму 26119рублей.

Механизм выбивания денег не найден. В прошлом году решили проблему через пользователя RussianPost, перед новым годом вернули около 35000рублей за три заказа.

Ближе к новому году видимо опять придется обращаться,.т.к. накопится сумма потерь... :(



Ссылка на сообщение RussianPost
17/07/2012

В случае неясной ситуации как с самим отправлением, так и с платежом по нему - единственное решение - это подача заявления на розыск. Как уже неоднократно говорилось, заявление можно подать в любое ОПС. Если сдача отправление осуществляется по договору (партионка)- то только в место подачи почтовых отправлений.



Ссылка на сообщение knik knik
01/09/2016

Что делать если не пришел наложенный платеж ?

Отправлялась посылка почтой России (посылка получена, наложенный платеж отправлен)



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
01/09/2016

knik knik:

Что делать если не пришел наложенный платеж ?


Звонить по горячей линии Почты России и объяснять, какие они ушлепки. А они уже подскажут, что делать дальше.

Кстати, какой срок прошел с момента, как наложенный платеж должен был прийти?



Ссылка на сообщение knik knik
01/09/2016

получена в двацатых числах августа



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
01/09/2016

knik knik:

получена в двацатых числах августа


Звоните 8 (800) 2005-888



Ссылка на сообщение Анна --,
ИП Интернет-магазин
Москва, Россия
02/09/2016

https://www.pochta.ru/form?type=CLAIM_INTERNAL - заполняете заявление на розыск (в выпадающем списке причин заявления выбирайте - сумма возмещения не получена) и с копией чека об отправке посылки несете в любое отделение почты. На горячей линии Вам ответят то же самое



Ссылка на сообщение Даниил Соснин,
Менеджер отдела качества Хуом
14:23

Добрый день!
Отправил наложенным платежом посылку 45400409163871 от 04.04.2017
Получатель был в отъезде и попросил операциониста оставить отправление до его возвращения по заявлению. Получатель получил отправление 16.06.2017 однако оформлено было только 21.06.2017. В данный момент платежа в системе нет. Вопрос где находятся деньги?
Звонил в почтовое отделение в село Вознесенское Краснодарского края г.Геленджика индекс 353497 .Операционистка приняла денежные средства, оформила перевод но система не работает и денежные средства подвисли. Как можно получить свои деньги? Почему система сломалась именно в тот момент когда мне была предпринята попытка отправления мне денежных средств?
Номер телефона почтового отделения +78614167173
Номер телефона эксплуатационной службы +78617646161


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