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Рекламная компания



Ссылка на сообщение Andrei
10/11/2002

Хотел посмотреть о чем идет столь оживленный спор но к великому огорчению каталог посмотреть не смог . Мой Netscape 4.76 (Linux) выдает


черный фон и все (очень похоже


что табличка гдето не закрыта)


Апример такойго эффекта на стр


http://www.sport-tovari.ru/search.php?firma=2





Это происто инфо для размышления и не более ....



Ссылка на сообщение shoponline
11/11/2002

С нетскапой 4 всегда сложности были :-(( Я его у себя на компе снес и поставил 6. По статистике пользователей 4 нетскейпа = 0.6% Как не стадно об этом говарить, я для себя его уже не учитываю:-(((



Ссылка на сообщение Виктория
11/11/2002

Сергей!


Зря вы так неуважительно к shoponline...





1. Все страници с одинаковой титлой.


>>>>>И что ? -- А то, что при индексации странички броузеры придают высокий статус именно титлу, именно поэтому знающие люди и пишут :





МояКомпания :: Каталог :: Очень модные шузы :: Камелот





2. Нет отдельных описаний для каждого товара.


Полнотекстовые поисковики плохо индексируют подобные сайты.


>>>>>>Да Вы что? Откуда Вы это знаете? В интернете кто-то написал? Такой же умный как Вы? -- Сергей знаете, вообще это логично - давать отдельное описание к отдельному товару - 1) Больше уникального текста 2) Больше контекстных ссылок 3) Больше Титлов ))





5. Каталог, лучше сделать многоуровневым. В нем легче разобраться покупателью + полезно для поисковиков.


>>>>>>>фигня какая - гм, ну что ответить на такое конкретное утверждение?! http://www.megashop.ru/





В общем ничего конкретно и доказуемого Вы сказать не можете. -- Гм, ну лично я не знаю, как сказать еще более конкретно, чем shoponline.





Вообще, у меня сложилось впечатление, что мы беседуем не с владельцем ресурса, а его гордым и ранимым web-мастером.





С уважением...



Ссылка на сообщение Сергей
11/11/2002

Виктория, Вы не поняли. Разговор был о том, как влияют разные титлы на увеличение позиции в рейтинге.


Может это какой-нить логичный вывод, но у меня он не получается. То есть, грубо говоря, я не пойму, если у меня 2 страницы на сайте, почему они будут выше в поисковике ,если у них будут разные титлы, а не одинаковые!



Ссылка на сообщение Виктория
12/11/2002

Сергей, начинать надо не с титлов, а с ключевых слов.





Простой пример:





Для вашего сайта ключевыми могут быть слова : Nike, Adidas, Reebok, спорт, спортивная обувь, спортивная одежда, спортивные акксесуары, спортивные коллекции и.т.д. по каталогу.





Соответственно вам надо добиться, чтобы ПО ЛЮБОМУ из этих ключевых слов ваш сайт оказывался на приличном месте, верно?! Также у вас может быть сделан упор на спортивные бренды - ок!





В чем ваша беда - в том, что вы поднимаете только бренды, забывая о остальных словах, т.е. при запросе "Nike спортивная обувь", ваш сайт будет ниже, чем при запросе просто "Nike", хотя именно первый запрос вам должен быть более интересен, чем второй, т.к. пользователь конкретизировал свои потребности.





На этом бесплатный консалтинг заканчивается ;))





С уважением, Виктория.



Ссылка на сообщение Сергей
12/11/2002

Если консалтинг бесплатный, да еще и ни кому не нужный...


По слову nike мы в яндексе на 4-м месте.


москва не сразу строилась



Ссылка на сообщение Виктория
12/11/2002

Сергей, прежде чем давать какую-либо конкретную информацию, было бы неплохо ее проверить : http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Nike





Мне Яндекс вернул вас на... 33 месте... Видать давно вы на Яндексе не были...





На запрос "Nike Аксессуары" вашего сайта вообще нет, запрос "Nike обувь" на 6 месте только за счет статьи и ассоциативного поиска Яндекса "обувь-кроссовки", а вот на запрос "Nike кроссовки" вас нет вообще, занятно, да?!





Так что думаю, уважаемый Сергей, вам бы консалтинг, а тем более бесплатный ой как пригодился бы, да только кажется мне, что в силу собственной самоуверенности и опасений потерять клиента/работу вы этого конечно же никогда не признаете.





Еще один маленький "подарок" в смысле НЕ граммотной технической реализации : http://sport-tovari.ru/search.php?nazva ... g%5B%5D=13



Ссылка на сообщение Александр
12/11/2002

Сергей, вы очень агрессивны. Ведь вы же за советом пришли, и вам по мере возможностей, все помогают.



Ссылка на сообщение Виктория
12/11/2002

Александр, вся проблема в том, что за советом сюда пришел не Сергей, а Дмитрий...



Ссылка на сообщение Александр
12/11/2002

Но ведь из одного же магазина.



Ссылка на сообщение Виктория
12/11/2002

Александр, тут два варианта:


- либо Сергей привлеченный фрилансер, и в этом случае его положение шатко по определению


- либо Сергей web-мастер на ставке - в этом случае ставится под вопрос его профессионализм и встает вопрос - "За что зарплату платим?"





В любом случае его поведение предсказуемо - обелить себя и выставить идиотами оппонентов. К его несчастью, на Обороте идиотов мало ;))





На самом деле по поднятой теме я промолчала бы, т.к. ответ тут очевиден любому, но меня откровенно возмутила сама позиция Сергея - не люблю, когда в ответ на толковый совет начинают безосновательно покрывать грязью оппонента...



Ссылка на сообщение Александр
12/11/2002

Так и я о том же.


Даже, если совет не нравится, скажи спасибо и все. А у ж воспользоваться советом или нет, это личное дело каждого.



Ссылка на сообщение Владимир
12/11/2002

Посоветуйте эфективную рекламу для туристического сайта?



Ссылка на сообщение Виктория
12/11/2002

Владимир, для начала задуматься над дизайном и убрать фреймы.



Ссылка на сообщение Спиридон
13/11/2002

Господа! Чего Вы все скрываете эффективные ходы за фразами платно-бесплатно. Так мы время потеряем, а особо ничего не узнаем. А ведь только скинувшись опытом, можно реально повысить свою квалификацию. Давайте для реального сайта (любого, хоть того же sport-tovari) предложим реальные и чуть более конкретные шаги и добъемся РЕАЛЬНОЙ эффективности. Кто ЗА? Виктория:) на тебя надежда!


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