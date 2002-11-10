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Рекламная компания
10/11/2002
Хотел посмотреть о чем идет столь оживленный спор но к великому огорчению каталог посмотреть не смог . Мой Netscape 4.76 (Linux) выдает
черный фон и все (очень похоже
что табличка гдето не закрыта)
Апример такойго эффекта на стр
http://www.sport-tovari.ru/search.php?firma=2
Это происто инфо для размышления и не более ....
Хотел посмотреть о чем идет столь оживленный спор но к великому огорчению каталог посмотреть не смог . Мой Netscape 4.76 (Linux) выдает
черный фон и все (очень похоже
что табличка гдето не закрыта)
Апример такойго эффекта на стр
http://www.sport-tovari.ru/search.php?firma=2
Это происто инфо для размышления и не более ....
11/11/2002
Сергей!
Зря вы так неуважительно к shoponline...
1. Все страници с одинаковой титлой.
>>>>>И что ? -- А то, что при индексации странички броузеры придают высокий статус именно титлу, именно поэтому знающие люди и пишут :
МояКомпания :: Каталог :: Очень модные шузы :: Камелот
2. Нет отдельных описаний для каждого товара.
Полнотекстовые поисковики плохо индексируют подобные сайты.
>>>>>>Да Вы что? Откуда Вы это знаете? В интернете кто-то написал? Такой же умный как Вы? -- Сергей знаете, вообще это логично - давать отдельное описание к отдельному товару - 1) Больше уникального текста 2) Больше контекстных ссылок 3) Больше Титлов ))
5. Каталог, лучше сделать многоуровневым. В нем легче разобраться покупателью + полезно для поисковиков.
>>>>>>>фигня какая - гм, ну что ответить на такое конкретное утверждение?! http://www.megashop.ru/
В общем ничего конкретно и доказуемого Вы сказать не можете. -- Гм, ну лично я не знаю, как сказать еще более конкретно, чем shoponline.
Вообще, у меня сложилось впечатление, что мы беседуем не с владельцем ресурса, а его гордым и ранимым web-мастером.
С уважением...
Сергей!
Зря вы так неуважительно к shoponline...
1. Все страници с одинаковой титлой.
>>>>>И что ? -- А то, что при индексации странички броузеры придают высокий статус именно титлу, именно поэтому знающие люди и пишут :
МояКомпания :: Каталог :: Очень модные шузы :: Камелот
2. Нет отдельных описаний для каждого товара.
Полнотекстовые поисковики плохо индексируют подобные сайты.
>>>>>>Да Вы что? Откуда Вы это знаете? В интернете кто-то написал? Такой же умный как Вы? -- Сергей знаете, вообще это логично - давать отдельное описание к отдельному товару - 1) Больше уникального текста 2) Больше контекстных ссылок 3) Больше Титлов ))
5. Каталог, лучше сделать многоуровневым. В нем легче разобраться покупателью + полезно для поисковиков.
>>>>>>>фигня какая - гм, ну что ответить на такое конкретное утверждение?! http://www.megashop.ru/
В общем ничего конкретно и доказуемого Вы сказать не можете. -- Гм, ну лично я не знаю, как сказать еще более конкретно, чем shoponline.
Вообще, у меня сложилось впечатление, что мы беседуем не с владельцем ресурса, а его гордым и ранимым web-мастером.
С уважением...
11/11/2002
Виктория, Вы не поняли. Разговор был о том, как влияют разные титлы на увеличение позиции в рейтинге.
Может это какой-нить логичный вывод, но у меня он не получается. То есть, грубо говоря, я не пойму, если у меня 2 страницы на сайте, почему они будут выше в поисковике ,если у них будут разные титлы, а не одинаковые!
Виктория, Вы не поняли. Разговор был о том, как влияют разные титлы на увеличение позиции в рейтинге.
Может это какой-нить логичный вывод, но у меня он не получается. То есть, грубо говоря, я не пойму, если у меня 2 страницы на сайте, почему они будут выше в поисковике ,если у них будут разные титлы, а не одинаковые!
12/11/2002
Сергей, начинать надо не с титлов, а с ключевых слов.
Простой пример:
Для вашего сайта ключевыми могут быть слова : Nike, Adidas, Reebok, спорт, спортивная обувь, спортивная одежда, спортивные акксесуары, спортивные коллекции и.т.д. по каталогу.
Соответственно вам надо добиться, чтобы ПО ЛЮБОМУ из этих ключевых слов ваш сайт оказывался на приличном месте, верно?! Также у вас может быть сделан упор на спортивные бренды - ок!
В чем ваша беда - в том, что вы поднимаете только бренды, забывая о остальных словах, т.е. при запросе "Nike спортивная обувь", ваш сайт будет ниже, чем при запросе просто "Nike", хотя именно первый запрос вам должен быть более интересен, чем второй, т.к. пользователь конкретизировал свои потребности.
На этом бесплатный консалтинг заканчивается ;))
С уважением, Виктория.
Сергей, начинать надо не с титлов, а с ключевых слов.
Простой пример:
Для вашего сайта ключевыми могут быть слова : Nike, Adidas, Reebok, спорт, спортивная обувь, спортивная одежда, спортивные акксесуары, спортивные коллекции и.т.д. по каталогу.
Соответственно вам надо добиться, чтобы ПО ЛЮБОМУ из этих ключевых слов ваш сайт оказывался на приличном месте, верно?! Также у вас может быть сделан упор на спортивные бренды - ок!
В чем ваша беда - в том, что вы поднимаете только бренды, забывая о остальных словах, т.е. при запросе "Nike спортивная обувь", ваш сайт будет ниже, чем при запросе просто "Nike", хотя именно первый запрос вам должен быть более интересен, чем второй, т.к. пользователь конкретизировал свои потребности.
На этом бесплатный консалтинг заканчивается ;))
С уважением, Виктория.
12/11/2002
Сергей, прежде чем давать какую-либо конкретную информацию, было бы неплохо ее проверить : http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Nike
Мне Яндекс вернул вас на... 33 месте... Видать давно вы на Яндексе не были...
На запрос "Nike Аксессуары" вашего сайта вообще нет, запрос "Nike обувь" на 6 месте только за счет статьи и ассоциативного поиска Яндекса "обувь-кроссовки", а вот на запрос "Nike кроссовки" вас нет вообще, занятно, да?!
Так что думаю, уважаемый Сергей, вам бы консалтинг, а тем более бесплатный ой как пригодился бы, да только кажется мне, что в силу собственной самоуверенности и опасений потерять клиента/работу вы этого конечно же никогда не признаете.
Еще один маленький "подарок" в смысле НЕ граммотной технической реализации : http://sport-tovari.ru/search.php?nazva ... g%5B%5D=13
Сергей, прежде чем давать какую-либо конкретную информацию, было бы неплохо ее проверить : http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Nike
Мне Яндекс вернул вас на... 33 месте... Видать давно вы на Яндексе не были...
На запрос "Nike Аксессуары" вашего сайта вообще нет, запрос "Nike обувь" на 6 месте только за счет статьи и ассоциативного поиска Яндекса "обувь-кроссовки", а вот на запрос "Nike кроссовки" вас нет вообще, занятно, да?!
Так что думаю, уважаемый Сергей, вам бы консалтинг, а тем более бесплатный ой как пригодился бы, да только кажется мне, что в силу собственной самоуверенности и опасений потерять клиента/работу вы этого конечно же никогда не признаете.
Еще один маленький "подарок" в смысле НЕ граммотной технической реализации : http://sport-tovari.ru/search.php?nazva ... g%5B%5D=13
12/11/2002
Александр, тут два варианта:
- либо Сергей привлеченный фрилансер, и в этом случае его положение шатко по определению
- либо Сергей web-мастер на ставке - в этом случае ставится под вопрос его профессионализм и встает вопрос - "За что зарплату платим?"
В любом случае его поведение предсказуемо - обелить себя и выставить идиотами оппонентов. К его несчастью, на Обороте идиотов мало ;))
На самом деле по поднятой теме я промолчала бы, т.к. ответ тут очевиден любому, но меня откровенно возмутила сама позиция Сергея - не люблю, когда в ответ на толковый совет начинают безосновательно покрывать грязью оппонента...
Александр, тут два варианта:
- либо Сергей привлеченный фрилансер, и в этом случае его положение шатко по определению
- либо Сергей web-мастер на ставке - в этом случае ставится под вопрос его профессионализм и встает вопрос - "За что зарплату платим?"
В любом случае его поведение предсказуемо - обелить себя и выставить идиотами оппонентов. К его несчастью, на Обороте идиотов мало ;))
На самом деле по поднятой теме я промолчала бы, т.к. ответ тут очевиден любому, но меня откровенно возмутила сама позиция Сергея - не люблю, когда в ответ на толковый совет начинают безосновательно покрывать грязью оппонента...
13/11/2002
Господа! Чего Вы все скрываете эффективные ходы за фразами платно-бесплатно. Так мы время потеряем, а особо ничего не узнаем. А ведь только скинувшись опытом, можно реально повысить свою квалификацию. Давайте для реального сайта (любого, хоть того же sport-tovari) предложим реальные и чуть более конкретные шаги и добъемся РЕАЛЬНОЙ эффективности. Кто ЗА? Виктория:) на тебя надежда!
Господа! Чего Вы все скрываете эффективные ходы за фразами платно-бесплатно. Так мы время потеряем, а особо ничего не узнаем. А ведь только скинувшись опытом, можно реально повысить свою квалификацию. Давайте для реального сайта (любого, хоть того же sport-tovari) предложим реальные и чуть более конкретные шаги и добъемся РЕАЛЬНОЙ эффективности. Кто ЗА? Виктория:) на тебя надежда!
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