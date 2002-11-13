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Рекламная компания



Ссылка на сообщение Сергей
13/11/2002

Виктория, по поводу моего положения в этой фирме Вы угадали простым перебором :)...Не знаю, что и ответить по поводу Вашей ссылки, могу сказать, что сайт еще молодой и много надо сделать...


А по слову Nike мы действительно были на 4-м месте, но вот так низко упали...


На счет других поисковых слов - я уже работаю над этим, но опять таки - мы еще молоды...


На самом деле спасибо Всем, кто принимает участие в этом форуме, с shoponline я уже переписываюсь :)


И буду очень рад услышать ценные замечания и даже бесплатный консалтинг :)



Ссылка на сообщение Виктория
13/11/2002

Сергей, здорово, что все разумно разрешилось!





Насчет ценных замечаний - так в пылу спора тут вам их столько надавали, сколько я своим клиентам не даю %)))





Если будут вопросы конкретного характера, пишите на почту - возможно, отвечу ;)



Ссылка на сообщение Александр
13/11/2002

Вот видите теперь всем приятно и все довольны.



Ссылка на сообщение shoponline
13/11/2002

Давненько я не заходил в эту тему. Сколько сабжей накидали :-))



Ссылка на сообщение Вадим
14/11/2002

развернутый ответ shoponline и его второй половине - Виктории:


1) url и адрес не указываю потому что сюда прихожу не для рекламы, а только интереса ради


2) Странно, о нетшкапе не заботитесь, а 0,2% людей, которые бродят с Оперой и отключенными картинками, учитываете (альты ни в какую не хотите делать)


3) По поводу многоуровнего / одноуровнего каталога - вопрос сложный. Зависит от конкретного случая. Для sport-tovary.ru одноуровневый каталог - самое оно


4) Насчет тайтлов - ну это же совсем ликбез. Не видел ни одного готового движка, который не формировал бы отдельные тайтлы для каждой страницы. Тем более, сделать это - раз плюнуть.



Ссылка на сообщение shoponline
14/11/2002

Opera рулит:-)) за ней будущие всех браузеров !!!, а нетскапе 4 - умер еще год назад :-))



Ссылка на сообщение shoponline
14/11/2002

По поводу одноуровневого каталога всеже не согласен.


Он полезен для любого товара.



Ссылка на сообщение Виктория
14/11/2002

Вадим, развернутый ответ на ответ:


1) естесственно, дело ваше, сугубо интимное


2) нетшкап не мертв, на сайт моей фирмы в среднем заходит 10% нетскапа(большинство 6 и 7), т.ч. замечание верное в том случае, если есть определенная статистика. Иногда нетшкап можно игнорировать, ИМХО. Альты делать надо всегда, опять же ИМХО.


3)Многоуровневый каталог хорош в любом случае - пользователю так больше нравится - утверждение опять же основанное на статистике - только 5% пользователей используют поиск для нахождения товара, а остальные предпочитают добираться до него ссылками. Также многоуровневость хороша для поисковиков,особенно если конечно, она отражена в титле


4)Согласна 100%.





Вадим, на самом деле это ответ не мне, а авторам темы. По-моему, я в своих комментариях не писала ничего противоречещего вашим утверждениям.





С shoponline никак не связана, так что попробуйте сыронизировать на чем-нибудь другом... более объективном что ли...



Ссылка на сообщение shoponline
14/11/2002

Кстате, говаря что, нетскапе умер я имею в виду его четвертую версию(с чего собственно и пошел разговор о нетскапе). Шестая и седьмая версии это уже не нетскейп.


Я на этих версиях в обязательном порядке сайты тестирую.


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