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Рекламная компания
13/11/2002
Виктория, по поводу моего положения в этой фирме Вы угадали простым перебором :)...Не знаю, что и ответить по поводу Вашей ссылки, могу сказать, что сайт еще молодой и много надо сделать...
А по слову Nike мы действительно были на 4-м месте, но вот так низко упали...
На счет других поисковых слов - я уже работаю над этим, но опять таки - мы еще молоды...
На самом деле спасибо Всем, кто принимает участие в этом форуме, с shoponline я уже переписываюсь :)
И буду очень рад услышать ценные замечания и даже бесплатный консалтинг :)
Виктория, по поводу моего положения в этой фирме Вы угадали простым перебором :)...Не знаю, что и ответить по поводу Вашей ссылки, могу сказать, что сайт еще молодой и много надо сделать...
А по слову Nike мы действительно были на 4-м месте, но вот так низко упали...
На счет других поисковых слов - я уже работаю над этим, но опять таки - мы еще молоды...
На самом деле спасибо Всем, кто принимает участие в этом форуме, с shoponline я уже переписываюсь :)
И буду очень рад услышать ценные замечания и даже бесплатный консалтинг :)
14/11/2002
развернутый ответ shoponline и его второй половине - Виктории:
1) url и адрес не указываю потому что сюда прихожу не для рекламы, а только интереса ради
2) Странно, о нетшкапе не заботитесь, а 0,2% людей, которые бродят с Оперой и отключенными картинками, учитываете (альты ни в какую не хотите делать)
3) По поводу многоуровнего / одноуровнего каталога - вопрос сложный. Зависит от конкретного случая. Для sport-tovary.ru одноуровневый каталог - самое оно
4) Насчет тайтлов - ну это же совсем ликбез. Не видел ни одного готового движка, который не формировал бы отдельные тайтлы для каждой страницы. Тем более, сделать это - раз плюнуть.
развернутый ответ shoponline и его второй половине - Виктории:
1) url и адрес не указываю потому что сюда прихожу не для рекламы, а только интереса ради
2) Странно, о нетшкапе не заботитесь, а 0,2% людей, которые бродят с Оперой и отключенными картинками, учитываете (альты ни в какую не хотите делать)
3) По поводу многоуровнего / одноуровнего каталога - вопрос сложный. Зависит от конкретного случая. Для sport-tovary.ru одноуровневый каталог - самое оно
4) Насчет тайтлов - ну это же совсем ликбез. Не видел ни одного готового движка, который не формировал бы отдельные тайтлы для каждой страницы. Тем более, сделать это - раз плюнуть.
14/11/2002
Вадим, развернутый ответ на ответ:
1) естесственно, дело ваше, сугубо интимное
2) нетшкап не мертв, на сайт моей фирмы в среднем заходит 10% нетскапа(большинство 6 и 7), т.ч. замечание верное в том случае, если есть определенная статистика. Иногда нетшкап можно игнорировать, ИМХО. Альты делать надо всегда, опять же ИМХО.
3)Многоуровневый каталог хорош в любом случае - пользователю так больше нравится - утверждение опять же основанное на статистике - только 5% пользователей используют поиск для нахождения товара, а остальные предпочитают добираться до него ссылками. Также многоуровневость хороша для поисковиков,особенно если конечно, она отражена в титле
4)Согласна 100%.
Вадим, на самом деле это ответ не мне, а авторам темы. По-моему, я в своих комментариях не писала ничего противоречещего вашим утверждениям.
С shoponline никак не связана, так что попробуйте сыронизировать на чем-нибудь другом... более объективном что ли...
Вадим, развернутый ответ на ответ:
1) естесственно, дело ваше, сугубо интимное
2) нетшкап не мертв, на сайт моей фирмы в среднем заходит 10% нетскапа(большинство 6 и 7), т.ч. замечание верное в том случае, если есть определенная статистика. Иногда нетшкап можно игнорировать, ИМХО. Альты делать надо всегда, опять же ИМХО.
3)Многоуровневый каталог хорош в любом случае - пользователю так больше нравится - утверждение опять же основанное на статистике - только 5% пользователей используют поиск для нахождения товара, а остальные предпочитают добираться до него ссылками. Также многоуровневость хороша для поисковиков,особенно если конечно, она отражена в титле
4)Согласна 100%.
Вадим, на самом деле это ответ не мне, а авторам темы. По-моему, я в своих комментариях не писала ничего противоречещего вашим утверждениям.
С shoponline никак не связана, так что попробуйте сыронизировать на чем-нибудь другом... более объективном что ли...
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