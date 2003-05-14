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Программа по накрутке рейтингов
14/05/2003
Надо мне с 118 места в яедексе, ну хотябы на первую страничку попасть. Всех конкурентов, что на ней маячат всех знаю, сомниваюсь что их первые места только по релевантности выставлены, думаю все просто куплено, а не накручено или раскручено.
Надо мне с 118 места в яедексе, ну хотябы на первую страничку попасть. Всех конкурентов, что на ней маячат всех знаю, сомниваюсь что их первые места только по релевантности выставлены, думаю все просто куплено, а не накручено или раскручено.
15/05/2003
"Надо мне с 118 места..."
Яндекс местами под солнцем не торгует. Результаты соответствуют релевантности. А у вас проблемы не в том, что кто-то закупил 117 первых мест а в том что сайт не оптимизирован вообще и под яндекс в частности. Например, главная страница - целиковый гиф, текстового клнтента нет, кроме невидимого текста вверху (почитайте правила рассстановки сайтов яндекса в том числе относительно текстов совпадающих по цвету с бэкграундом). На внутренних страницах хотя бы тайтлы проставьте вразумительные, желательно повторяющие основные хедеры в теле вашей страницы. мета контент и мета кейворд тоже не помешают...
А то у вас получается вот что: Страница о компании:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>MATRASOV.NET/о компании</title>
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; и т.д. пошло-поехало, джавы скрипты всевозможные...
Вообщем - совет - зайдите на Яндекс и почитайте там про критерии поиска. А то прям сразу - "все места скупили на корню"... да никто вас не зажимает из конкурентов - просто делать надо все согласно нормам. И уберите еще из тэгов упоминание про фронтпейдж - а то наверное конкуренты над вами тихо улыбаются :)
"Надо мне с 118 места..."
Яндекс местами под солнцем не торгует. Результаты соответствуют релевантности. А у вас проблемы не в том, что кто-то закупил 117 первых мест а в том что сайт не оптимизирован вообще и под яндекс в частности. Например, главная страница - целиковый гиф, текстового клнтента нет, кроме невидимого текста вверху (почитайте правила рассстановки сайтов яндекса в том числе относительно текстов совпадающих по цвету с бэкграундом). На внутренних страницах хотя бы тайтлы проставьте вразумительные, желательно повторяющие основные хедеры в теле вашей страницы. мета контент и мета кейворд тоже не помешают...
А то у вас получается вот что: Страница о компании:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>MATRASOV.NET/о компании</title>
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; и т.д. пошло-поехало, джавы скрипты всевозможные...
Вообщем - совет - зайдите на Яндекс и почитайте там про критерии поиска. А то прям сразу - "все места скупили на корню"... да никто вас не зажимает из конкурентов - просто делать надо все согласно нормам. И уберите еще из тэгов упоминание про фронтпейдж - а то наверное конкуренты над вами тихо улыбаются :)
30/11/2003
Накрутка рейтингов... Вы бы вместо накрутки рейтингов, лучше бы маркетинг накручивали с рекламой вкупе, да слушались специалистов как А.Р., который говорит о некачественном содержании сайта. Вот тогда и сам вопрос о накрутке рейтингов отпадет сам собой. Да и цель какая-то странная - накрутить рейтинг и что? Дальше ничегшо. Только не надо про тысячи покупателей с рейтингов и пр. Покупают не по рейтингу - покупают по товару и сервису.
Накрутка рейтингов... Вы бы вместо накрутки рейтингов, лучше бы маркетинг накручивали с рекламой вкупе, да слушались специалистов как А.Р., который говорит о некачественном содержании сайта. Вот тогда и сам вопрос о накрутке рейтингов отпадет сам собой. Да и цель какая-то странная - накрутить рейтинг и что? Дальше ничегшо. Только не надо про тысячи покупателей с рейтингов и пр. Покупают не по рейтингу - покупают по товару и сервису.
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