/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум SEO и продающий маркетинг
Главная Форум Привлечение клиентов SEO и продающий маркетинг
Предыдущая 1 2 3 4
Ответить

Программа по накрутке рейтингов



Ссылка на сообщение dmitriy
14/05/2003

Надо мне с 118 места в яедексе, ну хотябы на первую страничку попасть. Всех конкурентов, что на ней маячат всех знаю, сомниваюсь что их первые места только по релевантности выставлены, думаю все просто куплено, а не накручено или раскручено.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
15/05/2003

Да, неплохо "Яндекс" деньгу зашибает, если с каждого раздела по 117 клиентов имеет. Так что мешает - тоже купите.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
15/05/2003

:) Я пытался купить- они ничего не продают. Директ, баннеры - пожалуйста. Но не результаты поиска. Яндекс перестал бы быть Яндекстом, если бы продавал это. Мне это четко объяснили.

Поэтому поклёпы дилетантов выглядят нелепо. Не умеешь сам - найми специалиста.



Ссылка на сообщение А.Р.
15/05/2003

"Надо мне с 118 места..."

Яндекс местами под солнцем не торгует. Результаты соответствуют релевантности. А у вас проблемы не в том, что кто-то закупил 117 первых мест а в том что сайт не оптимизирован вообще и под яндекс в частности. Например, главная страница - целиковый гиф, текстового клнтента нет, кроме невидимого текста вверху (почитайте правила рассстановки сайтов яндекса в том числе относительно текстов совпадающих по цвету с бэкграундом). На внутренних страницах хотя бы тайтлы проставьте вразумительные, желательно повторяющие основные хедеры в теле вашей страницы. мета контент и мета кейворд тоже не помешают...

А то у вас получается вот что: Страница о компании:

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">

<title>MATRASOV.NET/о компании</title>

<script language="JavaScript">

<!--

function MM_swapImgRestore() { //v3.0

var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; и т.д. пошло-поехало, джавы скрипты всевозможные...

Вообщем - совет - зайдите на Яндекс и почитайте там про критерии поиска. А то прям сразу - "все места скупили на корню"... да никто вас не зажимает из конкурентов - просто делать надо все согласно нормам. И уберите еще из тэгов упоминание про фронтпейдж - а то наверное конкуренты над вами тихо улыбаются :)



Ссылка на сообщение алексей
30/11/2003

оч нужна прога для накрутки mail.ru



Ссылка на сообщение Надежда
30/11/2003

DiZel поставь goggle bar

у нее есть функция блокировки

РОР-окошек



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
30/11/2003

Накрутка рейтингов... Вы бы вместо накрутки рейтингов, лучше бы маркетинг накручивали с рекламой вкупе, да слушались специалистов как А.Р., который говорит о некачественном содержании сайта. Вот тогда и сам вопрос о накрутке рейтингов отпадет сам собой. Да и цель какая-то странная - накрутить рейтинг и что? Дальше ничегшо. Только не надо про тысячи покупателей с рейтингов и пр. Покупают не по рейтингу - покупают по товару и сервису.



Ссылка на сообщение bornholio
04/12/2003

понятно как нагнать автотраф - хитхарвестр и прочая, траф чуть получше по 2 бакса за тыщу - ет раскрутим.ру, визитинг по центу за персонаж.

Где найти реальный траффик дешевле 1 бакса за тыщу? с рунетовских адульт ресурсов вполне устроит.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4




Ответить


:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены