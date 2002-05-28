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Программа по накрутке рейтингов



Ссылка на сообщение amfora
28/05/2002

Если я правильно понял - задача в том чтобы показать посетителю сайта счетчик с внушительной цифрой. Зачем - не мое дело. С такой задачей мы сталкивались и решение сделали следующее. У нас разработан собственный счетчик, который ставится на сайт и может показывать либо реальное число, либо накрученное. Владелец сайта сам решает - хочет он быть честным или нет. Кроме того, если владелец сайта желает лукавить "по полной" он даже может сделать внешний вид счетчика похожим на rambler или mail.ru или на что угодно (внешний вид счетчика задается скинами). Если интересует такое решение - см. www.rcounter.noolab.ru, если будут вопросы как установить и настроить продукт (а там есть определенные тонкости) - пишите мне.



Ссылка на сообщение Andre
29/05/2002

Это какая-такая первая страница в рейтинге? Если говорим в общем, то такой страницы нет, если по темам, то я в одной из них- 30 хостов в день. Толку никакого. Все эти рейтинги давно умерли, забудьте.



Ссылка на сообщение Вадим
29/05/2002

Настоящая задача - это, конечно, не показать цифирьки, а выйти на первую страницу Топ100 в интересующей теме, причем выйти не одной, а несколькими страницами.



Ссылка на сообщение Алексей
30/05/2002

Конечно, понятно желание получить на грош пятаков, а также потешить свое самолюбие - вот мол, какой я крутой - мой сайтец vasya.tolpa.ru аж на первой странице рамблера в разделе "электронная коммерция"! А глянешь внутрь - смотреть нечего, лабуда на трех страницах. Накрутить можно все, что угодно, только надо ли? Знаю, что рейтинги приносят мало, поскольку один из проектов, которым я занимаюсь, прочно сидит на первой странице рамблера "железо". Причем без всяких накруток. Не надо путать понятия "накрутка счетчика" и "продвижение ресурса". А прекратите накрутку - и на следующий день будет ясно, чего стоит ваш проект.



Ссылка на сообщение z
31/05/2002

www.visiting.ru



Ссылка на сообщение Смирнов
01/06/2002

Не надо путать понятия "накрутка счетчика" и "продвижение ресурса".


А прекратите накрутку - и на следующий день будет ясно, чего стоит ваш проект.


===================!!!???


Если прикратить накрутку, то мой сайт потеряет несколько десятков потенциальных клиентов, которые приходят с ТОП 100.


Если бы это был магазин , то он бы терял потенциальных покупателей.


Что такое "поймете чего стоит ваш проект" в Леша , скорее всего проект оценивает посетителями, а я деньгами, которые вкладываю и которые получает.


А вообще интересная особенность многие ТОВАРИЩи, на форум пишут, но то что написали по теме другие, особо не читают . Уж кажется все написали в начале обсуждение, зачем нужно зарабатывать хиты , кому это нужно. А потом просто диву даешься , читаю некоторые мнения


Вот например Амфоры "Если я правильно понял - задача в том чтобы показать посетителю сайта счетчик с внушительной цифрой." Спрашивается , прежде чем писать, наверное Амфоре стоило прочитать...


Зачем показывать посетителя большие цифру!!!???


Меня интересуют потенциальные клиенты, ко мне они приходят с ТОПОВ. И в часности РАМБЛЕРА.( если накручивать), еще некоторые не обижают....



Ссылка на сообщение Юра
03/06/2002

Могу продать, если интересно. Очень хорошая вещь. Пиши!!!



Ссылка на сообщение boze
03/06/2002

A skolko mozno nakrutitj?


A spylog slovit?


V chom imenno zakluchajetskja vasha pomosch?



Ссылка на сообщение Андрей
07/06/2002

Я когда создавал эту тему, у меня был совсем обычный вопрос, я даже не думал что может развернуться такая дисскусия. Но я рад, что это многим интересно. В начале обсуждения мне посоветовали попробывать прогу Caca, я скачал последнюю версию и даже переписывался с разработчиком, и вот какие результаты:


Накрутить счетчики ТОПов мне удалось, но каждый час показания возвращались на прежний уровень. Вероятно распознается накрутка, так что поднятся в рейтингах мне не удолось.





Теперь о том, зачем мне все это нужно: Вопервых скажу, что я расскручиваю туристический проект, и приток посетителей из поисковиков и ТОПов(а большенство из них становятся клиентами, тк они пришли по контекстному поиску или теме)давольно значителен. И вот какая проблема у первой пятерки находящейся в ТОПе колличество посетителей просто заоблочное, накрутка на лицо, и я хочу воевать с ними их же методами. Помоему это нормально! Что косается показаний счетчиков на сайте, мн... я их вообще стараюсь не показывать, и даже плачу за Спайлог... вот так.



Ссылка на сообщение Сергей
08/06/2002

Эта пятерка с заоблочным количеством посетителей пользуется Визитингом. Он имеет давнюю популярность среди туристических сайтов, потому что его клиенты не рискуют вылететь из ТОПа за накрутку. Этот сервис, насколько мне известно, обеспечивает реальных посетителей.


Я сам около года пользуюсь Visiting.ru. И могу сказать, что это не самый дешевый способ, но при умелом использовании достаточно эффективный. У меня на него в среднем 30-50 баксов в месяц уходит.



Ссылка на сообщение Андрей
10/06/2002

Спасибо Серега, щас почитаю что это за сервис...



Ссылка на сообщение Елена
10/06/2002

Андрей, добрый день.


Зайдите на www.visiting.ru


Мгновенное увеличение числа хостов,реальные посетители.



Ссылка на сообщение Евгений
10/06/2002

Есть еще одна прога.


Называется Hitprom


RAMBLER крутит только в путь и ничто ему ни почем, главное проксей найти рабочих, чего в нете полным полно.


Кто хочет прогу мыльте на wmget@mailru.com помогу .





Ну а если честно, то все это фигня, как некоторые говорили


"Наращивайте контент - и люди сами к вам потянутся, без всяких накруток-макруток."





Удачи !



Ссылка на сообщение Алексей
14/06/2002

Я когда-то пытался заниматься накруткой сайтов-спонсоров, которые платили деньги за переходы на их сайты с моего, и наткнулся на так называемую систему Каси, это система накрутки счетчиков за счет реальных IP-адресов, а не с помощью анонимных прокси-серверов(как это делают програмки-накрутчики), которые хорошо известны всем рейтингам и счетчикам. Поэтому пойматься на ней практически невозможно. Я ее использовал на партнерских условиях, т.е. обмен, прога установленая на моем компе, ходит по сайтам других членов системы, а их проги накручивают мой сайт(причем каждый раз это уникальны хост). Вы же, как хозяева магазинов и ваще крутые дяди, можете купить у каси показы для накрутки себя в рейтингах... короче здесь можно подробнее посмотреть по этой теме http://vip.is.kharkov.ua/casi.html тут ссылка на систему, если чегото непонятно, пишите -помогу


Щас кстати тоже накручиваю одну страничку- на первом месте в Рамблере по поиску по основным ключевым словам :). главное внимательно настраивайте показы, шоб у вас 100000 показов за один день не вылетело :) , а еще продам инетмагазин универсальный ну за очень смешные деньги.








Администратору: это не реклама, я ее реально использую и они мне ничего не заплатят за то что я её описал здесь



Ссылка на сообщение Cosul
17/06/2002

Если нужна прога, могу скинуть на мыло. Работает и накручивает. Кстати говоря, никто еще на рамблере меня не поймал, хотя иногда по тысяче хитов за ночь делаю. Так что делай вывод, стоит ли тебе слушать всех подряд...


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