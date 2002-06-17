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Программа по накрутке рейтингов



Ссылка на сообщение Роман
17/06/2002

А какие санкции могут последовать если уличат в накрутке?



Ссылка на сообщение Евгений
14/07/2002

Есть в наличии прога


Clicking Agent v.3.83


полная и рабочая (она же Саса)


Настоящая стоимость проги 100$





Подгоню за 20$? а может и меньше. Пишите.


Крутит все, что можно.


wmget@mailru.com



Ссылка на сообщение Смирнов
15/07/2002

Не верьте продающим софт по накрутке. Все это не работает или работает очнь не продолжительное время. Что касается продаваемой Евгением Саса , то эта прога не только не работает толком но и свободно валяется в сети.



Ссылка на сообщение Соziдатель
08/09/2002

В каждой деятельности есть любительский уровень, а есть профессиональный :)


Проги, которые накручивают через прокси - позавчерашний день.


Грубая накрутка через порно-сайты - вчерашний :)





Если вдруг кому понадобиться не дешевая профессиональная накрута любых рейтингов (в том числе и тот самый Рамблер ) на любое количество хостов с высочайшей реальистичностью - пишите :)


Система была написанна мной 8 мес назад и успешно работает держа некоторые проекты на первых местах ;)


Цена порядка 200-300 долларов в месяц.


Так же предлагаю типа партнёрской программы - буду платить 20% (40-60 $) ежемесячно тому, кто подгонит клиента.





Всего наилучшего!



Ссылка на сообщение Blazer
14/10/2002

Товарисчи ! Не кажется ли вам, что про visiting.ru пишет или его владелец или заинтересованное лицо, ну зашёл я туда - а у них самих 3 захода - это как понимать ?


Правда - это на странице "О компании" - счётчик Spylog - но всё равно - подозрительное фуфло.



Ссылка на сообщение Артем
15/10/2002

Очень дешево внесу ваш сайт на 5-10 места Раиблера на сколько угодно дней. Пишите. Все законно,



Ссылка на сообщение Зуев
15/10/2002

Программы нет, но услугу такую мы оказываем. Пишите!



Ссылка на сообщение Васька
15/10/2002

to Blazer





да уж фуфло - половина рамблера в двадцатках сидит именно благодрая визитингу , только смотреть надо например вот сюда www.bxod.com/advlist.asp



Ссылка на сообщение Andre
16/10/2002

На мой взгляд, кроме порнонакруток все остальное-туфта. Потому что в отличие от каки, визитинга и суперпрог (ха-ха) в основе порнонакруток- РЕАЛьные челы.


Да половина новостных и тематических сайтов рунета отмывает порнотрафик и впаривает его за бешенные $$ остальным, кто до этого не додумался. Кроме того, д$$черы тоже иногда что-то покупают, подписываются на новости etc. Во многих магазинах порнотрафик дает больше покупателей чем всякие Топшопы, при более низкой цене.



Ссылка на сообщение RoMel
12/02/2003

Программы для накрутки можно найти на www.romel.by.ru

Есть накрутчики для BXOD, RusIP,NeoSap,Uniq-IP имножество других программ



Ссылка на сообщение Виртуров
15/02/2003

Есть такие "старомодные" понятия, как "конверсия предложения", рич контент, юзабилити, search engine friendly pages и т. д. Когда все это есть, то оно выливается в высокий ROI. Когда нет - тянут за яйца в Рамблер свой отстой и платят за это накрутчикам. Это - суть рунетного ебизнеса. Отмените институт глупых автоматических рейтингов и спам - пол-рунета тут же разорится, так как станет ясно, кто чего стоит...



Н. Виртуров

http://virturoff.com - рассылка "Бизнес для вебмастера".



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
16/02/2003

я вам вот что скажу, я увеличил почти вдвое продажи при том, что посетителей не увеличилось почти!



Offline-овую рекламу не использую!



По статистике покупок с рейтингов ОЧЕНЬ мало, поэтому в необходимости данной программы ПРОСТО НЕТ СМЫСЛА!



Мне кажется, что народ уже перестал покупаться на рейтинги, как в своё время перестали покупаться на баннеры.



Ссылка на сообщение Alex
09/04/2003

Ничего не нужно накручивать. Если сайт хороший, то люди сами придут



Ссылка на сообщение Сергей
09/04/2003

Да при чем тут "если есть хороший сайт"... Ну есть он, есть. :-) Почему бы ДОПОЛНИТЕЛЬНО не увеличить продажи с помощью топов?



Никто и не спорит, что необходим контент, оптимизация для поисковиков и т.д.



Ссылка на сообщение toxed
01/05/2003

так кто там программу предлогает?

стучитесь в асю #562251


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