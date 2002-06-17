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Программа по накрутке рейтингов
17/06/2002
А какие санкции могут последовать если уличат в накрутке?
А какие санкции могут последовать если уличат в накрутке?
14/07/2002
Есть в наличии прога
Clicking Agent v.3.83
полная и рабочая (она же Саса)
Настоящая стоимость проги 100$
Подгоню за 20$? а может и меньше. Пишите.
Крутит все, что можно.
wmget@mailru.com
Есть в наличии прога
Clicking Agent v.3.83
полная и рабочая (она же Саса)
Настоящая стоимость проги 100$
Подгоню за 20$? а может и меньше. Пишите.
Крутит все, что можно.
wmget@mailru.com
08/09/2002
В каждой деятельности есть любительский уровень, а есть профессиональный :)
Проги, которые накручивают через прокси - позавчерашний день.
Грубая накрутка через порно-сайты - вчерашний :)
Если вдруг кому понадобиться не дешевая профессиональная накрута любых рейтингов (в том числе и тот самый Рамблер ) на любое количество хостов с высочайшей реальистичностью - пишите :)
Система была написанна мной 8 мес назад и успешно работает держа некоторые проекты на первых местах ;)
Цена порядка 200-300 долларов в месяц.
Так же предлагаю типа партнёрской программы - буду платить 20% (40-60 $) ежемесячно тому, кто подгонит клиента.
Всего наилучшего!
В каждой деятельности есть любительский уровень, а есть профессиональный :)
Проги, которые накручивают через прокси - позавчерашний день.
Грубая накрутка через порно-сайты - вчерашний :)
Если вдруг кому понадобиться не дешевая профессиональная накрута любых рейтингов (в том числе и тот самый Рамблер ) на любое количество хостов с высочайшей реальистичностью - пишите :)
Система была написанна мной 8 мес назад и успешно работает держа некоторые проекты на первых местах ;)
Цена порядка 200-300 долларов в месяц.
Так же предлагаю типа партнёрской программы - буду платить 20% (40-60 $) ежемесячно тому, кто подгонит клиента.
Всего наилучшего!
15/10/2002
to Blazer
да уж фуфло - половина рамблера в двадцатках сидит именно благодрая визитингу , только смотреть надо например вот сюда www.bxod.com/advlist.asp
to Blazer
да уж фуфло - половина рамблера в двадцатках сидит именно благодрая визитингу , только смотреть надо например вот сюда www.bxod.com/advlist.asp
16/10/2002
На мой взгляд, кроме порнонакруток все остальное-туфта. Потому что в отличие от каки, визитинга и суперпрог (ха-ха) в основе порнонакруток- РЕАЛьные челы.
Да половина новостных и тематических сайтов рунета отмывает порнотрафик и впаривает его за бешенные $$ остальным, кто до этого не додумался. Кроме того, д$$черы тоже иногда что-то покупают, подписываются на новости etc. Во многих магазинах порнотрафик дает больше покупателей чем всякие Топшопы, при более низкой цене.
На мой взгляд, кроме порнонакруток все остальное-туфта. Потому что в отличие от каки, визитинга и суперпрог (ха-ха) в основе порнонакруток- РЕАЛьные челы.
Да половина новостных и тематических сайтов рунета отмывает порнотрафик и впаривает его за бешенные $$ остальным, кто до этого не додумался. Кроме того, д$$черы тоже иногда что-то покупают, подписываются на новости etc. Во многих магазинах порнотрафик дает больше покупателей чем всякие Топшопы, при более низкой цене.
12/02/2003
Программы для накрутки можно найти на www.romel.by.ru
Есть накрутчики для BXOD, RusIP,NeoSap,Uniq-IP имножество других программ
Программы для накрутки можно найти на www.romel.by.ru
Есть накрутчики для BXOD, RusIP,NeoSap,Uniq-IP имножество других программ
15/02/2003
Есть такие "старомодные" понятия, как "конверсия предложения", рич контент, юзабилити, search engine friendly pages и т. д. Когда все это есть, то оно выливается в высокий ROI. Когда нет - тянут за яйца в Рамблер свой отстой и платят за это накрутчикам. Это - суть рунетного ебизнеса. Отмените институт глупых автоматических рейтингов и спам - пол-рунета тут же разорится, так как станет ясно, кто чего стоит...
Н. Виртуров
http://virturoff.com - рассылка "Бизнес для вебмастера".
Есть такие "старомодные" понятия, как "конверсия предложения", рич контент, юзабилити, search engine friendly pages и т. д. Когда все это есть, то оно выливается в высокий ROI. Когда нет - тянут за яйца в Рамблер свой отстой и платят за это накрутчикам. Это - суть рунетного ебизнеса. Отмените институт глупых автоматических рейтингов и спам - пол-рунета тут же разорится, так как станет ясно, кто чего стоит...
Н. Виртуров
http://virturoff.com - рассылка "Бизнес для вебмастера".
16/02/2003
я вам вот что скажу, я увеличил почти вдвое продажи при том, что посетителей не увеличилось почти!
Offline-овую рекламу не использую!
По статистике покупок с рейтингов ОЧЕНЬ мало, поэтому в необходимости данной программы ПРОСТО НЕТ СМЫСЛА!
Мне кажется, что народ уже перестал покупаться на рейтинги, как в своё время перестали покупаться на баннеры.
я вам вот что скажу, я увеличил почти вдвое продажи при том, что посетителей не увеличилось почти!
Offline-овую рекламу не использую!
По статистике покупок с рейтингов ОЧЕНЬ мало, поэтому в необходимости данной программы ПРОСТО НЕТ СМЫСЛА!
Мне кажется, что народ уже перестал покупаться на рейтинги, как в своё время перестали покупаться на баннеры.
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