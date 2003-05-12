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Продуктовый магазин в интернете, стОит или нет?
12/05/2003
Продуктовый магазин в интернете - очень трудноосуществимая задача. Но не нереальная. Главная проблема - в доставке, а именно "в чем доставлять?" Ведь если были бы дешевые одноразовые контейнеры, например, для скоропортящихся продуктов, то почему бы не послать мясца из Москвы в Сибирь по почте наложенным платежом? Долговато получится, но если продукт в Москве в 2 раза дешевле, то почему бы чуть-чуть не подождать?
А вообще, лучше продавать либо парфюмерию, либо книги с дисками.
Или, например, презервативы, как на этом сайте http://kondom.ru :)!
Продуктовый магазин в интернете - очень трудноосуществимая задача. Но не нереальная. Главная проблема - в доставке, а именно "в чем доставлять?" Ведь если были бы дешевые одноразовые контейнеры, например, для скоропортящихся продуктов, то почему бы не послать мясца из Москвы в Сибирь по почте наложенным платежом? Долговато получится, но если продукт в Москве в 2 раза дешевле, то почему бы чуть-чуть не подождать?
А вообще, лучше продавать либо парфюмерию, либо книги с дисками.
Или, например, презервативы, как на этом сайте http://kondom.ru :)!
13/05/2003
Константин, несмотря на Ваш оптимизм, продуктовые магазины, пожалуй, самые "неуспешные" среди магазинов Рунета (да и не только Рунета - WebVan, например).
Спору нет, теоретически продуктовые наборы, регулярные заказы, экономия времени - все это очень хорошо и удобно.
Судя по всему, из этого же исходили:
XXL.ru
Avoska.ru
Lozhka.ru
Koshelek.ru
Magaz.ru
извините, если забыл кого-то.
Кстати, не секрет, что у той же "Службы 77" львиная доля удаленных заказов идет по телефону, а не через Интернет.
В чем же тогда проблема? Плохой менеджмент? У всех? А как же Magaz, который умер, якобы, учел ошибки, воскрес, а потом снова благополучно скончался. И склады были, и деньги вкладывались.
Есть гипотеза, что большинство потенциальных клиентов этих продуктовых - молодых менеджеров среднего звена - пока не привыкли закупать продукты "впрок", а после рабочего дня просто забегают в "магазин за углом" и берут все, что надо. Однако это только предположение. Плюс, общее небольшое число интернет-покупателей.
Константин, несмотря на Ваш оптимизм, продуктовые магазины, пожалуй, самые "неуспешные" среди магазинов Рунета (да и не только Рунета - WebVan, например).
Спору нет, теоретически продуктовые наборы, регулярные заказы, экономия времени - все это очень хорошо и удобно.
Судя по всему, из этого же исходили:
XXL.ru
Avoska.ru
Lozhka.ru
Koshelek.ru
Magaz.ru
извините, если забыл кого-то.
Кстати, не секрет, что у той же "Службы 77" львиная доля удаленных заказов идет по телефону, а не через Интернет.
В чем же тогда проблема? Плохой менеджмент? У всех? А как же Magaz, который умер, якобы, учел ошибки, воскрес, а потом снова благополучно скончался. И склады были, и деньги вкладывались.
Есть гипотеза, что большинство потенциальных клиентов этих продуктовых - молодых менеджеров среднего звена - пока не привыкли закупать продукты "впрок", а после рабочего дня просто забегают в "магазин за углом" и берут все, что надо. Однако это только предположение. Плюс, общее небольшое число интернет-покупателей.
13/05/2003
Павел совершенно с Вами согласен. Видимо надо подождать еще годика 3-4 до того момента, пока изменится психология большей части интернет-потребителей. А там глядишь... и "умные дома" массово появятся и бытовые интернет-холодильники станут привычной частью нашего быта. В общем - ждем-ссс:)
Павел совершенно с Вами согласен. Видимо надо подождать еще годика 3-4 до того момента, пока изменится психология большей части интернет-потребителей. А там глядишь... и "умные дома" массово появятся и бытовые интернет-холодильники станут привычной частью нашего быта. В общем - ждем-ссс:)
13/05/2003
В достаточно большой степени вы правы, конечно. Но мне кажется, проблемы все же организационные. Все стремятся объять необъятное и "умирают от несварения", как остроумно напомнил Олег.
Может быть проблема-то именно в этом. Все сразу бегут строить гипермаркеты в интернет. Почитатйте тутошние месаги - у нас 5000 позиций! А у на 20.000! А у нас - 100 тыщ...
А может лучше начать с 50, но продавабельных и формировать круг постоянных клиентов?
Я никогда не покупал в 77 йогурты, варенья-печенья...
А вот сахар - покупал, мороженные продукты покупал, консервы известных мне марок и пр.
Ероме того, важейшая составляющая ИТ - время реакции. Я никогда не подтверждал заказ, если "менеджер" реагировал "в течении 24 часов". И всегда подтверждал, если в иечении 2-4 часов (пока я еще помню про этот заказ :) ). Я морозильник купил через интернет и не жалею (сами посудите, какой гемор - ходить выбирать, капопатиться с привозом...) А тут опс, деньги те же, а привезли в теч. 3 часов! Я бы даже сам не успел так быстро им обзавестись...
Поэтому проблема - от несварения.
Вот у меня неподалеку - оптовые склады продовольственные. Что мне мешает пойти и взять их прайс, сделать свою наценку и "торговать"? Да ничего не мешает. Нужно только инфраструктуру создать создать соответствующую. Но и на этих складах нет ВСЕГО. У них достаточно ограниченный набор продуктов, позиций 200-300. Зато - очень заманчивые цены.
Так и И-продмаг, должен начинать не со ВСЕГО, а с 30-50 позиций, самых популярных. И нарабатывая клиентуру расширять ассортимент.
В достаточно большой степени вы правы, конечно. Но мне кажется, проблемы все же организационные. Все стремятся объять необъятное и "умирают от несварения", как остроумно напомнил Олег.
Может быть проблема-то именно в этом. Все сразу бегут строить гипермаркеты в интернет. Почитатйте тутошние месаги - у нас 5000 позиций! А у на 20.000! А у нас - 100 тыщ...
А может лучше начать с 50, но продавабельных и формировать круг постоянных клиентов?
Я никогда не покупал в 77 йогурты, варенья-печенья...
А вот сахар - покупал, мороженные продукты покупал, консервы известных мне марок и пр.
Ероме того, важейшая составляющая ИТ - время реакции. Я никогда не подтверждал заказ, если "менеджер" реагировал "в течении 24 часов". И всегда подтверждал, если в иечении 2-4 часов (пока я еще помню про этот заказ :) ). Я морозильник купил через интернет и не жалею (сами посудите, какой гемор - ходить выбирать, капопатиться с привозом...) А тут опс, деньги те же, а привезли в теч. 3 часов! Я бы даже сам не успел так быстро им обзавестись...
Поэтому проблема - от несварения.
Вот у меня неподалеку - оптовые склады продовольственные. Что мне мешает пойти и взять их прайс, сделать свою наценку и "торговать"? Да ничего не мешает. Нужно только инфраструктуру создать создать соответствующую. Но и на этих складах нет ВСЕГО. У них достаточно ограниченный набор продуктов, позиций 200-300. Зато - очень заманчивые цены.
Так и И-продмаг, должен начинать не со ВСЕГО, а с 30-50 позиций, самых популярных. И нарабатывая клиентуру расширять ассортимент.
13/05/2003
Проблема в том, что самый популярный продукт в офлайне, на котором держится львиная доля малых магазинов- спиртное. А что популярно в онлайн? Вряд ли спиртное, разве что элитное, но это отдельная тема. Вообще, какая-то фишка должна быть, иначе ничего не выйдет. С ходу видно 2- организация "торжеств под ключ", т.е. полностью закрытие проблемы с питанием на свадьбах, банкетах и т.п. (ну и попутно- тамада, дед мороз, алла пугачева, etc) с соответствующим продвижением ресурса, ну и вторая, как уже кто-то говорил- мелкий опт для населения. Причем в обоих случаях решается Главная Проблема продуктового ИМ- величина среднего чека (и эффективность доставки, а отсюда и бизнеса в целом). Можно придумать еще с десяток "фишек". А просто продуктовый магазин? Вряд ли, да и есть они, например "7 континент" все ухи прожужжал про свой ИМ. Сможете конкурировать?
Проблема в том, что самый популярный продукт в офлайне, на котором держится львиная доля малых магазинов- спиртное. А что популярно в онлайн? Вряд ли спиртное, разве что элитное, но это отдельная тема. Вообще, какая-то фишка должна быть, иначе ничего не выйдет. С ходу видно 2- организация "торжеств под ключ", т.е. полностью закрытие проблемы с питанием на свадьбах, банкетах и т.п. (ну и попутно- тамада, дед мороз, алла пугачева, etc) с соответствующим продвижением ресурса, ну и вторая, как уже кто-то говорил- мелкий опт для населения. Причем в обоих случаях решается Главная Проблема продуктового ИМ- величина среднего чека (и эффективность доставки, а отсюда и бизнеса в целом). Можно придумать еще с десяток "фишек". А просто продуктовый магазин? Вряд ли, да и есть они, например "7 континент" все ухи прожужжал про свой ИМ. Сможете конкурировать?
13/05/2003
Если серьезно подходить к созданию продовольственного магазина, то это возможно только на базе действующего, того, который знают и которому доверяют. Фотиния
права на 200%. Следующий этап:
Вы лично, узнали, что появился такой магазин в сети. Сделайте анализ, что Вас может заставить покупать через сеть, а не ехать туда на машине или троллейбусе?
1. Цена.
2. Уровень и скорость сервиса.
3. Информация например подробная о новых товарах, их свойствах и т.д.
4. Прочие удобства.
Вот и весь ответ на вопрос.
Если серьезно подходить к созданию продовольственного магазина, то это возможно только на базе действующего, того, который знают и которому доверяют. Фотиния
права на 200%. Следующий этап:
Вы лично, узнали, что появился такой магазин в сети. Сделайте анализ, что Вас может заставить покупать через сеть, а не ехать туда на машине или троллейбусе?
1. Цена.
2. Уровень и скорость сервиса.
3. Информация например подробная о новых товарах, их свойствах и т.д.
4. Прочие удобства.
Вот и весь ответ на вопрос.
13/05/2003
А вот это - дохлый номер! Искать "заинтересованных". С чем ты к нему придешь? давайте я к вам 10-20 человек покупателей буду приводить? А у вас будет геморрой с реакцикй. обработками и доставками?
Для него это "рост" на 0,1%, ему это надо как дохлому зайцу велосипед.
Прод.ИМ это "свой" бизнес. За счет доступа к опт. ценам, отсутсвия всей мутоты с залами, кассами, тележками, охраной, воровством и грязью. Выплыть, я считаю, можно.Минус, конечно, доставка. но как подать. Юзер не дурак, понимает, что за так - не бывает. Либо большой заказ, либо платишь за доставку. Основной козырь - скорость и приемлемые цены.
А вот это - дохлый номер! Искать "заинтересованных". С чем ты к нему придешь? давайте я к вам 10-20 человек покупателей буду приводить? А у вас будет геморрой с реакцикй. обработками и доставками?
Для него это "рост" на 0,1%, ему это надо как дохлому зайцу велосипед.
Прод.ИМ это "свой" бизнес. За счет доступа к опт. ценам, отсутсвия всей мутоты с залами, кассами, тележками, охраной, воровством и грязью. Выплыть, я считаю, можно.Минус, конечно, доставка. но как подать. Юзер не дурак, понимает, что за так - не бывает. Либо большой заказ, либо платишь за доставку. Основной козырь - скорость и приемлемые цены.
14/05/2003
"Так и И-продмаг, должен начинать не со ВСЕГО, а с 30-50 позиций, самых популярных. И нарабатывая клиентуру расширять ассортимент."
Ну, во-первых, сомневаюсь, что количество ограничивается 30-50. Скорее, это 300-500. Потребительские предпочтения ведь не на 100 и даже не на 90% пересекаются. Во-вторых, эти популярные 30-50 позиций (и даже больше) гарантированно есть в магазине в моем же доме. И в домах подавляющего большинства жителей столицы.
Низкие цены и быстрая доставка - это, конечно, хорошо. Предположим, удалось обеспечить. И вот, заказываю я 30 из нужных мне 40 продуктов (или, например, те же 30 из нужных 60 моей ссемье) в интернет-магазине - ассортимент-то маленький, чего-то точно не будет. И куда мне ехать за оставшимися 30, да пусть даже 10 продуктами? На оптовый рынок? В супермаркет? В "магазин за углом"? Боюсь, без ассортимента хотя бы аналогичного мелким оффлайновым продуктовым не обойтись - а это возвращает нас к исходной проблеме.
По поводу спиртного - кстати, магазины элитного алкоголя и просто прохладительных напитков живут вполне сносно, хотя звезд с неба не хватают.
2FFR:
"Психи" были. Вспомнить тот же Magaz.ru - последний год жизни они работали совместно с оффлайновым магазином. И есть: "Рамстор", "7й континент". Правда, сделали они эти магазины, похоже, больше для отчетности: "Вот, у нас тоже есть".
"Так и И-продмаг, должен начинать не со ВСЕГО, а с 30-50 позиций, самых популярных. И нарабатывая клиентуру расширять ассортимент."
Ну, во-первых, сомневаюсь, что количество ограничивается 30-50. Скорее, это 300-500. Потребительские предпочтения ведь не на 100 и даже не на 90% пересекаются. Во-вторых, эти популярные 30-50 позиций (и даже больше) гарантированно есть в магазине в моем же доме. И в домах подавляющего большинства жителей столицы.
Низкие цены и быстрая доставка - это, конечно, хорошо. Предположим, удалось обеспечить. И вот, заказываю я 30 из нужных мне 40 продуктов (или, например, те же 30 из нужных 60 моей ссемье) в интернет-магазине - ассортимент-то маленький, чего-то точно не будет. И куда мне ехать за оставшимися 30, да пусть даже 10 продуктами? На оптовый рынок? В супермаркет? В "магазин за углом"? Боюсь, без ассортимента хотя бы аналогичного мелким оффлайновым продуктовым не обойтись - а это возвращает нас к исходной проблеме.
По поводу спиртного - кстати, магазины элитного алкоголя и просто прохладительных напитков живут вполне сносно, хотя звезд с неба не хватают.
2FFR:
"Психи" были. Вспомнить тот же Magaz.ru - последний год жизни они работали совместно с оффлайновым магазином. И есть: "Рамстор", "7й континент". Правда, сделали они эти магазины, похоже, больше для отчетности: "Вот, у нас тоже есть".
14/05/2003
Павел, очевидно вы не очень внимательно читали :-))...
Повторюсь.
Начинать можно хоть с 10, хоть со 100, хоть с 500. Не суть важно.
Важна "фишка". Хлеб - популярный продукт. Но он нужен каждый день и свежий. Его вы дествительно купите в магазине, что в вашем доме.
А вот купить сахара полумешок 25 кг, но на 2-3 рубля дешевле за кг. (а он все равно понадобится ведь, не прокиснет) становится экономически выгодно.
Вот о каких "популярных товарах" идет речь.
И таких позиций - их не очень много-то вообще говоря, не "тыщи" точно.
Кроме того, "зацепив одного такого клиента, его можно попытаться "подсадить" на "партнерску программу". Ведь у него есть соседи, друзья... Кто мешает им организовать ячейку "потребкооперации"? Они формируют тебе большой заказ из таких товаров - им привозят.
В такой магазин ты ходишь не за пачкой вафель или сигарет. Их то ты как раз в своем доме покупаешь. Сюда ты ходишь именно за "мнлким ОПТОМ" - мешок сахара, упаковка растит.масла, набор круп...
В таком магазине вообще все продается только упаковками. Зато значительно дешевле.
Кстати тут резко снижается фактор "время доставки". Я, как заказчик, знаю, что у меня идет "последняя бутылка". Она закончится примерно через неделю. Я заказываю и мне некритично, завтра и послезавтра...
Да разумеется, ассортимент можно и расширять, только 20% ассортимента тебе дадут 80% дохода. А остальные 80% позиций тебе дадут еще 20% дохода. Есть желание связываться - не вопрос, кто мешает...
Когда я еду за "упаковками" меня слабо волнует возможность купить 100 г. конфет или банку пива. Даже пиво я покупаю упаковками :-).
Вот если бы эти "магазы" давали реальную оптовую скидку - дела бы может и лучше шли, за счет оборота. А у них - банка пива - 15 руб. Вам 100 штук? - 1500 руб.
О-па! Тогда извините, я лучше на рынок - там, если упаковка - по 13. А на 200 руб разницы я еще коробку чипсов куплю...
Вот такие дела...
Павел, очевидно вы не очень внимательно читали :-))...
Повторюсь.
Начинать можно хоть с 10, хоть со 100, хоть с 500. Не суть важно.
Важна "фишка". Хлеб - популярный продукт. Но он нужен каждый день и свежий. Его вы дествительно купите в магазине, что в вашем доме.
А вот купить сахара полумешок 25 кг, но на 2-3 рубля дешевле за кг. (а он все равно понадобится ведь, не прокиснет) становится экономически выгодно.
Вот о каких "популярных товарах" идет речь.
И таких позиций - их не очень много-то вообще говоря, не "тыщи" точно.
Кроме того, "зацепив одного такого клиента, его можно попытаться "подсадить" на "партнерску программу". Ведь у него есть соседи, друзья... Кто мешает им организовать ячейку "потребкооперации"? Они формируют тебе большой заказ из таких товаров - им привозят.
В такой магазин ты ходишь не за пачкой вафель или сигарет. Их то ты как раз в своем доме покупаешь. Сюда ты ходишь именно за "мнлким ОПТОМ" - мешок сахара, упаковка растит.масла, набор круп...
В таком магазине вообще все продается только упаковками. Зато значительно дешевле.
Кстати тут резко снижается фактор "время доставки". Я, как заказчик, знаю, что у меня идет "последняя бутылка". Она закончится примерно через неделю. Я заказываю и мне некритично, завтра и послезавтра...
Да разумеется, ассортимент можно и расширять, только 20% ассортимента тебе дадут 80% дохода. А остальные 80% позиций тебе дадут еще 20% дохода. Есть желание связываться - не вопрос, кто мешает...
Когда я еду за "упаковками" меня слабо волнует возможность купить 100 г. конфет или банку пива. Даже пиво я покупаю упаковками :-).
Вот если бы эти "магазы" давали реальную оптовую скидку - дела бы может и лучше шли, за счет оборота. А у них - банка пива - 15 руб. Вам 100 штук? - 1500 руб.
О-па! Тогда извините, я лучше на рынок - там, если упаковка - по 13. А на 200 руб разницы я еще коробку чипсов куплю...
Вот такие дела...
14/05/2003
Нельзя быть всем для всех. Это просто невозможно. Кто пытается это сделать быстро умирают от несварения.
Все зависит от поставленной задачи. Если я ставлю себе задачу что мои клиенты это менеджеры средней руки, покупающие каждый день молоко и хлеб, то я буду продавать им только молоко и хлеб. Это задача охвата определенного рынка. И мне достаточно всего 2 товарных позиций. Кстати в простом хлебном магазине "за углом" всего около 100 товарных позиций, а то и меньше. Проверено - считал.
А вот если я ставлю себе задачу создать мелкооптовый магазин с закупкой 1 раз в неделю, но большого количества позиций - это другое дело. Я не могу расчитывать на массовую аудиторию, я должен учитывать мнения каждого клиента и стараться максимально удовлетворить его потребности. В этом случае у меня может быть и 100 и 500 товарных позиций, но это элитарный ИМ, не рассчитанный на всех, а только на избранных. Именно их потребности я удовлетворяю. В этом случае мой козырь - максимальное соответствие запросам клиента. А заметная экономия на доставке и уменьшение потерь времени - весьма привлекательно для клиента.
Нельзя быть всем для всех. Это просто невозможно. Кто пытается это сделать быстро умирают от несварения.
Все зависит от поставленной задачи. Если я ставлю себе задачу что мои клиенты это менеджеры средней руки, покупающие каждый день молоко и хлеб, то я буду продавать им только молоко и хлеб. Это задача охвата определенного рынка. И мне достаточно всего 2 товарных позиций. Кстати в простом хлебном магазине "за углом" всего около 100 товарных позиций, а то и меньше. Проверено - считал.
А вот если я ставлю себе задачу создать мелкооптовый магазин с закупкой 1 раз в неделю, но большого количества позиций - это другое дело. Я не могу расчитывать на массовую аудиторию, я должен учитывать мнения каждого клиента и стараться максимально удовлетворить его потребности. В этом случае у меня может быть и 100 и 500 товарных позиций, но это элитарный ИМ, не рассчитанный на всех, а только на избранных. Именно их потребности я удовлетворяю. В этом случае мой козырь - максимальное соответствие запросам клиента. А заметная экономия на доставке и уменьшение потерь времени - весьма привлекательно для клиента.
14/05/2003
Вот Вы меня правильно поняли, Олег! Ваши акции на моей бирже уже потолок пробили! :-))))
Надо делать специализированные магазины. У них минимальные издержки, немного клиентов, но зато мин. заказ - 50-100$. и без суеты. Деньги дают только те, у кого они есть. А делать магазин для "безденежных" - извините, тогда вам в Армию Спасения, а не в ИТ.
Пол-Америки, кстати, так живет. Отовариваются на плазе, в гипермаркете, раз в неделю. Покупают не 200 гр. сыра, а головку, молоко - упаковку 12 пакетов, 50 кг мороженных овощей всяких. К войне готовятся? Да ни фига!!! просто считать умеют
Вот Вы меня правильно поняли, Олег! Ваши акции на моей бирже уже потолок пробили! :-))))
Надо делать специализированные магазины. У них минимальные издержки, немного клиентов, но зато мин. заказ - 50-100$. и без суеты. Деньги дают только те, у кого они есть. А делать магазин для "безденежных" - извините, тогда вам в Армию Спасения, а не в ИТ.
Пол-Америки, кстати, так живет. Отовариваются на плазе, в гипермаркете, раз в неделю. Покупают не 200 гр. сыра, а головку, молоко - упаковку 12 пакетов, 50 кг мороженных овощей всяких. К войне готовятся? Да ни фига!!! просто считать умеют
15/05/2003
Таким образом, Константин, проблема все-таки не в слишком широком ассортименте, а в ценах?
Потому что именно по описанному Вами принципу (мелкооптовка) и пытались работать все продуктовые магазины. Везде минимальная сумма заказа 500 рублей при грабительской стоимости доставки. Бесплатная доставка - с 1200-1500 (те самые 50 у.е.). Нет, видимо, просто объем рынка еще недостаточный для создания прибыльного бизнеса.
Таким образом, Константин, проблема все-таки не в слишком широком ассортименте, а в ценах?
Потому что именно по описанному Вами принципу (мелкооптовка) и пытались работать все продуктовые магазины. Везде минимальная сумма заказа 500 рублей при грабительской стоимости доставки. Бесплатная доставка - с 1200-1500 (те самые 50 у.е.). Нет, видимо, просто объем рынка еще недостаточный для создания прибыльного бизнеса.
15/05/2003
"Проблема" в неправильном позиционировании себя на рынке.
Вот смотрите сами. Минимальный заказ - 500 руб, а торгуют - мелочью. Т.е. человек должен набрать разного "мусора", или одного товара, но без опт.скидки. Но мне не нужно сторько мусора! или товара в большом кол-ве, но без скидки!
Но поскольку им машину все равно гонять, уздержки у них - заоблачные. И они поднимают цены для компенсации. И образуется замкнутый круг.
Меня вообще, удивляли цены в онлановых магазинах! В смысле они не ниже оффлайновых. И это при отсутсвии затрат на торг.площади (нужны только складские), торговое оборудование не нужно, торговый персонал меньший.
Ну вот разве что автомобили. Но у них срок амортизации большой. Не надо пытаться их окупить "с одного клиента". Да и аутсорсинг надо развивать.
А при высоких ценах покупают меньше.
Почему я покупаю в ИМ. Потому что мне УДОБНО. Вот в это "удобно", "Коэффициент удобства" > 1 по сравнению с оффлайном.
Вот этот КУ вбирает в себя массу компонентов. И соотношение цены (очень существенный фактор, Может заставить купить даже ненужную вещь :)), потребность в товаре, и скорость доставки, и габариты (как удобство самостоятельной доставки), и консультация по потреб свойствам, и пр и др. Может их 50 параметров. Не не о том речь.
Речь о том, что это КУ формируется подсознанием. И если он перевешивает некий "порог", то покупка неизбежна (независимо от дизайна и движка :-)))
Поэтому в 77 я "ходил" только тогда, когда набиралась нужда в товарах на 700-1000 руб. Только тогда КУ становился большим.
Вот эти магазины как раз НЕ работали по описанному принципу. Они пытались тупо-глупо, 1:1 перенести свой оффлайн в онлайн. Со всеми оффлайновыми прибамбасами. + прибавились издержки на доставку.
Да, в принципе. и могли бы работать. Например по оффлайновым ценам, но с доставкой в течении часа за "теже деньги".
Но они опустики свой КУ так низко, что покупки по сравнению с оффлайном имели эпизодический характер.
Вот я фактически отовариваюсь а г/м "Ашан", но иногда езжу и в "Метро" - "магазин для магазинов". И я вижу, что народ покупает упаковками. Да пусть не для себя, а для перепродажи, кому какое дело! Дайте вы им инструмент, что бы он мог это не отрывая попку заказывать товар.
"Проблема" в неправильном позиционировании себя на рынке.
Вот смотрите сами. Минимальный заказ - 500 руб, а торгуют - мелочью. Т.е. человек должен набрать разного "мусора", или одного товара, но без опт.скидки. Но мне не нужно сторько мусора! или товара в большом кол-ве, но без скидки!
Но поскольку им машину все равно гонять, уздержки у них - заоблачные. И они поднимают цены для компенсации. И образуется замкнутый круг.
Меня вообще, удивляли цены в онлановых магазинах! В смысле они не ниже оффлайновых. И это при отсутсвии затрат на торг.площади (нужны только складские), торговое оборудование не нужно, торговый персонал меньший.
Ну вот разве что автомобили. Но у них срок амортизации большой. Не надо пытаться их окупить "с одного клиента". Да и аутсорсинг надо развивать.
А при высоких ценах покупают меньше.
Почему я покупаю в ИМ. Потому что мне УДОБНО. Вот в это "удобно", "Коэффициент удобства" > 1 по сравнению с оффлайном.
Вот этот КУ вбирает в себя массу компонентов. И соотношение цены (очень существенный фактор, Может заставить купить даже ненужную вещь :)), потребность в товаре, и скорость доставки, и габариты (как удобство самостоятельной доставки), и консультация по потреб свойствам, и пр и др. Может их 50 параметров. Не не о том речь.
Речь о том, что это КУ формируется подсознанием. И если он перевешивает некий "порог", то покупка неизбежна (независимо от дизайна и движка :-)))
Поэтому в 77 я "ходил" только тогда, когда набиралась нужда в товарах на 700-1000 руб. Только тогда КУ становился большим.
Вот эти магазины как раз НЕ работали по описанному принципу. Они пытались тупо-глупо, 1:1 перенести свой оффлайн в онлайн. Со всеми оффлайновыми прибамбасами. + прибавились издержки на доставку.
Да, в принципе. и могли бы работать. Например по оффлайновым ценам, но с доставкой в течении часа за "теже деньги".
Но они опустики свой КУ так низко, что покупки по сравнению с оффлайном имели эпизодический характер.
Вот я фактически отовариваюсь а г/м "Ашан", но иногда езжу и в "Метро" - "магазин для магазинов". И я вижу, что народ покупает упаковками. Да пусть не для себя, а для перепродажи, кому какое дело! Дайте вы им инструмент, что бы он мог это не отрывая попку заказывать товар.
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