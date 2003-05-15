/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4
Ответить

Продуктовый магазин в интернете, стОит или нет?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
15/05/2003

Продолжу...

Так вот, как например закупает товар магазин. (кроме постоянных поставок) Он берет справочник, звонит, ему присылают факс с прайсом. Или сразу берет справочник "Товары и цены", "Оптовик". Выбирает, заказывает, оплачивает. Или с мешком налика едет на оптовый рынок. И они ЗНАЮТ товар. Они выбирают только по цене.

И образовалась уже большая прослойка населения, которые созрели для мелкооптовых покупок. Они тоже знают товар, и выбирают по цене. И если он долгоиграющий - они предпочтут купит мелким оптом. И даже отвезут часть "теще". Они и обеспечены потому, что считать умеют. Это не НР на мерсах последней модели. Это ребята на фольксвагенах. И их много уже.



У них нет проблем ни с заказом на 100-300$, ни со "складскими площадями" (у меня самого, например 3 холодильника-морозильника).

Им в падлу ходить по грязному "мелкооптовому" рынку, но они делат тоже самое, отовариваясь в г/м - т.е. покупают мелким оптом.

Они не покупают пачку, (банку, коробку ) любимого сока - упаковку! упаковку любимого пива, не пару стейков, а целую семгу и т.д.



Т.е. как клиентура - конфетка. Но неохвачена интернет-торговлей. Нет для нее ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а СПРОС - есть.

Ищу (стану) компаньеном в таком ИМ !



Ссылка на сообщение кирилл
19/05/2003

Константин очень интересна проблемма как правильно организовать доставку ведь она должна быть очень оперативной?Кого привлекать к доставке студентов или своих экспедиторов на а/м



Ссылка на сообщение FFR
20/05/2003

Студент, пешком или на троллейбусе, много не унесет (не доставит). У Вас там что, с занятостью все уже решено? Что нет людей, имеющих собственную машину, а лучше "Пирожок" или микроавтобус, которые могли бы по договору с вами сотрудничать? Если это мелкооптовая закупка, то стоимость доставки может быть 15-30 долларов. При 5-6 заказах в день, мне кажется Ваш экспедитор, с учетом затрат на топливо и транспорт, уже на хлеб заработает. Для более мелких заказов, особенно в летнее время, можно использовать мотоциклистов. Кстати и скорость обеспечена, так как они пробок не боятся.



Ссылка на сообщение кирилл
20/05/2003

а такой момент как оперативная доставка сколько по вашему мнению должно пройти времени от принятия заявки и до её привоза и очень интересна сама схема всего механизма.Я например считаю что должно пройти не более 2 часов с момента заявки но при этом будет уходить много денег на доставку т.к.один пирожок это один клиент при оперативной доставке при этом сумма заказа 1000 руб. при этом валовая наценка=200 руб.Разве это выгодно



Ссылка на сообщение АЛЕКСАНДР
06/06/2003

Я являюсь работником интернет магази на "САФАРИ 215"

и считаю что это выгодно

но прибыли небудет до тех пор пока небудет постояных клиентов



Ссылка на сообщение Олег
07/06/2003

АЛЕКСАНДР. А что Вы сделали чтобы они (постоянные клиенты) появились? Как вы себе видите Вашего постоянного клиента?



Ссылка на сообщение кирилл
25/06/2003

Кстати я начитавшись тут всяких изречений открываю скоро и-магазин.Думаю что дело стоящее.Буду информировать о его продвижении,постораюсь не наступать на те грабли на которые наступали другие.Спасибо за этот форум я думаю что он мне поможет не плохо заработать.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены