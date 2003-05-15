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Продуктовый магазин в интернете, стОит или нет?
15/05/2003
Продолжу...
Так вот, как например закупает товар магазин. (кроме постоянных поставок) Он берет справочник, звонит, ему присылают факс с прайсом. Или сразу берет справочник "Товары и цены", "Оптовик". Выбирает, заказывает, оплачивает. Или с мешком налика едет на оптовый рынок. И они ЗНАЮТ товар. Они выбирают только по цене.
И образовалась уже большая прослойка населения, которые созрели для мелкооптовых покупок. Они тоже знают товар, и выбирают по цене. И если он долгоиграющий - они предпочтут купит мелким оптом. И даже отвезут часть "теще". Они и обеспечены потому, что считать умеют. Это не НР на мерсах последней модели. Это ребята на фольксвагенах. И их много уже.
У них нет проблем ни с заказом на 100-300$, ни со "складскими площадями" (у меня самого, например 3 холодильника-морозильника).
Им в падлу ходить по грязному "мелкооптовому" рынку, но они делат тоже самое, отовариваясь в г/м - т.е. покупают мелким оптом.
Они не покупают пачку, (банку, коробку ) любимого сока - упаковку! упаковку любимого пива, не пару стейков, а целую семгу и т.д.
Т.е. как клиентура - конфетка. Но неохвачена интернет-торговлей. Нет для нее ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а СПРОС - есть.
Ищу (стану) компаньеном в таком ИМ !
Продолжу...
Так вот, как например закупает товар магазин. (кроме постоянных поставок) Он берет справочник, звонит, ему присылают факс с прайсом. Или сразу берет справочник "Товары и цены", "Оптовик". Выбирает, заказывает, оплачивает. Или с мешком налика едет на оптовый рынок. И они ЗНАЮТ товар. Они выбирают только по цене.
И образовалась уже большая прослойка населения, которые созрели для мелкооптовых покупок. Они тоже знают товар, и выбирают по цене. И если он долгоиграющий - они предпочтут купит мелким оптом. И даже отвезут часть "теще". Они и обеспечены потому, что считать умеют. Это не НР на мерсах последней модели. Это ребята на фольксвагенах. И их много уже.
У них нет проблем ни с заказом на 100-300$, ни со "складскими площадями" (у меня самого, например 3 холодильника-морозильника).
Им в падлу ходить по грязному "мелкооптовому" рынку, но они делат тоже самое, отовариваясь в г/м - т.е. покупают мелким оптом.
Они не покупают пачку, (банку, коробку ) любимого сока - упаковку! упаковку любимого пива, не пару стейков, а целую семгу и т.д.
Т.е. как клиентура - конфетка. Но неохвачена интернет-торговлей. Нет для нее ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а СПРОС - есть.
Ищу (стану) компаньеном в таком ИМ !
20/05/2003
Студент, пешком или на троллейбусе, много не унесет (не доставит). У Вас там что, с занятостью все уже решено? Что нет людей, имеющих собственную машину, а лучше "Пирожок" или микроавтобус, которые могли бы по договору с вами сотрудничать? Если это мелкооптовая закупка, то стоимость доставки может быть 15-30 долларов. При 5-6 заказах в день, мне кажется Ваш экспедитор, с учетом затрат на топливо и транспорт, уже на хлеб заработает. Для более мелких заказов, особенно в летнее время, можно использовать мотоциклистов. Кстати и скорость обеспечена, так как они пробок не боятся.
Студент, пешком или на троллейбусе, много не унесет (не доставит). У Вас там что, с занятостью все уже решено? Что нет людей, имеющих собственную машину, а лучше "Пирожок" или микроавтобус, которые могли бы по договору с вами сотрудничать? Если это мелкооптовая закупка, то стоимость доставки может быть 15-30 долларов. При 5-6 заказах в день, мне кажется Ваш экспедитор, с учетом затрат на топливо и транспорт, уже на хлеб заработает. Для более мелких заказов, особенно в летнее время, можно использовать мотоциклистов. Кстати и скорость обеспечена, так как они пробок не боятся.
20/05/2003
а такой момент как оперативная доставка сколько по вашему мнению должно пройти времени от принятия заявки и до её привоза и очень интересна сама схема всего механизма.Я например считаю что должно пройти не более 2 часов с момента заявки но при этом будет уходить много денег на доставку т.к.один пирожок это один клиент при оперативной доставке при этом сумма заказа 1000 руб. при этом валовая наценка=200 руб.Разве это выгодно
а такой момент как оперативная доставка сколько по вашему мнению должно пройти времени от принятия заявки и до её привоза и очень интересна сама схема всего механизма.Я например считаю что должно пройти не более 2 часов с момента заявки но при этом будет уходить много денег на доставку т.к.один пирожок это один клиент при оперативной доставке при этом сумма заказа 1000 руб. при этом валовая наценка=200 руб.Разве это выгодно
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