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Продуктовый магазин в интернете, стОит или нет?
14/11/2002
Браво Фотиния, идея генеальная. Можно зделать например, что каждый зарегистрированный пользователь после ввода пароля попадает на страницу в которой может спланировать свои покупки на месяц.
Сначало набирает из магазина те товары которые планирует купить, потом ставит день доставки для каждого из выбранных продуктов.
Там же сразу подсчитывать какая сумма из бюджета уйдет на продукты, что -то скорректировать.
Мы например с женой регулярно 2-3 раза в месяц делаем рейды за продуктами, не считая мелких покупок с работы домой. Список продуктов который покупаем впринципе одинаков.
Если поддержать это еще телефонными заказами, то круто получится.
Браво Фотиния, идея генеальная. Можно зделать например, что каждый зарегистрированный пользователь после ввода пароля попадает на страницу в которой может спланировать свои покупки на месяц.
Сначало набирает из магазина те товары которые планирует купить, потом ставит день доставки для каждого из выбранных продуктов.
Там же сразу подсчитывать какая сумма из бюджета уйдет на продукты, что -то скорректировать.
Мы например с женой регулярно 2-3 раза в месяц делаем рейды за продуктами, не считая мелких покупок с работы домой. Список продуктов который покупаем впринципе одинаков.
Если поддержать это еще телефонными заказами, то круто получится.
15/11/2002
http://www.cnews.ru/news/ebusiness/2002 ... 5230.shtml
Вот ссылка как раз по теме. Как я уже говорил, удивительно как не внимательно читают реплики :(, Надо снизить регион продаж, установить минимальный потолок суммы заявки и организовать свой склад. Как вариант выспупать в роли посредника, как в случае с "телемамами" - ресурс будет сводней небольших магазинов и конечных покупателей.
Как финт - закажите/зарезервируйте свежий хлеб и булочки с корицей. Мы отправим заявку в магазинчик булочек, что через две улицы от вас, они испекут, а вы заберете по дороге :) А мы берем масенькую сумму с них за посреднические услуги и рекламу :)
Это не мое ноу-хау, собственно схема надежна, но требует достаточных вложений денег на этапе привлечения поставщиков услуг и обоснования выгодности этого для них.
Кстати, что касается булочек :), то есть реальный пример в Бролгарии, где процветает бизнес домашней выпечки - создавайте сайт "Булочки от бабушки" или БоБ и вперед! :)
http://www.cnews.ru/news/ebusiness/2002 ... 5230.shtml
Вот ссылка как раз по теме. Как я уже говорил, удивительно как не внимательно читают реплики :(, Надо снизить регион продаж, установить минимальный потолок суммы заявки и организовать свой склад. Как вариант выспупать в роли посредника, как в случае с "телемамами" - ресурс будет сводней небольших магазинов и конечных покупателей.
Как финт - закажите/зарезервируйте свежий хлеб и булочки с корицей. Мы отправим заявку в магазинчик булочек, что через две улицы от вас, они испекут, а вы заберете по дороге :) А мы берем масенькую сумму с них за посреднические услуги и рекламу :)
Это не мое ноу-хау, собственно схема надежна, но требует достаточных вложений денег на этапе привлечения поставщиков услуг и обоснования выгодности этого для них.
Кстати, что касается булочек :), то есть реальный пример в Бролгарии, где процветает бизнес домашней выпечки - создавайте сайт "Булочки от бабушки" или БоБ и вперед! :)
18/11/2002
Все это бредни.
Сделайте магазин с самыми низкими ценами и у Вас вся Москва брать будет. Главный принцип интернет-торговли: самые низкие цены. 2-й принцип: мгновенная доставка и 3й: лучшее качество.
Предложите мне ассортимент Рамстора (а он, кстати, небольшой) с ценаим ниже, чем у него и горячим хлебом и я у Вас на 400$ в мес. брать буду.
Все это бредни.
Сделайте магазин с самыми низкими ценами и у Вас вся Москва брать будет. Главный принцип интернет-торговли: самые низкие цены. 2-й принцип: мгновенная доставка и 3й: лучшее качество.
Предложите мне ассортимент Рамстора (а он, кстати, небольшой) с ценаим ниже, чем у него и горячим хлебом и я у Вас на 400$ в мес. брать буду.
18/11/2002
Александр, то что вы говорите, как раз и называется "бредни" :) И в подтверждение своих слов я могу привести экономически обоснованные доводы.
Даже зная, что в "Рамстор" или в "Метро" цены на некоторые продукты ниже, я хлеб куплю по дороге с работы, а за пакетик чипсов предпочту переплатить, потому что мне дороже время и <u>комплексная составляющая</u>, которая выражается в объеме предполагаемой покупки, бюджете, оптимальности маршрута, сервисе и т.п. Самые низкие цены еще не дают гарантии, что "покупать будет вся Москва". В формулу следует еще внести понятие бренд и качество :)
Что касается второй части вашего утверждения, то оно еще более сомнительно :) Такие тезисы следовало бы отнести к "мифы интернета", которые были характерны для сообщества года 2 назад, еще до того, как в интернет пришло достаточное количество финансово грамотных специалистов.
1) низкие цены - цены должны быть конкурентноспособными, а не низкими
2) мгновенная доставка - возможна только если вы покупаете информацию (а так покупая бутылку водки в магазине вы получите мгновенную доставку, в интернете водку вам по телефону не доставят)
3) лучшее качество - качество чего? Если товара, так он одинаков везде. Сервиса? Возможно, грамотный ресурс действительно предоставит достаточно информации, так что <u>почти</u> позволит обойтись без консультанта.
Александр, то что вы говорите, как раз и называется "бредни" :) И в подтверждение своих слов я могу привести экономически обоснованные доводы.
Даже зная, что в "Рамстор" или в "Метро" цены на некоторые продукты ниже, я хлеб куплю по дороге с работы, а за пакетик чипсов предпочту переплатить, потому что мне дороже время и <u>комплексная составляющая</u>, которая выражается в объеме предполагаемой покупки, бюджете, оптимальности маршрута, сервисе и т.п. Самые низкие цены еще не дают гарантии, что "покупать будет вся Москва". В формулу следует еще внести понятие бренд и качество :)
Что касается второй части вашего утверждения, то оно еще более сомнительно :) Такие тезисы следовало бы отнести к "мифы интернета", которые были характерны для сообщества года 2 назад, еще до того, как в интернет пришло достаточное количество финансово грамотных специалистов.
1) низкие цены - цены должны быть конкурентноспособными, а не низкими
2) мгновенная доставка - возможна только если вы покупаете информацию (а так покупая бутылку водки в магазине вы получите мгновенную доставку, в интернете водку вам по телефону не доставят)
3) лучшее качество - качество чего? Если товара, так он одинаков везде. Сервиса? Возможно, грамотный ресурс действительно предоставит достаточно информации, так что <u>почти</u> позволит обойтись без консультанта.
18/11/2002
Как разработчик программного обеспечения для интернет магазина, хотелось бы добавить, что очень не маловажным для интернет торговли является, то через чего продают, тоесть сам интернет магазин. Если в offline магазине практически не важно внешние оформление и то насколько удобно достать пепси из холодильника, то в online удобство пользования магазином стоит одним из первых. Поставте низкие цены, организуйте доставку .... Но если посетители не смогут найти, то что ищут в вашем не достаточно продуманном меню , или "заблудятся" еще где, то вероятность покупки равна 0, а вероятность того что человек придет еще раз и того меньше.
Как разработчик программного обеспечения для интернет магазина, хотелось бы добавить, что очень не маловажным для интернет торговли является, то через чего продают, тоесть сам интернет магазин. Если в offline магазине практически не важно внешние оформление и то насколько удобно достать пепси из холодильника, то в online удобство пользования магазином стоит одним из первых. Поставте низкие цены, организуйте доставку .... Но если посетители не смогут найти, то что ищут в вашем не достаточно продуманном меню , или "заблудятся" еще где, то вероятность покупки равна 0, а вероятность того что человек придет еще раз и того меньше.
21/11/2002
От 100 у.е. (с установкой) до 10 000+, с установкой. Зависит от того, какие конкретно возможности интересуют. А вообще, Вам - сюда http://www.oborot.ru/order/3.
От 100 у.е. (с установкой) до 10 000+, с установкой. Зависит от того, какие конкретно возможности интересуют. А вообще, Вам - сюда http://www.oborot.ru/order/3.
26/12/2002
Для "shoponline" - каждому своё:) - Вот вы глубоко заблуждаетесь, считая, что "в offline магазине практически не важно внешние оформление и то насколько удобно достать пепси из холодильника".
Напишите "очень важно" и всё будет правильно:)
PS: кстати, вот буквально вчера хотел купить "мажитель" - полка в магазине низкая, а коробка высокая - не вылезает. В итоге купил обычное молоко. Магазин не получил лишних 10 рублей, а я - нужное питьё. Так что, shoponline, неправда ваша :)
Для "shoponline" - каждому своё:) - Вот вы глубоко заблуждаетесь, считая, что "в offline магазине практически не важно внешние оформление и то насколько удобно достать пепси из холодильника".
Напишите "очень важно" и всё будет правильно:)
PS: кстати, вот буквально вчера хотел купить "мажитель" - полка в магазине низкая, а коробка высокая - не вылезает. В итоге купил обычное молоко. Магазин не получил лишних 10 рублей, а я - нужное питьё. Так что, shoponline, неправда ваша :)
27/12/2002
Во-первых, отдельное пхай тов. по имени nik. Интересный способ отбивать конкурентов от magaz.ru - говорить, что все плохо - хуже не бывает, а самому потирать ручонки.
Мой вам простейший совет. Как человека более-менее сведующего.
Интернет-бизнес (чего бы вы там не продавали) - это прежде всего бизнес. Со всеми вытекающими последствиями.
Прежде, чем думать, стОит или не стОит, создайте свой или закажите на стороне маркетинговый план: кто, по вашему или экспертному мнению, готов закупать товар, почему, что является основной мотивацией, на какую сумму готов купить, что является критичным, какую долю рынка вы хотите захватить. Потом создайте фин. план на основе маркетинга - просто говоря затраты и прибыль с проекта, рассчитайте норму рентабельности, какие деньги легче юзать - свои или заемные, количество персонала и зарплата.
И вот если после всех этих расчетов у вас окажется с запасом прибыль и рентабельность не ниже банковской ставки рефинансирования (21%) или хотя бы уровне инфляции (15%), то можно начинать. В противном случае, я бы, как профессиональный финансист, не посоветовал. Эффективней так деньги в банке держать (не стеклянной) :))
А в принципе желаю удачи.
Во-первых, отдельное пхай тов. по имени nik. Интересный способ отбивать конкурентов от magaz.ru - говорить, что все плохо - хуже не бывает, а самому потирать ручонки.
Мой вам простейший совет. Как человека более-менее сведующего.
Интернет-бизнес (чего бы вы там не продавали) - это прежде всего бизнес. Со всеми вытекающими последствиями.
Прежде, чем думать, стОит или не стОит, создайте свой или закажите на стороне маркетинговый план: кто, по вашему или экспертному мнению, готов закупать товар, почему, что является основной мотивацией, на какую сумму готов купить, что является критичным, какую долю рынка вы хотите захватить. Потом создайте фин. план на основе маркетинга - просто говоря затраты и прибыль с проекта, рассчитайте норму рентабельности, какие деньги легче юзать - свои или заемные, количество персонала и зарплата.
И вот если после всех этих расчетов у вас окажется с запасом прибыль и рентабельность не ниже банковской ставки рефинансирования (21%) или хотя бы уровне инфляции (15%), то можно начинать. В противном случае, я бы, как профессиональный финансист, не посоветовал. Эффективней так деньги в банке держать (не стеклянной) :))
А в принципе желаю удачи.
12/05/2003
Ты не прав Кирилл. Если ты собираешься торговать "пакетом молока" - то ты и будешь возить пакет молока.
Но существует довольно большая категория продуктов, которые выгодно закупать впрок по мелко-оптовым ценам, например упаковками.
Например, растительное масло (уп. 6 бутылок), разные консервы, пиво, мороженные товары и пр и др. Т.е. товары длительного хранения и не теряющие своих потреб. свойств.
И народ охотно это делает. Я живу неподалеку от мытищинской ярмарки и гипермаркета Ашан, и сам там отовариваюсь "коробками", и вижу, что народ тоже так же гребет (причеи не торговцы-перепродавцы), а те, кто считать умеет :). И остальной народ бы брал, если б не возня с доставкой. На своей машине подъехал - нет проблем, да и то, такие шопинги пол-дня железно отнимают. И очень много людей, я дкмаю, захотела бы такие "повседневные", рутинные товары, которые и особо не выбираешь никогда, но нужны постоянно, покупать "с доставкой". Как дрова :). Закзал - привезли и без горячки. Соль - она и в Африке соль.
Другой подход, формирование наборов продуктов. "Средней" семье из 3-4 человек надо на определенный период столько-то соли, сахара, макарон, круп, чая. кофе, того, сего прочего непонтовых продуктов. Вот и формируешь такие "наборы". И это тоже будет работать, продаваться.
Тем более люди с интернет - доходы позволят.
И на оптовые цены закупки при таком подходе выйти легче.Т.е. доходность будет выше.
В свое время я частенько пользовался "службой 77", причем всегда добирал разной мутоты до 700 руб, под бесплатную доставку. Все равно покупать какой нить порошок или морженные пирожки - а тут с халявной доставкой известный мне товар.
Т.е, Кирилл, если ты понял, проблема ОРГАНИЗОВАТЬ "правильную" торговлю продуктами. А не сами продукты.
Если ты подойдешь к проблеме по-русски, из-под топора, "эх! мне ба движок магазина покруче! И желательно бесплатно. Да раскрутку на-шару. Уж я ба развернулся!", то и результат будет - чисто ебизнес, в полном смысле слова.
Ты не прав Кирилл. Если ты собираешься торговать "пакетом молока" - то ты и будешь возить пакет молока.
Но существует довольно большая категория продуктов, которые выгодно закупать впрок по мелко-оптовым ценам, например упаковками.
Например, растительное масло (уп. 6 бутылок), разные консервы, пиво, мороженные товары и пр и др. Т.е. товары длительного хранения и не теряющие своих потреб. свойств.
И народ охотно это делает. Я живу неподалеку от мытищинской ярмарки и гипермаркета Ашан, и сам там отовариваюсь "коробками", и вижу, что народ тоже так же гребет (причеи не торговцы-перепродавцы), а те, кто считать умеет :). И остальной народ бы брал, если б не возня с доставкой. На своей машине подъехал - нет проблем, да и то, такие шопинги пол-дня железно отнимают. И очень много людей, я дкмаю, захотела бы такие "повседневные", рутинные товары, которые и особо не выбираешь никогда, но нужны постоянно, покупать "с доставкой". Как дрова :). Закзал - привезли и без горячки. Соль - она и в Африке соль.
Другой подход, формирование наборов продуктов. "Средней" семье из 3-4 человек надо на определенный период столько-то соли, сахара, макарон, круп, чая. кофе, того, сего прочего непонтовых продуктов. Вот и формируешь такие "наборы". И это тоже будет работать, продаваться.
Тем более люди с интернет - доходы позволят.
И на оптовые цены закупки при таком подходе выйти легче.Т.е. доходность будет выше.
В свое время я частенько пользовался "службой 77", причем всегда добирал разной мутоты до 700 руб, под бесплатную доставку. Все равно покупать какой нить порошок или морженные пирожки - а тут с халявной доставкой известный мне товар.
Т.е, Кирилл, если ты понял, проблема ОРГАНИЗОВАТЬ "правильную" торговлю продуктами. А не сами продукты.
Если ты подойдешь к проблеме по-русски, из-под топора, "эх! мне ба движок магазина покруче! И желательно бесплатно. Да раскрутку на-шару. Уж я ба развернулся!", то и результат будет - чисто ебизнес, в полном смысле слова.
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