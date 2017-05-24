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Продаю - одежда и обувь.



Ссылка на сообщение Елена Дмитриева,
Директор ООО "Инновационная мобильность"
24/05/2017

Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей, владельцев магазинов и организаторов СП

- Цены от 150 р.
- Еженедельное обновление каталога
- Женская одежда, обувь, сумки, аксессуары, детская одежда
- Работаем по индивидуальным запросам
- Выгодные условия сотрудничества.

По всем вопросам обращаться почта: taome@yandex.ru; whatsapp: +7 983 563 2793
Вложения:
zDf7nkAivkU.jpg
zDf7nkAivkU.jpg (174.49 Кб) Просмотров: 0



Ссылка на сообщение Osman Ali,
menedjer Akkon
Bursa, Turkey
1
16/06/2017

Турецкие детские вещи оптом, качественного производства и стильного дизайна.
Здравствуйте, я являюсь менеджером сразу нескольких Турецких фирм по производству детской одежды и обуви. Так же по надобности могу найти связи с другими фирмами по запросам товара.
Наценка нулевая связавшись со мной вы сами в этом убедитесь.
Интересующихся более подробной информацией пишите на e-mail 85osmanali@gmail.com


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