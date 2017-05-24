Продаю - одежда и обувь.
Елена Дмитриева,
Директор ООО "Инновационная мобильность"
Директор ООО "Инновационная мобильность"
24/05/2017
Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей, владельцев магазинов и организаторов СП
- Цены от 150 р.
- Еженедельное обновление каталога
- Женская одежда, обувь, сумки, аксессуары, детская одежда
- Работаем по индивидуальным запросам
- Выгодные условия сотрудничества.
По всем вопросам обращаться почта: taome@yandex.ru; whatsapp: +7 983 563 2793
Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей, владельцев магазинов и организаторов СП
- Цены от 150 р.
- Еженедельное обновление каталога
- Женская одежда, обувь, сумки, аксессуары, детская одежда
- Работаем по индивидуальным запросам
- Выгодные условия сотрудничества.
По всем вопросам обращаться почта: taome@yandex.ru; whatsapp: +7 983 563 2793
Вложения:
zDf7nkAivkU.jpg (174.49 Кб) Просмотров: 0
Osman Ali,
menedjer Akkon
Bursa, Turkey
menedjer Akkon
Bursa, Turkey
|1
16/06/2017
Турецкие детские вещи оптом, качественного производства и стильного дизайна.
Здравствуйте, я являюсь менеджером сразу нескольких Турецких фирм по производству детской одежды и обуви. Так же по надобности могу найти связи с другими фирмами по запросам товара.
Наценка нулевая связавшись со мной вы сами в этом убедитесь.
Интересующихся более подробной информацией пишите на e-mail 85osmanali@gmail.com
Турецкие детские вещи оптом, качественного производства и стильного дизайна.
Здравствуйте, я являюсь менеджером сразу нескольких Турецких фирм по производству детской одежды и обуви. Так же по надобности могу найти связи с другими фирмами по запросам товара.
Наценка нулевая связавшись со мной вы сами в этом убедитесь.
Интересующихся более подробной информацией пишите на e-mail 85osmanali@gmail.com
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив