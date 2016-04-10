Продаю - одежда и обувь.
10/04/2016
Более 40 тыс артикулов, 70 брендов!
Лучшие условия:
• счет и отгрузка – 1 день;
• 100% наличие;
• бронирование товара на 3-5 дней;
• самые ходовые модели;
• предоставляем каталог Excel (прайс), баннеры для рекламы;
• помощь нашего контент-менеджера в оформлении закупки.
Минимальная партия закупки 10 000 руб., поштучный выкуп, обмен/возврат брака, доставка всеми ТК, до ТК и по Москве бесплатно.
Оформляйте заказ на http://podium-moda.ru/ Позвоните или напишите нам, и наши менеджеры с удовольствием Вас проконсультируют: тел. 8 (495) 150-09-45, e-mail opt@podium-moda.ru
Более 40 тыс артикулов, 70 брендов!
Лучшие условия:
• счет и отгрузка – 1 день;
• 100% наличие;
• бронирование товара на 3-5 дней;
• самые ходовые модели;
• предоставляем каталог Excel (прайс), баннеры для рекламы;
• помощь нашего контент-менеджера в оформлении закупки.
Минимальная партия закупки 10 000 руб., поштучный выкуп, обмен/возврат брака, доставка всеми ТК, до ТК и по Москве бесплатно.
Оформляйте заказ на http://podium-moda.ru/ Позвоните или напишите нам, и наши менеджеры с удовольствием Вас проконсультируют: тел. 8 (495) 150-09-45, e-mail opt@podium-moda.ru
11/07/2016
Удобная обувь от производителя Modus Vivendi.
Компания успела себя зарекомендовать, как производитель высококачественной модельной обуви, отличающейся оригинальным дизайном.
В оптовом каталоге присутствует различные модели обуви для каждого сезона. Вы можете заказать оптовую поставку, как моделей прошлого сезона, так и нового сезона.
Значительную часть коллекции традиционно составляет модельная обувь на кожаной подошве, что уникально для отечественного производства. Как вариант для изготовления подошвы используется кожвалон.
Удобство обуви обеспечивает используемая колодка, которая адаптируется в соответствии с требованиями комфорта. Мы гарантируем качество, так как используем лучшие материалы, привезенные с Италии, качество которых контролируют наши специалисты.
Удобная обувь от производителя Modus Vivendi.
Компания успела себя зарекомендовать, как производитель высококачественной модельной обуви, отличающейся оригинальным дизайном.
В оптовом каталоге присутствует различные модели обуви для каждого сезона. Вы можете заказать оптовую поставку, как моделей прошлого сезона, так и нового сезона.
Значительную часть коллекции традиционно составляет модельная обувь на кожаной подошве, что уникально для отечественного производства. Как вариант для изготовления подошвы используется кожвалон.
Удобство обуви обеспечивает используемая колодка, которая адаптируется в соответствии с требованиями комфорта. Мы гарантируем качество, так как используем лучшие материалы, привезенные с Италии, качество которых контролируют наши специалисты.
08/08/2016
Добрый день!
Если вы подыскиваете поставщиков, то загляните к нам на сайт http://KIDY.eu/ru/terms-and-conditions/. Мы готовы предложить вам как недорогую одежду для новорожденных и малышей из 100% хлопка, так и дорогую брендовую детскую одежду из Европы (Литвы, Польши и Англии). У нас хорошая система скидок для оптовых и мелко-оптовых покупателей, доставляем по всему миру, менеджеры говорят на русском языке.
Добрый день!
Если вы подыскиваете поставщиков, то загляните к нам на сайт http://KIDY.eu/ru/terms-and-conditions/. Мы готовы предложить вам как недорогую одежду для новорожденных и малышей из 100% хлопка, так и дорогую брендовую детскую одежду из Европы (Литвы, Польши и Англии). У нас хорошая система скидок для оптовых и мелко-оптовых покупателей, доставляем по всему миру, менеджеры говорят на русском языке.
21/08/2016
Здравствуйте!
Компания RADDA занимается пошивом, импортом, продажей женской, мужской одежды из качественной Турецкой ткани.
В распоряжении компании собственный производственный цех и лучшие в своем деле сотрудники.
Приглашаем Вас к сотрудничеству как оптового покупателя!
Можем предложить постоянно расширяющийся ассортимент товаров по самым выгодным ценам, есть гибкая система скидок для опта в зависимости от объемов ( https://vk.com/radda_da ).
Наши контакты:
Украина, г.Харьков, ул.Залютинская, 4
radda378@ukr.net
cool.radda@yandex.ru
https://vk.com/vm2000
https://vk.com/radda_da
+380958255591 Максим
Здравствуйте!
Компания RADDA занимается пошивом, импортом, продажей женской, мужской одежды из качественной Турецкой ткани.
В распоряжении компании собственный производственный цех и лучшие в своем деле сотрудники.
Приглашаем Вас к сотрудничеству как оптового покупателя!
Можем предложить постоянно расширяющийся ассортимент товаров по самым выгодным ценам, есть гибкая система скидок для опта в зависимости от объемов ( https://vk.com/radda_da ).
Наши контакты:
Украина, г.Харьков, ул.Залютинская, 4
radda378@ukr.net
cool.radda@yandex.ru
https://vk.com/vm2000
https://vk.com/radda_da
+380958255591 Максим
03/10/2016
Отличный магазин мужской обуви ассортимент от туфлей до берцев.Бесплатная доставка по Украине. http://baston.com.ua
Отличный магазин мужской обуви ассортимент от туфлей до берцев.Бесплатная доставка по Украине. http://baston.com.ua
26/11/2016
ROUSE - ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Российское производство детской повседневной одежды "ROUSE" ("Раус") приглашает к сотрудничеству Партнеров, Покупателей детской одежды!
В нашем ассортименте оптом детские джинсы, толстовки, платья, сарафаны, футболки, блузки, рубашки, шорты, джинсовки, брюки, юбки, утепленные жилеты, утепленные джинсы, меховые модели – декоративные шубки, жилетки, утепленные модели и другое.
Вы получаете:
- Прямые отношения «Производитель-Покупатель». Без посредников;
- выкуп без размерных рядов;
- систему скидок;
- возможность отсрочки, рассрочки платежа;
- сотрудничество с организаторами Совместных закупок (СП);
- сотрудничество по системе дропшиппинг;
- осуществляем бесплатную доставку до ТК;
Перейдите на наш сайт: http://info-rouse.wix.com/rouse-ru
С уважением,
Ирина Белина
+7 963 939 14 21
info-rouse@mail.ru
ROUSE - ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Российское производство детской повседневной одежды "ROUSE" ("Раус") приглашает к сотрудничеству Партнеров, Покупателей детской одежды!
В нашем ассортименте оптом детские джинсы, толстовки, платья, сарафаны, футболки, блузки, рубашки, шорты, джинсовки, брюки, юбки, утепленные жилеты, утепленные джинсы, меховые модели – декоративные шубки, жилетки, утепленные модели и другое.
Вы получаете:
- Прямые отношения «Производитель-Покупатель». Без посредников;
- выкуп без размерных рядов;
- систему скидок;
- возможность отсрочки, рассрочки платежа;
- сотрудничество с организаторами Совместных закупок (СП);
- сотрудничество по системе дропшиппинг;
- осуществляем бесплатную доставку до ТК;
Перейдите на наш сайт: http://info-rouse.wix.com/rouse-ru
С уважением,
Ирина Белина
+7 963 939 14 21
info-rouse@mail.ru
12/12/2016
Ищу единомышленников для покупок и продаж на площадке http://v-opte.ru/
Являюсь посредником в оптовых продажах, занимаюсь как покупкой, так и продажей, иногда поиском реализтора для заказчика.
С уважением nashpilkah2016@yandex.ru
Ищу единомышленников для покупок и продаж на площадке http://v-opte.ru/
Являюсь посредником в оптовых продажах, занимаюсь как покупкой, так и продажей, иногда поиском реализтора для заказчика.
С уважением nashpilkah2016@yandex.ru
20/12/2016
Доброго дня !
Обращаем внимание оптовиков.
Интернет-магазин http://dsert-shoes.ru/ предлагает женскую , кожаную, комфортную обувь высокого качества оптом из Москвы.
Размеры с 34 по 36 , с 36 по 40 , с 40 по 42 .
Короба по 8 пар.
Есть в наличии и под заказ .
Быстро реагируем на вопросы .
Отлажена доставка.
Доброго дня !
Обращаем внимание оптовиков.
Интернет-магазин http://dsert-shoes.ru/ предлагает женскую , кожаную, комфортную обувь высокого качества оптом из Москвы.
Размеры с 34 по 36 , с 36 по 40 , с 40 по 42 .
Короба по 8 пар.
Есть в наличии и под заказ .
Быстро реагируем на вопросы .
Отлажена доставка.
01/03/2017
Здравствуйте!
Хотела бы порекомендовать всем кто начиначет работу по сток/аутлет одежде изначально определиться каким товаром вы бы хотели торговать. Поставщики в Европе, да и у нас продают большой ассортимент разной продукции в том числе и дешевой. Если вы хотите заниматься продажей более качественной одежды вам нужно это объяснить сразу своему поставщику. Никогда не покупайте товар только по одним фото, практически все поставщики не могут показать на фото весь товар который они получают. Из многих складов где я покупала товар, я могу по рекомедовать компанию "NB Stock" из Латвии. Если вы сразу объясните их персоналу какой товар вам интересен вы будете именно его покупать на этом складе. Это очень важно, так как из такого большого ассортимента как у них я покупаю только тот товар, который мне интересен и на который у меня есть клиенты в магазине. Сайт склада "NB Stock" - www.stockclothing.lv
Здравствуйте!
Хотела бы порекомендовать всем кто начиначет работу по сток/аутлет одежде изначально определиться каким товаром вы бы хотели торговать. Поставщики в Европе, да и у нас продают большой ассортимент разной продукции в том числе и дешевой. Если вы хотите заниматься продажей более качественной одежды вам нужно это объяснить сразу своему поставщику. Никогда не покупайте товар только по одним фото, практически все поставщики не могут показать на фото весь товар который они получают. Из многих складов где я покупала товар, я могу по рекомедовать компанию "NB Stock" из Латвии. Если вы сразу объясните их персоналу какой товар вам интересен вы будете именно его покупать на этом складе. Это очень важно, так как из такого большого ассортимента как у них я покупаю только тот товар, который мне интересен и на который у меня есть клиенты в магазине. Сайт склада "NB Stock" - www.stockclothing.lv
30/03/2017
Продам сток модельной итальянской мужской и женской обуви высокого качества по низкой цене. У нас представлены только оригинальные Итальянские бренды.
Производство Италия. натуральная кожа, натуральная замша. Без размерных рядов. Продаю дешево: 20 евро за пару (сапоги, ботинки, ботильоны, туфли, босоножки и т.д.). Минимальный лот - 300 пар. Меньшие лоты обсуждаются.
Некоторые марки : Alberto Bressan,Baldinini TREND,Broccol,Chiara Italy,CL Factory,El Campero,Francesco Morichetti,Gaudi,Garnet hill,Greta Ingrid, Lestrasa Uomo, Marco, Nyx Italy, Orzo e Malto, Prima Edizione, Renzi, Roberto Botticelli, Rokail,Schutz, Status Italy, Via Roma 15 и многие другие.
Отправляем в любой регион. Пишите: ivanujsha@yandex.ru.
Примерный ассортимент нашей обуви Вы можете на сайте: http://shoesmoda.ru
Продам сток модельной итальянской мужской и женской обуви высокого качества по низкой цене. У нас представлены только оригинальные Итальянские бренды.
Производство Италия. натуральная кожа, натуральная замша. Без размерных рядов. Продаю дешево: 20 евро за пару (сапоги, ботинки, ботильоны, туфли, босоножки и т.д.). Минимальный лот - 300 пар. Меньшие лоты обсуждаются.
Некоторые марки : Alberto Bressan,Baldinini TREND,Broccol,Chiara Italy,CL Factory,El Campero,Francesco Morichetti,Gaudi,Garnet hill,Greta Ingrid, Lestrasa Uomo, Marco, Nyx Italy, Orzo e Malto, Prima Edizione, Renzi, Roberto Botticelli, Rokail,Schutz, Status Italy, Via Roma 15 и многие другие.
Отправляем в любой регион. Пишите: ivanujsha@yandex.ru.
Примерный ассортимент нашей обуви Вы можете на сайте: http://shoesmoda.ru
Алима Мурзаева,
менеджер по продажам Guka Jalie
менеджер по продажам Guka Jalie
13/04/2017
Швейное предприятие GUKA JALIE - производитель женских платьев и туник. Активно сотрудничаем с предпринимателями из России, Белоруссии и Казахстана.
Оптовая стоимость изделий 850-1500 руб. Доставка от 7 до 10 дней. Вся продукция задекларирована. Предоставляем все сопроводительные документы для отчетности. Минимальная сумма заказа 10000 руб.
С полной коллекцией новинок Вы можете ознакомиться на сайте Гука Жали http://www.gukajalie.com
Заказать полный оптовый каталог платьев можно по электронной почте sales@gukajalie.com
Швейное предприятие GUKA JALIE - производитель женских платьев и туник. Активно сотрудничаем с предпринимателями из России, Белоруссии и Казахстана.
Оптовая стоимость изделий 850-1500 руб. Доставка от 7 до 10 дней. Вся продукция задекларирована. Предоставляем все сопроводительные документы для отчетности. Минимальная сумма заказа 10000 руб.
С полной коллекцией новинок Вы можете ознакомиться на сайте Гука Жали http://www.gukajalie.com
Заказать полный оптовый каталог платьев можно по электронной почте sales@gukajalie.com
Ирина Белина,
Менеджер ROUSE
Менеджер ROUSE
25/04/2017
Российское производство детской повседневной одежды "ROUSE" ("Раус") приглашает к сотрудничеству Партнеров, Покупателей детской одежды!
В нашем ассортименте оптом детские джинсы, толстовки, платья, сарафаны, футболки, блузки, рубашки, шорты, джинсовки, брюки, юбки, утепленные жилеты, утепленные джинсы, меховые модели – декоративные шубки, жилетки, утепленные модели и другое.
Вы получаете:
- Прямые отношения «Производитель-Покупатель». Без посредников;
- выкуп без размерных рядов;
- систему скидок;
- возможность отсрочки, рассрочки платежа;
- сотрудничество с организаторами Совместных закупок (СП);
- сотрудничество по системе дропшиппинг;
- осуществляем бесплатную доставку до ТК;
Перейдите на наш сайт: http://info-rouse.wix.com/rouse-ru
С уважением,
Ирина Белина
+7 963 939 14 21
info-rouse@mail.ru
Российское производство детской повседневной одежды "ROUSE" ("Раус") приглашает к сотрудничеству Партнеров, Покупателей детской одежды!
В нашем ассортименте оптом детские джинсы, толстовки, платья, сарафаны, футболки, блузки, рубашки, шорты, джинсовки, брюки, юбки, утепленные жилеты, утепленные джинсы, меховые модели – декоративные шубки, жилетки, утепленные модели и другое.
Вы получаете:
- Прямые отношения «Производитель-Покупатель». Без посредников;
- выкуп без размерных рядов;
- систему скидок;
- возможность отсрочки, рассрочки платежа;
- сотрудничество с организаторами Совместных закупок (СП);
- сотрудничество по системе дропшиппинг;
- осуществляем бесплатную доставку до ТК;
Перейдите на наш сайт: http://info-rouse.wix.com/rouse-ru
С уважением,
Ирина Белина
+7 963 939 14 21
info-rouse@mail.ru
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