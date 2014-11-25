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Почтальон Сервис -отзывы
25/11/2014
Кто-нибудь работает с КС Почтальон Сервис??? Отзывов по ним не нашла, предлагают сотрудничество.Под наши параметры компания очень подходит, но очень хотелось бы реальных отзывов.
Кто-нибудь работает с КС Почтальон Сервис??? Отзывов по ним не нашла, предлагают сотрудничество.Под наши параметры компания очень подходит, но очень хотелось бы реальных отзывов.
21/08/2017
Пробовали их, ну так себе обслуживание, но в целом не плохо, они извинились хотя бы за небольшую просрочку в сроках, ну у нас в фирме просто все строго по этому даже 4-5 часов это уже очень сильно бьет по карману по этому мы им высказали свои недовольства по этому поводу, ну а так достаточно все хорошо если считать штатный уровень.
Пробовали их, ну так себе обслуживание, но в целом не плохо, они извинились хотя бы за небольшую просрочку в сроках, ну у нас в фирме просто все строго по этому даже 4-5 часов это уже очень сильно бьет по карману по этому мы им высказали свои недовольства по этому поводу, ну а так достаточно все хорошо если считать штатный уровень.
11:45
Часто меняют склады, Склад расположен в сарае по адресу Хорошевское шоссе 38Г, пожарная безопасность нарушена, курение происходит где попало, при этом почти все работники склада курят, запасные
пожарные выходы завалены хламом, на складе хранятся ЛВЖ и много картона при этом нет ни одного элементарного огнетушителя. Работает большое количество мигрантов из стран СНГ, при этом не у всех есть разрешения на работу или разрешение на пребывание на территории РФ. Парковка не оплачивается никак в п принципе, район доставки от Кремля до МКАДа, доставок при этом мало, но требуют, чтобы все были выполнены в течение дня, Паспорта забирают под залог, что противоречит законодательству РФ, Людей на работу в 80% случаев не оформляют никак в принципе. При увольнении зарплату НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ и кормят "завтраками" телефон вышестоящего руководства при этом не дают, вследствие чего получить заработанные копейки становится серьезной проблемой. Машину для работы нужно использовать собственную, амортизация при этом никак не оплачивается, а также свой телефон с их сим картой. Карт ридер не предоставляется, кассовый аппарат тоже, клиенты не могут оплатить товар по карте, чек клиентам тоже предоставить нет возможности. Таким образом мы видим очевидные нарушения в области Трудового, Миграционного, Административного, а зачастую и уголовного законодательства РФ.В Случае дальнейшей задержки выплаты Зарплаты намерен обратиться во все компетентные органы Российской Федерации
Часто меняют склады, Склад расположен в сарае по адресу Хорошевское шоссе 38Г, пожарная безопасность нарушена, курение происходит где попало, при этом почти все работники склада курят, запасные
пожарные выходы завалены хламом, на складе хранятся ЛВЖ и много картона при этом нет ни одного элементарного огнетушителя. Работает большое количество мигрантов из стран СНГ, при этом не у всех есть разрешения на работу или разрешение на пребывание на территории РФ. Парковка не оплачивается никак в п принципе, район доставки от Кремля до МКАДа, доставок при этом мало, но требуют, чтобы все были выполнены в течение дня, Паспорта забирают под залог, что противоречит законодательству РФ, Людей на работу в 80% случаев не оформляют никак в принципе. При увольнении зарплату НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ и кормят "завтраками" телефон вышестоящего руководства при этом не дают, вследствие чего получить заработанные копейки становится серьезной проблемой. Машину для работы нужно использовать собственную, амортизация при этом никак не оплачивается, а также свой телефон с их сим картой. Карт ридер не предоставляется, кассовый аппарат тоже, клиенты не могут оплатить товар по карте, чек клиентам тоже предоставить нет возможности. Таким образом мы видим очевидные нарушения в области Трудового, Миграционного, Административного, а зачастую и уголовного законодательства РФ.В Случае дальнейшей задержки выплаты Зарплаты намерен обратиться во все компетентные органы Российской Федерации
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