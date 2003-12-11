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Планирование бюджета



Ссылка на сообщение Константин
11/12/2003

:) Рома, я в автобиографах пока не нуждаюсь, на ЖЗЛ еще тяну. Хотя ни один из моих клиентов не может мне сказать, что жалеет о потраченых деньгах. Я работаю на РЕЗУЛЬТАТ.



Вы с какого учебника переписали эти 1. - 2.4?

Я не просто так спрашиваю. Я захожу на "вязание" - там ничего этого нет, ни единого пунктика. Вы теоретик?



"готов дать комментарии по этим пунктам" - Ну так "ждем-с...". Терпение наше велико...



Ссылка на сообщение Павел Коротов
11/12/2003

Виктор,

"Павел, ну покажите мне хоть один сайт, который наполняет секретарша! Любой! Я тогда уйду в монастырь... женский"



С удовольствием заменю слово "секретарша" на "не ориентирующегося в веб-технологиях работника".



Ссылка на сообщение Роман
11/12/2003

Костя, а Вы спрашивайте, а я буду методично Вас и только Вас посылать в разные места.



А, кстати, где предложения, обещанные на днях? Как обычно трёп?



Ссылка на сообщение Виктор Ка
11/12/2003

Наконец-то разговор перешел в конструктивное русло.

Роман, насколько я знаю, ТЗ составляется чтобы разработчик не отклонялся от сроков и бюджета проекта, а заказчик знал, что его ожидает в будущем (в плане сайта). Без этого и получается разговор типа:

-Хочу сайт

-Щас слабаем

А насчет стоимости ТЗ... Если проект уникальный, масштабный да еще и требует больших вложений, то если оно и будет стоить треть стоимости, то все равно себя оправдает и окупиться. В данном случае речь идет об обычном (т.е. стандартном, "тривиальном") проекте, которых сейчас миллионы в Интернете. В данном случае что-то уникальное разрабатывать не надо (кроме дизайна, естественно). И составить ТЗ можно простой подстановкой слагаемых (ну легкая адаптация тоже не помешает).



И опять Роман, Вы сами себе противоречите! В одном и томже посте Вы пишите "раздел "цели" для ТЗ уже готов" и чуть ниже идет перечисление каких-то непонятных целей, а под конец вообще "размытость постановки задачи".



Ждем коментарии по пунктам... (по поводу "трёпа")



Павел, а почему работник не должен быть "ориентируемым в веб-технологиях"? Хороший работник должен знать, что он делает.



Ссылка на сообщение Константин
11/12/2003

"А, кстати, где предложения, обещанные на днях?"



А что, неужели Вы там что то у себя продали и появились деньги на "предложения"?!

Ну ладно, даю первое, бесплатное:

- снесите все что Вы там "наложили" и наймите промоутера, который разработает вам проект, копирайтера, который сочинит вам тексты (а то когда "сайт начинает приносить (и складывать) посетителей как-то не по себе становится...), фотографа. который вам сделает нормальные картинки, эргономиста. который вам сделает юзабилити.

А вы все это - закодите.

И будут вам продажи и Щастье.



Ссылка на сообщение Константин
11/12/2003

PS Рома - это "ху" ?



Ссылка на сообщение Роман
11/12/2003

2 Виктор Ка - вот смотрите, что тут опять Константин вещает про промоутеров и копирайтеров.

Теперь сюда надо прибавить еще "менеджера проекта" /нянятого, как и все остальные/ и Вы забудете все свои вопросы - эта команда сама все решит.



"...В данном случае речь идет об обычном (т.е. стандартном, "тривиальном" проекте..."

Ну вот в упомянутых мной ГОСТах именно и описано что и где должно быть. Примеры коротких ТЗ можно найти в поисковике. Самое короткое, какое я видел - 1 лист А4.



"...И опять Роман, Вы сами себе противоречите! В одном и томже посте Вы пишите "раздел "цели" для ТЗ уже готов" и чуть ниже идет перечисление каких-то непонятных целей, а под конец вообще "размытость постановки задачи"..."

Ну звиняйте - неохота мне постить 10 раз по строчке.

Опять же Вы там слова не заметили - не ТЗ, а БП. Или это одно и тоже?



Ссылка на сообщение Роман
11/12/2003

2 Виктор Ка -

"...Ждем коментарии по пунктам..."



Жду вопросов по пункам - что не ясно?

Потому как мне ясно, Костя учебников не читает - сам видать все с нуля познает и выводит теоремы, остальные тоже молчат.

Знать всем, кроме двоих все понятно :)

/да и сдается мне, что эти двое - одно лицо ;) /



Ссылка на сообщение Константин
11/12/2003

:) Виктор, сваливайте отсюда. В смысле открывайте новый топик по своей проблеме.

Тут - клинический случай. Гений вязания ждет вопросов... :)



Ссылка на сообщение Роман
11/12/2003

2 Константин - "...А что, неужели Вы там что то у себя продали и появились деньги на "предложения"?!..."

:):):)



Ну еще понятно, когда, например, я в форуме на сайте про раскрутку, подписавшись производственным сайтом, отшиваю студентов, раздувающих щеки.

Но когда сам пРОМОУТЕР относится к присутствующим на сервере о раскрутке потенциальным клиентам снисходительно и свысока - это перебор...

Костя, а Костя, ну покажите же хоть один свой проект :)

Ну иль там "отзывы заказчиков", ведь для тендера, напирмер, желательны такие отзывы, иначе Вам удачи не видать - отдадут более подкованным в бумажном деле товарищам.

Иль бизнес процветает и не требует расширения? Чего же Вы тут распинаетесь?

Типа пальцы топорщите перед молодежью? :)



Ссылка на сообщение Роман
11/12/2003

Костя, новый топик не поможет - таких промоутеров ловить и давить во всех топиках!

/кстати, есть на этот счет бизнес-план, весьма малобюджетный/



Ссылка на сообщение Константин
11/12/2003

Рома, свежайший клиент:

(ссылку не даю, бдительный модератор все одно вымарает, а твой флейм оставит)

-------

"Привет, Константин!

Сорри что долго тебе не пишу: сам виноват - задал работки :)

Хочу сказать БОЛЬШОЕ спасибо - ты очень много сделал, на многое открыл

глаза. Уверен, не раз еще к тебе обратимся за помошью.



Спасибо за пожелание удачи!

------

Начало октября: 200 хостов/сутки, продаж - 400$/НЕДЕЛЮ.

Сейчас - 600 хостов/сутки стабильно, 700$/CУТКИ.

Вся акция - 800$ (разово, а не "подсадить", как тут говорили некоторые).

Нашел, постучал, подкрутил, научил, заработало...



:)

А у тебя, подруги, Зин, (Ром)

Все вяжуть шапочки для зим.

От ихних скушных образин

дуреешь, Зин...



Рома, я работаю на чужие проекты. У меня своих уже нет. Все продал...



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
11/12/2003

А я смотрю все топики и читаю тоже. Поэтому и говрорю, что Виктору необходимо самому сначала разобраться в веб-программировании, а уже потом задавать вопросы по теме. А то получается сначала научите его этому, а потом давайте и разжуем его проблемы. Почему мне никто не помогал в этом. Сам учился на своих ошибках и ничего не жалею. Зато толку больше.

Я перелопачиваю материалы (книги которые посоветовал имею лично) и все понимаю, пусть не с первого раза, так ведь не зря говорят "терпение и труд все перетрут". А еще есть и такое: "нельзя понять что-либо не сделав этого". А как например понять бизнес-план, если не написать его самому хотя бы раз. Тогда становится понятно что и откуда в нем. Тоже касается и бюджета сайта. Хочешь написать - делай сайт и все прочее с ним связанное, будешь знать, какие затраты лишние, какие необходмые.

Мне например затраты на хваленый движок не нужны - явно лишние. А вот кому-то могут понадобиться. Н это не означает, что строка затрат "движок" должна присутствовать во всех бизнес-планах либо наоборот. Смотреть надо по ситуации.

А маркетинговый план БП вообще не привязан к техническим аспектам сайта. Это стандартная процедура любого БП - какие здесь могут быть трудности?

Павлу Коротову - соглашусь с Константином. Для небольших сайтов движки - лишняя затрата времени и средств, не окупающая себя. Что толку что на обороте стоит движок и что? То недоступен, то какие-то куски кода вывпливаются... то еще что-нибудь. Меньше увлекайтесь движками, больше толку.

Теперь про 10 минут. Лучше потратить 10 минут ручного труда для написания нормального заголовка и описания страницы, чем отдавать это в руки автомата. От его работы получается белиберда чаще всего. Хотите проверить идите в инет-кафе и зайдите на любой динамический сайт и полистайте 5-7 страниц - поймете о чем говорю. А все от чего - лень-матушка, жаль 10 минут потратить. Зато выглядеть идиотом с дурацкими заголовками и описаниями не жаль времени.

Кстати что в вашем понимании Павел - малый бизнес? И как часто у них происходят новости? А то может мы говорим о разных вещах.

У нас в городе есть студия недорого предлагающая простую систему управления сайтом. По-секрету открою Вам Павел, эта системой никто не пользуется - потому что не нужна. И таких случаев сотни, ни толшько в нашем гороже. Поэтому для малого бизнеса - движок - верный путь к разорению.

Далее. Сформулированная Вами конкретная задача клиента "Сколько будет стоить создание сайта, который адекватно представлял бы нашу фирму, выполнял бы задачу привлечения новых клиентов и содержал актуальную информацию" - полная чущь. Здесь нет никакой конкретики - только благие пожелания.

Для Эдварда - не каждый малый бизнес - это ИМ, и не каждый ИМ - малый бизнес. Отсюда и вопрос о движках.

Про традиции. Раньше строителя моста ставили на лодке под мост, когда по нему открывалось движение, чтобы значит убедиться в надежности моста.

Еще раз для Эдварда. Движок нормальновидимы, вернее сам сайт на основе этого движка, чтобы его клиенты находили без проблем и чтобы другие тоже находили по своим запросам. Сам джвижок этого никогда не сделает. Особенно если выяснится, что сайт (движок) ориентирован не на ту аудиторию (что чаще всего и происходит). В этом случае и приходим мы с Костей.

Кстати статические страниц тоде можно обновлять довольно часто, хоть каждый день, но это не означает обязательное применение движка.

Кстати Роман с ГОСТом вы немного переборщили. Не существует ГОСТа на разработку сайтов. ГОСТ на создание ПО - не подоходит по определению. Либо Вы не видите очевидной разницы, либо слишком заклены на кодировании.

Я хоть и не всегда согласен с Константином, но в данном топике он во многом прав.

Извините, что немного поздно включился с разговор.



Ссылка на сообщение Роман
11/12/2003

Синий туман похож на обман...

Похож на обман этот синий туман...

-------------------



Как ни странно наверное будет Косте, но в это я верю :)

Больше того приведу встречный пример, только более конкретный - один из кабельных завдов, начертив сайт левой ногой, но подцепив к нему свой склад и бухгалтерию, значительно превышает указанный объем. При этом не парится особо ни по поводу конкурентов, ни по поводу промоутеров.



А взять у не шарящих в инет оффлайн-коммерсантов немного денег есть много способов :)



Ссылка на сообщение Виктор Ка
11/12/2003

Роман, наверное Вас действительно Константин задел за живое. Простите, но Вы ни на один вопрос мне не ответили и ничего интересного не предложили.

Вы даже не удосужились вникнуть в суть проблемы.



Константин, спасибо за ответы. Кое-что мне удалось прояснить. Дальше буду разбираться сам.



Олег, и Вам спасибо, что подытожили. Точка зрения "надо сначала делать, а потом думать" тоже имеет право на жизнь. Только она на мой взгляд более затратная и долгоиграющая.



Всем остальным тоже спасибо за внимание.



P.S. И Константин, не надо так реагировать на грязные выпады и самому в нее погружаться. Выяснять отношения лучше в другом месте.


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