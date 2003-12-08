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Планирование бюджета
08/12/2003
Виктору:
Возможно, действительно не лучшим образом изложил суть дела. Только от этого она не изменилась:)
Константин Вам верно "разжевал" про рекламу и контент; про дизайн же только добавлю, что шаблон это не Nuke, а, условно говоря, "картинки", шаблон за 100 долл лишен индивидуальности, но по крайней мере дает о вашей компании нужное представление (иная "индивидуальность" клиента отпугнет); Nuke я привел как пример движка. Имхо, использовать движки не вредно даже в простейших случаях, вопрос в том, что за движок (тот же нюк для корпоративного сайта использовать проблематично).
Виктору:
Возможно, действительно не лучшим образом изложил суть дела. Только от этого она не изменилась:)
Константин Вам верно "разжевал" про рекламу и контент; про дизайн же только добавлю, что шаблон это не Nuke, а, условно говоря, "картинки", шаблон за 100 долл лишен индивидуальности, но по крайней мере дает о вашей компании нужное представление (иная "индивидуальность" клиента отпугнет); Nuke я привел как пример движка. Имхо, использовать движки не вредно даже в простейших случаях, вопрос в том, что за движок (тот же нюк для корпоративного сайта использовать проблематично).
08/12/2003
Виктор. У Вас есть время и доступ в интернет (смотря по ответам). Вас интересует тактико-технические данные, так это в другом месте, где делают веб-дизайн и прочее. Пройдите там сначала ликбез, а потом сюда - на обсуждение экономико-управлеческих вопросов. Будет проще и вам и нам, поверьте.
Виктор. У Вас есть время и доступ в интернет (смотря по ответам). Вас интересует тактико-технические данные, так это в другом месте, где делают веб-дизайн и прочее. Пройдите там сначала ликбез, а потом сюда - на обсуждение экономико-управлеческих вопросов. Будет проще и вам и нам, поверьте.
08/12/2003
Всем спасибо за ответы.
Для RaMan:
А почему "нюк для корпоративного сайта использовать проблематично"?
Олегу Краешкину:
Да доступ в Интернет у меня есть. С временем хуже.
Тактико-технические данные меня интересуют, хотя не совсем хорошо понимаю - что это. Наверное, из-за этого не понимаю в каком "другом месте" можно "пройти ликбез". Может подскажите? Я бы с радостью!
Где можно посмотреть бизнес-план - может кто-нибудь подскажет?
Всем спасибо за ответы.
Для RaMan:
А почему "нюк для корпоративного сайта использовать проблематично"?
Олегу Краешкину:
Да доступ в Интернет у меня есть. С временем хуже.
Тактико-технические данные меня интересуют, хотя не совсем хорошо понимаю - что это. Наверное, из-за этого не понимаю в каком "другом месте" можно "пройти ликбез". Может подскажите? Я бы с радостью!
Где можно посмотреть бизнес-план - может кто-нибудь подскажет?
09/12/2003
ТТД - это все приблуды и примочки веб-программирования и пр. На Обороте есть каталог поставщиков услуг, зайдите на любой сайт студии веб-дизайна и прочитайте материал для начинающих, либо в поисковой системе наберите фразу "веб-дизайн", "веб-программирование", "движок", контент и т.д. Купите книгу "Как создать свой сайт и разместить его в сети интернет". Там есть про все эти нюки, пхп и прочее.
Я например начал читать с таких книг, как Самоучитель HTML Гончарова, Основы веб-мастерства Холмогорова и пр.
Насчет БП не знаю, кто покажет реальный БП. А так по структуре, он ничем не отличается от прочих.
А сайт всегда летает быстро (специально для Кости).
ТТД - это все приблуды и примочки веб-программирования и пр. На Обороте есть каталог поставщиков услуг, зайдите на любой сайт студии веб-дизайна и прочитайте материал для начинающих, либо в поисковой системе наберите фразу "веб-дизайн", "веб-программирование", "движок", контент и т.д. Купите книгу "Как создать свой сайт и разместить его в сети интернет". Там есть про все эти нюки, пхп и прочее.
Я например начал читать с таких книг, как Самоучитель HTML Гончарова, Основы веб-мастерства Холмогорова и пр.
Насчет БП не знаю, кто покажет реальный БП. А так по структуре, он ничем не отличается от прочих.
А сайт всегда летает быстро (специально для Кости).
09/12/2003
Никогда не думал, что планированием бюджета сайта занимается веб-программист (хотя наверное без его участия не обойтись).
А материалы, о которых говорит Олег, я уже давно перелопатил. Если б все было понятно, то я сюда бы и не обратился. В них все так обще, размыто, а ингода и противоречиво, что образуется "каша в голове".
Огромное спасибо Константину, который это все мне "разжевал".
Моя цель - провести "разведку", разъяснить некоторые вопросы, получить общее представление, чтобы сформулировать концепцию для получения финансирования. Поэтому про бизнес-план и ТЗ я не просто так спросил. Некоторые добрые люди выкладывают эти документы в отрытом доступе. Правда не знаю насколько они реальные. Однако касательно интернет-проектов я еще таких не встречал.
Конечно составлять полноценный бизнес-план для небольшого представительства нет смысла. Однако составить концепцию, где отразить цели и задачи сайта, определить целевую аудиторию и изложить общие идеи относительно функциональности, я считаю необходимо.
Становиться веб-мастером я действительно не собираюсь (может быть пока;)) Но вникнуть в суть проблемы надо обязательно. Многие, наверно, этого не делают - от этого и болтаются много "трупиков" в Интернете и портят общую картину электронной коммерции.
У меня такая позиция.
Константин, а вы никогда не думали сверстать какую-нибудь рукопись, касательно этих вопросов. Думаю у Вас неплохо бы получилось (ночью за кружкой хорошего пивка ;))?!
Никогда не думал, что планированием бюджета сайта занимается веб-программист (хотя наверное без его участия не обойтись).
А материалы, о которых говорит Олег, я уже давно перелопатил. Если б все было понятно, то я сюда бы и не обратился. В них все так обще, размыто, а ингода и противоречиво, что образуется "каша в голове".
Огромное спасибо Константину, который это все мне "разжевал".
Моя цель - провести "разведку", разъяснить некоторые вопросы, получить общее представление, чтобы сформулировать концепцию для получения финансирования. Поэтому про бизнес-план и ТЗ я не просто так спросил. Некоторые добрые люди выкладывают эти документы в отрытом доступе. Правда не знаю насколько они реальные. Однако касательно интернет-проектов я еще таких не встречал.
Конечно составлять полноценный бизнес-план для небольшого представительства нет смысла. Однако составить концепцию, где отразить цели и задачи сайта, определить целевую аудиторию и изложить общие идеи относительно функциональности, я считаю необходимо.
Становиться веб-мастером я действительно не собираюсь (может быть пока;)) Но вникнуть в суть проблемы надо обязательно. Многие, наверно, этого не делают - от этого и болтаются много "трупиков" в Интернете и портят общую картину электронной коммерции.
У меня такая позиция.
Константин, а вы никогда не думали сверстать какую-нибудь рукопись, касательно этих вопросов. Думаю у Вас неплохо бы получилось (ночью за кружкой хорошего пивка ;))?!
09/12/2003
Да писал я 100 раз, раскидано по сети. Кое что конечно по-устарело, кое что до сих пор актуально... Надоело.
Не надо это никому.
Вот такой вдумчивый как Вы, Виктор, чрезвычайно редко попадается. И как клиент - Вы самая "конфетка", когда с клиентом становишься единомышленником.
В основном, это либо полное непонимание "а чего мне, собственно,надо", и самое страшное - нежелание это знать. Отношение к проекту - ну щас мне блин сделают - все и за вертится. Непонимание СУТИ. что сайт существует только в броузере зрителя. Нет зрителя - нет сайта, а только кучка файлов на сервере. Но они то считают, что сайт это что то вроде бигборда на Тверской. Он есть - и все его видят.
Либо еще хуже - "я сам не пальцем деланый! что ты меня паришь терминами".
[Модератор: излишний промоушн удалён]
Да писал я 100 раз, раскидано по сети. Кое что конечно по-устарело, кое что до сих пор актуально... Надоело.
Не надо это никому.
Вот такой вдумчивый как Вы, Виктор, чрезвычайно редко попадается. И как клиент - Вы самая "конфетка", когда с клиентом становишься единомышленником.
В основном, это либо полное непонимание "а чего мне, собственно,надо", и самое страшное - нежелание это знать. Отношение к проекту - ну щас мне блин сделают - все и за вертится. Непонимание СУТИ. что сайт существует только в броузере зрителя. Нет зрителя - нет сайта, а только кучка файлов на сервере. Но они то считают, что сайт это что то вроде бигборда на Тверской. Он есть - и все его видят.
Либо еще хуже - "я сам не пальцем деланый! что ты меня паришь терминами".
[Модератор: излишний промоушн удалён]
09/12/2003
Константин, не соглашусь с Вашим: "Обратная сторона медали [движка] - Страницы фромируются динамически и для поисковых машин являются более сложными и труднопроходимыми, нечели простые html-страницы."
Это не так. Любая мало-мальски опыткая студия сделает сайт на системе управления не только неотличимым от набора html-страниц (для поисковиков), но и лучше индексируемым (благодаря автоматически генерирующимся заголовкам и мета). И никакой здесь особо высоких технологий нет - всё тривиально.
"Поэтому применение движков на незначительных по объему сайтах и с малоизменяемым контентом применение "движков" не только не оправдано, а вредно."
Загвоздка только в том, что заказчикам, которые собираются реально заниматься сайтом, обновлять его придётся довольно часто (и ассортимент меняется, и новости появляются, и в самой фирме постоянно что-то происходит).
Поэтому, на мой взгляд, сейчас html-страницы хороши только для тех, кто делает сайт просто чтобы разместить адрес на визитке.
Константин, не соглашусь с Вашим: "Обратная сторона медали [движка] - Страницы фромируются динамически и для поисковых машин являются более сложными и труднопроходимыми, нечели простые html-страницы."
Это не так. Любая мало-мальски опыткая студия сделает сайт на системе управления не только неотличимым от набора html-страниц (для поисковиков), но и лучше индексируемым (благодаря автоматически генерирующимся заголовкам и мета). И никакой здесь особо высоких технологий нет - всё тривиально.
"Поэтому применение движков на незначительных по объему сайтах и с малоизменяемым контентом применение "движков" не только не оправдано, а вредно."
Загвоздка только в том, что заказчикам, которые собираются реально заниматься сайтом, обновлять его придётся довольно часто (и ассортимент меняется, и новости появляются, и в самой фирме постоянно что-то происходит).
Поэтому, на мой взгляд, сейчас html-страницы хороши только для тех, кто делает сайт просто чтобы разместить адрес на визитке.
09/12/2003
2 Павел.
По-моему Вы не прочитали предыдущую страницу топика.
"Любая мало-мальски опыткая студия сделает сайт "
- за 100$ сделает и контентом наполнит?
"заказчикам, которые собираются реально заниматься сайтом.."
Какой ассортимент меняется? У М.бизнеса. Какие "новости"? - "напротив офиса машина кофку задавила!" :)
Человек хочет просто "представить" в сети свою продукцию. Будет новая позиция - ну добавит пару страниц, а в хидер ссылку.
Исчезнет - уберут. Работы 2 минуты.
Павел, я не теоретизирую, а решаю КОНКРЕТНУЮ задачу КОНКРЕТНОГО человека.
А "что могут" крутые студии - это просто рассуждения. Некоторые студии настолько круты, что новые версии Виндов клепают раз в год, а то и чаще...
"сейчас html-страницы хороши только для тех, кто делает сайт просто чтобы разместить адрес на визитке."
И очень плохи для крутых студий, которые привыкли жить разведением лохов на крутые бабки. Но не дело делать, а самовыражаться и самореализовываться, не отвечая за последствия своей работы.
:) Почитайте тут же
- создание сайта - 200$
- оптимизация для поиск. - 100$
:) А что, ребята, эти две работы никак между собой нельзя совместить?
Низь-зя! :)
Кому нужны ваши динамические метатеги, если поисковик вас "фотографирует" раз в 2 недели. Как вас застали - так и остались. И хоть уменяйтесь метатегами в промежутке между индексациями.
Ну ладно, это - "теория" и мне не интересна. Это к Краюшкину.
"[Модератор: излишний промоушн удалён]" - :) Я вас умоляю... ;)!
2 Павел.
По-моему Вы не прочитали предыдущую страницу топика.
"Любая мало-мальски опыткая студия сделает сайт "
- за 100$ сделает и контентом наполнит?
"заказчикам, которые собираются реально заниматься сайтом.."
Какой ассортимент меняется? У М.бизнеса. Какие "новости"? - "напротив офиса машина кофку задавила!" :)
Человек хочет просто "представить" в сети свою продукцию. Будет новая позиция - ну добавит пару страниц, а в хидер ссылку.
Исчезнет - уберут. Работы 2 минуты.
Павел, я не теоретизирую, а решаю КОНКРЕТНУЮ задачу КОНКРЕТНОГО человека.
А "что могут" крутые студии - это просто рассуждения. Некоторые студии настолько круты, что новые версии Виндов клепают раз в год, а то и чаще...
"сейчас html-страницы хороши только для тех, кто делает сайт просто чтобы разместить адрес на визитке."
И очень плохи для крутых студий, которые привыкли жить разведением лохов на крутые бабки. Но не дело делать, а самовыражаться и самореализовываться, не отвечая за последствия своей работы.
:) Почитайте тут же
- создание сайта - 200$
- оптимизация для поиск. - 100$
:) А что, ребята, эти две работы никак между собой нельзя совместить?
Низь-зя! :)
Кому нужны ваши динамические метатеги, если поисковик вас "фотографирует" раз в 2 недели. Как вас застали - так и остались. И хоть уменяйтесь метатегами в промежутке между индексациями.
Ну ладно, это - "теория" и мне не интересна. Это к Краюшкину.
"[Модератор: излишний промоушн удалён]" - :) Я вас умоляю... ;)!
09/12/2003
"Какой ассортимент меняется? У М.бизнеса"
Если это товары массового спроса, позиции добавляются и удаляются постоянно. Учитывая, что сейчас в принципе сложно найти студию, которая делает сайт (с каталогом) набором страниц - Ваш совет звучит довольно странно.
"Будет новая позиция - ну добавит пару страниц, а в хидер ссылку. Исчезнет - уберут. Работы 2 минуты."
Кому работы две минуты? Секретарше, в результате работы которой сайт станет сам на себя не похож? Директору, которому делать нечего - в html разбираться? Оставьте, не будет никто еженедельно (да и дважды в месяц) пыхтеть над этой "китайской грамотой".
"И очень плохи для крутых студий, которые привыкли жить разведением лохов на крутые бабки."
Только для Вас, открою страшную тайну:
большая часть относительно недорогих cтудий предлагают простенькую систему управления бесплатно - она входит в те $500, которые придётся отдать за сайт. Вы как будто не понимаете, что поддержка сайта с каталогом в html - занятие чрезвычайно неприятное и трудоёмкое.
"Кому нужны ваши динамические метатеги, если поисковик вас "фотографирует" раз в 2 недели. Как вас застали - так и остались. И хоть уменяйтесь метатегами в промежутке между индексациями."
Вы о чём, Константин? Вручную придётся прописывать теги для каждой страницы - минут по 10 для той же "секретарши" (которой эти самые 10 минут тратить недосуг). С системой управления эта работа упраздняется в принципе. Я, может быть, не очень популярно объясняю? Давайте поподробнее расскажу.
"Павел, я не теоретизирую, а решаю КОНКРЕТНУЮ задачу КОНКРЕТНОГО человека."
Константин, "конкретная задача конкретного человека", если не ошибаюсь, формулируется примерно следующим образом: "Сколько будет стоить создание сайта, который адекватно представлял бы нашу фирму, выполнял бы задачу привлечения новых клиентов и содержал актуальную информацию".
Я полагаю, что максимально этим условиям отвечает стандартные предложения недорогих, немосковских студий, ориентировочной стоимостью $500. Каталог же забивается секретаршей в режиме copy-paste (реальные 3-5 минут на страницу о товаре, в отличие от вёрстки 100 html).
"Какой ассортимент меняется? У М.бизнеса"
Если это товары массового спроса, позиции добавляются и удаляются постоянно. Учитывая, что сейчас в принципе сложно найти студию, которая делает сайт (с каталогом) набором страниц - Ваш совет звучит довольно странно.
"Будет новая позиция - ну добавит пару страниц, а в хидер ссылку. Исчезнет - уберут. Работы 2 минуты."
Кому работы две минуты? Секретарше, в результате работы которой сайт станет сам на себя не похож? Директору, которому делать нечего - в html разбираться? Оставьте, не будет никто еженедельно (да и дважды в месяц) пыхтеть над этой "китайской грамотой".
"И очень плохи для крутых студий, которые привыкли жить разведением лохов на крутые бабки."
Только для Вас, открою страшную тайну:
большая часть относительно недорогих cтудий предлагают простенькую систему управления бесплатно - она входит в те $500, которые придётся отдать за сайт. Вы как будто не понимаете, что поддержка сайта с каталогом в html - занятие чрезвычайно неприятное и трудоёмкое.
"Кому нужны ваши динамические метатеги, если поисковик вас "фотографирует" раз в 2 недели. Как вас застали - так и остались. И хоть уменяйтесь метатегами в промежутке между индексациями."
Вы о чём, Константин? Вручную придётся прописывать теги для каждой страницы - минут по 10 для той же "секретарши" (которой эти самые 10 минут тратить недосуг). С системой управления эта работа упраздняется в принципе. Я, может быть, не очень популярно объясняю? Давайте поподробнее расскажу.
"Павел, я не теоретизирую, а решаю КОНКРЕТНУЮ задачу КОНКРЕТНОГО человека."
Константин, "конкретная задача конкретного человека", если не ошибаюсь, формулируется примерно следующим образом: "Сколько будет стоить создание сайта, который адекватно представлял бы нашу фирму, выполнял бы задачу привлечения новых клиентов и содержал актуальную информацию".
Я полагаю, что максимально этим условиям отвечает стандартные предложения недорогих, немосковских студий, ориентировочной стоимостью $500. Каталог же забивается секретаршей в режиме copy-paste (реальные 3-5 минут на страницу о товаре, в отличие от вёрстки 100 html).
09/12/2003
no comments...
Вот сейчас ОН мне неинтересен, потому что я не работаю с маленькими бюджетами "с нуля".
Но сделай он все по Вашему - и через пол-года он мой клиент железно - "Костя! ...! отдал столько бабок - ни хрена не ра-бо-та-ет! Что делать!" (не работает - в смысле нету клиентов через интернет. Сайт в полном поряде." :)
Спасибо вам ребята, что не даете умереть с голоду промоутерам. Им хватает и на хлеб и на масло, и на икорку. Большое человеческое спасибо.
no comments...
Вот сейчас ОН мне неинтересен, потому что я не работаю с маленькими бюджетами "с нуля".
Но сделай он все по Вашему - и через пол-года он мой клиент железно - "Костя! ...! отдал столько бабок - ни хрена не ра-бо-та-ет! Что делать!" (не работает - в смысле нету клиентов через интернет. Сайт в полном поряде." :)
Спасибо вам ребята, что не даете умереть с голоду промоутерам. Им хватает и на хлеб и на масло, и на икорку. Большое человеческое спасибо.
09/12/2003
Константин, да ладно вам:)
Да, скажем так, задача поставлена некорректно, и первая проблема промоутера - объяснить человеку, как ЭТО исправить (что вы по сути и сделали).
Но вот про движок соглашусь с Павлом, хтмлом вы решите ту задачу, которая стоит перед человеком сейчас, но создадите ему массу трудностей в дальнейшем (кажется, я уже говорил про такую "мелочь", как проблема обновления сайта; вот недавно человек обратился
- хочу раскрутку!
- А что вы под этим понимаете?
- Да адрес с телефоном надо на сайте поменять!
<история имеет место быть>
смешно-не смешно, а на определенные мысли наводит).
А про "крутые" веб-студии: ну не надо все смешивать. Да, "движки" и "дизайн-шаблоны" часто используются для элементарного выбивания денег, но это не значит, что их не надо использовать.
Константин, да ладно вам:)
Да, скажем так, задача поставлена некорректно, и первая проблема промоутера - объяснить человеку, как ЭТО исправить (что вы по сути и сделали).
Но вот про движок соглашусь с Павлом, хтмлом вы решите ту задачу, которая стоит перед человеком сейчас, но создадите ему массу трудностей в дальнейшем (кажется, я уже говорил про такую "мелочь", как проблема обновления сайта; вот недавно человек обратился
- хочу раскрутку!
- А что вы под этим понимаете?
- Да адрес с телефоном надо на сайте поменять!
<история имеет место быть>
смешно-не смешно, а на определенные мысли наводит).
А про "крутые" веб-студии: ну не надо все смешивать. Да, "движки" и "дизайн-шаблоны" часто используются для элементарного выбивания денег, но это не значит, что их не надо использовать.
09/12/2003
движок для ИМ нужен обязательно. Просто для того, чтобы снять с человека, приглядывающего за магазином, издержки на изучение XHTML, CSS и т.п. техн. вещи и сократить время, затрачиваемое на рутинные операции изменения контента. Иначе будете вынуждены платить Константину, который "с маленькими бюджетами не работает" ;)
движок для ИМ нужен обязательно. Просто для того, чтобы снять с человека, приглядывающего за магазином, издержки на изучение XHTML, CSS и т.п. техн. вещи и сократить время, затрачиваемое на рутинные операции изменения контента. Иначе будете вынуждены платить Константину, который "с маленькими бюджетами не работает" ;)
09/12/2003
:) Эдвард, Константин - не веб-мастер. Я сам еле-еле, в html-е.
Я промоутер. Как бы вам объяснить....
Вобщем есть легенда про ГАЗ (горьковский а\завод).
Его же с Форда драли. Купили оборудование, конвейер (движок, :)) построили. А "поток" - не выходит. То и дело - затыки, нестыковки, конвейер стоит. Все ж решило разориться и вызвали спеца "оттуда". Приехал, походил денек, написал что надо сделать. Так, мелкие телодвижения. Сделали - и все пошло. А скока мы должны? А стока. Ни себе чего! а за что? А за то, что я знал ЧТО делать.
Вот я - тот самый :).
Будет ему нужен движок? да ради Бога! с html на движок перейти - 2 пальца об асфальт - страницы сверстаны - только вызывай. А вот движок сделать нормальновидимый всеми поисковиками - пардон, пому..охаться надо от души. Вот тем и занимаюсь. Оттого и не малобюджетный.
Если вы под "движками" понимаете то убожество, коим сеть переполнена, извините, ребята, дороги у нас разные. Вам - на ГАЗ, мне в Детройт.
:) Эдвард, Константин - не веб-мастер. Я сам еле-еле, в html-е.
Я промоутер. Как бы вам объяснить....
Вобщем есть легенда про ГАЗ (горьковский а\завод).
Его же с Форда драли. Купили оборудование, конвейер (движок, :)) построили. А "поток" - не выходит. То и дело - затыки, нестыковки, конвейер стоит. Все ж решило разориться и вызвали спеца "оттуда". Приехал, походил денек, написал что надо сделать. Так, мелкие телодвижения. Сделали - и все пошло. А скока мы должны? А стока. Ни себе чего! а за что? А за то, что я знал ЧТО делать.
Вот я - тот самый :).
Будет ему нужен движок? да ради Бога! с html на движок перейти - 2 пальца об асфальт - страницы сверстаны - только вызывай. А вот движок сделать нормальновидимый всеми поисковиками - пардон, пому..охаться надо от души. Вот тем и занимаюсь. Оттого и не малобюджетный.
Если вы под "движками" понимаете то убожество, коим сеть переполнена, извините, ребята, дороги у нас разные. Вам - на ГАЗ, мне в Детройт.
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