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Планирование бюджета



Ссылка на сообщение RaMan
08/12/2003

Виктору:

Возможно, действительно не лучшим образом изложил суть дела. Только от этого она не изменилась:)

Константин Вам верно "разжевал" про рекламу и контент; про дизайн же только добавлю, что шаблон это не Nuke, а, условно говоря, "картинки", шаблон за 100 долл лишен индивидуальности, но по крайней мере дает о вашей компании нужное представление (иная "индивидуальность" клиента отпугнет); Nuke я привел как пример движка. Имхо, использовать движки не вредно даже в простейших случаях, вопрос в том, что за движок (тот же нюк для корпоративного сайта использовать проблематично).



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
08/12/2003

Виктор. У Вас есть время и доступ в интернет (смотря по ответам). Вас интересует тактико-технические данные, так это в другом месте, где делают веб-дизайн и прочее. Пройдите там сначала ликбез, а потом сюда - на обсуждение экономико-управлеческих вопросов. Будет проще и вам и нам, поверьте.



Ссылка на сообщение Виктор Ка
08/12/2003

Всем спасибо за ответы.

Для RaMan:

А почему "нюк для корпоративного сайта использовать проблематично"?



Олегу Краешкину:

Да доступ в Интернет у меня есть. С временем хуже.

Тактико-технические данные меня интересуют, хотя не совсем хорошо понимаю - что это. Наверное, из-за этого не понимаю в каком "другом месте" можно "пройти ликбез". Может подскажите? Я бы с радостью!



Где можно посмотреть бизнес-план - может кто-нибудь подскажет?



Ссылка на сообщение Константин
08/12/2003

Олег, действительно, раскажите-ка нам про ТТД сайта. И что? быстро летает?



Виктор, не воспринимайте О. серьезно. С Вашим бюджетом - ну какой "бизнес-план". На его составление все и уйдет. Как пар в паровозный свисток.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
09/12/2003

ТТД - это все приблуды и примочки веб-программирования и пр. На Обороте есть каталог поставщиков услуг, зайдите на любой сайт студии веб-дизайна и прочитайте материал для начинающих, либо в поисковой системе наберите фразу "веб-дизайн", "веб-программирование", "движок", контент и т.д. Купите книгу "Как создать свой сайт и разместить его в сети интернет". Там есть про все эти нюки, пхп и прочее.

Я например начал читать с таких книг, как Самоучитель HTML Гончарова, Основы веб-мастерства Холмогорова и пр.

Насчет БП не знаю, кто покажет реальный БП. А так по структуре, он ничем не отличается от прочих.

А сайт всегда летает быстро (специально для Кости).



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

:) Олег, Вы предыдущую страницу этого топика посмотрите. Человеку нужно "представительство". Он не хочет становиться веб-мастером - у него свой бизнес есть. (хотя может и хочет...):)



Ссылка на сообщение Виктор Ка
09/12/2003

Никогда не думал, что планированием бюджета сайта занимается веб-программист (хотя наверное без его участия не обойтись).

А материалы, о которых говорит Олег, я уже давно перелопатил. Если б все было понятно, то я сюда бы и не обратился. В них все так обще, размыто, а ингода и противоречиво, что образуется "каша в голове".

Огромное спасибо Константину, который это все мне "разжевал".

Моя цель - провести "разведку", разъяснить некоторые вопросы, получить общее представление, чтобы сформулировать концепцию для получения финансирования. Поэтому про бизнес-план и ТЗ я не просто так спросил. Некоторые добрые люди выкладывают эти документы в отрытом доступе. Правда не знаю насколько они реальные. Однако касательно интернет-проектов я еще таких не встречал.

Конечно составлять полноценный бизнес-план для небольшого представительства нет смысла. Однако составить концепцию, где отразить цели и задачи сайта, определить целевую аудиторию и изложить общие идеи относительно функциональности, я считаю необходимо.

Становиться веб-мастером я действительно не собираюсь (может быть пока;)) Но вникнуть в суть проблемы надо обязательно. Многие, наверно, этого не делают - от этого и болтаются много "трупиков" в Интернете и портят общую картину электронной коммерции.

У меня такая позиция.



Константин, а вы никогда не думали сверстать какую-нибудь рукопись, касательно этих вопросов. Думаю у Вас неплохо бы получилось (ночью за кружкой хорошего пивка ;))?!



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

Да писал я 100 раз, раскидано по сети. Кое что конечно по-устарело, кое что до сих пор актуально... Надоело.

Не надо это никому.

Вот такой вдумчивый как Вы, Виктор, чрезвычайно редко попадается. И как клиент - Вы самая "конфетка", когда с клиентом становишься единомышленником.

В основном, это либо полное непонимание "а чего мне, собственно,надо", и самое страшное - нежелание это знать. Отношение к проекту - ну щас мне блин сделают - все и за вертится. Непонимание СУТИ. что сайт существует только в броузере зрителя. Нет зрителя - нет сайта, а только кучка файлов на сервере. Но они то считают, что сайт это что то вроде бигборда на Тверской. Он есть - и все его видят.

Либо еще хуже - "я сам не пальцем деланый! что ты меня паришь терминами".

[Модератор: излишний промоушн удалён]



Ссылка на сообщение Павел Коротов
09/12/2003

Константин, не соглашусь с Вашим: "Обратная сторона медали [движка] - Страницы фромируются динамически и для поисковых машин являются более сложными и труднопроходимыми, нечели простые html-страницы."



Это не так. Любая мало-мальски опыткая студия сделает сайт на системе управления не только неотличимым от набора html-страниц (для поисковиков), но и лучше индексируемым (благодаря автоматически генерирующимся заголовкам и мета). И никакой здесь особо высоких технологий нет - всё тривиально.



"Поэтому применение движков на незначительных по объему сайтах и с малоизменяемым контентом применение "движков" не только не оправдано, а вредно."



Загвоздка только в том, что заказчикам, которые собираются реально заниматься сайтом, обновлять его придётся довольно часто (и ассортимент меняется, и новости появляются, и в самой фирме постоянно что-то происходит).



Поэтому, на мой взгляд, сейчас html-страницы хороши только для тех, кто делает сайт просто чтобы разместить адрес на визитке.



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

2 Павел.

По-моему Вы не прочитали предыдущую страницу топика.



"Любая мало-мальски опыткая студия сделает сайт "

- за 100$ сделает и контентом наполнит?



"заказчикам, которые собираются реально заниматься сайтом.."

Какой ассортимент меняется? У М.бизнеса. Какие "новости"? - "напротив офиса машина кофку задавила!" :)

Человек хочет просто "представить" в сети свою продукцию. Будет новая позиция - ну добавит пару страниц, а в хидер ссылку.

Исчезнет - уберут. Работы 2 минуты.



Павел, я не теоретизирую, а решаю КОНКРЕТНУЮ задачу КОНКРЕТНОГО человека.

А "что могут" крутые студии - это просто рассуждения. Некоторые студии настолько круты, что новые версии Виндов клепают раз в год, а то и чаще...



"сейчас html-страницы хороши только для тех, кто делает сайт просто чтобы разместить адрес на визитке."

И очень плохи для крутых студий, которые привыкли жить разведением лохов на крутые бабки. Но не дело делать, а самовыражаться и самореализовываться, не отвечая за последствия своей работы.

:) Почитайте тут же

- создание сайта - 200$

- оптимизация для поиск. - 100$

:) А что, ребята, эти две работы никак между собой нельзя совместить?

Низь-зя! :)



Кому нужны ваши динамические метатеги, если поисковик вас "фотографирует" раз в 2 недели. Как вас застали - так и остались. И хоть уменяйтесь метатегами в промежутке между индексациями.

Ну ладно, это - "теория" и мне не интересна. Это к Краюшкину.



"[Модератор: излишний промоушн удалён]" - :) Я вас умоляю... ;)!



Ссылка на сообщение Павел Коротов
09/12/2003

"Какой ассортимент меняется? У М.бизнеса"



Если это товары массового спроса, позиции добавляются и удаляются постоянно. Учитывая, что сейчас в принципе сложно найти студию, которая делает сайт (с каталогом) набором страниц - Ваш совет звучит довольно странно.



"Будет новая позиция - ну добавит пару страниц, а в хидер ссылку. Исчезнет - уберут. Работы 2 минуты."



Кому работы две минуты? Секретарше, в результате работы которой сайт станет сам на себя не похож? Директору, которому делать нечего - в html разбираться? Оставьте, не будет никто еженедельно (да и дважды в месяц) пыхтеть над этой "китайской грамотой".



"И очень плохи для крутых студий, которые привыкли жить разведением лохов на крутые бабки."



Только для Вас, открою страшную тайну:

большая часть относительно недорогих cтудий предлагают простенькую систему управления бесплатно - она входит в те $500, которые придётся отдать за сайт. Вы как будто не понимаете, что поддержка сайта с каталогом в html - занятие чрезвычайно неприятное и трудоёмкое.



"Кому нужны ваши динамические метатеги, если поисковик вас "фотографирует" раз в 2 недели. Как вас застали - так и остались. И хоть уменяйтесь метатегами в промежутке между индексациями."



Вы о чём, Константин? Вручную придётся прописывать теги для каждой страницы - минут по 10 для той же "секретарши" (которой эти самые 10 минут тратить недосуг). С системой управления эта работа упраздняется в принципе. Я, может быть, не очень популярно объясняю? Давайте поподробнее расскажу.







"Павел, я не теоретизирую, а решаю КОНКРЕТНУЮ задачу КОНКРЕТНОГО человека."



Константин, "конкретная задача конкретного человека", если не ошибаюсь, формулируется примерно следующим образом: "Сколько будет стоить создание сайта, который адекватно представлял бы нашу фирму, выполнял бы задачу привлечения новых клиентов и содержал актуальную информацию".



Я полагаю, что максимально этим условиям отвечает стандартные предложения недорогих, немосковских студий, ориентировочной стоимостью $500. Каталог же забивается секретаршей в режиме copy-paste (реальные 3-5 минут на страницу о товаре, в отличие от вёрстки 100 html).



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

no comments...

Вот сейчас ОН мне неинтересен, потому что я не работаю с маленькими бюджетами "с нуля".

Но сделай он все по Вашему - и через пол-года он мой клиент железно - "Костя! ...! отдал столько бабок - ни хрена не ра-бо-та-ет! Что делать!" (не работает - в смысле нету клиентов через интернет. Сайт в полном поряде." :)

Спасибо вам ребята, что не даете умереть с голоду промоутерам. Им хватает и на хлеб и на масло, и на икорку. Большое человеческое спасибо.



Ссылка на сообщение RaMan
09/12/2003

Константин, да ладно вам:)



Да, скажем так, задача поставлена некорректно, и первая проблема промоутера - объяснить человеку, как ЭТО исправить (что вы по сути и сделали).



Но вот про движок соглашусь с Павлом, хтмлом вы решите ту задачу, которая стоит перед человеком сейчас, но создадите ему массу трудностей в дальнейшем (кажется, я уже говорил про такую "мелочь", как проблема обновления сайта; вот недавно человек обратился

- хочу раскрутку!

- А что вы под этим понимаете?

- Да адрес с телефоном надо на сайте поменять!

<история имеет место быть>

смешно-не смешно, а на определенные мысли наводит).



А про "крутые" веб-студии: ну не надо все смешивать. Да, "движки" и "дизайн-шаблоны" часто используются для элементарного выбивания денег, но это не значит, что их не надо использовать.



Ссылка на сообщение Edward
09/12/2003

движок для ИМ нужен обязательно. Просто для того, чтобы снять с человека, приглядывающего за магазином, издержки на изучение XHTML, CSS и т.п. техн. вещи и сократить время, затрачиваемое на рутинные операции изменения контента. Иначе будете вынуждены платить Константину, который "с маленькими бюджетами не работает" ;)



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

:) Эдвард, Константин - не веб-мастер. Я сам еле-еле, в html-е.

Я промоутер. Как бы вам объяснить....

Вобщем есть легенда про ГАЗ (горьковский а\завод).

Его же с Форда драли. Купили оборудование, конвейер (движок, :)) построили. А "поток" - не выходит. То и дело - затыки, нестыковки, конвейер стоит. Все ж решило разориться и вызвали спеца "оттуда". Приехал, походил денек, написал что надо сделать. Так, мелкие телодвижения. Сделали - и все пошло. А скока мы должны? А стока. Ни себе чего! а за что? А за то, что я знал ЧТО делать.

Вот я - тот самый :).



Будет ему нужен движок? да ради Бога! с html на движок перейти - 2 пальца об асфальт - страницы сверстаны - только вызывай. А вот движок сделать нормальновидимый всеми поисковиками - пардон, пому..охаться надо от души. Вот тем и занимаюсь. Оттого и не малобюджетный.

Если вы под "движками" понимаете то убожество, коим сеть переполнена, извините, ребята, дороги у нас разные. Вам - на ГАЗ, мне в Детройт.


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