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Планирование бюджета
09/12/2003
Константин, да вы уже как бы неоднократно здесь прорекламировались ;-) Так тем более, оставьте технические вопросы спецам, ведь вы идеи продаете, а не реализацию. Просто складывается впечатление, что ваше понимание коммерческого сайта (ИМ в частности) застыло где-то на рубеже 2000 года. Зайдите к примеру на w3c.org, посмотрите сколько люди то наворотили. Чтения одних стандартов на полгода хватит...
Константин, да вы уже как бы неоднократно здесь прорекламировались ;-) Так тем более, оставьте технические вопросы спецам, ведь вы идеи продаете, а не реализацию. Просто складывается впечатление, что ваше понимание коммерческого сайта (ИМ в частности) застыло где-то на рубеже 2000 года. Зайдите к примеру на w3c.org, посмотрите сколько люди то наворотили. Чтения одних стандартов на полгода хватит...
09/12/2003
У-у-ух дебаты развернулись!
Константин, может собрать все, что "раскидано по сети", подредактировать и опубликовать? "Надоело"!? Это плохо. "Ненадо это никому"? Я так не думаю. Ведь "полное непонимание "а чего мне, собственно,надо" и возникает от необразованности и нехватки информации.
Если раньше был ряд изданий (Bizon, Мир Интернет и др), которые занимались просветительством (читать их было даже занимательно (в то время я это делал из чистого интереса), сейчас НИ ОДНОГО нет! Одни гамезы:(...
Конечно нужно еще желание... образовываться.
Скоро пройдут эти времена "ну щас мне блин сделают - все и за вертится", как прошли те времена, когда какое-нибудь китайское барахло можно было скинуть за "кучу денег". Люди сейчас стали избирательными и знают цену товару. Также скоро будет и с интернет-технологиями.
А по поводу Ваших дебатов с Павлом, должен сказать, что я с Вами отчасти несогласен.
"Какой ассортимент меняется? У М.бизнеса. Какие "новости"? - "напротив офиса машина кофку задавила!""
Зря Вы так про малый бизнес. У меня друг работает в компании, занимающейся грузовыми перевозками. В ней работает человек 20. Так в год у них прибыль в $2млн. Не кисло? Естественно сайт там "на мазе".
Нам до этого ой как далеко, да и торговый бизнес не такой прибыльный, однако новости, спецпродложения и смена товарных позиций тоже присутствуют.
Павлу:
А Ваши страницы контентом секретарша заполняет? Очень хочется посмотреть на одаренную личность.
Задача звучит, впринципе, верно с небольшими поправками - Сколько будет стоить создание сайта и почему, который адекватно представлял бы нашу фирму, осуществлял поддержку существующих клиентов, мог бы заинтересовать новых клиентов, содержал актуальную информацию и держал клиентов в курсе.
А почему немосковских студий? Много дерут? Но добираться из Москвы в Ханты-Мансийск труднова-то будет.
Edward у:
При ИМ никто пока не говорит.
А Вы разве не согласны, что с html на движок перейти не трудно?
У-у-ух дебаты развернулись!
Константин, может собрать все, что "раскидано по сети", подредактировать и опубликовать? "Надоело"!? Это плохо. "Ненадо это никому"? Я так не думаю. Ведь "полное непонимание "а чего мне, собственно,надо" и возникает от необразованности и нехватки информации.
Если раньше был ряд изданий (Bizon, Мир Интернет и др), которые занимались просветительством (читать их было даже занимательно (в то время я это делал из чистого интереса), сейчас НИ ОДНОГО нет! Одни гамезы:(...
Конечно нужно еще желание... образовываться.
Скоро пройдут эти времена "ну щас мне блин сделают - все и за вертится", как прошли те времена, когда какое-нибудь китайское барахло можно было скинуть за "кучу денег". Люди сейчас стали избирательными и знают цену товару. Также скоро будет и с интернет-технологиями.
А по поводу Ваших дебатов с Павлом, должен сказать, что я с Вами отчасти несогласен.
"Какой ассортимент меняется? У М.бизнеса. Какие "новости"? - "напротив офиса машина кофку задавила!""
Зря Вы так про малый бизнес. У меня друг работает в компании, занимающейся грузовыми перевозками. В ней работает человек 20. Так в год у них прибыль в $2млн. Не кисло? Естественно сайт там "на мазе".
Нам до этого ой как далеко, да и торговый бизнес не такой прибыльный, однако новости, спецпродложения и смена товарных позиций тоже присутствуют.
Павлу:
А Ваши страницы контентом секретарша заполняет? Очень хочется посмотреть на одаренную личность.
Задача звучит, впринципе, верно с небольшими поправками - Сколько будет стоить создание сайта и почему, который адекватно представлял бы нашу фирму, осуществлял поддержку существующих клиентов, мог бы заинтересовать новых клиентов, содержал актуальную информацию и держал клиентов в курсе.
А почему немосковских студий? Много дерут? Но добираться из Москвы в Ханты-Мансийск труднова-то будет.
Edward у:
При ИМ никто пока не говорит.
А Вы разве не согласны, что с html на движок перейти не трудно?
09/12/2003
Понимаю Вас, Эдвард. Ваша работа - парить движки, пусть и крутые. "Реализацию", т.с.
Но я то работаю на клиента, а не на ваши стандарты. А у клиента - каждый раз СВОЯ задача. Поэтому на "стандарты", простите, которые "наворотили", плевал я с высокой горки.
Если я клиента на "запоре", он и на мерсе будет ездить нормально. Даже лучше. А если он вообще ездить не умеет - ему какую машину ни дай - он все одно разобьет.
В докоммунистическом Китае и Японии была такая традиция. Архитектор, прежде чем начинал строить дом, обязан был прожить год на этом месте, во времяночке. Что б увидеть, какая тут зима, весна, лето и осень. Какие тут закаты и рассветы, ветра, природа. Поэтому то, что они построили тогда - оно до сих пор поражает своей красотой и гармонией с этой природой. Намек понятен?
А то, что "наворачивают" сейчас разные гуру движков - оно подлежит "ремонту" сразу после сдачи.
Поэтому "реализация" без ИДЕИ, без ПРОЕКТА - это строительство дома без проекта, без коммуникаций, без экспликаций... А дырки под двери-окна-трубу потом прорежем. В таком доме жить можно. Но не удобно и безрадостно... Небо коптить.
Понимаю Вас, Эдвард. Ваша работа - парить движки, пусть и крутые. "Реализацию", т.с.
Но я то работаю на клиента, а не на ваши стандарты. А у клиента - каждый раз СВОЯ задача. Поэтому на "стандарты", простите, которые "наворотили", плевал я с высокой горки.
Если я клиента на "запоре", он и на мерсе будет ездить нормально. Даже лучше. А если он вообще ездить не умеет - ему какую машину ни дай - он все одно разобьет.
В докоммунистическом Китае и Японии была такая традиция. Архитектор, прежде чем начинал строить дом, обязан был прожить год на этом месте, во времяночке. Что б увидеть, какая тут зима, весна, лето и осень. Какие тут закаты и рассветы, ветра, природа. Поэтому то, что они построили тогда - оно до сих пор поражает своей красотой и гармонией с этой природой. Намек понятен?
А то, что "наворачивают" сейчас разные гуру движков - оно подлежит "ремонту" сразу после сдачи.
Поэтому "реализация" без ИДЕИ, без ПРОЕКТА - это строительство дома без проекта, без коммуникаций, без экспликаций... А дырки под двери-окна-трубу потом прорежем. В таком доме жить можно. Но не удобно и безрадостно... Небо коптить.
09/12/2003
"однако новости, спецпродложения и смена товарных позиций тоже присутствуют."
Да сколько угодно! Редкий хостер сейчас не предлагает ftp-клиента. Из папки в папку копировать умеете? Вот это тоже самое.
Меняйте, обновляйте и новости и контент. При этом вы абс. свободны. Не завязаны ни на какой шаблон, формат и пр.
"однако новости, спецпродложения и смена товарных позиций тоже присутствуют."
Да сколько угодно! Редкий хостер сейчас не предлагает ftp-клиента. Из папки в папку копировать умеете? Вот это тоже самое.
Меняйте, обновляйте и новости и контент. При этом вы абс. свободны. Не завязаны ни на какой шаблон, формат и пр.
09/12/2003
Константин, а почему вы постоянно приписываете мне слова: "крутые", "гуру", "веб-дезигн" ? Вы мне по существу ответьте, зачем промоутеру "движок сделать нормальновидимый всеми поисковиками - пардон, пому..охаться надо от души".
2 Виктор
"А Вы разве не согласны, что с html на движок перейти не трудно?"
Ваши задачи должны быть просто адекватны тем средствам, с помощью которых вы их хотите реализовать. Если вам нужно просто представительство в сети, своего рода визитная карточка компании - достаточно нескольких статических страниц. Если речь о поддержании динамического контента, который нужно постоянно поддерживать в актуальном состоянии, то нужен механизм (тот самый движок), который позволит вам заниматься этим самому или отдать человеку, который разбирается в предметной области вашего бизнеса. И поверьте здесь нет супер-волшебных секретов, чтобы приглашать "гуру с Форда". Если вы способны наполнить сайт качественным содержанием,которое востребовано, половина дела сделана.
Константин, а почему вы постоянно приписываете мне слова: "крутые", "гуру", "веб-дезигн" ? Вы мне по существу ответьте, зачем промоутеру "движок сделать нормальновидимый всеми поисковиками - пардон, пому..охаться надо от души".
2 Виктор
"А Вы разве не согласны, что с html на движок перейти не трудно?"
Ваши задачи должны быть просто адекватны тем средствам, с помощью которых вы их хотите реализовать. Если вам нужно просто представительство в сети, своего рода визитная карточка компании - достаточно нескольких статических страниц. Если речь о поддержании динамического контента, который нужно постоянно поддерживать в актуальном состоянии, то нужен механизм (тот самый движок), который позволит вам заниматься этим самому или отдать человеку, который разбирается в предметной области вашего бизнеса. И поверьте здесь нет супер-волшебных секретов, чтобы приглашать "гуру с Форда". Если вы способны наполнить сайт качественным содержанием,которое востребовано, половина дела сделана.
09/12/2003
"мне по существу ответьте,"
Отвечаю: мне движоек делать не надо. Подсаженый на движок клиент редко соглашается на его замену или экстракцию - уж очень больно это, считай все с начала надо делать.
Поэтому мне приходится делать всякие "примочки" которые делают этот движок, который есть, видимым для поисковиков. Увеличительное стекло, т.с.
"мне по существу ответьте,"
Отвечаю: мне движоек делать не надо. Подсаженый на движок клиент редко соглашается на его замену или экстракцию - уж очень больно это, считай все с начала надо делать.
Поэтому мне приходится делать всякие "примочки" которые делают этот движок, который есть, видимым для поисковиков. Увеличительное стекло, т.с.
10/12/2003
Константин, у вас есть постоянные клиенты, "подсаженные на промоушн" ? Т.е. те, кто совершенно не хочет думать, анализировать, учиться и делать выводы в своей онлайн-деятельности? И много ли из них мазохистов, которые ездят на гнилом запорожце с прикрученными Вами синими писалками?
К чему весь этот стеб:
ваш стиль общения в форуме совершенно очевиден с учетом специфики вашей работы. Меня он нисколько не задевает, кроме одной вещи - полного неприятия и неуважения к труду других
Константин, у вас есть постоянные клиенты, "подсаженные на промоушн" ? Т.е. те, кто совершенно не хочет думать, анализировать, учиться и делать выводы в своей онлайн-деятельности? И много ли из них мазохистов, которые ездят на гнилом запорожце с прикрученными Вами синими писалками?
К чему весь этот стеб:
ваш стиль общения в форуме совершенно очевиден с учетом специфики вашей работы. Меня он нисколько не задевает, кроме одной вещи - полного неприятия и неуважения к труду других
10/12/2003
Смотря что считать промоушном. Постоянные клиенты "думают, анализируют, учатся и делают выводы" в СВОЕМ бизнесе. Люди, котрые занимаются туризмом, продажей ТНП, и пр. - у них, поверьте, и без заморочек с "он-лайн деятельностью" хлопот хватает.
Никак вы между нами разницу не поймете, Эдвард. Вы - это "реализаторы" - вы гоните эти движки как ГАЗ-ВАЗ. А мы (промоутеры) - это тюнинговое ателье. Хочет человек "ездить" в интернет - он идет к вам и покупает "движок". Если он хочет ХОРОШО ездить - он идет к нам с этим движком, на тюнинг. Если он хочет ездить вообще лучше многих - он сразу идет к нам. А это у мы покупаем оптимальный движок под его задачи и пр. фичи.
Понимаете Эдвард, Вы работаете на продажу движков. Мы работаем - на достижение результата. Увеличение продаж, например, или что там надо клиенту. Кому надо "красиво" - идут к вам. Кому нужны деньги - идут к нам. Вы торгуете "мечтой", мы - суровой реальностью.
Пожелаем друг другу успехов и закончим эту бесплодную дискуссию. Друг друга мы все равно не перекуем.
Смотря что считать промоушном. Постоянные клиенты "думают, анализируют, учатся и делают выводы" в СВОЕМ бизнесе. Люди, котрые занимаются туризмом, продажей ТНП, и пр. - у них, поверьте, и без заморочек с "он-лайн деятельностью" хлопот хватает.
Никак вы между нами разницу не поймете, Эдвард. Вы - это "реализаторы" - вы гоните эти движки как ГАЗ-ВАЗ. А мы (промоутеры) - это тюнинговое ателье. Хочет человек "ездить" в интернет - он идет к вам и покупает "движок". Если он хочет ХОРОШО ездить - он идет к нам с этим движком, на тюнинг. Если он хочет ездить вообще лучше многих - он сразу идет к нам. А это у мы покупаем оптимальный движок под его задачи и пр. фичи.
Понимаете Эдвард, Вы работаете на продажу движков. Мы работаем - на достижение результата. Увеличение продаж, например, или что там надо клиенту. Кому надо "красиво" - идут к вам. Кому нужны деньги - идут к нам. Вы торгуете "мечтой", мы - суровой реальностью.
Пожелаем друг другу успехов и закончим эту бесплодную дискуссию. Друг друга мы все равно не перекуем.
10/12/2003
"Вот сейчас ОН мне неинтересен, потому что я не работаю с маленькими бюджетами "с нуля".
Но сделай он все по Вашему - и через пол-года он мой клиент железно - "Костя! ...! отдал столько бабок - ни хрена не ра-бо-та-ет! Что делать!" (не работает - в смысле нету клиентов через интернет. Сайт в полном поряде."
Константин, Вы забываете, что мы тоже продвижением занимаемся, только на сайте это не афишируем.
Просто, я стараюсь показать, что подход "техническая часть в ущерб промоушну", "контент в ущерб удобству" и т.п. - ущербный. И доказывать, что система управления для сайта с каталогом не нужна, а хватить продвижения - так же не разумно, как доказывать обратное. Это как табуретка - подпилил одну из четырёх ножек (техническая часть, содержание, дизайн / удобство, продвижение) - и завалится или будет шататься вся конструкция.
Про сложности разработки системы управления, видимой поисковиками - если хотите, могу ТЗ прислать. Там будет пара страничек - переделка простой системы займёт отсилы 8 часов работы программиста средних способностей. Для более сложных систем процесс более трудоёмок, но это и понятно.
"Вот сейчас ОН мне неинтересен, потому что я не работаю с маленькими бюджетами "с нуля".
Но сделай он все по Вашему - и через пол-года он мой клиент железно - "Костя! ...! отдал столько бабок - ни хрена не ра-бо-та-ет! Что делать!" (не работает - в смысле нету клиентов через интернет. Сайт в полном поряде."
Константин, Вы забываете, что мы тоже продвижением занимаемся, только на сайте это не афишируем.
Просто, я стараюсь показать, что подход "техническая часть в ущерб промоушну", "контент в ущерб удобству" и т.п. - ущербный. И доказывать, что система управления для сайта с каталогом не нужна, а хватить продвижения - так же не разумно, как доказывать обратное. Это как табуретка - подпилил одну из четырёх ножек (техническая часть, содержание, дизайн / удобство, продвижение) - и завалится или будет шататься вся конструкция.
Про сложности разработки системы управления, видимой поисковиками - если хотите, могу ТЗ прислать. Там будет пара страничек - переделка простой системы займёт отсилы 8 часов работы программиста средних способностей. Для более сложных систем процесс более трудоёмок, но это и понятно.
10/12/2003
Так, вернёмся к исходному вопросу.
"А Ваши страницы контентом секретарша заполняет? Очень хочется посмотреть на одаренную личность"
Здесь небольшая разница. Во-первых, контент-проект - это контент-проект. Во-вторых, я, конечно, имел в виду каталог товаров. Как правило, информация о товарах уже имеется в какой-то форме. Если данные есть в электронном виде, в современных условиях для её занесения на сайт никаких специальных знаний не требуется - достаточно навыков работы с Microsoft Office.
Про немосковские студии - да, в основном по причине высокой цены столичных разработчиков.
По цене такого сайта - от 300 (разумный мининимум, в сторону уклона к "минимуму", а не к "разумному") до 1200 (разумный максимум). Можно дороже, но это уже самолюбие потешить, перед партнёрами похвастаться. Подчеркну, речь идёт о представительском сайте, без особых "наворотов", на базе готовой CMS с минимальными доработками.
По поводу "привлечения новых клиентов" - как абсолютно верно отметил (если не ошибаюсь) Константин, всё зависит от рода деятельности фирмы и, соответственно, от уровня конкуренции. На розничную торговлю сотовыми и $10 000 может не так много оказаться.
Так, вернёмся к исходному вопросу.
"А Ваши страницы контентом секретарша заполняет? Очень хочется посмотреть на одаренную личность"
Здесь небольшая разница. Во-первых, контент-проект - это контент-проект. Во-вторых, я, конечно, имел в виду каталог товаров. Как правило, информация о товарах уже имеется в какой-то форме. Если данные есть в электронном виде, в современных условиях для её занесения на сайт никаких специальных знаний не требуется - достаточно навыков работы с Microsoft Office.
Про немосковские студии - да, в основном по причине высокой цены столичных разработчиков.
По цене такого сайта - от 300 (разумный мининимум, в сторону уклона к "минимуму", а не к "разумному") до 1200 (разумный максимум). Можно дороже, но это уже самолюбие потешить, перед партнёрами похвастаться. Подчеркну, речь идёт о представительском сайте, без особых "наворотов", на базе готовой CMS с минимальными доработками.
По поводу "привлечения новых клиентов" - как абсолютно верно отметил (если не ошибаюсь) Константин, всё зависит от рода деятельности фирмы и, соответственно, от уровня конкуренции. На розничную торговлю сотовыми и $10 000 может не так много оказаться.
10/12/2003
2 Виктор Ка - наверное не надо Вам агитировать Константина положить его мысли на бумагу - каши в голове неподготовленного человека прибавится.
Разве что каждую страницу предварять словами: мысли великого промоутера, не понимающего ни в хтмл, ни в движках, но понимающего в том, что Вам надо.
2 Константин - ничего личного, но прочитав 2 страницы, я именно это и понял из Ваших слов(могу процитировать)
2 Виктор Ка - наверное не надо Вам агитировать Константина положить его мысли на бумагу - каши в голове неподготовленного человека прибавится.
Разве что каждую страницу предварять словами: мысли великого промоутера, не понимающего ни в хтмл, ни в движках, но понимающего в том, что Вам надо.
2 Константин - ничего личного, но прочитав 2 страницы, я именно это и понял из Ваших слов(могу процитировать)
10/12/2003
"...Сколько будет стоить создание сайта и почему, который адекватно представлял бы нашу фирму, осуществлял поддержку существующих клиентов, мог бы заинтересовать новых клиентов, содержал актуальную информацию и держал клиентов в курсе..."
Вот Вам и часть ТЗ на тему "цели сайта". Теперь надо получить те методы и механизмы, которыми эти цели будут достигнуты ;)
В связи с долгими разговорами про промоутеров, мне стало жутко интересно - что же обещает Константин?
Причем письменно в договоре, ТЗ, ТЭО или каком другом документе. Увеличиение объема продаж на 500%? Увеличение новых клиентов/заказчиков на те же проценты? Гарантированный сбыт 1000 номеров за сезон? /это я про турфирму вспомнил/
И как быть, если у заказчика есть раздолбаи на местах, которые губят на корню все эти благие начинания? Или, Константин, Вам это не встречалось?
/как в анекдоте про Вовочку - хочу, хочу в Советский Союз.../
"...Сколько будет стоить создание сайта и почему, который адекватно представлял бы нашу фирму, осуществлял поддержку существующих клиентов, мог бы заинтересовать новых клиентов, содержал актуальную информацию и держал клиентов в курсе..."
Вот Вам и часть ТЗ на тему "цели сайта". Теперь надо получить те методы и механизмы, которыми эти цели будут достигнуты ;)
В связи с долгими разговорами про промоутеров, мне стало жутко интересно - что же обещает Константин?
Причем письменно в договоре, ТЗ, ТЭО или каком другом документе. Увеличиение объема продаж на 500%? Увеличение новых клиентов/заказчиков на те же проценты? Гарантированный сбыт 1000 номеров за сезон? /это я про турфирму вспомнил/
И как быть, если у заказчика есть раздолбаи на местах, которые губят на корню все эти благие начинания? Или, Константин, Вам это не встречалось?
/как в анекдоте про Вовочку - хочу, хочу в Советский Союз.../
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