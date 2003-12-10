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Планирование бюджета
10/12/2003
Он предлагает первые места в 10 на рамблере, яндексе и пр...
Спомощью супер технологий...
Он предлагает первые места в 10 на рамблере, яндексе и пр...
Спомощью супер технологий...
10/12/2003
Рома, Рома ... :) Ничего личного...
Теорию относительности Энштейна понимают в мире от силы человек 100 (и я не вхожу в их число, увы). Но это не означает, что дурак - Энштейн. Имхо, как раз все наоборот. :) Не совсем пришлепнутым, правда хватает мужества признать это.
:) Рома, я не ставлю себя на одну доску со стариком Альбертом, это так, пример того, что "большинство" не всегда правО.
В этом топике я "решал" КОНКРЕТНУЮ задачу КОНКРЕТНОГО человека с КОНКРЕТНОЙ постановкой - малый бизнес, 100 позиций, малый бюджет, надо "презентация товара". ВСЁ!
А вы все разводите - А если ему надо будет везти патроны?
Вот если надо патроны - это ДРУГАЯ задача.
И проблема не в "есть/нет системы управления контентом.. движок по вашему", а в самом контенте.
Научить секретутку набивать в движок текст и фотки - это пол-дня максимум. Да только вот графику надо еще и обрабатывать. А для начала вообще - правильно фотографировать. А тексты - сочинять, что б "за душу брали". ЭТО тоже будет обученная секретарша делать? Или может ваш "суперский движок"? Или он сам? Кто это делать-то будет, Рома? Ты по-умней меня - расскажи людям...
И это хорошо, если клиент осознает эти проблемы на стадии создания проекта. А когда он уже купил косой "универсальный" движок и набил его всякой чушью - то уже хуже. По живому надо резать. А это дороже.
"что же обещает Константин?"
То, что хочет Заказчик в пределах реально-осуществимого. Т.е. ЭТО должно быть возможно принципиально выполнимо. Письменно, по безналу, договор по полной форме, с "ответом", не волнуйтесь. Не первый раз замужем...
Можно и 500%, и 1000 номеров... Не вопрос. Другое дело, Рома, что Цели надо ставить реальнодостижимые.
Если у вас сейчас N продаж в месяц, то сделать их 2N - это одни деньги. А сделать их 4N - это НЕ не 2 раза по 2N. Сопротивление среды возрастает прямо пропорционально кубу скорости. Поэтому "ищется" некий минимум удельной стоимости продажи контракта. Если например первые 100 продаж вам "влетают" по доллару за штуку, то вторая сотня вам влетит уже по 2-3$, А третья - по десятке. А 5-я сожрет всю вашу прибыль от продажи. Поэтому есть смысл притормозить на каком-то этапе.
Простой пример - я увеличиваю продажи - начинает зашиваться местная служба доставки "... а мы ж не ожидали..." Ее надо расширять - это резко увеличивает издержки (снижает прибыль) и для покрытия их требуется скачкообразное увеличение продаж. Переходим на следующий виток...
:) Это у "реализаторов" все просто - движок-контент-первая страница на Я. А клиенту с этим жить...
"И как быть, если у заказчика есть раздолбаи на местах, которые губят на корню все эти благие начинания?"
А ничего не делать! :) Это вносится в договор. Письменный или устный. Либо больной жрет горькие пилюли, делает клизму и доктор отвечает за выздоровление. Либо он умнее доктора и смывает микстуру в унитаз и доктор ни за что не отвечает.
Не знаю, как в Совейском Союзе, а в капитализьме так.
Рома, Рома ... :) Ничего личного...
Теорию относительности Энштейна понимают в мире от силы человек 100 (и я не вхожу в их число, увы). Но это не означает, что дурак - Энштейн. Имхо, как раз все наоборот. :) Не совсем пришлепнутым, правда хватает мужества признать это.
:) Рома, я не ставлю себя на одну доску со стариком Альбертом, это так, пример того, что "большинство" не всегда правО.
В этом топике я "решал" КОНКРЕТНУЮ задачу КОНКРЕТНОГО человека с КОНКРЕТНОЙ постановкой - малый бизнес, 100 позиций, малый бюджет, надо "презентация товара". ВСЁ!
А вы все разводите - А если ему надо будет везти патроны?
Вот если надо патроны - это ДРУГАЯ задача.
И проблема не в "есть/нет системы управления контентом.. движок по вашему", а в самом контенте.
Научить секретутку набивать в движок текст и фотки - это пол-дня максимум. Да только вот графику надо еще и обрабатывать. А для начала вообще - правильно фотографировать. А тексты - сочинять, что б "за душу брали". ЭТО тоже будет обученная секретарша делать? Или может ваш "суперский движок"? Или он сам? Кто это делать-то будет, Рома? Ты по-умней меня - расскажи людям...
И это хорошо, если клиент осознает эти проблемы на стадии создания проекта. А когда он уже купил косой "универсальный" движок и набил его всякой чушью - то уже хуже. По живому надо резать. А это дороже.
"что же обещает Константин?"
То, что хочет Заказчик в пределах реально-осуществимого. Т.е. ЭТО должно быть возможно принципиально выполнимо. Письменно, по безналу, договор по полной форме, с "ответом", не волнуйтесь. Не первый раз замужем...
Можно и 500%, и 1000 номеров... Не вопрос. Другое дело, Рома, что Цели надо ставить реальнодостижимые.
Если у вас сейчас N продаж в месяц, то сделать их 2N - это одни деньги. А сделать их 4N - это НЕ не 2 раза по 2N. Сопротивление среды возрастает прямо пропорционально кубу скорости. Поэтому "ищется" некий минимум удельной стоимости продажи контракта. Если например первые 100 продаж вам "влетают" по доллару за штуку, то вторая сотня вам влетит уже по 2-3$, А третья - по десятке. А 5-я сожрет всю вашу прибыль от продажи. Поэтому есть смысл притормозить на каком-то этапе.
Простой пример - я увеличиваю продажи - начинает зашиваться местная служба доставки "... а мы ж не ожидали..." Ее надо расширять - это резко увеличивает издержки (снижает прибыль) и для покрытия их требуется скачкообразное увеличение продаж. Переходим на следующий виток...
:) Это у "реализаторов" все просто - движок-контент-первая страница на Я. А клиенту с этим жить...
"И как быть, если у заказчика есть раздолбаи на местах, которые губят на корню все эти благие начинания?"
А ничего не делать! :) Это вносится в договор. Письменный или устный. Либо больной жрет горькие пилюли, делает клизму и доктор отвечает за выздоровление. Либо он умнее доктора и смывает микстуру в унитаз и доктор ни за что не отвечает.
Не знаю, как в Совейском Союзе, а в капитализьме так.
10/12/2003
Константин, пока Вы решали конкретную задачу, я молча стоял в сторонке и читал -нормально так решали. А вот когда уже полезли в дебри, да еще продолжаете в них углубляться. При этом приправляете все это терминами из физики, а не, например, маркетинга иль психологии, мешаете все в одну кучу и пляшете вокруг с бубном (движек - масдай, промоушен - форева).
Кстати, конкретную задачу Вы стали уводить в сторону - например, пошли какие-то "умные мысли" про "нет новостей у малого бизнеса". А как же тогда потенциальные бизнес-партнеры узнают, что это супер-пупер малое предприятие?
А мысль про движки меня поражает своей практичностью - ну не видят их поисковики и все тут. /спросите у, например, РБК - кто такие поисковики и кто с них приходит :) /
Чувствую я, что Ваш договор под стать "внешнему управлению" фирмой. Ну-ну. Т.е. сайт - это не как рекламка на выставке и даже не как отдел в магазине, отдел сбыта на заводе или другая почти самостоятельная единица, а сайт - всему голова, т.е. одел маркетинга, причем в лучшем смысле этого слова.
Я все еще вспоминаю тот анекдот:
Воспитательница:"В Советском Союзе самые лучшие игрушки..."
"В Советском Союзе самые лучшие мультфильмы..."
"В Советском Союзе самые лучшие детские сады..."
А Вовочка сидит в углу и плачет:"Хочу, хочу в Советский Союз".
Константин, пока Вы решали конкретную задачу, я молча стоял в сторонке и читал -нормально так решали. А вот когда уже полезли в дебри, да еще продолжаете в них углубляться. При этом приправляете все это терминами из физики, а не, например, маркетинга иль психологии, мешаете все в одну кучу и пляшете вокруг с бубном (движек - масдай, промоушен - форева).
Кстати, конкретную задачу Вы стали уводить в сторону - например, пошли какие-то "умные мысли" про "нет новостей у малого бизнеса". А как же тогда потенциальные бизнес-партнеры узнают, что это супер-пупер малое предприятие?
А мысль про движки меня поражает своей практичностью - ну не видят их поисковики и все тут. /спросите у, например, РБК - кто такие поисковики и кто с них приходит :) /
Чувствую я, что Ваш договор под стать "внешнему управлению" фирмой. Ну-ну. Т.е. сайт - это не как рекламка на выставке и даже не как отдел в магазине, отдел сбыта на заводе или другая почти самостоятельная единица, а сайт - всему голова, т.е. одел маркетинга, причем в лучшем смысле этого слова.
Я все еще вспоминаю тот анекдот:
Воспитательница:"В Советском Союзе самые лучшие игрушки..."
"В Советском Союзе самые лучшие мультфильмы..."
"В Советском Союзе самые лучшие детские сады..."
А Вовочка сидит в углу и плачет:"Хочу, хочу в Советский Союз".
10/12/2003
:) Рома, так, на вскидку, только что поковырялся в вашем Вязании.
Да вы, оказывается, за себя боитесь! :) Надоест Карабановой вас содержать, возьмет, да и наймет какого промоутера. А он вас и "попрет" с теплого места, за такой сайт-продвижение бизнеса и продажи в магазине... :)
Вот вы чего боитесь! :)
:) Рома, так, на вскидку, только что поковырялся в вашем Вязании.
Да вы, оказывается, за себя боитесь! :) Надоест Карабановой вас содержать, возьмет, да и наймет какого промоутера. А он вас и "попрет" с теплого места, за такой сайт-продвижение бизнеса и продажи в магазине... :)
Вот вы чего боитесь! :)
10/12/2003
:) Вязать я не умею. Я умею продавать. В т.ч. вязаные эксклюзивные вещи. Это вообще то перспективный рынок. На том же вернижасе "made by hand" на ура идет. У самого все свитера - "ручники", других не признаю.
Т.ч. над предложением Ирине - подумаю.
А вы себе пока новую работу подыщите... :).
:) Вязать я не умею. Я умею продавать. В т.ч. вязаные эксклюзивные вещи. Это вообще то перспективный рынок. На том же вернижасе "made by hand" на ура идет. У самого все свитера - "ручники", других не признаю.
Т.ч. над предложением Ирине - подумаю.
А вы себе пока новую работу подыщите... :).
10/12/2003
"...Т.ч. над предложением Ирине - подумаю..."
вот как предложите, так я и подумаю над Вашим предложением - "...лушие руки трудоустроим..."(из ТВ-рекламы "персоны").
Будет желание что-нибудь связать(в смысле заказать) - пишите, звоните, думаю немного удивитесь ;)
"...Чувствуется рука Мастера..."
а то :)
Вы промоутера-то нашли? Или, поразмыслив полгода, сами занялись этим делом?
И как за это время поисковики не меняются?
А посетители?
А покупатели?
"...Т.ч. над предложением Ирине - подумаю..."
вот как предложите, так я и подумаю над Вашим предложением - "...лушие руки трудоустроим..."(из ТВ-рекламы "персоны").
Будет желание что-нибудь связать(в смысле заказать) - пишите, звоните, думаю немного удивитесь ;)
"...Чувствуется рука Мастера..."
а то :)
Вы промоутера-то нашли? Или, поразмыслив полгода, сами занялись этим делом?
И как за это время поисковики не меняются?
А посетители?
А покупатели?
10/12/2003
Я не понимаю, а чего все так на Константина набросились? Может "правда глаза колет"?
Между прочим, пока некоторые "стояли в сторонке и читали" именно Константин и RaMan давали мне ответы ПОСУЩЕСТВУ! Жаль, что RaMan так и не ответил на последний мой вопрос.
Павел, ну покажите мне хоть один сайт, который наполняет секретарша! Любой! :) Я тогда уйду в монастырь... женский:)
Роман, мне кажется Вы не вникаете в суть проблемы - "Вот Вам и часть ТЗ на тему "цели сайта" - с целями уже давно все было понятно. А про ТЗ, БП и ТЭО я спрашивал чуть ли не в самом начале и что... молчите друзья:) Дайте почитать! Зачем изобретать велосипед, когда уже на Марс летают!
Демогогией можно заниматься сколько угодно. И амбиций у каждого хватает...
Константин, при всем уважении, отнимать хлеб - дело не хорошее.
Я не понимаю, а чего все так на Константина набросились? Может "правда глаза колет"?
Между прочим, пока некоторые "стояли в сторонке и читали" именно Константин и RaMan давали мне ответы ПОСУЩЕСТВУ! Жаль, что RaMan так и не ответил на последний мой вопрос.
Павел, ну покажите мне хоть один сайт, который наполняет секретарша! Любой! :) Я тогда уйду в монастырь... женский:)
Роман, мне кажется Вы не вникаете в суть проблемы - "Вот Вам и часть ТЗ на тему "цели сайта" - с целями уже давно все было понятно. А про ТЗ, БП и ТЭО я спрашивал чуть ли не в самом начале и что... молчите друзья:) Дайте почитать! Зачем изобретать велосипед, когда уже на Марс летают!
Демогогией можно заниматься сколько угодно. И амбиций у каждого хватает...
Константин, при всем уважении, отнимать хлеб - дело не хорошее.
10/12/2003
2 Виктор Ка -
Сначала про "набросились" - по-моему я просто заострил внимание на паре моментов. А в ответ получил переход на личности, правда в результате - "деловое предложение". Что же посмотрим на результат.
Про ТЗ скажу так: мне, как разработчику, не выгодно писать подробное ТЗ - потом прищучить могут. Лучше решать более-менее полюбовно.
Сам лично недавно щучил одних грамотеев - плохо написали ТЗ, пытались кинуть клиентов. В результате немного поработали за бесплатно.
Опять же, если ТЗ подробное, и достаточно детально описывает программную разработку, то такое ТЗ может стоит до трети стоимости проекта.
Сайт - это практически программная разработка. Вернее так проще считать, чтобы пользоваться теми же ГОСТами для документирования процесса сайтостроения.
/что-то созвучное с ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90, для общего развития еще можно взглянуть на iso-9001-96 до 9003-96/
Поэтому я и сказал Вам, что раздел "цели" для ТЗ уже готов.
Теперь надо получить от разработчика/исполнителя те методы, какими он будет добиваться этих целей.
Почему от исполнителя? Да потому что писать ТЗ хорошо бы тому, кто что-то понимает в будущей системе(сайте).
Где-то по ходу обсуждения были правильные слова "...составить концепцию, где отразить цели и задачи сайта, определить целевую аудиторию и изложить общие идеи относительно функциональности, я считаю необходимо..."
Вот исходя из этого и строить тот самый бизнес-план:
цель - захваить господство в отрасли - это одно
цель - срубить бабок по-быстрому - другое
цель - продать N-е количество чего-нибудь - третье
цель - пустить пыль в глаза(как это называется? - найти инвестора?)
В общем это опять демагогия. К которой провоцирует размытость постановки задачи. Вроде бы все умные мысли уже звучали по ходу дела. И похоже, что даже все спорщики согласны с ними. Вот детали и личности - это всегда предмет жуткого флейма.
2 Виктор Ка -
Сначала про "набросились" - по-моему я просто заострил внимание на паре моментов. А в ответ получил переход на личности, правда в результате - "деловое предложение". Что же посмотрим на результат.
Про ТЗ скажу так: мне, как разработчику, не выгодно писать подробное ТЗ - потом прищучить могут. Лучше решать более-менее полюбовно.
Сам лично недавно щучил одних грамотеев - плохо написали ТЗ, пытались кинуть клиентов. В результате немного поработали за бесплатно.
Опять же, если ТЗ подробное, и достаточно детально описывает программную разработку, то такое ТЗ может стоит до трети стоимости проекта.
Сайт - это практически программная разработка. Вернее так проще считать, чтобы пользоваться теми же ГОСТами для документирования процесса сайтостроения.
/что-то созвучное с ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90, для общего развития еще можно взглянуть на iso-9001-96 до 9003-96/
Поэтому я и сказал Вам, что раздел "цели" для ТЗ уже готов.
Теперь надо получить от разработчика/исполнителя те методы, какими он будет добиваться этих целей.
Почему от исполнителя? Да потому что писать ТЗ хорошо бы тому, кто что-то понимает в будущей системе(сайте).
Где-то по ходу обсуждения были правильные слова "...составить концепцию, где отразить цели и задачи сайта, определить целевую аудиторию и изложить общие идеи относительно функциональности, я считаю необходимо..."
Вот исходя из этого и строить тот самый бизнес-план:
цель - захваить господство в отрасли - это одно
цель - срубить бабок по-быстрому - другое
цель - продать N-е количество чего-нибудь - третье
цель - пустить пыль в глаза(как это называется? - найти инвестора?)
В общем это опять демагогия. К которой провоцирует размытость постановки задачи. Вроде бы все умные мысли уже звучали по ходу дела. И похоже, что даже все спорщики согласны с ними. Вот детали и личности - это всегда предмет жуткого флейма.
11/12/2003
Чесслово, уже становится интересно :)
Пришел человек. Говорит - мне надо ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОЙ ТОВАР. Что б разговор с клиентом начинался не со слов "а чё у вас есть?", а с предметного разговора. Да и просто - НАЧИНАЛСЯ.
Т.е. задача узкая и конкретная. Тривиальная, можно сказать.
Так нет! понабежали "реалтизаторы"
- а если б он вез патроны? Куды-ть без движка-то?
- захваить господство в отрасли..
- срубить бабок по-быстрому...
- продать N-е количество чего-нибудь...
- пустить пыль в глаза(как это называется ..
и т.д.
Уводят разговор за тридевять земель "А как может мыть хорошо...", после этого обвинят всех остальных оппонентов в демагогии...
РОМА: вот ваш первый постинг:
---------
2 Виктор Ка - наверное не надо Вам агитировать Константина положить его мысли на бумагу - каши в голове неподготовленного человека прибавится.
Разве что каждую страницу предварять словами: мысли великого промоутера, не понимающего ни в хтмл, ни в движках, но понимающего в том, что Вам надо.
2 Константин - ничего личного, но прочитав 2 страницы, я именно это и понял из Ваших слов(могу процитировать)
---------
До этого я про ваше существование и не догадывался. Для того, что б кто то на вашу личность перешёл - надо эту "личность" иметь.
Чесслово, уже становится интересно :)
Пришел человек. Говорит - мне надо ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОЙ ТОВАР. Что б разговор с клиентом начинался не со слов "а чё у вас есть?", а с предметного разговора. Да и просто - НАЧИНАЛСЯ.
Т.е. задача узкая и конкретная. Тривиальная, можно сказать.
Так нет! понабежали "реалтизаторы"
- а если б он вез патроны? Куды-ть без движка-то?
- захваить господство в отрасли..
- срубить бабок по-быстрому...
- продать N-е количество чего-нибудь...
- пустить пыль в глаза(как это называется ..
и т.д.
Уводят разговор за тридевять земель "А как может мыть хорошо...", после этого обвинят всех остальных оппонентов в демагогии...
РОМА: вот ваш первый постинг:
---------
2 Виктор Ка - наверное не надо Вам агитировать Константина положить его мысли на бумагу - каши в голове неподготовленного человека прибавится.
Разве что каждую страницу предварять словами: мысли великого промоутера, не понимающего ни в хтмл, ни в движках, но понимающего в том, что Вам надо.
2 Константин - ничего личного, но прочитав 2 страницы, я именно это и понял из Ваших слов(могу процитировать)
---------
До этого я про ваше существование и не догадывался. Для того, что б кто то на вашу личность перешёл - надо эту "личность" иметь.
11/12/2003
"...Чесслово, уже становится интересно..."
Костя, а вот мне становится уже неинтересно все, что связано с Вами.
Хотя м.б. Вы все-таки подготовите коммерческое предложение, как тут недавно обещали ;) и я первый скажу - да это Великий и Могучий Промоутер.
Человеку, который хочет чтоб разговор начинался предметно:
/я это уже не раз постил и говорил многим/
1. Вопросы, относящиеся к инициирующей стороне.
1.1 Какова задача сайта ? (Не декларируемая, а реальная).
1.2 Содержательная часть сайта. Что является предметом продвижения?
1.3 На кого направлен сайт? (Целевые группы)
1.4 Какими средствами решается задача (см. п. 1.1)? Анализ.
2. Воспринимающая сторона. Модель восприятия целевой аудитории. (Каждой
из целевых групп)
2.1 Какова исходная установка по отношению к сайту ?
2.2 Какие потребности ЦГ удовлетворяет данный сайт?
2.3 Какие ценности, групповые стереотипы (иные стабильные параметры) поддерживает данный сайт?
2.4 Каков результирующий мотив/отношение к данному сайту в рассматриваемой ЦГ ?
------------------------
готов дать комментарии по этим пунктам, но позже - вечером или завтра
"...Чесслово, уже становится интересно..."
Костя, а вот мне становится уже неинтересно все, что связано с Вами.
Хотя м.б. Вы все-таки подготовите коммерческое предложение, как тут недавно обещали ;) и я первый скажу - да это Великий и Могучий Промоутер.
Человеку, который хочет чтоб разговор начинался предметно:
/я это уже не раз постил и говорил многим/
1. Вопросы, относящиеся к инициирующей стороне.
1.1 Какова задача сайта ? (Не декларируемая, а реальная).
1.2 Содержательная часть сайта. Что является предметом продвижения?
1.3 На кого направлен сайт? (Целевые группы)
1.4 Какими средствами решается задача (см. п. 1.1)? Анализ.
2. Воспринимающая сторона. Модель восприятия целевой аудитории. (Каждой
из целевых групп)
2.1 Какова исходная установка по отношению к сайту ?
2.2 Какие потребности ЦГ удовлетворяет данный сайт?
2.3 Какие ценности, групповые стереотипы (иные стабильные параметры) поддерживает данный сайт?
2.4 Каков результирующий мотив/отношение к данному сайту в рассматриваемой ЦГ ?
------------------------
готов дать комментарии по этим пунктам, но позже - вечером или завтра
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